На границе США задержали вооружённую гражданку Канады, подозреваемую в отправке Трампу конверта с рицином Материал редакции
В 2019 году эту женщину депортировали из США — полиция нашла у неё просроченную визу и незарегистрированное оружие.
На границе Канады и США задержали гражданку Канады, подозреваемую в отправке Дональду Трампу конверта с рицином. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, The New York Times — со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки, а также CNN.
Источники журналистов сообщили, что женщину задержали при попытке въехать на территорию США из Канады, при себе у неё было огнестрельное оружие. Собеседник The New York Times уточнил, что эту женщину в 2019 году депортировали из Штатов — полиция обнаружила у неё просроченную визу, а также незарегистрированное оружие и поддельное водительское удостоверение. Сотрудник ФБР подтвердил журналистам задержание подозреваемого, не уточнив подробности.
О том, что правоохранительные органы США перехватили посылку с рицином, адресованную Трампу, стало известно 19 сентября. Рицин – смертельный для человека яд, который получают из плодов клещевины.
Этнический украинец
Других террористов у Канады для вас нет.
А адрес Путина не подскажите?
Вот её бы к Лукашу в гости отправить
Жаль, что не новичок
@Вахтёр преследования
Скоро вахтёр начнет считать, что его преследуют и будет банить всех кто ему пишет.
@Посольство Канады объясните, пожалуйста.