В Мадриде зрители сорвали представление в театре. Они хлопали, протестуя против несоблюдения социального дистанцирования Материал редакции
Но в театре утверждают, что зал был заполнен только наполовину.
Королевский театр в Мадриде отменил оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» из-за протеста зрителей, которые были недовольны нарушением правил социального дистанцирования в зале. Об этом сообщает El Pais.
Часть зрителей посадили вплотную друг к другу, хотя по правилам между ними должна быть дистанция, объясняет издание. По словам одной из зрительниц, это касалось, в первую очередь, верхней галереи, куда продавались недорогие билеты. Она утверждает, что там на нескольких рядах сидели по 15 человек, между которыми не было промежутка, в то время как в партере некоторые места оставались свободными. Другой же зритель, сидевший в партере, утверждает, что правила социального дистанцирования не соблюдались и там.
Недовольные зрители хлопали, кричали и топали, не давая оркестру начать представление. Как утверждают в театре, администрация предлагала им пересесть или сдать билеты. «Значительная часть» зрителей пересела, однако были те, кто продолжил протестовать. Представление дважды пытались начать, но в конце концов отменили.
Пресс-служба театра при этом заявила, что зал был заполнен только наполовину. Также она заверила, что администрация начала расследование произошедшего, и пообещала принять меры, чтобы в будущем представления проходили «нормально».
С начала распространения коронавируса в Испании выявили более 670 тысяч случаев заболевания, более 30 тысяч человек умерли от инфекции. Это один из самых высоких показателей в Европе, страна с марта вводила жёсткие ограничения из-за коронавируса, снимать которые она начала только летом. Осенью прирост заболевших возобновился, но смертей стало меньше, а больные теперь легче переносят Covid-19.
Как же заебали эти меры, рассадки, маски, сацианалбные дестанции, число эр, графики, эксперты, лок дауны, границы на замке, перчатки , нОвАЯ рЕаЛбНоСть
Глубокий щит
Ты знаешь как оно, с вентиляционной трубкой в горле? :)
Сумасшедшие какие-то люди. Это уже уровень протестов против 5г и вакцин-дисседентства.
Глубокий щит
Ну, когда ко мне в очереди на кассе чуть ли не на шею садятся, я тоже делаю замечание, поэтому я могу понять недовольство в принципе. Но... с таким подходом надо дома сидеть, карантин соблюдать, а не по театрам шляться.
Вообще мы сейчас еще наблюдаем заразившихся и умерших как раз из-за полумер, возможно даже перегибов в одних местах и недогибов других. Карантин с полным запретом на прогулки - гон, согласен, а вот посещение замкнутого помещения, без должной вентиляции, пусть даже и с дистанцией - лажа.
Никто и не говорит, что ковида нет и меры не нужны, но заебало в край, хочется уже жить как раньше.
Знаю как неделю ели дышать и тупеть до невозможности делать простые дела, до трубки не дошло. И это заебало, потому отняло август.
Как хорошо, что русских в комментариях не обмануть этой тупой короновирусной пропагандой!!
Жил я в Испании год. Абсолютно неадекватные (для человека из снг) люди со странными ценностями
примеры из жизни?
Там дома вроде отжимают из-за дыр в конституции и налоги 50%. Левачьё, короче
На самом деле зал был наполовину пустой
Все-таки как легко засрать мозги... Нападения на людей без масок уже были?
чтобы в будущем представления проходили «нормально»
Будут выгонять людей? Сами у себя отбирать деньги?