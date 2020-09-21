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Артём Мазанов
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«Альфа-банк» запустил услугу выплаты зарплаты каждый день — альтернативу краткосрочным займам Материал редакции

В банке уточнили, что это не кредит и не аванс, а уже заработанные сотрудником деньги.

34 комментария
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«Альфа-банк» запустил для зарплатных клиентов услугу начисления зарплаты каждый день вместо стандартных выплат один или два раза в месяц. Об этом сообщается на сайте банка.

В банке заявили, что такие выплаты — это не кредит и не аванс, а уже заработанные деньги. «Сотрудникам больше не нужно занимать деньги до зарплаты и платить большие проценты микрофинансовым организациям», — считают там. В «Альфа-банке» рассказали «Коммерсанту», что в месяц можно получить таким способом до 80% от зарплаты — это деньги банка, которые он отдаёт сотруднику обслуживаемого предприятия, а затем работодатель возмещает их. Остальную сумму работодатель зачислит в установленные сроки. До конца октября эта услуга будет бесплатной, а затем — 100-149 рублей в месяц.

В «Тинькофф-банке» рассказали, что тоже работают над такой услугой. Банк уточнил, что сложных системных интеграций подключение компаний к сервису не требует, но у работодателей могут возникнуть трудности с настройкой своевременных выплат и расчётом налогов. Аналогичный сервис в июле запустила и Mail.ru Group.

#новости #финансы

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И это не новость ИА «Панорама»
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34 комментария
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Худой месяц

10

Сотрудникам больше не нужно занимать деньги до зарплаты

Теперь можно занимать до завтра

Изначально такой (почти) сервис, кстати, запустил почивший Рокетбанк

Ответить

Артём Нечепуренко

Худой
1

Ну да, в Рокете это было чуть иначе, но Альфа просит меньше денег

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

Худой
0

Миллениалы изобрели "Рокет аванс"

Ответить

Михаил Зеленин

1

А в чем проблема самостоятельно распределять ЗП по дням?
Нужно всего лишь примерно пол месячной ЗП отложить. 

Ответить

dmzkrsk

Михаил
22

Нужно всего лишь...

Ответить

Андрей Рядькин

dmzkrsk
4

....сократить....

Ответить

FOX

Андрей
5

намазать....

Ответить

Александр Ярви

FOX
5

простым советским...

Ответить

Стабильный Данила

FOX
1

Не работает это все(

Ответить

Андрей Рядькин

Стабиль…
2

не там смазываешь 

Ответить

Рыжий

Михаил
1

 Нужно всего лишь примерно пол месячной ЗП отложить

В реальном мире получится отложить (до следующего дня выплаты зп) половину от половины зп. И то не у всех. 

Ответить

Андрей Рядькин

2

так то пиздец какой то с кредитами 

Ответить

Vedmed

Андрей
7

это не с кредитами пиздец, этот с зарплатами пиздец

Ответить

Андрей Рядькин

Vedmed
1

да, но и финансовой грамотности нихуя нет. Мозгов 0. Кредит это инструмент и мотиватор, а не когда я встречаю человека с кредитами на 80% зарплаты. Это вообще меня держит в шоке до сих пор 

Ответить

Vedmed

Андрей
0

если у тебя зп позволяет дожить до конца месяца а может даже оставить, что то на след мес, то например и фин грамотность тебе ни к чему, хуй ты пойдешь в какие нить займы до зп брать ебаный пятак под 80%

Ответить

Андрей Рядькин

Vedmed
0

пойдешь, если долбаеб и хочешь телевизор, машину или ипотеку по госпрограмме. Именно такой человек и есть
Мне менеджеры по продажам квартир рассказываю, что сейчас люди берут потреб на первый взнос и скорей влазит в ипотеку по гос программе. Это настоящий пузырь. Я работаю в строительстве 

Ответить

Стабильный Данила

3

Скользкая дорожка

Ответить

плюшевый батон

3

Вообще для низких зарплат логичная практика. Что бы не говорили о финансовой грамотности, но ниже некоторого порога, где аренда сопоставима и постоянные расходы сопоставимы с ЗП, все эти авансы/расчеты/больничные постоянно напрягают, особенно если ты молод и у тебя вообще никаких запасов.

Когда тебе по сотке-другой капает – начинаешь мыслить стратегично, создавать запасы и в принципе хоть вообще раз в год перевод делайте.

Ответить

Рыжий

плюшевый
0

 но ниже некоторого порога, где аренда сопоставима и постоянные расходы сопоставимы с ЗП

Много ли у нас людей, которые получают 15к в регионах или 30к в Москве (которая подмосковье) ? Ведь это даже не мерчендайзер в условной Пятерочке, это что-то на уровне тех персонала

Ответить

Dima Ivanov

2

Это у нас настолько финансово безграмотное население получается, что такие услуги востребованы? Или есть другое объяснение

Ответить

Виктор Ганелес

Dima
0

Зарплаты маленькие

Ответить

Roman Golovin

Виктор
0

Но это их не увеличит

Ответить

Виктор Ганелес

Roman
1

Не позволит просадить всю ЗП за одну неделю

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Виктор
1

Если человек просаживает всю зарплату за неделю, то у него ума хватит и в долги влезть.

Ответить

Виктор Ганелес

Дмитрий
1

..или у него зарплата маленькая

Ответить

rocket rocket

Виктор
0

Но тяжелей будет делать крупные покупки.

Ответить

Виктор Ганелес

rocket
0

Так речь о людях, для которых не хватает денег на крупные покупки

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Виктор
0

Ну и нехуй их делать тогда, если денег нет.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Виктор
0

...и поэтому пойду-ка я в "Деньгу" и возьму кредит под два процента в день.

Ответить

Худой месяц

1

Интересно, что случается, когда компания банкротится или сокращает сотрудника, который пользуется сервисом 

Ответить

Аристарх Знаменский

–1

Норм для тех, кто проебывает за первую неделю 90% зарплаты, а потом 3 недели сидит на дошике

Ответить

Рыжий

Аристарх
1

 за первую неделю 90% зарплаты

Если так рассуждать - то для тех, что в первую неделю проебывает 90% от половины зп и остальные 10-14 дней сидит на дошике. Зп в России платится 2 раза в месяц все таки
Но даже если разбить всю зп по суткам - никак это не научит людей не проебываться

Ответить

dmzkrsk

0

Н

Ответить

Илья Бровиков

0

Сначала звучит неплохо, а потом читаешь "в месяц можно получить таким способом до 80% от зарплаты"
То есть зарплата придет не вся + когда пишут до 80%, то это значит что процентов будет меньше. 80% зп получат только избранные, которые выполнят все условия.

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