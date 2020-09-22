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Алексей Боржонов
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«Чтобы не говорили, что оказывается давление на следствие»: Брянский вице-губернатор уволился после ДТП с участием сына Материал редакции

После аварии, в которой погиб человек, возбудили уголовное дело.

39 комментариев
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Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам собеседника агентства, Резунов принял решение самостоятельно: «Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие». Бывший вице-губернатор извинился перед семьёй погибшего, передаёт «Брянская улица», и призвал следствие определить степень вины сына.

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в ночь на 18 сентября в Брянске. По предварительным данным, сын Резунова был за рулём Volkswagen, который наехал на стоящую впереди Toyota, из-за чего её отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi. Водителя Toyota госпитализировали, он умер от полученных травм.

Как сообщили в местном МВД, водитель Volkswagen отказался пройти медицинское освидетельствование. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по ней лишение свободы на срок до 7 лет. После смерти пострадавшего дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью, отмечает МВД.

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Dmitry Pasyutin

27

Подал в отставку чтобы работа не отвлекала от давления на следствие

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Тихий фонарь

19

Вот так вот полжизни пашешь на государство, зарабатываешь авторитет и деньги.
А потом твой бухой пиздюк ломает будущее и себе и тебе.
И поначалу вроде все неплохо - малому светит 30к штрафа и лишение прав, но потом умирает один из потерпевших.
И вот ты уже собираешь вещи с поста вице-губернатора в свои 50 и идешь кассиром в Пятерочку, что бы не "давить на следствие".

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Ничтожный микроскоп

Тихий
12

Ну его вина в этом тоже есть.
Если бы пиздюк не чуял безнаказанность, он бы хуй сел бухим за руль. Видимо, папа уже отмазывал его от менее серьезных вещей.
А чтобы в молодом мозгу все превратилось в правило, достаточно всего 1-2 раз.

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alexferman

Ничтожный
10

Ну его вина в этом тоже есть

Нет

Если бы пиздюк не чуял безнаказанность, он бы хуй сел бухим за руль

Я лично знаю людей без денег и без связей, которые иногда бухими катаются, и по-моему среди пролетариев таких отбитых намного больше, чем среди илиты и мажоров

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Ничтожный микроскоп

alexferman
4

Если бы их воспитали правильно, донесли бы до них пиздец, который следует за этим, они бы не садились. Поэтому в первую очередь это проблема воспитания

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alexferman

Ничтожный
7

Это просто общие слова без какого-либо практического смысла. Что значит "воспитали правильно"? Такого воспитания до сих пор не придумали. И любое воспитание может пойти прахом в момент под нажимом обстоятельств. Я видел очень воспитанных людей, которые всю жизнь поступали рассудительно и правильно, а под влиянием момента творили какую-то дичь.

Когда до вас уже дойдёт, что люди это не компьютеры нихера.

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Ничтожный

alexfer…
3

Если в человека заложено «выпил - за руль не садись», то он хоть в пиздец угашенном состоянии не сядет. Потому что знает что нельзя. Что он будет опасен для других и для себя.

Я не знаю какие обстоятельства могут побудить такого человека сесть пьяным за руль. Разве что если это будет вопросом чьей-то жизни и смерти. И то не уверен.

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alexferman

Ничтожн…
7

Если в человека заложено «выпил - за руль не садись»

Ну да, что в человека "заложено" - то он неукоснительно и соблюдает всю жизнь, люди именно так устроены и работают, ахахаха

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Ничтожный

alexfer…
3

Именно. Меня ничем не заставить сесть за руль бухим. Вот вообще.

И меня приводят в ужас заявления разных известных личностей «вы что, сами никогда за руль не садились выпившими?»

Не садился. Как и тысячи других людей, которые точно так же этим возмущаются.

Просто у нас разные внутренние установки, моральные компасы.

А формируются они в первую очередь воспитанием

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alexferman

Ничтожн…
2

Меня ничем не заставить сесть за руль бухим

Молодец. Но я почему-то думаю, что ты сам до этого принципа дошёл, проанализировав расклады, полученные из опыта.

А формируются они в первую очередь воспитанием

Каким, чьим? Как вообще определить, где повлияло родительское воспитание, а где - друзья или книжки или фильмы какие-нибудь? По-моему, с этим и дотошное научное исследование плохо справится.

В меня вот родители закладывали модель "будь скромным и тихим, не обижай людей, не нарушай закон потому что накажут, трудись честно как все", ну и что, как тебе эффект от их воспитания?

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Ничтожный

alexfer…
0

Есть какие-то базовые вещи. Они закладываются в человека и формируются в нем в первые лет 5-10. Если в этом возрасте заложен моральный баг или неверная причинно-следственная связь, то все остальное дальнейшее моральное развитие будет базироваться на этом неверном, неправильном фундаменте и будет только усугублять эту ошибку.

Это как низкоуровневый код. Биос. Если он работает неправильно, то и вся система, которая уже написана миллионами других людей, будет работать неправильно на нем.

Вот родители закладывают этот фундамент, они фиксируют в сознании ребёнка базовые вещи: что такое хорошо, что такое плохо, как можно поступать, как нельзя, и самое главное почему. Когда ребёнок понимает почему, он дальше на базе этих начальных кубиков начинает строить свою логику, причинно-следственную связь.
Если кубики были бракованными, или если части кубиков не было, то эта цепочка эволюции логики пойдёт в другом направлении.

Естественно, что не садиться за руль пьяным меня не мама и папа учили. Я сам дошёл до этого. Но это решение базировалось в первую очередь на этих базовых установках

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SnG BanliK

alexfer…
0

Хорошая модель, если вам она уже немножко мала..Эволюционируйте..Это лучше, чем вам ваши родители сказали бы что нужно идти по головам к теряем..

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Изящный теркин30см

Ничтожный
2

Как бы ты не воспитывал, всегда есть вероятность, что пиздюк натворит какую-то дичь. Ты по молодости хуйни не творил что ли?

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Ничтожный

Изящный
3

Творил. Ничего лютого.

Но «папа мент» - это пиздец какая гиря на весы безрассудства.

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Изящный

Ничтожн…
0

Это да, но ставить это в вину папе, не совсем справедливо. Пиздюки и сами могут в такой ситуации охуевать, без всяких папиных опек.

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Серёга Иванов

Ничтожный
0

Гены, воспитание, окружение.
И как триггер действия - обстоятельства в момент. Я бы не был так уверен в каком-то конкретном аспекте.

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SnG BanliK

alexferman
0

Многие катаются...А те что с деньгами всегда могут водителя нанять . Означает дно + жадность= сами знаете что..

Ответить

SnG BanliK

SnG
0

Некоторых жизнь раньше учит не садится за руль пьяным, пока ни кого не убили, по себе сужу

Ответить

alexferman

Тихий
4

А потом твой бухой пиздюк ломает будущее и себе и тебе

Из этой ситуации есть простой и красивый выход: делаешь так, чтобы отпрыск получил по максимуму. Хотя смысла в этом не очень много в авторитарной стране.

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SnG BanliK

Тихий
0

С кассиром это перебор..Пока он усиленно шёл к вертикали, не заметил как деградировал его отпрыск

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Oleg

Тихий
0

Там история, так скажем, интереснее - сын в 2012 году уже попадал в Мглинском районе на пьяном вождении. Дело внезапно закрылось. Папа при этом сам родом из Мглина и в области уже тогда был совсем не последним человеком.
Посмотрим, что в этот раз.

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Тихий фонарь

Oleg
0

Посмотрим, что в этот раз

Видимо отец прекрасно помнил историю 2012 и в этот раз ему это так просто не сойдет. Да и мертвый пострадавший не дает особо развернуться.

Ответить

alex twit

Oleg
0

В Меглинском районе

Ответить

Litnikov Danil

5

Поступок правильный, а касательно пездюка... Ну если дадут меньше чем Ефремову то это издевательство

Ответить

Виктор Ганелес

Litnikov
2

А ведь хороший ход... выпускай обоих!

Ответить

Имя Фамилия

Litnikov
0

Дадут меньше потому-что он наймёт адвоката в отличии от Ефремова.

Ответить

YeezySpace

2

Сильный поступок, сразу видно, что порядочный человек. После расследования дела его сына, надо вернуть на должность, а может даже повысить.

Ответить

Весенний Гоша

1

Юрий Быков заебётся снимать фильмы..

Ответить

Изящный теркин30см

Весенний
1

Он, похоже, уже заебался

Ответить

Весенний Гоша

Изящный
0

да, уже как год точно

Ответить

Антон Пострунин

1

Вау, похоже на политику здорового человека. 

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Наблюдая за делом Ефремова решили не повторять ошибок — раскаятся, извинятся и условочка в кармане

Ответить

Бессмысленный паркур

Аристарх
1

Отказ от освидетельствования автоматом приравнивается к состоянию опьянения.
Дтп со смертельным в состоянии опьянения не предусматривает условного приговора.

Ответить

Изящный теркин30см

Бессмысленный
0

Отказ от освидетельствования автоматом приравнивается к состоянию опьянения.

Вот это он в суде и будет оспаривать.

Ответить

Аристарх Знаменский

Бессмысленный
0

По ч. 4 ст. 264 в 2019 году около 60% приговоров были условными. Всё будет зависеть от обстоятельств— поведения подсудимого, признания вины и раскаяния, лояльности потерпевшей стороны,  возмещение ущерба и прочего. Еще есть вариант примирения сторон с прекращением уголовного дела

Ответить

Жаркий фонарь

0

Ну он же не читал возмутительных стишков про государя-императора, за что ж его сажать!

Ответить

Артем Мындра

0

Вот, вроде, и язвить не хочется, нормальный поступок, все дела. Но что ему мешает воздействовать на следствие и без должности вице-губернатора? 

Ответить

SnG BanliK

0

Как не странно не конченный подлец. я бы на его месте поступила аналогично

Ответить

Имя Фамилия

0

В чём логика? Если у кого-то сын попал в ДТП, то его родственникам нужно увольняться с работы?

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