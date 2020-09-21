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Артём Мазанов
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На границе США задержали вооружённую гражданку Канады, подозреваемую в отправке Трампу конверта с рицином Материал редакции

В 2019 году эту женщину депортировали из США — полиция нашла у неё просроченную визу и незарегистрированное оружие.

22 комментария
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На границе Канады и США задержали гражданку Канады, подозреваемую в отправке Дональду Трампу конверта с рицином. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, The New York Times — со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки, а также CNN.

Источники журналистов сообщили, что женщину задержали при попытке въехать на территорию США из Канады, при себе у неё было огнестрельное оружие. Собеседник The New York Times уточнил, что эту женщину в 2019 году депортировали из Штатов — полиция обнаружила у неё просроченную визу, а также незарегистрированное оружие и поддельное водительское удостоверение. Сотрудник ФБР подтвердил журналистам задержание подозреваемого, не уточнив подробности.

О том, что правоохранительные органы США перехватили посылку с рицином, адресованную Трампу, стало известно 19 сентября. Рицин – смертельный для человека яд, который получают из плодов клещевины.

#новости #трамп

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22 комментария
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Частный холод

17

То есть мало того, что она отправила посылку с ядом от своего имени, так ещё и сама поперлась в США с нелегальным огнестрелом?
Сказочный террорист.

Ответить

bor_vn

Частный
5

Потому что времени на раскачку нет.

Ответить

Этнический украинец

Частный
1

Других террористов у Канады для вас нет.

Ответить

# realfiddy

Этнический
0

Есть.

Ответить

Rusty Nail

1

А адрес Путина не подскажите?

Ответить

Знаменитый будильник

Rusty
2

Улица Пушкина, дом Колотушкина

Ответить

Руслан Астратов

1

Вот её бы к Лукашу в гости отправить

Ответить

Органический украинец

Руслан
2

@Монтёр травля

Ответить

Zero-one-one

–2

Жаль, что не новичок

Ответить

Sloy Pyli

Zero-one-one
2

Она похоже новичок.

Ответить

Бледный татарин

–1

@A big purple banana 🍆 ха

Ответить

Zero-one-one

Бледный
0

@Вахтёр преследования

Ответить

bor_vn

Zero-one-one
2

Скоро вахтёр начнет считать, что его преследуют и будет банить всех кто ему пишет. 

Ответить

Максим .

1

Ни че такая фанатка Мистера Уайта.

Ответить

сироп от щекотки

1

Фанни каплан 2020

Ответить

Детский глобус

1

Странно, что не россиянку

Ответить

alexferman

1

Вангую феминистка-нигрофанатка какая-нибудь

Ответить

Пограничный ГОСТ

0

@Посольство Канады объясните, пожалуйста. 

Ответить

Бледный татарин

Пограничный
–2

N

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Часть предвыборной кампании Трампа

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Александр Starый

0

"вооружённую гражданку Канады..."

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