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Алексей Боржонов
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В Мадриде зрители сорвали представление в театре. Они хлопали, протестуя против несоблюдения социального дистанцирования Материал редакции

Но в театре утверждают, что зал был заполнен только наполовину.

27 комментариев
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Un Congrio @UnCongrio
Vergüenza en el @teatro_real en la jornada de hoy de Un Ballo in Maschera. Mucho control de acceso por turnos, pero todas las butacas ocupadas sin distancia de seguridad Las de paraíso, claro. En platea mínimo dos sitios libres entre cada grupo de asistentes. Oh, sorpresa https://t.co/N9F1chf9Wn

Королевский театр в Мадриде отменил оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» из-за протеста зрителей, которые были недовольны нарушением правил социального дистанцирования в зале. Об этом сообщает El Pais.

Часть зрителей посадили вплотную друг к другу, хотя по правилам между ними должна быть дистанция, объясняет издание. По словам одной из зрительниц, это касалось, в первую очередь, верхней галереи, куда продавались недорогие билеты. Она утверждает, что там на нескольких рядах сидели по 15 человек, между которыми не было промежутка, в то время как в партере некоторые места оставались свободными. Другой же зритель, сидевший в партере, утверждает, что правила социального дистанцирования не соблюдались и там.

Rosa Montero @BrunaHusky
No es cierto eso, en las diez primeras filas de butacas, las más caras, estábamos todos pegados, ni un solo sitio libre, solo había agujeros en las filas atrás, eso muestra la foto. Mira este vídeo, y ya nos habíamos ido muchos. Más que discriminacion fue pura incompetencia https://twitter.com/catamollete/status/1307923809274597379 https://t.co/4k7qSeilOX

Недовольные зрители хлопали, кричали и топали, не давая оркестру начать представление. Как утверждают в театре, администрация предлагала им пересесть или сдать билеты. «Значительная часть» зрителей пересела, однако были те, кто продолжил протестовать. Представление дважды пытались начать, но в конце концов отменили.

Пресс-служба театра при этом заявила, что зал был заполнен только наполовину. Также она заверила, что администрация начала расследование произошедшего, и пообещала принять меры, чтобы в будущем представления проходили «нормально».

С начала распространения коронавируса в Испании выявили более 670 тысяч случаев заболевания, более 30 тысяч человек умерли от инфекции. Это один из самых высоких показателей в Европе, страна с марта вводила жёсткие ограничения из-за коронавируса, снимать которые она начала только летом. Осенью прирост заболевших возобновился, но смертей стало меньше, а больные теперь легче переносят Covid-19.

Вторая волна, «помолодевший» вирус и первое…
В некоторых странах заболевших стало даже больше, чем весной — и хотя вирус стал менее летальным…
tjournal.ru

#новости #covid19

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27 комментариев
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Ракетный Артем

21

т.е они заплатили за билет и сами мешали?)

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Специализированный алмаз

Ракетный
10

Да, еще и сели рядом друг с другом)

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плюшевый батон

15

Как же заебали эти меры, рассадки, маски, сацианалбные дестанции, число эр, графики, эксперты, лок дауны, границы на замке, перчатки , нОвАЯ рЕаЛбНоСть

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Глубокий щит

плюшевый
6

Ты знаешь как оно, с вентиляционной трубкой в горле? :)

Ответить

Иван Демченко

Глубокий
2

Сумасшедшие какие-то люди. Это уже уровень протестов против 5г и вакцин-дисседентства.

Ответить

Глубокий щит

Иван
7

Ну, когда ко мне в очереди на кассе чуть ли не на шею садятся, я тоже делаю замечание, поэтому я могу понять недовольство в принципе. Но... с таким подходом надо дома сидеть, карантин соблюдать, а не по театрам шляться.

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Рыжий

Глубокий
0

 Ну, когда ко мне в очереди на кассе чуть ли не на шею садятся, я тоже делаю замечание,

Только ковид тут не при чем, просто дебилы не знают о социальной дистанции среди чужих людей

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Иван Демченко

Глубокий
0

Вообще мы сейчас еще наблюдаем заразившихся и умерших как раз из-за полумер, возможно даже перегибов в одних местах и недогибов других. Карантин с полным запретом на прогулки - гон, согласен, а вот посещение замкнутого помещения, без должной вентиляции, пусть даже и с дистанцией - лажа.

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Дмитрий Дмитриев

Иван
0

Никто и не говорит, что ковида нет и меры не нужны, но заебало в край, хочется уже жить как раньше.

Ответить

Иван Демченко

Дмитрий
2

Как бы это не звучало, но нужно П О Т Е Р П Е Т Ь

Ответить

плюшевый батон

Глубокий
0

Знаю как неделю ели дышать и тупеть до невозможности делать простые дела, до трубки не дошло. И это заебало, потому отняло август.

Ответить

Bitchcraft

5

Как хорошо, что русских в комментариях не обмануть этой тупой короновирусной пропагандой!!

Ответить

Jakub Marona

1

Жил я в Испании год. Абсолютно неадекватные (для человека из снг) люди со странными ценностями

Ответить

Мага Андийский

Jakub
3

Расскажите какую-нибудь странную ценность.

Ответить

Какой Кошмар

Jakub
0

примеры из жизни?

Ответить

bor_vn

Какой
1

Жену, наверное, бил, а его в полицию забрали и выслали.
Никаких семейных ценностей у испанцев.

Ответить

Максим Шпилёв

Jakub
0

ещё с быками бегают

Ответить

Бипедальный Гоминид

Jakub
0

Не видел ни одного испанца, но поверю на слово.

Ответить

Магомед Шереметьев

Jakub
0

Там дома вроде отжимают из-за дыр в конституции и налоги 50%. Левачьё, короче

Ответить

Рыжий

Магомед
0

в России тоже скоро начнут дома отжимать, даже новостройку смогут сносить законно

Ответить

dmzkrsk

1

На самом деле зал был наполовину пустой

Ответить

Джек Монсон

dmzkrsk
1

Враньё, он был наполовину полный!

Ответить

vvtwittep

0

Все-таки как легко засрать мозги... Нападения на людей без масок уже были? 

Ответить

Рыжий

vvtwittep
0

 Нападения на людей без масок уже были

Прогуляйся вечером там, где лезгинку танцуют, узнаешь)

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sf

0

только я вижу бурные овации?

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Emil Sunagatov

0

выявили более 670 случаев заболевания

*"тысяч", исправьте

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Рыжий

0

 чтобы в будущем представления проходили «нормально»

Будут выгонять людей? Сами у себя отбирать деньги?

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