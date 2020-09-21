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Артём Мазанов
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В возрасте 18 лет умер Нобико — «длиннокот», ставший героем мемов Материал редакции

Нобико стал популярным в 2006 году — его сравнивали с самыми высокими зданиями и отправляли бороться с Годзиллой.

18 комментариев
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20 сентября в возрасте 18 лет умер японский кот Нобико — «длиннокот» (Longcat), ставший героем мемов. Об этом сообщила его хозяйка, уточнив, что два года назад у кота диагностировали почечную недостаточность. Накануне его привезли в клинику в тяжёлом состоянии.

Фотография Нобико, которого держат на руках, стала популярной в 2006 году. После публикации оригинальной фотографии питомца начали сравнивать с самыми высокими зданиями, отправлять бороться с Годзиллой и ещё сильнее «растягивать». В Японии также стали выпускать длинные полотенца в виде Нобико.

В Твиттере простились с Нобико, вспомнив мемы с ним.

Jonesbones @Jonesbo13619334
2020 has taken Longcat from us. https://t.co/08qNAQMjV8
pap @_papillon_1
The Saga of Longcat vs Tacgnol continues... https://t.co/YxnlXESQDD
The Drunk Cat™ @Alcoholikaust
Rest in Power LongCat

:( https://t.co/3z2v3SKdZi
▓▒░ al ░▒▓ @chromegadget
rip longcat. here are some pics i saved in 2007 https://t.co/mE3Y6FDz18
Mew @Mew_AoC
@aerosubaru @HienYuyu https://t.co/zksTHu3YCw

#новости #мемы

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18 комментариев
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Смутный украинец

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Школьный супер_стар

13

Сцучий 2020 год перешел все ебучие границы, эта сволочь принялась убивать мемы! На святое покусилась!!!

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Кеша Шушпанов

Школьный
0

Ну это уже не первый мем, который убил 2020. Был еще "нихуя не понял, но очень интересно"

Ответить

Новогодний Гоша

11
Ответить

Nikolai Danilov

Новогодний
2

f

Ответить

Детский глобус

7
Ответить

Бледный татарин

–6
Ответить

Лысина Арика

Бледный
14

Заметка про кота/

Ответить

Stanislav Sobolev

Бледный
1

Зачем ты постишь это дерьмо? 

Ответить

Zero-one-one

6

Жаль. Покойся с миром, пушистый

Ответить

Глеб Горохов

5

Обожаю интернет за такое. Спасибо котику за все мемы и арты, мир и покой его длинному духу, хозяину сил не плакать слишком долго

Ответить

Котик Ботик

Глеб
3
Ответить

Знаменитый будильник

4

Пока, брат.

Ответить

Ху Эмай

2

Надеюсь это самая хуевая новость за сегодня

Ответить

bor_vn

2

Кто-то по маме соскучился

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Павел Макров

1

Удачи, длиннокот!

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Александр Занегин

1

Press F to meow respect 

Ответить

Положенный паук например

1

Б*г опять забрал нитого

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