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Ольга Щербинина
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В Минске и других белорусских городах начались задержания участников «Марша справедливости» Материал редакции

В столице закрыли метро, стянули военную технику и ограничили доступ в интернет.

34 комментария
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20 сентября по всей Белоруссии проходит «Марш справедливости». Участники требуют наказания для силовиков, необоснованно применявших силу к мирным протестующим.

TUT.BY @tutby
Минск. ОМОН в районе Немиги.

Фото: Вадим Замировский, Ольга Шукайло, http://TUT.BY https://t.co/B9hlT9XleY

Перед началом мероприятия в Минске закрыли несколько станций метро. В центр города стянули грузовики для перевозки военнослужащих. Дворец республики оцепили, там стоят автомобили с рулонами колючей проволоки. Позже начались проблемы с интернетом. Оператор А1 подтвердил «снижение пропускной способности мобильного интернета в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Сотрудники милиции выхватывают отдельных участников акции и отводят их в автозак. Задержания проводятся точечно, сообщает «Интерфакс». По данным корреспондента издания, к 15:00 задержали около 20 человек.

Люди собираются у стелы «Минск — город-герой». Некоторые из них перекрыли проспект Победы, сообщает «Наша Нiва». Сейчас там минимум 15 тысяч человек, передаёт корреспондент «МБХ медиа».

Onliner @OnlinerBY
Сотни людей собрались возле стелы. В некоторых участках центра Минска людям все же удалось сформировать колонны. https://t.co/LKvXdbW6up
TUT.BY @tutby
Минск. Атмосфера у стелы такая: люди вышли на проезжую часть играет громкая музыка, чтобы не было слышно криков толпы. https://t.co/G88DwHaXLR
TUT.BY @tutby
Минск. Возле стелы счет пошел на десятки тысяч человек, передает наш корреспондент. https://t.co/KE4Sa7voFG

Протестующие вышли также в Гродно, Гомеле, Лиде, Солигорске и Витебске. По данным «Беларуской ассоциации журналистов», в Могилёве ОМОН задержал журналистов «Белсата» Алину Скрабунову и Александра Сидоровского.

Onliner @OnlinerBY
Задержания на марше в Гомеле https://t.co/FajOwLGWAt
The Village Беларусь
❗️Жесть! В Бресте ОМОН нагло распыляет слезоточивый газ прямо в протестующих.

Сейчас там жесткие задержания.

Видео: NEXTA

#новости #белоруссия

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Романелло Кивогенс

10

Кстати, любопытно, что приспешники Батьки думают о столь унизительном для него и страны положении, когда их лидер ездит на поклон к соседу, чтобы заручиться согласием по конституционной реформе?

 «Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным», — напомнил Песков по итогам прошедших в понедельник переговоров.

https://news.tut.by/economics/701109.html

Представляете, если бы несколько месяцев назад Путин поехал к Лукашенко обсудить с ним поправки в конституцию РФ, и осведомиться, поддерживает Батька их или нет? Или представьте, что Зеленский поехал бы к Трампу за кредитом, а Госдеп затем бы заявил, что на встрече также обсуждалась конституционная реформа в Украине, и что Трамп её поддержал. Можете вообразить как язвительно отзывались бы об этом придворные СМИ и прочие недоброжелатели Зеленского и Украины? 

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Сергей Королевский

Романелло
0

В точку

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Azgar

Романелло
0

Приспешники "ябытьки" - положительно, они в основном портив независимости Беларуси, ну или ей не дорожат. Высшие чиновники - ждут, когда можно будет начать делить пирог власти, россиянам потребуются свои люди на местах :)

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Руслан Астратов

1

Технари в треде?

Заранее прошу прощения за дико тупой вопрос, но что мешает ёбнуть Лукашенко при помощи квадрокоптера с навесным оружием?

Никого ни к чему не призываю, просто любопытно стало

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Непрерывный месяц

Руслан
7

Киношек поменьше бы смотрел.
Представь, как будет на квадрокоптере действовать отдача огнестрельного оружия.

Ответить

Магомед Шереметьев

Непрерывный
1

В смысле кино? Мадуро так убить пытались- почти получилось

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Непрерывный месяц

Магомед
1

Ну и как, убили? Это все равно, что стрелять из автомата, подвешенного на резиночке. Или масса квадра, должна быть килограмм 30, как минимум.

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Магомед Шереметьев

Непрерывный
1

https://youtu.be/Zuq2lK6GYAM
Надо механизм изобрести, который  сбросит гранату.

Ответить

Коренной кавалер

Непрерывный
0

А не всё ли равно, что будет ПОСЛЕ выстрела с коптером и оружием, если выход пули рассчитан верно?

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Непрерывный месяц

Коренной
0

Один выстрел? Ну ты шнайпер

Ответить

Драгоценный Кирилл

Руслан
6

Я не технарь, но можно ведь и заглушить связь, и перехватить дрон, и запутать GPS. 

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Андрей

Драгоценный
0

На счёт перехвата хз, но дроны вроде по радиоканалу управляются (если мы говорим о большом расстоянии), так что да, заглушить можно

Ответить

Андрей

Руслан
1

так лугабе пару раз появлялся на улице
и что ты подразумеваешь под навесным оружием? автомат прицепить? так хер попадёшь. Разве что бомбу скинуть, но и тут подводные

Ответить

Михаил Зеленин

Руслан
1

Можешь погуглить как сирийские боевики пытаются достать российских военных подобными способами. 

Ответить

Посторонний

Михаил
0

Не только российских, % успеха небольшой, но вроде есть. 
 В октябре 2016 года курдские военные на севере Ирака сбили один из дронов ИГ, и он взорвался, убив двух человек. Считается, что это была первая успешная атака исламистов ИГ с помощью беспилотного летательного аппарата.

Да, успешные атаки связаны с подрывом взрывчатки, это не точечная атака. Теоретически усилить дрон и приделать систему наведения огнестрела, с распознаванием нужного лица, можно.

Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники…
Министерство обороны России официально подтвердило, что в ночь на 6 января российскую военную базу…
meduza.io
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Владислав Кузнецов

Руслан
0

Спецслужбы?

Ответить

Непрерывный месяц

–6

А короновируса у них вообще что ли нету?
Что там по статистике, что там в больницах, как обстановочка?

Ответить

Суровый украинец

Непрерывный
9

Водка, трактор и хоккей

Ответить

Нижний интернет

Непрерывный
0

Там же молодежь в основном, переболеют легко, а многие так и вовсе без симптов. Их престарелой родне, конечно, достанется но на повестке дня вещи посерьезнее, чем небольшой всплеск смертности среди населения 65+

Ответить

Непрерывный месяц

Нижний
1

на повестке дня вещи посерьезнее, чем небольшой всплеск смертности среди населения 65+

Отличная большевистская логика. Ну подумаешь, пара сотен стариков подохнет! Херня на фоне мировой революции.

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Нижний интернет

Непрерывный
–1

Ну, так правда ведь. Нынешний гуманизм - всего лишь пропагандистский прием каптилистических стран при панамериканизме. Смотрите, мол, как мы ценим человеческую жизнь, а вот вы там не цените. Вот только о том, что человеческая жизнь при капителизме - это ресурс, который нужно доить до смерти, а то и после - об этом как-то непринято говрить.

Ответить

Непрерывный месяц

Нижний
1

Тебя бы в заградотряд — цены бы не было.

Ответить

Непрерывный

Непреры…
2

При капитализме человеческая жизнь — ресурс, а для нас — говно.

Ответить

Игорь Валерьевич

Нижний
0

на повестке дня вещи посерьезнее, чем небольшой всплеск смертности среди населения 65+

Это какие? Сменить Лукашенко на другую говорящую голову, которая будет делать примерно тоже самое? Очень важный повод умереть. Он конечно говнюк тот еще, но вряд ли по результату этого что-то реально в уровне жизни поменяется в лучшую сторону.

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Нижний интернет

Игорь
0

Сменяемость власти - ключевой элемент прогресса. Хотим мы того или нет, но человеческие жизни вне этой повестки всегда были и будут на этом фоне менее приортитеными. Поэтому сейчас абсолютно всем наплевать как обстоят дела с ковидом в Беларуси. Да даже когда пошла движуха Black lives matter всем тоже стало наплевать на ковид, ходя за неделю до этого тот же FOX, CNN и прочие помойки едва не хоронили США.

Ответить

Игорь Валерьевич

Нижний
0

Сама по себе сменяемость власти не даст нихрена.

Да даже когда пошла движуха Black lives matter всем тоже стало наплевать на ковид, ходя за неделю до этого тот же FOX, CNN и прочие помойки едва не хоронили США.

Логично, это движение часть борьбы за президенство. И на фоне этой борьбы обоим лагерям накласть сколько народу помрет. 100% после выборов все это кончится и всех разгонят по карантинам. И не потому что блм-щики чего-то добились, а потому что их движение уже никому наверху не нужно.

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Владислав Кузнецов

Непрерывный
1

Коронавирус официально побежден.

Ответить

Azgar

Непрерывный
1

Обстановка накаляется. Больницы начинают снова переводить в короновирусные. Приоритет пока на протесты, но это не может продолжаться вечно. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Непрерывный
0

Официально уже неделю примерно фиксируется свыше двухсот случаев в день. Учитывая количество населения, это раза в два меньше, нежели в России.

Но тут надо помнить, что Батька среди всех европейских лидеров отрицал коронавирус яростней всего. Поэтому даже если ситуация на самом деле сильно ухудшилась, очевидно, что в официальной статистике это вряд ли отразилось в полной мере.

Ответить

Непрерывный месяц

Романелло
0

Если учесть, что они каждые выходные собираются тысячными толпами, там уже должны все полечь.

Ответить

Романелло Кивогенс

Непрерывный
2

В основном на улицы выходит всё же молодёжь. А так как все понимают, что подобные акции могут закончиться для протестующих  арестами на 10-15 суток, то вряд ли в них участвуют люди с серьёзными, в том числе хроническими заболеваниями. Поэтому допускаю, что многие заражаются на подобных акциях коронавирусом, но переносят его бессимптомно, либо без существенных для себя последствий.

А вот когда Лукашенко устраивает акции для своего электората, то это мягко говоря не слишком благоразумно. Потому как там в основном дамы предпенсионного или пенсионного возраста. И вот их-то коронавирус надо полагать будет выкашивать с куда большей частотой.

Ну а вообще вот какая любопытная статистика была недавно опубликована:

В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд.

Стоит подчеркнуть, что в данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016.

news.tut.by/economics/699451.html

Притом, что по официальным цифрам в Беларуси от коронавируса на 1 июля скончалось всего 400 человек.

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No Name

Непрерывный
0

С их экономикой скоро все флаги пойдут на одеяла, которые потом с них снимет омон, самим нужнее)

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Коренной кавалер

0

Ну как там смирный протест?

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Azgar

0

Сегодня вышло неожиданно много народа, несмотря на усиление в числе силовиков и то, что они перекрыли все подходы к центру. Будут на выходе арестовывать, но цель-то была не арестовать, а не дать собраться и показать, что протест сливается. Пока это не так 

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