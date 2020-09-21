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Алексей Боржонов
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В районе Байкала произошло землетрясение. Очевидцы рассказали, что от толчков двигалась мебель Материал редакции

А многих землетрясение разбудило.

28 комментариев
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В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области. Как утверждают в ведомстве, жертв и разрушений в регионе нет.

Эпицентр находился в посёлке Култук в Слюдянском районе. Жители региона почувствовали толчки около 2:00 по местному времени (около 21:00 по московскому).

Посёлок Култук Скриншот из Google карт

Некоторые очевидцы рассказали, что проснулись от землетрясения, у части из них в квартире двигалась мебель. Читатель «Тайга.Инфо» рассказал: «Закачался диван, задребезжал шкаф, а на 12-м этаже в [микрорайоне] Ново-Ленино люстра качалась».

татьяна восьмиглазова💀 @tene_ra
я лежу значит листаю тикток, и как кровать начала трястись и стол также но громче и бац в ванной упало ведро от такой мощи, я впервые такое вижу
яна 𓆏 @like_a_flare
когда землетрясение, то я буквально слышу как у нас всё стекло в доме дребезжит и боюсь, что все эти дверцы у шкафов/ящиков первые на очереди.
Аяра ~ВИРТУОЗ РУКОЖОПСТВА~ Скай @AyaraSky
А теперь еще и жутковатое землетрясение...
Вся мебель ходуном
🌿S_alekseevna🌿 @A_alekseevnaa
@ebanuuutaya Во во,мама думала что это я на кровати 2-х этажной ворочусь,начала держать кровать,она смотрит на меня и такая это не ты?Я с выпученными глазами на неё смотрю и говорю «че это было?»мама такая наверное землетрясение
___jen_pro_sebe___ @vnvdasha710
@tene_ra Я только проснулась и тут начинается землетрясение. Сон сказал до свидания. "Классный" experience ничего не скажешь, но больше такое ощущать не очень хочется👍🏻
Фрекен Бог @EvilCosmicWoman
Если ввести в поиск слово "землетрясение", можно увидеть перепись сонных сердитых иркутян ❤❤❤ судя по карте, Евразия мощно хрустнула https://t.co/SEC36Mk8mS
Когда подскочил в 2:07 от того, что дом трясёт....
Все целы?В начале третьего ночи Шелехов ощутимо сотрясло толчками землетрясения. Трясло несколько секунд. По опыту предыдущих крупных землетрясений в нашем городе можно предположить, что тряхнуло баллов на 5, или около того. Неприятно. Люди начали покидать свои дома. Ждём подробностей и официальных комментариев. Сейчас опять мелкие толчки.
Когда просыпаешься а-ля подшофе. И ночью бежишь на прогулку. Это не ЗОЖ заиграл вдруг в душе. А просто земля потрясла твою будку.
Скриншот из «Подслушано. Ангарск» во «ВКонтакте»

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28 комментариев
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ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

11

Труханула нормально. Тока в туалет зашёл. Сел и дверь начала плыть. Я думал шо я уже ебанулся. Ну и уже смирился что откинусь в талкане в трусах.

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ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

ВЛАДИМИР
6

И да я так и не посрал!

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Макс Зубрейчук

ВЛАДИМИР
5

А я посрал. Прямо так. Без туалета.

Ответить

Пожилой хот-дог

8

Это всё шаман, нехуй было с ним так обращаться

Ответить

Антон Склянов

7

Какие 5.9?  Скрин бегунка монитортнга РЖД

Ответить

Abram Dikoy

Антон
1

Это от землетрясения поплыло? 

Ответить

Знаменитый будильник

4

Октябрь 2020 - добро пожаловать, проходите, садитесь. Нет, не туда - это кресло для декабря с его падением метеорита.

Ответить

Пожилой хот-дог

Знаменитый
7

Челябинск:

Ответить

Знаменитый будильник

Пожилой
7

Динозавры:

Ответить

Макс Зубрейчук

4

Тряхануло прям сильно. Мы, в Иркутске, привыкли к землетрясениям по 2-3 балла, а тут 5 с лишним. Крайний раз такое мощное в 2008 году было, тогда 6.3 долбануло.

Живу на 2 этаже в крипичке 80 года постройки, держал шкаф, чтобы не упал. Друг живет в новостройке на 5 этаже, разбудил семью, схватили кота и пошли на улицу. 

Плюс еще минут через 15 афтершок ударила балла на 3-4, что паники немного добавило.

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Специализированный алмаз

2

Но ещё некоторых застало врасплох на толчке

Ответить

Знаменитый будильник

Специализирован…
1

Землетрясение - лучшее средство от запоров.

Ответить

Грузовой яд

Знаменитый
3
Ответить

Вова А.

Грузовой
0

еще успеет, 2020 умеет твисты выдавать

Ответить

Daniil Kolesnikov

2

Погулял блядь ночью.
Эвакуировался с котом. Коту не понравилось.

Ответить

Грузовой яд

1

Сначала Лос-Анджелес, теперь Байкал. Куда там тектонические плиты под конец года собрались?

Ответить

Uwe Strich

Грузовой
2

Друг к другу навстречу: что в Калифорнии, что на Байкале - разломы с перспективой появления на их месте морей через десяток-другой миллионов лет.

Ответить

Макс Зубрейчук

Uwe
2

Байкал, кстати, в год на пару см шире становится от этого движения.

Ответить

Abram Dikoy

0

Осталось только чтоб к концу 2020ого пол России откололось и пришвартовалось к аляске

Ответить

Иван Демченко

Abram
0

Нужно срочно переезжать на перспективный осколок литосферной плиты. Вот теперь заживем.

Ответить

Рыжий

Abram
0

сейчас наши ученые чуть изменят наклон Земли...

Ответить

Невозможный вентилятор

0

РПЦ заявит что это богохульники Бога разгневали, скриньте 

Ответить

Dmitriy Volkov

0

А чему там сотрясаться? В районе Байкала тектонические плиты движутся? 

Ответить

Исторический корабль

Dmitriy
0

Байкал считается сейсмоопасной зоной.

Ответить

Макс Зубрейчук

Dmitriy
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Байкальская_рифтовая_зона

Ответить

Lee

0

Ну наконец-то, я уж думал не дождаться восстания из-под земли титанов в 2020

Ответить

Исторический корабль

0

Потрясло на славу. Я на первом этаже чуть не обосрался. Не представляю, что было этажами выше.

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Трезвый глобус

0
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