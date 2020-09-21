В районе Байкала произошло землетрясение. Очевидцы рассказали, что от толчков двигалась мебель Материал редакции
А многих землетрясение разбудило.
В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области. Как утверждают в ведомстве, жертв и разрушений в регионе нет.
Эпицентр находился в посёлке Култук в Слюдянском районе. Жители региона почувствовали толчки около 2:00 по местному времени (около 21:00 по московскому).
Некоторые очевидцы рассказали, что проснулись от землетрясения, у части из них в квартире двигалась мебель. Читатель «Тайга.Инфо» рассказал: «Закачался диван, задребезжал шкаф, а на 12-м этаже в [микрорайоне] Ново-Ленино люстра качалась».
Труханула нормально. Тока в туалет зашёл. Сел и дверь начала плыть. Я думал шо я уже ебанулся. Ну и уже смирился что откинусь в талкане в трусах.
И да я так и не посрал!
Какие 5.9? Скрин бегунка монитортнга РЖД
Тряхануло прям сильно. Мы, в Иркутске, привыкли к землетрясениям по 2-3 балла, а тут 5 с лишним. Крайний раз такое мощное в 2008 году было, тогда 6.3 долбануло.
Живу на 2 этаже в крипичке 80 года постройки, держал шкаф, чтобы не упал. Друг живет в новостройке на 5 этаже, разбудил семью, схватили кота и пошли на улицу.
Плюс еще минут через 15 афтершок ударила балла на 3-4, что паники немного добавило.
Знаменитый будильник
Землетрясение - лучшее средство от запоров.
Грузовой яд
Друг к другу навстречу: что в Калифорнии, что на Байкале - разломы с перспективой появления на их месте морей через десяток-другой миллионов лет.
Осталось только чтоб к концу 2020ого пол России откололось и пришвартовалось к аляске
Нужно срочно переезжать на перспективный осколок литосферной плиты. Вот теперь заживем.
А чему там сотрясаться? В районе Байкала тектонические плиты движутся?