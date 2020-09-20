В столице закрыли метро, стянули военную технику и ограничили доступ в интернет.

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20 сентября по всей Белоруссии проходит «Марш справедливости». Участники требуют наказания для силовиков, необоснованно применявших силу к мирным протестующим.

Обновлено в 20:20 На акциях протеста задержали более 140 человек, На акциях протеста задержали более 140 человек, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Перед началом мероприятия в Минске закрыли несколько станций метро. В центр города стянули грузовики для перевозки военнослужащих. Дворец республики оцепили, там стоят автомобили с рулонами колючей проволоки. Позже начались проблемы с интернетом. Оператор А1 подтвердил «снижение пропускной способности мобильного интернета в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Сотрудники милиции выхватывают отдельных участников акции и отводят их в автозак. Задержания проводятся точечно, сообщает «Интерфакс». По данным корреспондента издания, к 15:00 задержали около 20 человек.

Люди собираются у стелы «Минск — город-герой». Некоторые из них перекрыли проспект Победы, сообщает «Наша Нiва». Сейчас там минимум 15 тысяч человек, передаёт корреспондент «МБХ медиа».

Onliner @OnlinerBY Сотни людей собрались возле стелы. В некоторых участках центра Минска людям все же удалось сформировать колонны. https://t.co/LKvXdbW6up

TUT.BY @tutby Минск. Атмосфера у стелы такая: люди вышли на проезжую часть играет громкая музыка, чтобы не было слышно криков толпы. https://t.co/G88DwHaXLR

Протестующие вышли также в Гродно, Гомеле, Лиде, Солигорске и Витебске. По данным «Беларуской ассоциации журналистов», в Могилёве ОМОН задержал журналистов «Белсата» Алину Скрабунову и Александра Сидоровского.

The Village Беларусь ❗️Жесть! В Бресте ОМОН нагло распыляет слезоточивый газ прямо в протестующих.



Сейчас там жесткие задержания.



Видео: NEXTA