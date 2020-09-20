Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков

Так администраторы канала отреагировали на распыление газа в лица протестующих.

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В телеграм-канале Nexta опубликовали данные ещё тысячи сотрудников МВД, на этот раз Бреста и Брестской области. «Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость», — написали в канале.

Там отметили, что это лишь «небольшая часть данных от киберпартизан». А также намекнули, что в следующий раз могут опубликовать данные силовиков из Гродно.

Первая часть личных данных сотрудников белорусского МВД появилась в канале 19 сентября. В списке указаны ФИО, даты рождения, город проживания, места службы и звания.

20 сентября в Минске и других городах прошёл «Марш справедливости». По данным правозащитников, всего на акциях протеста задержали более 140 человек. «Бинокль» опубликовал ролик, на котором видно, как в лица протестующим в Бресте распыляют газ из перцового балончика. После этого участников акции начали задерживать. TUT.by выложил видео, на котором силовик в Бресте стреляет в воздух из дробовика.