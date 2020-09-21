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Артём Мазанов
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«Отправили абсолютно голого»: Навальный потребовал от силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления Материал редакции

Навальный также заявил, что жена Юлия «спасла» его своим присутствием в больнице — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии.

105 комментариев
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Алексей Навальный потребовал от российских силовиков вернуть ему изъятую одежду, в которой он был в день отравления. Об этом сообщается на его сайте.

Навальный рассказал, что его отправили в Германию «абсолютно голого» — перед тем, как разрешить увезти его в Германию, с него «сняли всю одежду».

С учётом того, что на моём теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.

Алексей Навальный

Основатель ФБК считает, что 30 дней доследственной проверки по его возможному отравлению были использованы для того, «чтобы прятать эту важнейшую улику». Он заявил, что по закону доследственная проверка должна идти 30 дней, а они уже истекли «Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — добавил он.

Навальный также опубликовал третий после отравления пост в инстаграме — про свою жену Юлию. Он рассказал, что после выхода из комы всё его времяпрепровождение заключалось в ожидании того, что «придёт она». «Каждый приход [Юлии] становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение», — добавил Навальный.

Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и её жду.

Алексей Навальный

Навальный заявил, что Юлия «спасла» его своим присутствием в больнице — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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105 комментариев
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Илюхер XXX

44

а очки и мотоцикл?

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Аяз Умбатов

Илюхер
3

Он обещал вернуться.

Ответить

Константин Курасов

Аяз
0
Ответить

Drain Bamage

40

что жена Юлия его спасла — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии

Чувак из скорой, который вколол атропин:

Ответить

Пограничный ГОСТ

Drain
3

Нет, там любовь. Так нельзя. Ты просто в любовь не можешь!1

Ответить

serguun42

Пограничный
2

Ты всё-таки поменял ник

Ответить

Пограничный ГОСТ

serguun42
3

Спасибо Вахтеру. Он поменял 💕

Ответить

serguun42

serguun42
1

Крайне жаль, что правила не соблюдаются! @Шахтёр 

Ответить

serguun42

serguun42
3

Думаю, следует уведомить ещё и @Фанатка Шахтера 

Ответить

Gleb Khineev

Пограничный
0

Ведь любовь - это осязаемая величина!

Ответить

Shlomo Goldenberg

–108

Цирк продолжается. Выступает клоун Алёша 

Ответить

solawind

Shlomo
49

каждая статья про навального как триггер для слабых мозгом высраться

Ответить

Михаил Мятный

solawind
32

Ору, я ему минус поставил, он пошёл под рандомными коментами меня в ответ минусить. 

Ответить

Abram Dikoy

Михаил
13

и меня)) еба клоун

Ответить

Сергей Васильев

Abram
–22

клоуны тут только вы.

Ответить

Abram Dikoy

Сергей
9

ты чего порвался, болезный

Ответить

Бледный татарин

Михаил
7

@Вахтёр преследования

Ответить

Михаил Мятный

Бледный
1

Меня как-то напрягает желание при малейшей конфронтации звать внешних арбитров, по каким-то микроскопическим поводам. 

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
–7

зовёт германию наложить санкции на свою страну  за то что человек отравился чаем

Ответить

Михаил Мятный

Сергей
4

Не, попробуй потоньше и поинтереснее. 

Ответить

Твоего деда дед

Михаил
3

Он всегда так делает. Больной человек

Ответить

Сергей Королевский

Михаил
3

Кремлеботы все закомплексованные обиженки. Не обращайте внимания.

Ответить

Трезвый глобус

solawind
–36

Ну да, а не потому, что сторонники Навального не могут в самоиронию)

Ответить

solawind

Трезвый
41

в этом комментарии нет никакой ни само-иронии ни иронии вообще, просто коммент уровня тупого быдла для тупого быдла

Ответить

Трезвый глобус

solawind
–15

Субъективщина

Ответить

Сергей Васильев

Трезвый
–2

Э слющ с истеричных фанатов Сисяна минусы собираю я!

Ответить

Сергей Васильев

solawind
–9

У солявого опять люди не те, опять тупое быдло все вокруг......... ещё и рядом носится Марк Тупий с минусами, который совсем недавно активно радовался смерти человека в тюрьме.

Ответить

Трезвый глобус

Сергей
–2

Это другое

Ответить

Shlomo Goldenberg

Трезвый
–8

Кто там и что пишет? Я не вижу, он у меня скрыт

Ответить

Сергей Васильев

Shlomo
0

Московский офисный Солявичок @solawind опять ноет что люди не те на сайте.

Ответить

Shlomo

Сергей
0

Кстати, если он у меня в бане и я не вижу его комментарии, почему он видит мои? 

Ответить

Пограничный ГОСТ

Shlomo
1

Ты его игноришь, а не он тебя

Ответить

Нехороший франт

Shlomo
0

Потому что ты у него не в бане вестимо

Ответить

Shlomo

Сергей
0

Этот у меня давно в бане

Ответить

Илюхер XXX

solawind
0

и все они на него надрачивают

Ответить

Стройный яд

Shlomo
4

блин, я сейчас такую вкусную свининку жарю, запах жжёного мяса на весь дом

Ответить

Бледный татарин

Стройный
1

Травишь

Ответить

Стройный яд

Бледный
0

вовсе нет! но, конечно, нет дыма без огня

Ответить

Стройный яд

Стройный
0

ой, не туда, сорри. хотела в Кухню закинуть, но пусть будет

Ответить

Denis Denis

Shlomo
4

ботяра обиделся и дизлайкнул в ответ, кек)

Ответить

Maxim Semenov

Shlomo
2

Пиздец ты порватка. Пошел дизлайкать посты всем, кто дизлайкнул его, лол

Ответить

Shlomo Goldenberg

Maxim
–10

Хуец, откуда знаешь что всем, с нескольких акков сидишь? 

Ответить

Gleb Khineev

Shlomo
0

@Вахтёр политбот

Ответить

Harry Matevosyan

24

Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть

Вы хоть представляете, что нейроны в голове были замедлены в миллионы раз и не проводили импульсы, в результате информация не обрабатывалась. Импульс не мог с одного участка мозга дойти до другого. Это и есть действие нервно-паралитического вещества. 
Только чудом Алексей выжил и поправляется. 
А теперь сравните это с бредом про "нарушение обмена веществ", "алкоголь" и прочую чепуху. 

Ответить

Игорь Рачук

Harry
1

 Вы хоть представляете

Однажды я случайно откусил большой кусок от мороженого и у меня мозг замёрз!

Ответить

Стройный яд

14

от поста про любовь чуть не заревела

Ответить

Имя Фамилия

Стройный
7

Баба. Что с тебя взять.

Ответить

Стройный яд

Имя
1

Эт да!

Ответить

Пограничный ГОСТ

–6

Отправили абсолютно голого

А каким он должен был быть в реанимации?

Ответить

Sam Lowry

Пограничный
19

С одеждой в пакетике рядом.

Ответить

Сергей Васильев

Sam
–43

Уважаемый, в пакетике рядом должно быть говно.

Ответить

Sam Lowry

Сергей
17

Нет, говно должно быть в говноприёмнике.

Ответить

Сергей Васильев

Sam
–33

Понятно, открывай ротик.

Ответить

Трезвый глобус

Сергей
10

У тебя там на зоне так принято, видимо?

Ответить

Бледный татарин

Трезвый
6

Посвящение в праваки 

Ответить

Nikita

Сергей
3

Так тебя так много, что пакетов не хватит

Ответить

Max Yankov

Сергей
0

Говно в кабинете главврача сидело.

Ответить

Пограничный ГОСТ

Sam
1

Об этом должны были позаботиться его сопровождающие. Человека экстренно из реанимации перевозили.

Ответить

Denis Shiryaev

6

Про Юлю классно, счастья молодым 🤍

Ответить

Бывший паркур

6

Лучше бы не требовал, там в карманах теперь материала дел на 20 уголовных небось.

Ответить

Трезвый глобус

–17

 Навальный также заявил, что жена Юлия его спасла — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии

Походу Новичком ему задело и здравый рассудок.

Ответить

Litnikov Danil

Трезвый
5

Статья херовая просто, в оригинальном посте он лучше расписал. 

Ответить

Бледный татарин

Litnikov
4

Это просто байт от мазанова на подобные комментарии. 

Ответить

Сергей Васильев

Трезвый
5

Навальный потребовал переименовать науку нейробиология в нейроюлиология.

Ответить

Стройный яд

Трезвый
0

ты просто не можешь в любовь, чувак

Ответить

Пограничный ГОСТ

Стройный
2

Хватит сопли размазывать 

Ответить

Стройный яд

Пограничный
0

не говори языком своих родителей, дружище

Ответить

Пограничный ГОСТ

Стройный
0

Ого, уже и на родителей переходишь. Про своих расскажите ещё лучше.

Ответить

Стройный яд

Пограни…
0

а что мои? хорошие люди, папа ватный, правда, очень, что не отменяет того, что он классный и добрый

Ответить

Пограничный ГОСТ

Стройный
0

Ну так а причем тут твои набросы на уровне "твари радители, такая мамка".
Я сейчас конкретно пишу про то, то вы размазываете сопли на ровном месте.
И истерите, что человеку в реанимации не собирали все его вещи.

Ответить

Стройный яд

Пограни…
0

Где конкретно я истерю? Почему тебя вообще волнует, что я чувствую?)) Ватс вронг виз ю

Ответить

Пограничный ГОСТ

Стройный
0

Меня не волнует, что ты чувствуешь. Ты пишешь (и не только ты) комментарии, а я пишу как это выглядит со стороны.

https://tjournal.ru/news/215004-otpravili-absolyutno-gologo-navalnyy-potreboval-ot-silovikov-vernut-ego-odezhdu-v-kotoroy-on-byl-v-den-otravleniya?comment=4156065
Вот тут оскорбления.

Ответить

CommentBot

Пограни…
0
Ответить

Стройный яд

Comment…
0

Дак ты свой коммент про сопли глянь. Я придерживаюсь принципа равноденствия - общаюсь так же, как общаются со мной

Ответить

Актерский турник

Стройный
1

это лось если что)

Ответить

Стройный яд

Актерск…
0

О___О

Ответить

Пограничный ГОСТ

Стройный
0

Я про твоих родителей ничего не пишу. Да и на личности не перехожу.
А ты агрессивная, как ватник. Отряд навального

Ответить

Актерский турник

Пограни…
0

@кто это?

Ответить

Кто это

Актерск…
0

Привет, п(ом)идор. еще известен как: Изолированный Лось, Рисоварка Zojirushi, 0 - 0, Пластмассовый Тазик, Привет, помидор., Унылый Лось, Привет, пидор., Liquid Porcupine

Ответить

Актерский турник

Кто
1

@the art of гепард вот смотри

Ответить

Стройный яд

Актерск…
1

капец я фшоки

Ответить

Стройный яд

Пограни…
0

- Любовь круто
- Хватит размазывать сопли!!111 Ты агрессивная!!!!
лол

Ответить

Трезвый глобус

Стройный
1

В любовь к кому?

Ответить

Стройный яд

Трезвый
0

 кому

травишь!

Ответить

Трезвый глобус

Стройный
1

На вопрос-то ответь

Ответить

Стройный яд

Трезвый
0

Я в глобальном смысле. Верю в добро, любовь, вот это вот всё. И что вот это вот всё важно и спасёт мир в итоге

Ответить

Трезвый глобус

Стройный
1

Пока что я вижу, что навальнодрочеры не могут в иронию совсем, а не в любовь во всём мире

Ответить

Стройный яд

Трезвый
–1

Я не дрочер) Сарказм, кстати, и правда часто не улавливаю

Ответить

Андрей Парусников

Трезвый
1

Шумахеру ещё хуже задело рассудок... на тебя бы посмотрел..

Ответить

[Unknown]

3

очередное унижение для наших недоотравителей. одежду они, конечно, отдадут. сейчас начнутся очередные убогие отговорки.  или подсунут похожую, но новую, без следов яда

Ответить

Litnikov Danil

[Unknown]
0

Все ради того чтобы обменять старую одежду на новую, дело раскрыто

Ответить

Наташа Буринская

3

Пост тут дурацкий, пока не прочитала у Навального в инсте - не плакала

Ответить

Антон Лисин

2

Ха-ха... Мусора уже в его одежде ходят.

Ответить

theLastLetters

Антон
0

По очереди.

Ответить

Аристарх Знаменский

1

Пишет осмысленные посты о прошлом с шутейками, но не узнает людей? Или зрение пострадало?

Ответить

Сергей Васильев

Аристарх
0

Юля пишет фанфики.

Ответить

Кирилл Втюрин

Аристарх
0

Не узнавал в первое время после выхода из комы. Сейчас становится лучше

Ответить

Константин Курасов

1

Возьмёт одежду и снова об неё траванётся

Ответить

Дон Карлионе

1

Теперь одежда у Владимира Владимировича. Будет НОСИТЬ НА ВЫРОСТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Опечатка по фрейду:

Основатель ФБК считает, что 30 дней доследственной проверки по его возможному правлению были использованы для того

Ответить

Litnikov Danil

0

Он про прошлое пишет или до сих пор не восстановился

Ответить

Павел Каташев

0

Последний год популизма и политических игрищь в СНГ похож на набрасывание говна на вентилятор, только вот говно это на народ льется, а у людей и так проблем все больше и больше.

Ответить

Артем Стажаров

0

@Виталий Иванович Иванов вы тут хотели разубедиться насчет жен, которые выносят мужей как мусор. Пост специально для вас. Жена не бросила Навального и осталась с ним. И останется с ним несмотря на его состояние. 

Ответить

Зарегистрировался только что

0

ему нужна новая эстетская одежда, а не вот это вот всё

Ответить

sf

0

навальный стал невольным участником медицинского эксперимента

Ответить
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