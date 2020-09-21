Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Новости
Артём Мазанов
140

Apple запустила в России программу расширенной платной гарантии с обслуживанием по всему миру Материал редакции

Программа даст владельцу устройства скидку на два ремонта в год по сниженной цене и продлит срок обслуживания — в любом авторизованном центре.

1 комментарий
В закладки

Apple запустила в России AppleCare+. Это программа расширенной платной гарантии с обслуживанием по всему миру. Об этом TJ сообщили представители компании.

Программа приобретается для конкретного устройства в течение 60 дней после покупки и привязывается к его серийному номеру. В AppleCare+ входит:

  • Обслуживание в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру;
  • До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства, включая разбитый экран;
  • Возможность бесплатно отправить курьером любое устройство в сервисный центр по всей России;
  • Владельцы iPhone могут получить устройство на замену на период ремонта в сервисном центре;
  • Для владельцев Mac — услуга ремонта на дому или в офисе;
  • Круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple.

Программу можно приобрести для всех устройств, официально представленных в России: iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod, наушники AirPods и Beats. Стоимость подключения расширенной гарантии варьируется от 2990 рублей (AirPods) до нескольких десятков тысяч рублей (29 990 рублей за MacBook Pro). С AppleCare+ ремонт дисплея iPhone обойдётся в 1990 рублей, а любая поломка Apple Watch — в 4990 рублей.

Для владельцев MacBook программа продлит срок сервисного обслуживания до трёх лет с даты покупки плана, а для владельцев iPhone — до двух лет.

#новости #apple

Артём Мазанов PLUS
+138 180
И это не новость ИА «Панорама»
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 214994, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Sep 2020 13:34:55 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Sloy Pyli

0

 а для владельцев iPhone — до двух лет.

Для Ростест устройств и так было два года.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Малая часть былого величия»: тред с фотографиями заброшенных пионерлагерей
В советские времена их было около 40 тысяч, но сейчас внутри всё медленно разрушается.
189
Новости
Умерла борец за права женщин и старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
Ей было 87 лет.
101
Twitter
93
Популярное за три дня
Истории
«Легендарный хакер» поневоле: история самой масштабной «пандемии» компьютерного вируса и его случайного создателя
В 2000 году владельцы Windows стали массово получать письмо с любовной запиской. И попадались на удочку одного незадачливого студента.
71
Новости
«Просто знай — любимую не отдают»: Киркоров, Басков и Буйнов снялись в клипе в поддержку Лукашенко
Словами «любимую не отдают» Лукашенко закончил выступление во время президентских выборов.
269
Беларусь
Информационная война, белорусские протесты и заработок телеграм-канала. Главное из интервью Дудя с основателем Nexta
«Главное медиа белорусского протеста».
146
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Sloy Pyli

Apple запустила в России…

Истинный окулист

«Кибер Партизаны» положили сайт…

Сергей Королевский

«Для меня это был единственный…

Артур Мудрик

«Малая часть былого величия…

Vadim Pogarskiy

«Для меня это был единственный…

Иван Иванов

«Просыпайся, пора на работу»

Glan

В возрасте 18 лет умер Нобико…

Георгий Фульхерич

В возрасте 18 лет умер Нобико…

Duck Dick

Нейросеть Твиттера обвинили в…

Женя Кузьмин

Нейросеть Твиттера обвинили в…