Программа даст владельцу устройства скидку на два ремонта в год по сниженной цене и продлит срок обслуживания — в любом авторизованном центре.

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Apple запустила в России AppleCare+. Это программа расширенной платной гарантии с обслуживанием по всему миру. Об этом TJ сообщили представители компании.

Программа приобретается для конкретного устройства в течение 60 дней после покупки и привязывается к его серийному номеру. В AppleCare+ входит:

Обслуживание в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру;

До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства, включая разбитый экран;



Возможность бесплатно отправить курьером любое устройство в сервисный центр по всей России;



Владельцы iPhone могут получить устройство на замену на период ремонта в сервисном центре;

Для владельцев Mac — услуга ремонта на дому или в офисе;

Круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple.

Программу можно приобрести для всех устройств, официально представленных в России: iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod, наушники AirPods и Beats. Стоимость подключения расширенной гарантии варьируется от 2990 рублей (AirPods) до нескольких десятков тысяч рублей (29 990 рублей за MacBook Pro). С AppleCare+ ремонт дисплея iPhone обойдётся в 1990 рублей, а любая поломка Apple Watch — в 4990 рублей.

Для владельцев MacBook программа продлит срок сервисного обслуживания до трёх лет с даты покупки плана, а для владельцев iPhone — до двух лет.