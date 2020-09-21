В России отменили третьи подряд учения по изоляции рунета Материал редакции
Первые и единственные учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. Их назвали успешными.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) отменило учения по изоляции рунета, назначенные на 20 сентября. Об этом пишет ТАСС.
Это уже третий подряд раз за 2020 год, когда Минцифры отменяет подобные учения.
Первые и единственные учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в министерстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов пока не прошёл. В июле Счетная палата заявляла, что Роскомнадзор отстаёт от графика исполнения закона об «автономном рунете».
Хорошо, что отстает. Продолжаем наблюдать