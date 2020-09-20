Трамп одобрил партнёрство TikTok с Oracle и Walmart Материал редакции
В рамках сделки в США создадут новую компанию и 25 тысяч рабочих мест.
Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрит сделку, которая позволит TikTok продолжить работу в Соединённых Штатах. По ней американские компании Oracle и Walmart станут владельцами 20% сервиса, сообщает CNBC.
Трамп заявил, что даёт сделке «благословение» и что эта покупка решит проблемы национальной безопасности США.Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке и получит 12,5% акций.
Walmart сообщила, что купит 7,5%, а генеральный директор Дуг МакМиллон станет одним из пяти членов совета директоров новой компании TikTok Global. Её штаб-квартира расположится в США, возможно, в Техасе. В Штатах также создадут 25 тысяч рабочих мест, заявили в компании.
По словам человека, знакомого с ситуацией, китайская материнская компания TikTok ByteDance будет владеть оставшимися 80% TikTok. Но так как 40% ByteDance принадлежит американским венчурным компаниям, администрация Трампа может технически утверждать, что большая часть TikTok Global теперь принадлежит США.
Reuters отмечает, что Трамп отказался от идеи прямой продажи TikTok американской компании и пошёл на компромисс из-за выборов президента США. Он не захотел настраивать против себя молодых американских избирателей.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов. Компания ByteDance подала на американские власти в суд, пожаловавшись на неправомерное давление.
Трамп любит пощекотать нервишки, до последнего тянул))) у нас такой же препод был по матану в универе
Столько телодвижений ради того , что бы дети имели возможность танцевать на камеру
да, ведь деньги там не при чем. только за танцующих детей и переживают.
Трамп прогнулся, компания как была китайской, так и осталась. Испугался блокировать перед выборами.
Он не захотел настраивать против себя молодых американских избирателей.
)))))))))))))))))