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Артём Мазанов
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В России отменили третьи подряд учения по изоляции рунета Материал редакции

Первые и единственные учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. Их назвали успешными.

7 комментариев
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) отменило учения по изоляции рунета, назначенные на 20 сентября. Об этом пишет ТАСС.

Это уже третий подряд раз за 2020 год, когда Минцифры отменяет подобные учения.

В данный момент идёт активная доработка федпроекта «Информационная безопасность» и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях.

Минцифры

Первые и единственные учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в министерстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов пока не прошёл. В июле Счетная палата заявляла, что Роскомнадзор отстаёт от графика исполнения закона об «автономном рунете».

#новости #автономныйрунет

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7 комментариев
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Детский глобус

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 учения по изоляции рунета

ЧЁ НАХУЙ?????? 

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Алексей Любимцев

Детский
0
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Детский глобус

Алексей
1

Учения по изоляции рунета

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Ху Эмай

Детский
0

да, блядь, это тебе не гробики для длиннокотов постить

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Nikita Zubkov

Детский
0

Как же мы без мемасов с реддита?

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Павел Притчин

0

Хорошо, что отстает. Продолжаем наблюдать

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Ху Эмай

Павел
0

не высовываясь

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