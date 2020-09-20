Почту с ядом обнаружили в удалённом сортировочном центре до попадания в Белый дом.

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Правоохранительные органы США перехватили посылку со смертельным ядом рицином, адресованную президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Для подтверждения присутствия рицина провели два теста. Вся почта Белого дома сначала сортируется и проверяется на удалённом объекте, прежде чем попасть в Белый дом. В ФБР заверили, что угрозы общественной безопасности нет.

ФБР и Секретная служба расследуют дело. Следователи предполагают, что посылка пришла из Канады. В пресс-службе министра общественной безопасности Канады сообщил, что канадские правоохранители тесно сотрудничают со своими американскими коллегами. Американцы также изучают другие подобные посылки, отправленные по адресам в Техасе, которые могут быть связаны с тем же отправителем в Канаде.

В 2018 году две посылки с рицином пришли в Министерство обороны США. Они поступили в сортировочный центр, расположенный за пределами Пентагона. Послания предназначались главе Пентагона Джеймсу Мэттису и главн военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. Позже в отправке писем с ядом обвинили бывшего американского военнослужащего Клайда Аллена.

Рицин — белковый токсин растительного происхождения, который чрезвычайно токсичен для человека. Он представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.