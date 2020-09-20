Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков — на этот раз из Бреста и Брестской области Материал редакции
Так администраторы канала отреагировали на распыление газа в лица протестующих.
В телеграм-канале Nexta опубликовали данные ещё тысячи сотрудников МВД, на этот раз Бреста и Брестской области. «Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость», — написали в канале.
Там отметили, что это лишь «небольшая часть данных от киберпартизан». А также намекнули, что в следующий раз могут опубликовать данные силовиков из Гродно.
Первая часть личных данных сотрудников белорусского МВД появилась в канале 19 сентября. В списке указаны ФИО, даты рождения, город проживания, места службы и звания.
20 сентября в Минске и других городах прошёл «Марш справедливости». По данным правозащитников, всего на акциях протеста задержали более 140 человек. «Бинокль» опубликовал ролик, на котором видно, как в лица протестующим в Бресте распыляют газ из перцового балончика. После этого участников акции начали задерживать. TUT.by выложил видео, на котором силовик в Бресте стреляет в воздух из дробовика.
Это фамилии или их погонялы ?
Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков
Всё правильно делают. Гестаповцы смелые только когда носят маски. Теперь, когда их соседи узнают, что они делали задержанных инвалидами, пусть ответят перед ними.
Дополню:
200 сотрудников МВД из списка NEXTA обратились в BYSOL с просьбой исключить их из него: они готовы уйти из внутренних органов. Об этом заявил Ярослав Лихачевский, CEO стартапа DeepDee, который помогает уволившимся силовикам, и участник фонда солидарности BYSOL в прямом эфире телеканала Дождь.
«Деанонимизация работает очень хорошо. Вчера была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом. То есть конверсия 20% — это очень хорошие цифры», — рассказал Ярослав.
@Владимир Филатов вот еще одна, уверен что выгрузи все сразу, конверсия была бы меньше
Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом
Им нужно ответить в их стиле - "вот когда уйдете, тогда и поговорим"
Это если верить этому человеку, как по мне это вполне может быть обманом, что бы сделать видимость что публикация этих данных заставило аж 20% из списка уволится. Пожалуйста не забывайте о критическом мышлении
Драгоценный Кирилл
При том, что их заранее предупреждали - не хочешь попасть в базу, передай документы об увольнении.
Напомните, почему нельзя строить баррикады вместо всего этого интернет-протестования?
Баррикады легко убрать и получить по лицу
На Украине было активное движение радикально настроенных националистов, готовых обучать всех желающих драться, плюс помощь официальной и закреплённой в политике оппозиции? У нас нет ни того, ни другого. Перестаньте уже шоу ждать.
Что там по новости о 450 бойцах самообороны из спортсменов и бывших военных?
Я кроме их обращения ничего не видел больше. Может организовываются ещё. На ТВ громких сюжетов о них не было, значит скорее всего их не завинтили ещё.
Да и в бумаге было написано, что они собираются действовать исключительно реактивно, задерживая непонятных людей в масках без опознавательных знаков.
Вы все забываете, что Майдан в Украине длился около 3 месяцев. А от беларусов результата хотите уже после месяца. Все только начинается. Беларусы даже еще не поняли, какой путь они начали.
На Украине господа полицейские были гораздо менее верны режиму и менее профессиональны по сравнению с ребятами деда
Все так, мене верны, потому что в целом Украина разная, и не все были лояльны к донецкой мафии. Про профессионализм тоже верно, 26 лет полицейского государства с опытом двух майданов в соседней Украине не могут сравнится с украинским Беркутом 14 года
Пруфы.
я тебе говорю, по умолчанию, полицеские структуры в полицейском государстве возрастом 26 лет, и с опытом разбора 2 майданов всегда будут лучше подготовленными чем полицеские структуры демократического государства без опыта
лол блять, а где лучше тренируют полицейские структуры (а значит и финансируют) . В полицеском государстве возрастом 26 лет, где политика и стратегия сильной руки реализуется на протяжении всего срока правления? Или в демократическом государстве, у которого нет никакой стратегии, президенты меняются каждые 4-5 лет, а вместе с ним и вектор развития страны ( ЕС-Россия) а та же полиция не знает кому завтра служить?
да бля, тебе напомнить как беркут майдан штурмовал?
Твои тезисы не выдерживают никакой критики
В смысле? На Украине ментов натаскивали в натовских центрах подготовки, в то время, как беларусы сидят в российских, верность лукашенко это их главная черта, челики с телефонами не могут победить ребят с дубинками и водометами
ждут методичку борьбы с узурпаторами от россиян
Лучшие эксперты в мире, получившие свежайшие знания для проведения революций в рамках высокой информационной нагрузки на практике.
Ты думаешь молодежь умеет работать с инструментом ? Как они построят ,не выпуская из рук телефон
Они же на самом деле очень любят обниматься
Почему нельзя опубликовать сразу всё?
Комсомольский звук
Ну скинули вчера тысячу, все посидели поискали знакомых, пролистали весь список, добавили на карту силовиков. Больше внимания к этой тысяче. Если скинуть 70 тысяч., там попробуй, что-то найти
Не знаешь, почему они только ментов выкладывают? Когда будут омоновцы и прочие? Менты в среднем, как по мне, как раз самые безобидные из всех силовиков-разгонщиков.
Может потому что на них повлиять проще. А менты тоже работают: и по вызовам ездят, и за бумагами сидят. Если начнут валить из органов быстрее, ОМОН всех не подменит, треснет от нагрузки.
Это просто предположение.
Зачем сливать сразу все козыри если долгая?
Думаю ответов больше, чем нужно, что бы не задавать такой вопрос
Какой ответ, если не секрет?
ситуация типо знаешь, задаешь вопрос, тебе начинают отвечать, и ты такой ааа, бля точно, поспешил не подумал
Я вижу несколько ответов, но их наверняка больше
1) Нужно каждый день создавать инфоповоды
2) нужно дозировано давать информацию что бы и силовики и протестующие успели ее переварить
3) Наверняка есть и кулуарные переговоры с силовиками во время которого идет постепенное нарастание давления, мы ведь не знаем кого в список забыли добавить?
ну короче, наверно еще можно придумать несколько причин
но вот выгрузить все и сразу я вообще не вижу ни одной причины
может ты подскажешь?
ТОГДА нельзя будет собирать $47000 донатов и класть их себе в карман ;)
Каким же надо быть долбаебом, чтобы публиковать данные сотрудников МВД. Ведь это ж гандон даже не знает, кто работает на улице, а кто участковый. Просто рандомным списки из базы сотрудников. Вот же ж пидор