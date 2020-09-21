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Алексей Боржонов
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Суд освободил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске. Следствие просило продлить их арест Материал редакции

Речь идёт о руководстве ТЭЦ-3.

Норильский городской суд освободил из-под ареста фигурантов дела о разливе топлива в Норильске: директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В заявлении говорится, что следствие просило продлить арест, но суд не нашёл оснований для этого и освободил фигурантов дела. Оба проходят по делу по статье о нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, им грозит до 5 лет лишения свободы и запрет занимать определённые должности.

  • В конце мая в Норильске произошла авария: в резервуар с дизельным топливом на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, из-за чего около 21 тысячи тонн дизеля вылились в реки и попали в почву;
  • Региональные власти утверждали, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. О ситуации высказывался президент Владимир Путин и критиковал действия региональных властей;
  • После разлива топлива возбудили несколько уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли. Задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова;
  • Кузнецову и Старостину в конце июля изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
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#новости #чпвнорильске

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17 комментариев
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Детский глобус

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Нимкогда тамкого не было

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Рыбий Глаз

Детский
1

Зачем ты переобуваешься постоянно...

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Ze Katze

Рыбий
1

Его любимый предмет в школе это Сменка

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Стабильный Данила

Рыбий
1

Надо выводить коммент в топ

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Ze Katze

1

Следствие как всегда покрывает виновников. Инжинер со своих денег не скинулся на кожух против утечек. Бомж, п'янь, безолаберность ходячая 

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Stanislav Sobolev

1

А зачем вообще нужны сизо, если человек не дрался, расчленял и насиловал никого? Почему в 2020 году существует пыточно-палочная система ФСИН, которая сажает за преступления по оплошности или же по подставным темам?(уверен это мелкие сошки, на которых все скинули другие люди)

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Max Payne

Stanislav
0

слишком много вопросов задаешь. долго не протянешь.

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Бипедальный Гоминид

Stanislav
0

Ну, предполагается, чтобы не сбежали от следствия и не уклонялись от следственных действий, были удобненько под рукой, так сказать.

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Скорый микроскоп

0

Зачем их вообще в СИЗО держали?

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Дмитрий Григорьев

Скорый
2

Чтобы успокоить/накормить толпу. Такие вещи магически действуют на возмущённого россиянина. Правительство называет это "были приняты меры". Теперь новостная повестка сменилась, спектакль окончен, сворачиваемся, в смысле продолжаем работать.  Дальше штраф в тыщу рублей и воспоминания о чьих-то обещаниях что-то там потратить на восстановление чего-то в позапрошлогодних новостях. 
Довольно дёшево справились с экологической катастрофой, так называемым "развитым странам" стоило бы поучиться.

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Ze Katze

Скорый
1

Ну надо же чтоб кто-то был виноват. Если нет физлица виновного, будут постить новости и считать виноватым юрлицо. А оно им надо? 

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Стабильный Данила

Ze
0

Как ты юрлицо посадишь?

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Ze Katze

Стабильный
0

Не посажу, но штрафы въебу шо нехуй делать. А вот если физлицо, то посадят его. А я только за уборку компенсирую.

Ответить

Стабильный Данила

Ze
0

Предлагаешь обанкротить тэц?

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Пожилой хот-дог

0

дайте написать комментарий!

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Бипедальный Гоминид

Пожилой
0
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YeezySpace

0

Интересно, Скабеева и Симоньян будут язвить по этому поводу? Дело Ефремова так освещали.

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