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Ольга Щербинина
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Глава TikTok попросила Facebook и Instagram поддержать сервис в борьбе с блокировкой в США Материал редакции

По её мнению, «настало время отбросить конкуренцию», так как это решение «угрожает всей отрасли».

10 комментариев
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Генеральный директор TikTok Ванесса Паппас призвала Facebook и Instagram поддержать китайский сервис на суде, в рамках которого ByteDance планирует оспорить решение властей США о запрете приложения в стране.

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что запрет TikTok отрицательно повлияет на Instagram, Facebook и интернет в целом. В ответ на это Паппас написала: «Мы согласны с тем, что такой запрет вреден для отрасли. Мы приглашаем Facebook и Instagram публично присоединиться к нам и поддержать наш судебный процесс. Настало время отбросить в сторону нашу конкуренцию и сосредоточиться на таких важных принципах, как свобода слова и надлежащая правовая процедура».

TikTok также выпустил заявление, в котором отметил, что компания уже «взяла на себя обязательство обеспечить беспрецедентный уровень дополнительной прозрачности и подотчётности, выходящий далеко за рамки того, что готовы предоставить другие сервисы».

Мы будем продолжать оспаривать несправедливый исполнительный приказ, который приняли без соблюдения надлежащей правовой процедуры и который угрожает лишить американских граждан и малый бизнес важной платформы для обмена мнениями и заработка.

TikTok

С 20 сентября Министерство торговли США обяжет магазины приложений в Соединённых Штатах удалить TikTok и WeChat. Также запретят платежи через эти приложения.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов. Компания ByteDance подала на американские власти в суд, пожаловавшись на неправомерное давление.

#новости #tiktok #facebook #instagram #сша

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10 комментариев
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Пп Пп

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Сомневаюсь, что они станут поддерживать конкурента.

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Просто Хэнк

Пп
0

Там вроде как с подачи Цукерберга началось все. Он там пытался Трампу втереть. В общем игра престолов отдыхает.

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Илья Гераськин

3

А генеральный директор TikTok не хочет добиться разблокировки "отрасли" в Китае? 

Ответить

Вкусный звук

2

настало время отбросить конкуренцию», так как это решение «угрожает всей отрасли

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Индивидуальный Орзэмэс

Вкусный
1

Так всегда и бывает. Люди собираются для достижения общего блага, как только общее благо достигнуто, союз можно расформировать. Что собственно и надо было сделать с СССР. 

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Индивидуальный Орзэмэс

0

С одной стороны мерзоньки поступают, а с другой стороны ну это же Китай, можно как угодно мочить 

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# realfiddy

–2

Че еще за тыкток?

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Паша Цветомузыка

#
0

delete

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# realfiddy

Паша
1

мда паштет...

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solawind

0

Китайский бизнесмен требует фейсбук помочь и требует свободного рынка, притом что в его стране фейсбук заблокирован правительством 🤔

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Комментарии

solawind

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Просто Хэнк

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