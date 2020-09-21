На Сахалине уволился директор школы, ученики которой устроили пикет против одноклассника Материал редакции
Они и их родители жаловались на агрессивное поведение ребёнка.
Директор сахалинской школы №21 Александр Павлов уволился по собственному желанию, сообщает Sakhalin.info со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.
Резонанс вокруг образовательного учреждения возник из-за пикета, который устроили ученики и их родители в начале сентября. Они требовали перевести одного из учащихся на заочное обучение из-за его поведения. По их словам, он демонстрировал половые органы, ругался, бил окружающих и срывал уроки.
Местный департамент образования провёл проверку и выявил нарушения в организации профилактической работы с ребёнком и его семьёй. После этого и последовало увольнение директора школы.
Конфликт из-за поведения ученика школы №21 начался ещё в 2019 году. Тогда ребёнка после прохождения медицинской комиссии перевели на домашнее обучение, но в 2020 году он вернулся в школу и ситуация повторилась. После резонанса в СМИ из-за прошедшего пикета родители добились его перевода на заочное обучения.
А говорят, что протесты не работают
А можно их под Кремль поставить хоть на денек?
Либерал жертвует детьми ради своей победы, ничего нового....
Коренной франт
Только если полежать.
детский марш пусть проведут, почему нет ?
в 2к20 стало модно всё усложнять
Да, не всё просто и понятно стало: пикеты — работают. Теперь это даже школьники знают.
Очень здорово, что была кооперация у ребят. Но Почему все ребята не могли каждый день просто обоссывать лицо хулигана, через пару месяцев отвык бы дичь творить
Действительный Женя
Наверно потому, что это неправильно. А мирный протест — правильно.
о. у меня тоже был отбитый одноклассник.
доебывался до всех постоянно. быдлос
гонял по городу в трусах, рассказывал всем что это шорты такие
свалил после 9го класса в местную шарагу, потом приполз обратно в школу, слезно просился в 11й класс обратно к нам.
короче отбитый.
не удивлюсь если сейчас пиздит свою жену и детей либо бухает
а что за трусы? хлопковые? с принтом?
как дома буду - скину, а то на работе палевно гуглить и искать картинки "мужксие трусы телесного цвета"
но если кратко - издалека не было видно/понятно что он НЕ голый