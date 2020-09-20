Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов Материал редакции
Ему был 71 год.
Ведущий Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили на сайте театрального института имени Щукина, где он был заведующим кафедрой режиссуры.
«Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки», — рассказали в вузе. «Дети Михаила Борисовича подтвердили нам смерть отца», — сообщили РБК в пресс-службе «Столото».
Причина смерти не уточняется. По данным Baza, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких.
Борисов — советский и российский режиссёр, телеведущий, актёр. С 1994 года он был ведущим и художественным руководителем телевизионной лотереи «Русское лото».
Здоровье Навальному!
Как 10 минусов ебануть??
Буржуазный томагавк_два
Твинки
умер на 72-м году жизни
До "деда" не дотянул
Чёта Климов минусует, походу Борисов гомиком был
бля, хотел плюсануть, но красный тред
Опять у ТЖшников месячные?