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Новости
Ольга Щербинина
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В Минске и других белорусских городах задерживают участников «Марша справедливости» Материал редакции

В столице закрыли метро, стянули военную технику и ограничили доступ в интернет.

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20 сентября по всей Белоруссии проходит «Марш справедливости». Участники требуют наказания для силовиков, необоснованно применявших силу к мирным протестующим.

TUT.BY @tutby
Минск. ОМОН в районе Немиги.

Фото: Вадим Замировский, Ольга Шукайло, http://TUT.BY https://t.co/B9hlT9XleY

Перед началом мероприятия в Минске закрыли несколько станций метро. В центр города стянули грузовики для перевозки военнослужащих. Дворец республики оцепили, там стоят автомобили с рулонами колючей проволоки. Позже начались проблемы с интернетом. Оператор А1 подтвердил «снижение пропускной способности мобильного интернета в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Сотрудники милиции выхватывают отдельных участников акции и отводят их в автозак. Задержания проводятся точечно, сообщает «Интерфакс». По данным корреспондента издания, к 15:00 задержали около 20 человек.

Люди собираются у стелы «Минск — город-герой». Некоторые из них перекрыли проспект Победы, сообщает «Наша Нiва». Сейчас там минимум 15 тысяч человек, передаёт корреспондент «МБХ медиа».

Onliner @OnlinerBY
Сотни людей собрались возле стелы. В некоторых участках центра Минска людям все же удалось сформировать колонны. https://t.co/LKvXdbW6up
TUT.BY @tutby
Минск. Атмосфера у стелы такая: люди вышли на проезжую часть играет громкая музыка, чтобы не было слышно криков толпы. https://t.co/G88DwHaXLR
TUT.BY @tutby
Минск. Возле стелы счет пошел на десятки тысяч человек, передает наш корреспондент. https://t.co/KE4Sa7voFG

Протестующие вышли также в Гродно, Гомеле, Лиде, Солигорске и Витебске. По данным «Беларуской ассоциации журналистов», в Могилёве ОМОН задержал журналистов «Белсата» Алину Скрабунову и Александра Сидоровского.

Onliner @OnlinerBY
Задержания на марше в Гомеле https://t.co/FajOwLGWAt
The Village Беларусь
❗️Жесть! В Бресте ОМОН нагло распыляет слезоточивый газ прямо в протестующих.

Сейчас там жесткие задержания.

Видео: NEXTA

#новости #белоруссия

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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Непрерывный месяц

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А короновируса у них вообще что ли нету?
Что там по статистике, что там в больницах, как обстановочка?

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Суровый украинец

Непрерывный
2

Водка, трактор и хоккей

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Руслан Астратов

0

Технари в треде?

Заранее прошу прощения за дико тупой вопрос, но что мешает ёбнуть Лукашенко при помощи квадрокоптера с навесным оружием?

Никого ни к чему не призываю, просто любопытно стало

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