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Алексей Боржонов
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На Сахалине уволился директор школы, ученики которой устроили пикет против одноклассника Материал редакции

Они и их родители жаловались на агрессивное поведение ребёнка.

31 комментарий
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Пикет возле школы №21  Фото Sakhalin.info

Директор сахалинской школы №21 Александр Павлов уволился по собственному желанию, сообщает Sakhalin.info со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

Резонанс вокруг образовательного учреждения возник из-за пикета, который устроили ученики и их родители в начале сентября. Они требовали перевести одного из учащихся на заочное обучение из-за его поведения. По их словам, он демонстрировал половые органы, ругался, бил окружающих и срывал уроки.

Местный департамент образования провёл проверку и выявил нарушения в организации профилактической работы с ребёнком и его семьёй. После этого и последовало увольнение директора школы.

Конфликт из-за поведения ученика школы №21 начался ещё в 2019 году. Тогда ребёнка после прохождения медицинской комиссии перевели на домашнее обучение, но в 2020 году он вернулся в школу и ситуация повторилась. После резонанса в СМИ из-за прошедшего пикета родители добились его перевода на заочное обучения.

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31 комментарий
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Школьный супер_стар

41

Протестующие в Хабаровске 0 - 1 Школьники из Сахалина

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1 2

11

А говорят, что протесты не работают

Ответить

1 2

1
32

А вообще не надо раскачивать парту

Ответить

1 2

1
4

Хотя если бы не эти школьники, директора бы уже скинули солдаты ЕГЭ

Ответить

1 2

1
25

Привет, это Начальный и с вами прекрасная школа будущего

Ответить

Эмиль Ахметшин

1
0
Ответить

Бледный татарин

1
0

Это стендап??

Ответить

1 2

Бледный
0

Это ситдаун

Ответить

Ваша Закладко

1
0

заставки на ролики будут с очень смачными дизайнами 

Ответить

Жабка

1
0

Популист! Он не хочет помогать другим ученикам! Он просто сам хочет стать директором!

Ответить

Lee

1
0
Ответить

Анатолий Польский

12

А можно их под Кремль поставить хоть на денек?

Ответить

Сергей Васильев

Анатолий
–16

Либерал жертвует детьми ради своей победы, ничего нового....

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
0

лучше Путин, чем либералы!

Ответить

Трезвый глобус

Сергей
0

Ну ты же пожертвовал своей, когда в карибское море гонял

Ответить

Коренной франт

Анатолий
0

Только если полежать.

Ответить

Ваша Закладко

Коренной
0

детский марш пусть проведут, почему нет ? 

Ответить

Коренной франт

Ваша
0

Чтобы тупорылый мент отпиздил их дубинкой? Лучше не надо.

Ответить

Сергей Ахрем

–3

в 2к20 стало модно всё усложнять

Ответить

Михаил Городецкий

Сергей
9

Да, не всё просто и понятно стало: пикеты — работают. Теперь это даже школьники знают.

Ответить

Подсолнух

Сергей
0

Не сочтите за доебку, просто интересно, вы из какого года сами будете 2к15 или 2к14?

Ответить

Посторонний пришелец

Сергей
0

Усложнять что?

Ответить

Алексей Штейн

1

Очень здорово, что была кооперация у ребят. Но Почему все ребята не могли каждый день просто  обоссывать лицо хулигана, через пару месяцев отвык бы дичь творить

Ответить

Действительный Женя

Алексей
2

Наверно потому, что это неправильно. А мирный протест — правильно.

Ответить

Иван Грозный

1

о. у меня тоже был отбитый одноклассник. 
доебывался до всех постоянно. быдлос
гонял по городу в трусах, рассказывал всем что это шорты такие 
свалил после 9го класса в местную шарагу, потом приполз обратно в школу, слезно просился в 11й класс обратно к нам.
короче отбитый.

не удивлюсь если сейчас пиздит свою жену и детей либо бухает

Ответить

Наташа Буринская

Иван
0

а что за трусы? хлопковые? с принтом?

Ответить

Иван Грозный

Наташа
1

как дома буду - скину, а то на работе палевно гуглить и искать картинки "мужксие трусы телесного цвета"
но если кратко - издалека не было видно/понятно что он НЕ голый 

Ответить

Наташа Буринская

Иван
1

жду!

Ответить

Alexandr Khait

Иван
0

Да пристроился давно уже

Ответить

Alexei Kuksin

1

Дирика наказали за то, что допустил вынос сора из избы.

Ответить

Jakub Marona

0

Ох Лихачёв и чудить начал в меилру

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