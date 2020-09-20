Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Новости
Ольга Щербинина
5240

Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков — на этот раз из Бреста и Брестской области Материал редакции

Так администраторы канала отреагировали на распыление газа в лица протестующих.

61 комментарий
В закладки

В телеграм-канале Nexta опубликовали данные ещё тысячи сотрудников МВД, на этот раз Бреста и Брестской области. «Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость», — написали в канале.

Там отметили, что это лишь «небольшая часть данных от киберпартизан». А также намекнули, что в следующий раз могут опубликовать данные силовиков из Гродно.

Первая часть личных данных сотрудников белорусского МВД появилась в канале 19 сентября. В списке указаны ФИО, даты рождения, город проживания, места службы и звания.

20 сентября в Минске и других городах прошёл «Марш справедливости». По данным правозащитников, всего на акциях протеста задержали более 140 человек. «Бинокль» опубликовал ролик, на котором видно, как в лица протестующим в Бресте распыляют газ из перцового балончика. После этого участников акции начали задерживать. TUT.by выложил видео, на котором силовик в Бресте стреляет в воздух из дробовика.

#новости #белоруссия

Ольга Щербинина PLUS
+40 602
но есть и хорошие новости?
7
1
44
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 61, "likes": 44, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 214814, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 20 Sep 2020 21:02:33 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
61 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Volkov

27

Это фамилии или их погонялы ?

Ответить

сироп от щекотки

Sergey
89
Ответить

кум кумич

сироп
2

Кстати, а какова позиция русских реперов, по этому вопросу? 

Ответить

Ze Katze

кум
3

Миша Миваши молчит
Биг Рашн Бос приказал наказать этих ублюдков (не уточнил кого) 
Оксимирон сменил прописку на Минскую

Ответить

Рыжий

кум
0

Их мнение кого-то когда-то волновало? 

Ответить

Андрей Парусников

сироп
1

СКА ОРНУЛ В ГОЛОСИНУ

Ответить

Πетр Κудряшов

Sergey
2

лол, половина украинцы

Ответить

Сергей Королевский

Sergey
1

Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков

Всё правильно делают. Гестаповцы смелые только когда носят маски. Теперь, когда их соседи узнают, что они делали задержанных инвалидами, пусть ответят перед ними.

Ответить

Комсомольский звук

22

Дополню:

200 сотрудников МВД из списка NEXTA обратились в BYSOL с просьбой исключить их из него: они готовы уйти из внутренних органов. Об этом заявил Ярослав Лихачевский, CEO стартапа DeepDee, который помогает уволившимся силовикам, и участник фонда солидарности BYSOL в прямом эфире телеканала Дождь.

«Деанонимизация работает очень хорошо. Вчера была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом. То есть конверсия 20% — это очень хорошие цифры», — рассказал Ярослав.

Ответить

Непрерывный месяц

Комсомольский
11

Они сказали что готовы уходить.
Они. Сказали.

Ответить

Атлант поправил плечи

Комсомольский
2

@Владимир Филатов вот еще одна, уверен что выгрузи все сразу, конверсия была бы меньше

Ответить

Владимир Филатов

Атлант
1

мерси

Ответить

Сергей Королевский

Комсомольский
1

Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом

Им нужно ответить в их стиле - "вот когда уйдете, тогда и поговорим"

Ответить

Stepa Demchenko

Комсомольский
1

Это если верить этому человеку, как по мне это вполне может быть обманом, что бы сделать видимость что публикация этих данных заставило аж 20% из списка уволится. Пожалуйста не забывайте о критическом мышлении

Ответить

Драгоценный Кирилл

Комсомольский
0

При том, что их заранее предупреждали - не хочешь попасть в базу, передай документы об увольнении. 

Ответить

Суровый украинец

–19

Похуй, протест слился три недели назад

Ответить

Владимир Филатов

Суровый
24

Опять порвался

Ответить

Max Payne

Владимир
5

-Пойдем в парк девчонок клеить?
-Ты что, порвал наших девчонок?

Ответить

Ze Katze

Max
0

Куски жопы вокруг валяются
Кто порвался? Уточните 

Ответить

solawind

9

Напомните, почему нельзя строить баррикады вместо всего этого интернет-протестования?

Ответить

Атлант поправил плечи

solawind
10

к баррикадам нужно быть готовым. 

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
4

Баррикады легко убрать и получить по лицу

Ответить

solawind

Daniil
4

Что же на украине не убрали, раз легко? Да и по лицу они сейчас получают и так каждое воскресенье, все больше и больше, при этом ничего не добиваясь.

Ответить

Паша Сасковец

solawind
12

На Украине было активное движение радикально настроенных националистов, готовых обучать всех желающих драться, плюс помощь официальной и закреплённой в политике оппозиции? У нас нет ни того, ни другого. Перестаньте уже шоу ждать.

Ответить

Атлант поправил плечи

Паша
0

Что там по новости о 450 бойцах самообороны из спортсменов и бывших военных? 

Ответить

Паша Сасковец

Атлант
1

Я кроме их обращения ничего не видел больше. Может организовываются ещё. На ТВ громких сюжетов о них не было, значит скорее всего их не завинтили ещё.

Да и в бумаге было написано, что они собираются действовать исключительно реактивно, задерживая непонятных людей в масках без опознавательных знаков. 

Ответить

Атлант поправил плечи

solawind
8

Вы все забываете, что Майдан в Украине длился около 3 месяцев. А от беларусов результата хотите уже после месяца. Все только начинается. Беларусы даже еще не поняли, какой путь они начали. 

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
0

На Украине господа полицейские были гораздо менее верны режиму и менее профессиональны по сравнению с ребятами деда

Ответить

solawind

Daniil
0

Думаю ты заблуждаешься

Ответить

Атлант поправил

solawind
1

Все так, мене верны, потому что в целом Украина разная, и не все были лояльны к донецкой мафии. Про профессионализм тоже верно, 26 лет полицейского государства с опытом двух майданов  в соседней Украине не могут сравнится с украинским Беркутом 14 года

Ответить

solawind

Атлант
–1

Украинский беркут был куда лучше подготовлен и обучен, и слился только потому что президент так решил.

Ответить

Атлант поправил

solawind
2

Пруфы. 
я тебе говорю, по умолчанию, полицеские структуры в полицейском государстве возрастом 26 лет, и с опытом разбора 2 майданов всегда будут лучше подготовленными чем полицеские структуры демократического государства без опыта 

Ответить

solawind

Атлант
1

Полицейские структуры лучше там, где их лучше тренируют, лол, а не где государство "демократическое". Беркут никаких ошибок не допускал и разгребал получше белорусских.

Ответить

Атлант поправил

solawind
1

лол блять, а где лучше тренируют полицейские структуры (а значит и финансируют) . В полицеском государстве возрастом 26 лет, где политика и стратегия сильной руки реализуется на протяжении всего срока правления? Или в демократическом государстве, у которого нет никакой стратегии, президенты меняются каждые 4-5 лет, а вместе с ним и вектор развития страны ( ЕС-Россия) а та же полиция не знает кому завтра служить? 

да бля, тебе напомнить как беркут майдан штурмовал? 
Твои тезисы не выдерживают никакой критики 

Ответить

Атлант поправил

Атлант
0

с чего ты так вообще решил для меня большая тайна 

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
0

В смысле? На Украине ментов натаскивали в натовских центрах подготовки, в то время, как беларусы сидят в российских, верность лукашенко это их главная черта, челики с телефонами не могут победить ребят с дубинками и водометами 

Ответить

Андрей Рядькин

solawind
3

ждут методичку борьбы с узурпаторами от россиян 

Ответить

Паша Сасковец

Андрей
0

Лучшие эксперты в мире, получившие свежайшие знания для проведения революций в рамках высокой информационной нагрузки на практике.

Ответить

Алексей Штейн

solawind
1

Ты думаешь молодежь умеет работать с инструментом ? Как они построят ,не выпуская из рук телефон 

Ответить

Максим Шпилёв

solawind
1

Толку от баррикад в Польше?

Ответить

Егор Куц

solawind
0

Потому что решать силой не вариант. Физическая сила явно не у протестующих. Жертвы типа «на всех пуль не хватит» никому не нужны. А ещё баррикады, переворачивания автозаков и прочее - это оправдание для применения грубой силы.

Ответить

solawind

Егор
0

Откуда уверенность что начнут всех валить боевыми? 

Ответить

Андрей Парусников

solawind
0

потому что белорусы сидят на стульях с гвоздями

Ответить

deniska

5

Они же на самом деле очень любят обниматься

Ответить

Ударный утюг

deniska
13

В чем проблема? Подошел, взял за шею, уверенно потащил в автозак

Ответить

Владимир Филатов

0

Почему нельзя опубликовать сразу всё?

Ответить

Комсомольский звук

Владимир
16

Ну скинули вчера тысячу, все посидели поискали знакомых, пролистали весь список, добавили на карту силовиков. Больше внимания к этой тысяче. Если скинуть 70 тысяч., там попробуй, что-то найти

Ответить

Владимир Филатов

Комсомольский
8

Да, спасибо. В этом есть смысл.

Ответить

Lian Niko

Комсомольский
–2

Не знаешь, почему они только ментов выкладывают? Когда будут омоновцы и прочие? Менты в среднем, как по мне, как раз самые безобидные из всех силовиков-разгонщиков.

Ответить

Паша Сасковец

Lian
0

Может потому что на них повлиять проще. А менты тоже работают: и по вызовам ездят, и за бумагами сидят. Если начнут валить из органов быстрее, ОМОН всех не подменит, треснет от нагрузки.

Это просто предположение.

Ответить

Комсомольский звук

Lian
0

Вчера бойцов Алмаз выложили 7 человек

Ответить

Просто Тимуррр

Владимир
5

Зачем сливать сразу все козыри если долгая?

Ответить

Владимир Филатов

Просто
0

Это да, не подумал. Извините.

Ответить

Атлант поправил плечи

Владимир
1

Думаю ответов больше, чем нужно, что бы не задавать такой вопрос 

Ответить

Владимир Филатов

Атлант
0

Какой ответ, если не секрет?

Ответить

Атлант поправил плечи

Владимир
2

ситуация типо знаешь, задаешь вопрос, тебе начинают отвечать, и ты такой ааа, бля точно, поспешил не подумал 

Я вижу несколько ответов, но их наверняка больше 
1) Нужно каждый день создавать инфоповоды 
2) нужно дозировано давать информацию что бы и силовики и протестующие успели ее переварить 
3) Наверняка есть и кулуарные переговоры с силовиками во время которого идет постепенное нарастание давления, мы ведь не знаем кого в список забыли добавить? 

ну короче, наверно еще можно придумать несколько причин 
но вот выгрузить все и сразу я вообще не вижу ни одной причины 

может ты подскажешь? 

Ответить

Владимир Филатов

Атлант
1

Да, ты прав.

Ответить

Андрей Парусников

Владимир
–2

ТОГДА нельзя будет собирать $47000 донатов и класть их себе в карман ;)

Ответить

anti kuzma

1

fight fire with fire

Ответить

Evgeny Grigoriev

0

Жуки на месте? 

Ответить

Илья Кукушкин

–2

Каким же надо быть долбаебом, чтобы публиковать данные сотрудников МВД. Ведь это ж гандон даже не знает, кто работает на улице, а кто участковый. Просто рандомным списки из базы сотрудников. Вот же ж пидор

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве прошли акции памяти «Тесака». На них задержали несколько человек
Участники мероприятия уверены, что Марцинкевич не убивал себя.
132
Дизайн и архитектура
В Китае провалился проект комплекса с «вертикальным лесом». В него переехали лишь 10 семей, а лес превратился в джунгли
Разросшаяся растительность привлекает насекомых.
132
Новости
Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. Это уже пятый такой случай
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ назвал это «логичным завершением».
103
Популярное за три дня
Новости
«Никто не останется анонимным»: телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные тысячи сотрудников белорусского МВД
Это стало реакцией на действия милиции в Минске.
221
Новости
«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая»: Навальный рассказал о восстановлении после отравления
И поделился подробностями своего состояния после выхода из комы.
296
Истории
«Легендарный хакер» поневоле: история самой масштабной «пандемии» компьютерного вируса и его случайного создателя
В 2000 году владельцы Windows стали массово получать письмо с любовной запиской. И попадались на удочку одного незадачливого студента.
68
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Дамир Камалетдинов

Фасадный армагеддон

Настя Иванова

Фасадный армагеддон