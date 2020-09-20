Ему был 71 год.

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Михаил Борисов

Ведущий Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили на сайте театрального института имени Щукина, где он был заведующим кафедрой режиссуры.

«Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки», — рассказали в вузе. «Дети Михаила Борисовича подтвердили нам смерть отца», — сообщили РБК в пресс-службе «Столото».

Причина смерти не уточняется. По данным Baza, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких.

Борисов — советский и российский режиссёр, телеведущий, актёр. С 1994 года он был ведущим и художественным руководителем телевизионной лотереи «Русское лото».