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Артём Мазанов
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Власти Белоруссии сочли стрельбу по журналистке «Нашей Нивы» «несчастным случаем на производстве». Издание оштрафуют Материал редакции

Издание должно было «предотвратить» этот инцидент, а так как он случился — провести расследование и сообщить властям.

17 комментариев
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Стрельба по журналистке «Нашей Нивы»

Власти Белоруссии посчитали стрельбу по журналистке «Нашей Нивы» во время протестов «несчастным случаем на производстве», издание за это оштрафуют. Об этом рассказал главный редактор издания Егор Мартинович.

Мартинович сообщил, что «Нашу Ниву» оштрафует трудовая инспекция. За то, что издание «не предотвратило» эту стрельбу. Руководство также должно было провести собственное расследование в течение трех дней и сообщить о случившемся в соответствующие инстанции. Мартинович рассказал, что такая ситуация произошла впервые — у него нет алгоритмов действий для таких случаев.

Журналистку «Нашей Нивы» Наталью Лубневскую силовики ранили в ногу резиновой пулей во время протестов в Минске 10 августа. Девушка подала заявление в СК, но дело так и не возбудили — проверку по заявлению продлевали до 21 сентября.

#новости #белоруссия

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17 комментариев
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Школьный супер_стар

17

Также издание должно оплатить все пули выпущенные в журналистку.

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FOX

Школьный
0

моральную травму милиционерам

Ответить

Бледный татарин

11

Терпению белорусов нет предела

Ответить

Иван Грозный

Бледный
4

будут еще более агрессивно и возмущенно пить чаи с тортиками во дворах

Ответить

Михаил Кометов

Бледный
2

Не рвутся

Ответить

Трезвый глобус

5

 Мартинович сообщил, что «Нашу Ниву» оштрафует трудовая инспекция. За то, что издание «не предотвратило» эту стрельбу.

Из области «сама виновата». Власти оштрафовали бы их в любом случае, потому что издание раздражает власти, это лишь повод.

Ответить

Илюхер XXX

Трезвый
2

давно не виделись, капитан

Ответить

Трезвый глобус

Трезвый
0

 Девушка подала заявление в СК, но дело так и не возбудили — проверку по заявлению продлевали до 21 сентября.

Ч.т.д., любая царапинка от пылинки на коже слабовика — все органы республике на ушах и ищут «преступника», а как только обычному гражданину средь бела дня в городской черте простреливают ногу — дело намеренно откладывается.

Ответить

bor_vn

4

У издания была возможность предотвратить стрельбу в журналиста?
Может оштрафовать издание за то, что не предотвратило нападение Германии на СССР?

Ответить

Атлант поправил плечи

bor_vn
3

И за развал СССР тоже штраф выпишите 

Ответить

Михаил Кометов

1

А ещё дать в жопу омоновцам всей редакцией

Ответить

bor_vn

Михаил
0

Пока твоя их устраивает

Ответить

Михаил Кометов

bor_vn
0

Засмущал меня)

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Oleg Klimov

1

Блин, змагари хорош уже терпеть этот писец! Да вы молодцы, мусор за собой и все такое. Но есть предел, который ваш сумасшедший диктатор давно перешел.

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solawind

0

https://t.me/nexta_live/11295

NEXTA Live
Появилась видеозапись с камеры на подъезде дома, под окнами которого во время протестов в Бресте 11 августа милиционер выстрелил Геннадию Шутову в затылок. Эта запись является подтверждением того, что официальная версия Следственного комитета о том, что байкер и его друг с мет...
Появилась видеозапись с камеры на подъезде дома, под окнами которого во время протестов в Бресте 11 августа милиционер выстрелил Геннадию Шутову в затылок. Эта запись является подтверждением того, что официальная версия Следственного комитета о том, что байкер и его друг с металлическими трубами в руках напали на милиционеров и попытались отобрать у них оружие, является фальшивой.

Источник: Медиазона
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Алексей Шепард

0

Газету оштрафовали за то, что в ее журналиста стреляли силовики

Это уже какой-то запредельный уровень Кафки

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Владимир Земсков

0

Я не понимаю, почему ещё никто не додумался использовать против силовиков оружие, пусть и скрытно, пусть и их же методами.
К примеру, узнать адрес квартиры и разбить стекла или сжечь машину.
Ну а как ещё? Да, это не совсем законно, с другой стороны, других легальных способов просто нет. Вот вообще нет.
Ну или просто терпеть.

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