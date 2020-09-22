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Алексей Боржонов
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Российские банки начали перечислять зарплаты по номеру телефона через СБП. И не стали дожидаться сервиса от Центробанка Материал редакции

Благодаря Системе быстрых платежей работники могут выбрать удобный для них банк и не зависеть от зарплатного.

8 комментариев
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Российские банки стали использовать Систему быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банки. Такую услугу уже запустил «Русский стандарт», аналогичные планы есть у «Райффайзенбанка», «Тинькофф Банка», «Дом.РФ» и «Весты» (группа «Московского кредитного банка»).

Организации используют для этого уже существующий механизм переводов от юридического лица физическому. Переводы через СБП можно осуществлять на счета любых банков, привязанных к номеру телефона, однако, как отметили в «Райффайзенбанке», пока такие выплаты готовы принимать около 15 кредитных организаций из более чем 150. Всё это позволяет запускать пилотные проекты, но не масштабировать сервис, пояснили в банке.

Центробанк обсуждает запуск централизованного сервиса переводов по СБП, но ещё не решил, появится ли он, отмечает РБК. Такой сервис позволил бы работникам получать деньги на счет в удобном для них банке и избавиться от «зарплатного рабства», объясняли в ЦБ. Как отмечает РБК, по закону работник может выбрать банк, куда он хочет получать зарплату, но на практике работодатели часто нарушают это право.

Тем не менее банки не стали дожидаться появления сервиса от ЦБ. В «Райффайзенбанке» объяснили запуск собственных переводов тем, что это «потенциально удобнее в администрировании» чем работа с реквизитами счетов или карточными данными. В «Весте» заявили, что готовы «скорректировать» свой подход, если функционал сервиса от ЦБ будет отличаться, однако сейчас компания хочет поработать в ограниченном режиме : «„Набьём шишки“, если таковые будут, и подождём, пока все подключатся».

#новости #банки

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8 комментариев
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Nikalay Gromihaylo

–7

ну, переводят и переводят

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Никита Енотов

Nikalay
5

пошёл нахуй

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Последний щит

1

"Благодаря Системе быстрых платежей работники могут выбрать удобный для них банк и не зависеть от зарплатного."
Работники могут выбрать удобный банк НЕ благодаря системе быстрых платежей, а трудовому кодексу. Статья про то как Райфайзен упростил себе работу, вот и всё

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kkk

1

Только сбер предлагает такую поебень, как ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ, где ты нажал одну кнопку и зарплата прилетела. И раньше можно было зарплату на другую карту получать, но геммороя было много и воя из бухгалтерии.

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Korelin

kkk
0

Подтверждаю, бухгалтерия очень не любит добавлять ещё один банк в привычную обработку начисления зарплаты. 

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astrozombee

0

Что за зарплатное рабство? Вроде как в трудовом кодексе давно написано, что зарплату переводят туда, куда укажет работник.

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Александр К

0

"Набить шишки", видимо, это закинуть заплату, ошибившись на одну цифру номера клиента

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Alex Polepchuk

Александр
0

нужна контрольная сумма номера как на карточке) 

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