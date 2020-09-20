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Новости
Ольга Щербинина
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«Вы забыли эти вещи»: парк в Таиланде будет возвращать туристам мусор по почте Материал редакции

Так власти хотят бороться с загрязнением старейшего национального парка страны.

14 комментариев
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Работники национального парка Кхауяй в Таиланде будут отправлять туристам по почте оставленный там мусор. Об этом заявил министр окружающей среды страны Варавут Силпа-Арча, сообщает «Би-би-си».

Данные о нарушителях также передадут полиции. За засорение парка им может грозить до пяти лет тюрьмы или крупный штраф. Посетители должны будут указать свой адрес, чтобы рейнджеры могли легко их выследить, если они оставят после себя мусор.

Министр разместил фотографию посылки с мусором у себя в фейсбуке. Вместе с ним туда положили записку: «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй». Представители парка отметили, что оставленный мусор особенно опасен для животных, которые могут попытаться его съесть.

Кхауяй — старейший национальный парк Таиланда, он был создан в 1962 году. Парк занимает площадь 2168 квадратных километров, в том числе вечнозелёных лесов и лугов. Он также известен своими водопадами

#новости #экология

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14 комментариев
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alexferman

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Посетители должны будут указать свой адрес, чтобы рейнджеры могли легко их выследить

Сильный ход

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Суровый украинец

2

Что мешает им указать адрес Дмитрия Орлова??

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serguun42

Суровый
1

Страны «Кипчикстан» не существует.
Или: В резиденции Назарбаева сильная служба охраны.

Ответить

Alexandr Panasyuk

Суровый
0

Психбольница №5 ?

Ответить

Суровый украинец

Alexandr
0

Улица Сталина

Ответить

Игорь Валерьевич

1

Так если не забирать, то почта вернет отправителю. Так и будет почта мусор туда-сюда возить.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Игорь
0

А ещё можно указать левый адрес

Ответить

Игорь Валерьевич

Вольдемаръ
0

Ну они могут на входе паспорт смотреть. Какие-то данные же они полиции передают.

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

0

Кхуяй какой парк

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Хорошо, что я уже успел там побывать.

Ответить

Semen Semenov

0

А если деньги случайно оставят? Животные же тоже могут попытаться съесть их и умереть

Ответить

Аристарх Знаменский

–1

Трампу рицин тоже они прислали

Ответить

1 2

Аристарх
0

Тлямпу лисин тозе они плислали

Ответить

Аристарх Знаменский

1
0

Плядалжяйте пзялса

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