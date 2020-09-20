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Ольга Щербинина
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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов Материал редакции

Ему был 71 год.

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Михаил Борисов

Ведущий Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили на сайте театрального института имени Щукина, где он был заведующим кафедрой режиссуры.

«Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки», — рассказали в вузе. «Дети Михаила Борисовича подтвердили нам смерть отца», — сообщили РБК в пресс-службе «Столото».

Причина смерти не уточняется. По данным Baza, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких.

Борисов — советский и российский режиссёр, телеведущий, актёр. С 1994 года он был ведущим и художественным руководителем телевизионной лотереи «Русское лото».

#новости #некролог

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Gregory Galperin

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Дедушкин сосед, барабанные палочки, лебеди(

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Имя Фамилия

1

Здоровье Навальному!

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A big purple banana 🍆

Имя
–3

Как 10 минусов ебануть??

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Буржуазный томагавк_два

A
–1

Твинки

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A big purple banana 🍆

Буржуазный
–3

@Ro minpo @Limpo Ra ибоште

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alexferman

–5

умер на 72-м году жизни

До "деда" не дотянул

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alexferman

alexferman
–8

Чёта Климов минусует, походу Борисов гомиком был

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Чужой химик

alexferman
–2

бля, хотел плюсануть, но красный тред 

Ответить

alexferman

Чужой
–7

Опять у ТЖшников месячные?

Ответить

Чужой химик

alexferman
–5

у нас дед умер 

Ответить

Суровый украинец

–6

@кто это

Ответить

Буржуазный томагавк_два

Суровый
0

11 - Барабанные палочки!

Ответить

A big purple banana 🍆

–5

Эта хуета еще идет? Похуй на ТВшного казино-тамаду

Ответить

Giorno Giovanna

–2

Жаль, киберпанка не увидит.

Ответить

# realfiddy

–3

Легального жулика хороним.
 ТЖшники, выжимаем почести как можем!

Ответить

Чужой химик

–6

Да и хуй с ним. Красный тред!

Ответить

Распространенный Гоша

–2

Как вы выбираете, какой тред будет красным?

Ответить

Чужой химик

Распространенный
0

по наитию 

@Костя Васильев харош рваться 

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# realfiddy

Распространенный
0

Любимую не выбирают. 

Ответить

Чужой химик

0
Ответить
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