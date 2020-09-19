«Верните нашу Машу»: в Минске участницы «Блестящего марша» потребовали освободить Марию Колесникову Материал редакции
Начались задержания, в автозак попала активистка Нина Багинская.
В Минске 19 сентября проходит очередная акция против итогов выборов президента Белоруссии. Организаторы призвали желающих принять участие в шествии приходить в яркой блестящей одежде с красочно оформленными плакатами.
До начала акции милиционеры проверили документы у журналистов и попросили их держаться на расстоянии от демонстрантов, сообщает ТАСС.
Колонна женщин двигается к центру, они скандируют: «Верните нашу Машу, посадите Сашу», «Лукашенко в автозак», «Уходи», «Не забудем, не простим». Милиция пока не вмешивается в происходящее, снимая участников шествия на видеокамеру. The Village Беларусь отмечает, что в шествии принимают участие «тысячи женщин».
Утром 7 сентября люди в масках посадили одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну. Её подозревают в попытке захвата власти.
сегодня мне не дает покоя, что на полтора ярда для усатого можно было построить 20 школ типа "Летово". Просто пиздец
Гибридная война ж идет, цветные революции, кругом враги, какие школы 😂😂
Дед устроил сам себе игру на выживание, страна все катится назад и жизни людей там не позавидуешь...
Всех этих прокуроров, мид, суды - все прогнило, так просто не вразумишь их всех увы, им еще и приплачивают хорошо чтобы не думали лишнего
да там живых денег может и не быть, только рефинансирование
Это прямые траншы, рефинансирования было до этого. Считай ещё десятки охуенных школ и тысячи потенциально всесторонне развитых детей. Но вместо этого минфин предлагает урезать траты на образование
Солидарен, верните нашу Машу. Может Мэддисон запилит на неё обзор как в старые добрые.