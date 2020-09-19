До начала акции милиционеры проверили документы у журналистов и попросили их держаться на расстоянии от демонстрантов, сообщает ТАСС.

Колонна женщин двигается к центру, они скандируют: «Верните нашу Машу, посадите Сашу», «Лукашенко в автозак», «Уходи», «Не забудем, не простим». Милиция пока не вмешивается в происходящее, снимая участников шествия на видеокамеру. The Village Беларусь отмечает , что в шествии принимают участие «тысячи женщин».

Утром 7 сентября люди в масках посадили одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, с тех пор она не выходила на связь. В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля утверждали, что не знают о задержании. Позже стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе про попытке покинуть страну. Её подозревают в попытке захвата власти.