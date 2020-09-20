Так власти хотят бороться с загрязнением старейшего национального парка страны.

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Работники национального парка Кхауяй в Таиланде будут отправлять туристам по почте оставленный там мусор. Об этом заявил министр окружающей среды страны Варавут Силпа-Арча, сообщает «Би-би-си».

Данные о нарушителях также передадут полиции. За засорение парка им может грозить до пяти лет тюрьмы или крупный штраф. Посетители должны будут указать свой адрес, чтобы рейнджеры могли легко их выследить, если они оставят после себя мусор.

Министр разместил фотографию посылки с мусором у себя в фейсбуке. Вместе с ним туда положили записку: «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй». Представители парка отметили, что оставленный мусор особенно опасен для животных, которые могут попытаться его съесть.

Кхауяй — старейший национальный парк Таиланда, он был создан в 1962 году. Парк занимает площадь 2168 квадратных километров, в том числе вечнозелёных лесов и лугов. Он также известен своими водопадами