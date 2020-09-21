«Альфа-банк» запустил услугу выплаты зарплаты каждый день — альтернативу краткосрочным займам Материал редакции
В банке уточнили, что это не кредит и не аванс, а уже заработанные сотрудником деньги.
«Альфа-банк» запустил для зарплатных клиентов услугу начисления зарплаты каждый день вместо стандартных выплат один или два раза в месяц. Об этом сообщается на сайте банка.
В банке заявили, что такие выплаты — это не кредит и не аванс, а уже заработанные деньги. «Сотрудникам больше не нужно занимать деньги до зарплаты и платить большие проценты микрофинансовым организациям», — считают там. В «Альфа-банке» рассказали «Коммерсанту», что в месяц можно получить таким способом до 80% от зарплаты — это деньги банка, которые он отдаёт сотруднику обслуживаемого предприятия, а затем работодатель возмещает их. Остальную сумму работодатель зачислит в установленные сроки. До конца октября эта услуга будет бесплатной, а затем — 100-149 рублей в месяц.
В «Тинькофф-банке» рассказали, что тоже работают над такой услугой. Банк уточнил, что сложных системных интеграций подключение компаний к сервису не требует, но у работодателей могут возникнуть трудности с настройкой своевременных выплат и расчётом налогов. Аналогичный сервис в июле запустила и Mail.ru Group.
Ну да, в Рокете это было чуть иначе, но Альфа просит меньше денег
А в чем проблема самостоятельно распределять ЗП по дням?
Нужно всего лишь примерно пол месячной ЗП отложить.
....сократить....
Стабильный Данила
Не работает это все(
так то пиздец какой то с кредитами
да, но и финансовой грамотности нихуя нет. Мозгов 0. Кредит это инструмент и мотиватор, а не когда я встречаю человека с кредитами на 80% зарплаты. Это вообще меня держит в шоке до сих пор
пойдешь, если долбаеб и хочешь телевизор, машину или ипотеку по госпрограмме. Именно такой человек и есть
Мне менеджеры по продажам квартир рассказываю, что сейчас люди берут потреб на первый взнос и скорей влазит в ипотеку по гос программе. Это настоящий пузырь. Я работаю в строительстве
Вообще для низких зарплат логичная практика. Что бы не говорили о финансовой грамотности, но ниже некоторого порога, где аренда сопоставима и постоянные расходы сопоставимы с ЗП, все эти авансы/расчеты/больничные постоянно напрягают, особенно если ты молод и у тебя вообще никаких запасов.
Когда тебе по сотке-другой капает – начинаешь мыслить стратегично, создавать запасы и в принципе хоть вообще раз в год перевод делайте.
Это у нас настолько финансово безграмотное население получается, что такие услуги востребованы? Или есть другое объяснение
Зарплаты маленькие
Но это их не увеличит
Не позволит просадить всю ЗП за одну неделю
Если человек просаживает всю зарплату за неделю, то у него ума хватит и в долги влезть.
Но тяжелей будет делать крупные покупки.
Так речь о людях, для которых не хватает денег на крупные покупки
...и поэтому пойду-ка я в "Деньгу" и возьму кредит под два процента в день.
Норм для тех, кто проебывает за первую неделю 90% зарплаты, а потом 3 недели сидит на дошике
за первую неделю 90% зарплаты
Если так рассуждать - то для тех, что в первую неделю проебывает 90% от половины зп и остальные 10-14 дней сидит на дошике. Зп в России платится 2 раза в месяц все таки
Но даже если разбить всю зп по суткам - никак это не научит людей не проебываться
Сначала звучит неплохо, а потом читаешь "в месяц можно получить таким способом до 80% от зарплаты"
То есть зарплата придет не вся + когда пишут до 80%, то это значит что процентов будет меньше. 80% зп получат только избранные, которые выполнят все условия.