Власти Белоруссии сочли стрельбу по журналистке «Нашей Нивы» «несчастным случаем на производстве». Издание оштрафуют Материал редакции
Издание должно было «предотвратить» этот инцидент, а так как он случился — провести расследование и сообщить властям.
Власти Белоруссии посчитали стрельбу по журналистке «Нашей Нивы» во время протестов «несчастным случаем на производстве», издание за это оштрафуют. Об этом рассказал главный редактор издания Егор Мартинович.
Мартинович сообщил, что «Нашу Ниву» оштрафует трудовая инспекция. За то, что издание «не предотвратило» эту стрельбу. Руководство также должно было провести собственное расследование в течение трех дней и сообщить о случившемся в соответствующие инстанции. Мартинович рассказал, что такая ситуация произошла впервые — у него нет алгоритмов действий для таких случаев.
Журналистку «Нашей Нивы» Наталью Лубневскую силовики ранили в ногу резиновой пулей во время протестов в Минске 10 августа. Девушка подала заявление в СК, но дело так и не возбудили — проверку по заявлению продлевали до 21 сентября.
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Трезвый глобус
Девушка подала заявление в СК, но дело так и не возбудили — проверку по заявлению продлевали до 21 сентября.
Ч.т.д., любая царапинка от пылинки на коже слабовика — все органы республике на ушах и ищут «преступника», а как только обычному гражданину средь бела дня в городской черте простреливают ногу — дело намеренно откладывается.
У издания была возможность предотвратить стрельбу в журналиста?
Может оштрафовать издание за то, что не предотвратило нападение Германии на СССР?
А ещё дать в жопу омоновцам всей редакцией
Блин, змагари хорош уже терпеть этот писец! Да вы молодцы, мусор за собой и все такое. Но есть предел, который ваш сумасшедший диктатор давно перешел.
Источник: Медиазона
Газету оштрафовали за то, что в ее журналиста стреляли силовики
Это уже какой-то запредельный уровень Кафки
Я не понимаю, почему ещё никто не додумался использовать против силовиков оружие, пусть и скрытно, пусть и их же методами.
К примеру, узнать адрес квартиры и разбить стекла или сжечь машину.
Ну а как ещё? Да, это не совсем законно, с другой стороны, других легальных способов просто нет. Вот вообще нет.
Ну или просто терпеть.