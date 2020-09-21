«Отправили абсолютно голого»: Навальный потребовал от силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления Материал редакции
Навальный также заявил, что жена Юлия «спасла» его своим присутствием в больнице — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии.
Алексей Навальный потребовал от российских силовиков вернуть ему изъятую одежду, в которой он был в день отравления. Об этом сообщается на его сайте.
Навальный рассказал, что его отправили в Германию «абсолютно голого» — перед тем, как разрешить увезти его в Германию, с него «сняли всю одежду».
Основатель ФБК считает, что 30 дней доследственной проверки по его возможному отравлению были использованы для того, «чтобы прятать эту важнейшую улику». Он заявил, что по закону доследственная проверка должна идти 30 дней, а они уже истекли «Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — добавил он.
Навальный также опубликовал третий после отравления пост в инстаграме — про свою жену Юлию. Он рассказал, что после выхода из комы всё его времяпрепровождение заключалось в ожидании того, что «придёт она». «Каждый приход [Юлии] становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение», — добавил Навальный.
Навальный заявил, что Юлия «спасла» его своим присутствием в больнице — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».
а очки и мотоцикл?
что жена Юлия его спасла — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии
Чувак из скорой, который вколол атропин:
Пограничный ГОСТ
Нет, там любовь. Так нельзя. Ты просто в любовь не можешь!1
Ты всё-таки поменял ник
Цирк продолжается. Выступает клоун Алёша
Ору, я ему минус поставил, он пошёл под рандомными коментами меня в ответ минусить.
и меня)) еба клоун
клоуны тут только вы.
Меня как-то напрягает желание при малейшей конфронтации звать внешних арбитров, по каким-то микроскопическим поводам.
зовёт германию наложить санкции на свою страну за то что человек отравился чаем
Кремлеботы все закомплексованные обиженки. Не обращайте внимания.
Ну да, а не потому, что сторонники Навального не могут в самоиронию)
Субъективщина
У солявого опять люди не те, опять тупое быдло все вокруг......... ещё и рядом носится Марк Тупий с минусами, который совсем недавно активно радовался смерти человека в тюрьме.
Кто там и что пишет? Я не вижу, он у меня скрыт
Московский офисный Солявичок @solawind опять ноет что люди не те на сайте.
Стройный яд
блин, я сейчас такую вкусную свининку жарю, запах жжёного мяса на весь дом
Пиздец ты порватка. Пошел дизлайкать посты всем, кто дизлайкнул его, лол
Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть
Вы хоть представляете, что нейроны в голове были замедлены в миллионы раз и не проводили импульсы, в результате информация не обрабатывалась. Импульс не мог с одного участка мозга дойти до другого. Это и есть действие нервно-паралитического вещества.
Только чудом Алексей выжил и поправляется.
А теперь сравните это с бредом про "нарушение обмена веществ", "алкоголь" и прочую чепуху.
Вы хоть представляете
Однажды я случайно откусил большой кусок от мороженого и у меня мозг замёрз!
С одеждой в пакетике рядом.
Уважаемый, в пакетике рядом должно быть говно.
Понятно, открывай ротик.
Пограничный ГОСТ
Об этом должны были позаботиться его сопровождающие. Человека экстренно из реанимации перевозили.
Статья херовая просто, в оригинальном посте он лучше расписал.
Навальный потребовал переименовать науку нейробиология в нейроюлиология.
ты просто не можешь в любовь, чувак
Хватит сопли размазывать
Стройный яд
не говори языком своих родителей, дружище
Ого, уже и на родителей переходишь. Про своих расскажите ещё лучше.
а что мои? хорошие люди, папа ватный, правда, очень, что не отменяет того, что он классный и добрый
Ну так а причем тут твои набросы на уровне "твари радители, такая мамка".
Я сейчас конкретно пишу про то, то вы размазываете сопли на ровном месте.
И истерите, что человеку в реанимации не собирали все его вещи.
Где конкретно я истерю? Почему тебя вообще волнует, что я чувствую?)) Ватс вронг виз ю
Меня не волнует, что ты чувствуешь. Ты пишешь (и не только ты) комментарии, а я пишу как это выглядит со стороны.
https://tjournal.ru/news/215004-otpravili-absolyutno-gologo-navalnyy-potreboval-ot-silovikov-vernut-ego-odezhdu-v-kotoroy-on-byl-v-den-otravleniya?comment=4156065
Вот тут оскорбления.
Стройный яд
Дак ты свой коммент про сопли глянь. Я придерживаюсь принципа равноденствия - общаюсь так же, как общаются со мной
Я про твоих родителей ничего не пишу. Да и на личности не перехожу.
А ты агрессивная, как ватник. Отряд навального
Актерский турник
@кто это?
Актерский турник
@the art of гепард вот смотри
- Любовь круто
- Хватит размазывать сопли!!111 Ты агрессивная!!!!
лол
В любовь к кому?
кому
травишь!
На вопрос-то ответь
Я в глобальном смысле. Верю в добро, любовь, вот это вот всё. И что вот это вот всё важно и спасёт мир в итоге
очередное унижение для наших недоотравителей. одежду они, конечно, отдадут. сейчас начнутся очередные убогие отговорки. или подсунут похожую, но новую, без следов яда
Все ради того чтобы обменять старую одежду на новую, дело раскрыто
Ха-ха... Мусора уже в его одежде ходят.
Пишет осмысленные посты о прошлом с шутейками, но не узнает людей? Или зрение пострадало?
Не узнавал в первое время после выхода из комы. Сейчас становится лучше
Теперь одежда у Владимира Владимировича. Будет НОСИТЬ НА ВЫРОСТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Опечатка по фрейду:
Основатель ФБК считает, что 30 дней доследственной проверки по его возможному правлению были использованы для того
Последний год популизма и политических игрищь в СНГ похож на набрасывание говна на вентилятор, только вот говно это на народ льется, а у людей и так проблем все больше и больше.
@Виталий Иванович Иванов вы тут хотели разубедиться насчет жен, которые выносят мужей как мусор. Пост специально для вас. Жена не бросила Навального и осталась с ним. И останется с ним несмотря на его состояние.