Нобико стал популярным в 2006 году — его сравнивали с самыми высокими зданиями и отправляли бороться с Годзиллой.

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20 сентября в возрасте 18 лет умер японский кот Нобико — «длиннокот» (Longcat), ставший героем мемов. Об этом сообщила его хозяйка, уточнив, что два года назад у кота диагностировали почечную недостаточность. Накануне его привезли в клинику в тяжёлом состоянии.

Фотография Нобико, которого держат на руках, стала популярной в 2006 году. После публикации оригинальной фотографии питомца начали сравнивать с самыми высокими зданиями, отправлять бороться с Годзиллой и ещё сильнее «растягивать». В Японии также стали выпускать длинные полотенца в виде Нобико.

В Твиттере простились с Нобико, вспомнив мемы с ним.