Суд освободил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске. Следствие просило продлить их арест Материал редакции
Речь идёт о руководстве ТЭЦ-3.
Норильский городской суд освободил из-под ареста фигурантов дела о разливе топлива в Норильске: директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В заявлении говорится, что следствие просило продлить арест, но суд не нашёл оснований для этого и освободил фигурантов дела. Оба проходят по делу по статье о нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, им грозит до 5 лет лишения свободы и запрет занимать определённые должности.
- В конце мая в Норильске произошла авария: в резервуар с дизельным топливом на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, из-за чего около 21 тысячи тонн дизеля вылились в реки и попали в почву;
- Региональные власти утверждали, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. О ситуации высказывался президент Владимир Путин и критиковал действия региональных властей;
- После разлива топлива возбудили несколько уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли. Задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова;
- Кузнецову и Старостину в конце июля изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
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Детский глобус
Нимкогда тамкого не было
Рыбий ГлазДетский
Зачем ты переобуваешься постоянно...
Ze KatzeРыбий
Его любимый предмет в школе это Сменка
Стабильный Данила
Надо выводить коммент в топ
Ze Katze
Следствие как всегда покрывает виновников. Инжинер со своих денег не скинулся на кожух против утечек. Бомж, п'янь, безолаберность ходячая
Stanislav Sobolev
А зачем вообще нужны сизо, если человек не дрался, расчленял и насиловал никого? Почему в 2020 году существует пыточно-палочная система ФСИН, которая сажает за преступления по оплошности или же по подставным темам?(уверен это мелкие сошки, на которых все скинули другие люди)
Max PayneStanislav
слишком много вопросов задаешь. долго не протянешь.
Бипедальный ГоминидStanislav
Ну, предполагается, чтобы не сбежали от следствия и не уклонялись от следственных действий, были удобненько под рукой, так сказать.
Скорый микроскоп
Зачем их вообще в СИЗО держали?
Дмитрий ГригорьевСкорый
Чтобы успокоить/накормить толпу. Такие вещи магически действуют на возмущённого россиянина. Правительство называет это "были приняты меры". Теперь новостная повестка сменилась, спектакль окончен, сворачиваемся, в смысле продолжаем работать. Дальше штраф в тыщу рублей и воспоминания о чьих-то обещаниях что-то там потратить на восстановление чего-то в позапрошлогодних новостях.
Довольно дёшево справились с экологической катастрофой, так называемым "развитым странам" стоило бы поучиться.
Ze KatzeСкорый
Ну надо же чтоб кто-то был виноват. Если нет физлица виновного, будут постить новости и считать виноватым юрлицо. А оно им надо?
Стабильный Данила
Как ты юрлицо посадишь?
Ze KatzeСтабильный
Не посажу, но штрафы въебу шо нехуй делать. А вот если физлицо, то посадят его. А я только за уборку компенсирую.
Стабильный Данила
Предлагаешь обанкротить тэц?
Пожилой хот-дог
дайте написать комментарий!
Бипедальный ГоминидПожилой
YeezySpace
Интересно, Скабеева и Симоньян будут язвить по этому поводу? Дело Ефремова так освещали.