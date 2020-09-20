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Ольга Щербинина
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В Минске и других белорусских городах задержали более 140 участников «Марша справедливости» Материал редакции

В столице закрыли метро, стянули военную технику и ограничили доступ в интернет.

84 комментария
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20 сентября по всей Белоруссии проходит «Марш справедливости». Участники требуют наказания для силовиков, необоснованно применявших силу к мирным протестующим.

TUT.BY @tutby
Минск. ОМОН в районе Немиги.

Фото: Вадим Замировский, Ольга Шукайло, http://TUT.BY https://t.co/B9hlT9XleY
Обновлено в 20:20 На акциях протеста задержали более 140 человек, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Перед началом мероприятия в Минске закрыли несколько станций метро. В центр города стянули грузовики для перевозки военнослужащих. Дворец республики оцепили, там стоят автомобили с рулонами колючей проволоки. Позже начались проблемы с интернетом. Оператор А1 подтвердил «снижение пропускной способности мобильного интернета в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Сотрудники милиции выхватывают отдельных участников акции и отводят их в автозак. Задержания проводятся точечно, сообщает «Интерфакс». По данным корреспондента издания, к 15:00 задержали около 20 человек.

Люди собираются у стелы «Минск — город-герой». Некоторые из них перекрыли проспект Победы, сообщает «Наша Нiва». Сейчас там минимум 15 тысяч человек, передаёт корреспондент «МБХ медиа».

Onliner @OnlinerBY
Сотни людей собрались возле стелы. В некоторых участках центра Минска людям все же удалось сформировать колонны. https://t.co/LKvXdbW6up
TUT.BY @tutby
Минск. Атмосфера у стелы такая: люди вышли на проезжую часть играет громкая музыка, чтобы не было слышно криков толпы. https://t.co/G88DwHaXLR
TUT.BY @tutby
Минск. Возле стелы счет пошел на десятки тысяч человек, передает наш корреспондент. https://t.co/KE4Sa7voFG

Протестующие вышли также в Гродно, Гомеле, Лиде, Солигорске и Витебске. По данным «Беларуской ассоциации журналистов», в Могилёве ОМОН задержал журналистов «Белсата» Алину Скрабунову и Александра Сидоровского.

Onliner @OnlinerBY
Задержания на марше в Гомеле https://t.co/FajOwLGWAt
The Village Беларусь
❗️Жесть! В Бресте ОМОН нагло распыляет слезоточивый газ прямо в протестующих.

Сейчас там жесткие задержания.

Видео: NEXTA

#новости #белоруссия

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84 комментария
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Романелло Кивогенс

28

Кстати, любопытно, что приспешники Батьки думают о столь унизительном для него и страны положении, когда их лидер ездит на поклон к соседу, чтобы заручиться согласием по конституционной реформе?

 «Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным», — напомнил Песков по итогам прошедших в понедельник переговоров.

https://news.tut.by/economics/701109.html

Представляете, если бы несколько месяцев назад Путин поехал к Лукашенко обсудить с ним поправки в конституцию РФ, и осведомиться, поддерживает Батька их или нет? Или представьте, что Зеленский поехал бы к Трампу за кредитом, а Госдеп затем бы заявил, что на встрече также обсуждалась конституционная реформа в Украине, и что Трамп её поддержал. Можете вообразить как язвительно отзывались бы об этом придворные СМИ и прочие недоброжелатели Зеленского и Украины? 

Ответить

Azgar

Романелло
2

Приспешники "ябытьки" - положительно, они в основном портив независимости Беларуси, ну или ей не дорожат. Высшие чиновники - ждут, когда можно будет начать делить пирог власти, россиянам потребуются свои люди на местах :)

Ответить

Tural M

Azgar
0

пирог увеличится с российскими деньгами и дотациями, только в плюсе

Ответить

Lian Niko

Романелло
2

Как в 1984, как скажут - так и думают. Ябацьки меняют позцию чаще шлюхи в гэнгбэнге, там нулевая попытка анализировать ситуацию, пока президен зарплату и пенсию платит - все ок.

Ответить

Mikhail Dragunov

Lian
0

Они как раз анализируют, кто платить то будет? А главное с каких денег то?

Ответить

Сергей Королевский

Романелло
0

В точку

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

Романелло
0

зели и катать не надо)) мвф транш не даст если не сделает что сказали))

Ответить

Mikhail Dragunov

Романелло
0

Россия центр силы для Беларуси, причем со значительным перевесом, когда к тебе приезжает сосед со словами, Вова, если не дашь денек то мне пиздец, и тебе потом тоже, Вова даст денек )))

Ответить

Azgar

10

Сегодня вышло неожиданно много народа, несмотря на усиление в числе силовиков и то, что они перекрыли все подходы к центру. Будут на выходе арестовывать, но цель-то была не арестовать, а не дать собраться и показать, что протест сливается. Пока это не так 

Ответить

Непрерывный месяц

Azgar
4

В Хабаровске в 71-й раз прошла акция в поддержку Сергея Фургала.

71-й раз! А вы сколько ещё ходить будете?
Ну от старости, рано или поздно помрёт, да.

Ответить

Azgar

Непрерывный
4

Я не пророк, не знаю. Народ будет выходить, пока будут силы. Во дворах ежедневно собираются люди, то есть по факту сотни акций проходят ежедневно

Ответить

Непрерывный месяц

Azgar
0

Или ишак, или падишах...
Если долго сидеть на берегу реки...

Ответить

Azgar

Непрерывный
3

Даже когда активная фаза закончится, любой повод будет вызывать бурю эмоций. Властям слоило бы начать хоть как-то реагировать, но власть и Лукашенко это одно и то же, а он не может не делать и не говорить ерунды.

Ответить

Комсомольский звук

Непрерывный
2

Тут уже сто раз объясняли, не сравнивай один город и целую страну

Ответить

Руслан Астратов

3

Технари в треде?

Заранее прошу прощения за дико тупой вопрос, но что мешает ёбнуть Лукашенко при помощи квадрокоптера с навесным оружием?

Никого ни к чему не призываю, просто любопытно стало

Ответить

Непрерывный месяц

Руслан
13

Киношек поменьше бы смотрел.
Представь, как будет на квадрокоптере действовать отдача огнестрельного оружия.

Ответить

Магомед Шереметьев

Непрерывный
2

В смысле кино? Мадуро так убить пытались- почти получилось

Ответить

Непрерывный месяц

Магомед
1

Ну и как, убили? Это все равно, что стрелять из автомата, подвешенного на резиночке. Или масса квадра, должна быть килограмм 30, как минимум.

Ответить

Магомед Шереметьев

Непрерывный
1

https://youtu.be/Zuq2lK6GYAM
Надо механизм изобрести, который  сбросит гранату.

Ответить

Рамиль

Магомед
6

И управлять им будет тот, кто лучше всего прошёл ту миссию с вертолётиком в vice city 

Ответить

Коренной кавалер

Непрерывный
1

А не всё ли равно, что будет ПОСЛЕ выстрела с коптером и оружием, если выход пули рассчитан верно?

Ответить

Непрерывный месяц

Коренной
3

Один выстрел? Ну ты шнайпер

Ответить

Bulky Blackcrappie

Непрерывный
0

Для такого дела можно и десяток-другой коптеров запустить, один да попадёт

Ответить

Непрерывный

Bulky
0

Это уже не демонстранты нужны. Это уже нужна организованная террористическая группа. Хорошо финансированая.
И дрон — не вертолётик с Али, а реально тяжелый дрон. Килограмм на 25-30. Такие, кстати, просто так не продают кому попало и они подлежат регистрации в любой стране. Таможня, не?
Далее. Их нужно несколько, как ты говоришь. На каждый нужна стабилизированная подвеска и модифицированное оружие. Сильно модифицированное.
Такой дрон имеет ограниченную дальность, небольшую скорость, он шумный и заметный. Нужен полигон для тренировок.
Достаточно?

Ответить

Bulky

Непреры…
0

Это да, тут не спорю. Думаю, дрон как раз может быть не таким уж тяжёлым, а вот оружие сильно необычным, там много чего можно соптимизировать, чтобы снизить вес. Я и не про демонстрантов, так, в теории прикидываю, насколько это будет распространено в будущем.

Ответить

Непрерывный

Bulky
0

Тяжелый дрон для компенсации отдачи. И ветер ещё. С ветром как договоримся?

Ответить

Bulky

Непреры…
0

А сколько такой дрон весит? Хотя вариант с гранатой выглядит куда реальнее, конечно, думаю, и несколько десятков таких штук вряд ли смогут попасть в цель

Ответить

Непрерывный

Bulky
1

Это дилетантская игрушка. Не видишь, как его от выстрела сносит?
А это всего лишь пистолетик. Ему метров на пять подлететь надо. Через камеру целиться с него, прикинь? Как он вихляет — красота...
Как зудит слышно? Скорость, маневренность? Как эту хероту на цель быстро навести?
Его из рогатки угандошат.
Вообще, тут подумал. Можно использовать что-то типа ВАЛ. Но это достаточно редкая штука, не для инсгурентов. Да и он тяжеленький, вообще-то. Не для такой фитюльки, это точно.

Ответить

Bulky

Непреры…
1

Да, сейчас повспоминал те же видео Forgotten Weapons, наверняка с расстояния нормально прицелиться не выйдет.

Ответить

Непрерывный

Bulky
0

Забыл сказать. ВАЛ потому, что у него отдача компенсируется почти в ноль.
Но квадр — это всё же херота та ещё. Он медленный, он шумный. Его мотляет как сучку. Да ещё и с грузом тяжелым. Не. Баловство это всё.
Не зря мерикосы используют тяжелые беспилотники авиационные. И управляемые ракеты. Ох не зря.
А кучке сопротивленцев — вообще бесполезно. Маниловщина. Игильцы пусть развлекаются. Они там вообще не великого ума ребята.

Ответить

Алиса Барышман

Непреры…
0

чому вы так эти 200метровые короткостволы любите? сталкер? твзвезда?

Ответить

Непрерывный месяц

Непрерывный
0

Ну, разве что на стэдикам подвесить, вот только он ещё килограмма три добавит.
И не уверен, что он такую импульсную нагрузку скомпенсирует.

Ответить

Ohlong Johnson

Непрерывный
0

При точной калибрации камеры и оружия, достаточно одного выстрела

Ответить

Драгоценный Кирилл

Руслан
7

Я не технарь, но можно ведь и заглушить связь, и перехватить дрон, и запутать GPS. 

Ответить

Андрей

Драгоценный
0

На счёт перехвата хз, но дроны вроде по радиоканалу управляются (если мы говорим о большом расстоянии), так что да, заглушить можно

Ответить

Рамиль Газетдинов

Андрей
2

Возле правительственных зданий и так глушат. 

Ответить

Андрей

Руслан
1

так лугабе пару раз появлялся на улице
и что ты подразумеваешь под навесным оружием? автомат прицепить? так хер попадёшь. Разве что бомбу скинуть, но и тут подводные

Ответить

Михаил Зеленин

Руслан
1

Можешь погуглить как сирийские боевики пытаются достать российских военных подобными способами. 

Ответить

Посторонний

Михаил
0

Не только российских, % успеха небольшой, но вроде есть. 
 В октябре 2016 года курдские военные на севере Ирака сбили один из дронов ИГ, и он взорвался, убив двух человек. Считается, что это была первая успешная атака исламистов ИГ с помощью беспилотного летательного аппарата.

Да, успешные атаки связаны с подрывом взрывчатки, это не точечная атака. Теоретически усилить дрон и приделать систему наведения огнестрела, с распознаванием нужного лица, можно.

Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники…
Министерство обороны России официально подтвердило, что в ночь на 6 января российскую военную базу…
meduza.io
Ответить

Непрерывный месяц

Михаил
0

Ключевое слово «пытаются».

Ответить

Владислав Кузнецов

Руслан
0

Спецслужбы?

Ответить

Паша Сасковец

Руслан
0

Ну если не брать технические моменты, то мало ли какой хаос может спровоцировать убийство президента. Вряд ли силовики и чиновники сдадутся народу или убегут из страны - может, будут пытаться ее делить между собой.

Ответить

Судебный корабль

5

По-моему, беларусы упустили тот момент, когда протесты уже могли бы закончиться. Тогда, когда подошли к резиденции, а потом ушли. Лукашенко уже был готов бежать.
А теперь у них синдром хабаровских протестов. Причем цель не ясна. Тех, кого крутят, по прежнему не отбивают.
В общем, увязли.

Ответить

Mikhail Dragunov

Судебный
–6

Точно, синдром хабаровских протестов, "Уходи" пиздец лозунг, а взамен то кто приходи? КТО БЛ%$-Ь? xD ну и придет Владимир Владимирыч, легче станет? Еще Луку вспоминать будете добрым словом, чтоб понимать о чем речь, добро пожаловать в Псковскую область РесФеда, для сравнения. В Великие Луки, Порхов, итд )))

Ответить

Sergey Smirnov

Mikhail
11

Как жаль что на 10+ млн человек белорусов нет ни одного с такими же усами на замену.  Вот оно наследие СССР - миллионы недееспособных избирателей и единицы талантливых энергичных несгибаемых политиков ведущих к ослепительным победам.

Ответить

Иван Петров

Mikhail
3

На смену придут выборы, а после выборов тот, кого белорусы выберут без наебалова.

Ответить

Mikhail Dragunov

Иван
–9

Кого? хD Бабарико? Тихановского? На кого вы там еще мастурбируете массово?  Первый газпромовский ху^%, второй вообще из РесФеда не вылезал, вы о чем вообще?

Ответить

Иван Петров

Mikhail
4

Какая разница кого? Институт честных выборов гораздо важнее шанса выбрать в первый раз долбоёба.

Ответить

Mikhail Dragunov

Иван
–4

Нет никакого института честных выборов, что бы он появился века пройдут, общество должно созреть, другой экономичечкий уклад быть у страны, вот это вот всё. А когда в РБ 60% экономики зависит от РФ, ху%@ вам а не выборы хD

Ответить

Иван Петров

Mikhail
0

Михаил, вам бы Россию 2 перестать смотреть. Человек вещающий поебень типа "общество должно созреть, другой экономичечкий уклад быть у страны" либо соловьёв либо долбоёб. Надеюсь, что вы не первый и не второй.

Люди в 2020 году во всех странах с быстрым интернетом в общей массе плюс минус одинаковые. Что швейцарцы, что белорусы, что русские. У всех одинаковые ценности и понимание какой должна быть нормальная страна для жизни. Так что всё, что вы выше написали совершенная хуйня.

Ответить

Рыжий

Иван
0

 Что швейцарцы, что белорусы, что русские

Легко же вы уничтожили понятие "менталитет". Даже внутри России люди оочень неоднородны в ценностях и видении политики

Ответить

Mikhail Dragunov

Иван
–2

Иван, если честно я даже заржал, произнеси это вслух "Институт честных выборов"

Ответить

Непрерывный

Mikhail
1

Ну вообще-то,если выберут кого-то на нормальных выборах, он такую чучу как Лукашенко с переизбранием не сможет провернуть. У него просто не будет такого админресурса, который тот выращивал десятилетием.
Училки на участках не будут ради абы кого бюллетени в трусах выносить.

Ответить

Azgar

Mikhail
1

У  вас словесный понос. В чем проблема выбрать директора банка или дипломата? В случае свободных выборов появятся кандидаты и получше, может Румас очнётся.

Ответить

Mikhail Dragunov

Azgar
–3

Директора Газпромбанка, как вам такая "несущественная" помарка? Выбирайте сразу Владимир Владимирыча тогда?

Ответить

Azgar

Mikhail
2

Директора Белгазпромбанка. И что тут такого? В РБ все не гос. банки - российские. 

Ответить

Lian Niko

Судебный
1

Там на крышах снайперы, готовые стрелять в любой момент, и боевые машины с пулеметами на каждом углу стояли. У ружья были идиологически промытые люди, которые верят, что защищают родину против польско-чешских оккупантов. Эти уроды в легкую убили бы и 1к и 10к протестующих, попробуй они штурмовать дворец независимости.

Ответить

solawind

Lian
0

В Украине тоже так думали, тем не менее стали строить барикады и надевать на головы кастрюли от пуль

Ответить

Lian Niko

solawind
2

Далеко не в первые дни. Ну и наши 100% боевыми будут стрелять, сейчас вероятность пониже, так как даже этим тупанам начинает доходить, что что-то не так. 

Ответить

Рыжий

Lian
0

 начинает доходить, что что-то не так

А есть какие-то ссылки? У меня, как человека из другой страны, создается ощущение, что полиция-силовики (короче, власть) единой стеной стоят и разлада там нет

Ответить

Azgar

Судебный
1

Про готов бежать - не основано на фактах. Испугался - да, но бежать - далеко не факт. Я, думаю, что он был готов начать стрелять, а уже потом - ему пришлось бы бежать, при чём уже даже не в Россию, а подальше. 

Ответить

Непрерывный месяц

–8

А короновируса у них вообще что ли нету?
Что там по статистике, что там в больницах, как обстановочка?

Ответить

Суровый украинец

Непрерывный
12

Водка, трактор и хоккей

Ответить

Нижний интернет

Непрерывный
0

Там же молодежь в основном, переболеют легко, а многие так и вовсе без симптов. Их престарелой родне, конечно, достанется но на повестке дня вещи посерьезнее, чем небольшой всплеск смертности среди населения 65+

Ответить

Непрерывный месяц

Нижний
5

на повестке дня вещи посерьезнее, чем небольшой всплеск смертности среди населения 65+

Отличная большевистская логика. Ну подумаешь, пара сотен стариков подохнет! Херня на фоне мировой революции.

Ответить

Нижний интернет

Непрерывный
0

Ну, так правда ведь. Нынешний гуманизм - всего лишь пропагандистский прием каптилистических стран при панамериканизме. Смотрите, мол, как мы ценим человеческую жизнь, а вот вы там не цените. Вот только о том, что человеческая жизнь при капителизме - это ресурс, который нужно доить до смерти, а то и после - об этом как-то непринято говрить.

Ответить

Непрерывный месяц

Нижний
1

Тебя бы в заградотряд — цены бы не было.

Ответить

Непрерывный

Непреры…
4

При капитализме человеческая жизнь — ресурс, а для нас — говно.

Ответить

Игорь Валерьевич

Нижний
–4

на повестке дня вещи посерьезнее, чем небольшой всплеск смертности среди населения 65+

Это какие? Сменить Лукашенко на другую говорящую голову, которая будет делать примерно тоже самое? Очень важный повод умереть. Он конечно говнюк тот еще, но вряд ли по результату этого что-то реально в уровне жизни поменяется в лучшую сторону.

Ответить

Нижний интернет

Игорь
6

Сменяемость власти - ключевой элемент прогресса. Хотим мы того или нет, но человеческие жизни вне этой повестки всегда были и будут на этом фоне менее приортитеными. Поэтому сейчас абсолютно всем наплевать как обстоят дела с ковидом в Беларуси. Да даже когда пошла движуха Black lives matter всем тоже стало наплевать на ковид, ходя за неделю до этого тот же FOX, CNN и прочие помойки едва не хоронили США.

Ответить

Игорь Валерьевич

Нижний
–5

Сама по себе сменяемость власти не даст нихрена.

Да даже когда пошла движуха Black lives matter всем тоже стало наплевать на ковид, ходя за неделю до этого тот же FOX, CNN и прочие помойки едва не хоронили США.

Логично, это движение часть борьбы за президенство. И на фоне этой борьбы обоим лагерям накласть сколько народу помрет. 100% после выборов все это кончится и всех разгонят по карантинам. И не потому что блм-щики чего-то добились, а потому что их движение уже никому наверху не нужно.

Ответить

Azgar

Игорь
2

Он не просто говорящая голова - он главный враг реформ, любых, кроме ограничительных. Здесь или он уйдёт, или эконмический регресс будет куда сильнее.

Ответить

Bad Mother Fucker

Игорь
2

он не говнюк, он государственный преступник

Ответить

Владислав Кузнецов

Непрерывный
1

Коронавирус официально побежден.

Ответить

Azgar

Непрерывный
1

Обстановка накаляется. Больницы начинают снова переводить в короновирусные. Приоритет пока на протесты, но это не может продолжаться вечно. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Непрерывный
0

Официально уже неделю примерно фиксируется свыше двухсот случаев в день. Учитывая количество населения, это раза в два меньше, нежели в России.

Но тут надо помнить, что Батька среди всех европейских лидеров отрицал коронавирус яростней всего. Поэтому даже если ситуация на самом деле сильно ухудшилась, очевидно, что в официальной статистике это вряд ли отразилось в полной мере.

Ответить

Непрерывный месяц

Романелло
1

Если учесть, что они каждые выходные собираются тысячными толпами, там уже должны все полечь.

Ответить

Романелло Кивогенс

Непрерывный
4

В основном на улицы выходит всё же молодёжь. А так как все понимают, что подобные акции могут закончиться для протестующих  арестами на 10-15 суток, то вряд ли в них участвуют люди с серьёзными, в том числе хроническими заболеваниями. Поэтому допускаю, что многие заражаются на подобных акциях коронавирусом, но переносят его бессимптомно, либо без существенных для себя последствий.

А вот когда Лукашенко устраивает акции для своего электората, то это мягко говоря не слишком благоразумно. Потому как там в основном дамы предпенсионного или пенсионного возраста. И вот их-то коронавирус надо полагать будет выкашивать с куда большей частотой.

Ну а вообще вот какая любопытная статистика была недавно опубликована:

В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд.

Стоит подчеркнуть, что в данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016.

news.tut.by/economics/699451.html

Притом, что по официальным цифрам в Беларуси от коронавируса на 1 июля скончалось всего 400 человек.

Ответить

No Name

Непрерывный
0

С их экономикой скоро все флаги пойдут на одеяла, которые потом с них снимет омон, самим нужнее)

Ответить

Коренной кавалер

1

Ну как там смирный протест?

Ответить

solawind

Коренной
0

Гандийские методы

Ответить

Mikhail Dragunov

–3

Больше четверти века Луку терпели а тут хоба и ушел ))) особенно после того, как на выборах 80% нарисовал хD вы сами то в это верите? 

Ответить

Mikhail Dragunov

–3

Everybody love sunshine, but nobody love the truth. Мы за все хорошее, против всего плохого, это к сожалению уже давно не работает.

Ответить

Mikhail Dragunov

–3

долбоебы блть :))) вы еще Лукашенко начните минусы ставить, и назовите это революцией Свободы :)) 

Ответить
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