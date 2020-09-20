В Минске и других белорусских городах задерживают участников «Марша справедливости» Материал редакции
В столице закрыли метро, стянули военную технику и ограничили доступ в интернет.
20 сентября по всей Белоруссии проходит «Марш справедливости». Участники требуют наказания для силовиков, необоснованно применявших силу к мирным протестующим.
Перед началом мероприятия в Минске закрыли несколько станций метро. В центр города стянули грузовики для перевозки военнослужащих. Дворец республики оцепили, там стоят автомобили с рулонами колючей проволоки. Позже начались проблемы с интернетом. Оператор А1 подтвердил «снижение пропускной способности мобильного интернета в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».
Сотрудники милиции выхватывают отдельных участников акции и отводят их в автозак. Задержания проводятся точечно, сообщает «Интерфакс». По данным корреспондента издания, к 15:00 задержали около 20 человек.
Люди собираются у стелы «Минск — город-герой». Некоторые из них перекрыли проспект Победы, сообщает «Наша Нiва». Сейчас там минимум 15 тысяч человек, передаёт корреспондент «МБХ медиа».
Протестующие вышли также в Гродно, Гомеле, Лиде, Солигорске и Витебске. По данным «Беларуской ассоциации журналистов», в Могилёве ОМОН задержал журналистов «Белсата» Алину Скрабунову и Александра Сидоровского.
Технари в треде?
Заранее прошу прощения за дико тупой вопрос, но что мешает ёбнуть Лукашенко при помощи квадрокоптера с навесным оружием?
Никого ни к чему не призываю, просто любопытно стало