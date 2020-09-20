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Новости
Ольга Щербинина
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В США перехватили посылку с рицином. Она была адресована Трампу Материал редакции

Почту с ядом обнаружили в удалённом сортировочном центре до попадания в Белый дом.

18 комментариев
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Правоохранительные органы США перехватили посылку со смертельным ядом рицином, адресованную президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Для подтверждения присутствия рицина провели два теста. Вся почта Белого дома сначала сортируется и проверяется на удалённом объекте, прежде чем попасть в Белый дом. В ФБР заверили, что угрозы общественной безопасности нет.

ФБР и Секретная служба расследуют дело. Следователи предполагают, что посылка пришла из Канады. В пресс-службе министра общественной безопасности Канады сообщил, что канадские правоохранители тесно сотрудничают со своими американскими коллегами. Американцы также изучают другие подобные посылки, отправленные по адресам в Техасе, которые могут быть связаны с тем же отправителем в Канаде.

В 2018 году две посылки с рицином пришли в Министерство обороны США. Они поступили в сортировочный центр, расположенный за пределами Пентагона. Послания предназначались главе Пентагона Джеймсу Мэттису и главн военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. Позже в отправке писем с ядом обвинили бывшего американского военнослужащего Клайда Аллена.

Рицин — белковый токсин растительного происхождения, который чрезвычайно токсичен для человека. Он представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.

#новости #сша #трамп

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18 комментариев
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Дипломатический историк

6

Фоторобот отправителя

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ouxen

Дипломатический
0

это все на что ты способен?

Ответить

Сергей Васильев

ouxen
0

Он ещё способен на то чтобы чванливо презирать пикабушников поди при этом, хе-хе)

Ответить

Буржуазный томагавк_два

3

Тик-ток начал действовать

Ответить

Taktischer Corgi

3

 Следователи предполагают, что посылка пришла из Канады

Ответить

A big purple banana 🍆

Taktischer
0

Трамп - шоха пыни. Ему НЕ ВЫГОДНО (рили)

Ответить

Сергей Васильев

1

Ольга Щербина: я вам принесла покушать вчерашнюю новость.

Пользователи ТЖ: спасибо большое! Присаживайся к нашему столу, у нас сегодня отличная просрочка — вчерашние шутки из твиттера.

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

@Дмитрий Орлов : мне добавки, пожалуйста.

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

@Дитковский : кофе скоро будет готов!

Ответить

A big purple banana 🍆

0

- Порвавшийся демократ-блмщик
- Шоха от порвавшегося Китая
- Безпруфная утка спецслужб

Ответить

Суровый украинец

A
0

демократ-блмщик

Из Канады??

Ответить

A big purple banana 🍆

Суровый
0

Казах в эрефии - это редкость?

Ответить

Суровый украинец

A
0

Да

Ответить

A big purple banana 🍆

Суровый
1

А мурикос в канаде нет

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Курс рубля

Ответить

Террористический якорь

0

Штаты решили посоревноваться с РФ похоже

Ответить

Суровый украинец

0

Жалко отправителя, он проведет остаток в жизни в Гуантанамо

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Айнур

0

В этом случае версий много.

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