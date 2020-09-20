«Вы забыли эти вещи»: парк в Таиланде будет возвращать туристам мусор по почте Материал редакции
Так власти хотят бороться с загрязнением старейшего национального парка страны.
Работники национального парка Кхауяй в Таиланде будут отправлять туристам по почте оставленный там мусор. Об этом заявил министр окружающей среды страны Варавут Силпа-Арча, сообщает «Би-би-си».
Данные о нарушителях также передадут полиции. За засорение парка им может грозить до пяти лет тюрьмы или крупный штраф. Посетители должны будут указать свой адрес, чтобы рейнджеры могли легко их выследить, если они оставят после себя мусор.
Министр разместил фотографию посылки с мусором у себя в фейсбуке. Вместе с ним туда положили записку: «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй». Представители парка отметили, что оставленный мусор особенно опасен для животных, которые могут попытаться его съесть.
Кхауяй — старейший национальный парк Таиланда, он был создан в 1962 году. Парк занимает площадь 2168 квадратных километров, в том числе вечнозелёных лесов и лугов. Он также известен своими водопадами
Посетители должны будут указать свой адрес, чтобы рейнджеры могли легко их выследить
Сильный ход
Психбольница №5 ?
Так если не забирать, то почта вернет отправителю. Так и будет почта мусор туда-сюда возить.
А ещё можно указать левый адрес
Ну они могут на входе паспорт смотреть. Какие-то данные же они полиции передают.
А если деньги случайно оставят? Животные же тоже могут попытаться съесть их и умереть
Трампу рицин тоже они прислали