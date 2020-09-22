Новости
Ольга Щербинина
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В нескольких регионах России начнут тестировать беспилотные корабли. Эксперимент продлится до 2026 года Материал редакции

Планируется, что технология сократит издержки судовладельцев и улучшит условия работы для моряков.

14 комментариев
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Минфин, Минтранс, Минприроды, Минэкономразвития и Росморречфлот с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2025 года проведут эксперимент по эксплуатации беспилотных судов под российским флагом. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Рязанцева. Его подлинность подтвердили в нескольких ведомствах.

Тестирование беспилотных кораблей пройдёт в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. Главная цель проекта — чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла оснастить своё торговое или техническое судно под флагом России системами автономного судовождения и законно их использовать.

«Мы не изобретаем новые сущности, а берём весь набор функций, которые сейчас предписано исполнять экипажу на борту в части судовождения международной и национальной регуляторикой, и последовательно, одну за другой, исполняем каждую функцию в автоматическом и дистанционном режиме», — рассказал гендиректор отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы Александр Пинский.

Он отметил, за счёт внедрения беспилотников судоходные компании смогут сократить 15-30% операционных затрат. Это также позволит покрыть дефицит высококвалифицированных моряков, который сейчас достигает 20% от требуемого объёма работников. При этом, по словам Пинского, условия работы станут более привлекательными, так как это будет «нормальная офисная работа в комфорте и безопасности». Советник «Пола Инвест» Виталий Клюев добавил, что технология позволит экономить место на судах при их оборудовании и оптимизировать маршруты движения судов.

Фактическая работа над проектом стартовала в начале 2019 года. В сентябре 2019 года Минпромторг заключил с компанией «Кронштадт Технологии» контракт на разработку единой технологической платформы безэкипажного управления на 310,5 миллиона рублей. В рамках программы подготовили нормативную базу — её планируют утвердить в течение осени.

#новости #беспилотники

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14 комментариев
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Безумный Абдужаббор

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Я так понимаю, люди за идеей стоят всё те же? 

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Вова А.

Безумный
1

не взлетим, так поплаваем..

Ответить

Александр Антонов

1

310,5 миллиона рублей? Слишком много ошибок в слове миллиардов

Ответить

Roman Golovin

1

Должен же кто-то сказать, что речь про суда, а не про корабли

Ответить

Алексей Любимцев

Roman
0

Про суды

Ответить

Изящный теркин30см

Алексей
1

В нескольких регионах России начнут тестировать беспилотные суды.

Ответить

Roman Golovin

Алексей
0

Тебе в соседний тред

Ответить

Тихий фонарь

1

Надеюсь, пилоты будут проходить обучение в GTA? А то я и сам своего рода моряк.

Ответить

Dmitry Yashin

1

Непонятно, как они собираются швартоваться и вообще маневрировать в портах. Плюс откуда будут брать актуальные карты глубин с изменяющимся дном.

Ответить

Классический колос

0

судоходные компании смогут сократить 15-30% операционных затрат

Читай: выкинуть на мороз моряков

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Антон Пострунин

Классический
0

Не, моряки все ещё нужны будут, чтобы эта махина в пути не развалилась, скорее экономить будут на капитанах и штурманах – они там будут нужны только если на всякий случай. 

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Ху Эмай

Антон
1

Очень наивно полагать, что на судне будет кто-то работать вообще, если убрать оттуда старпома и капитана, тем более в России)

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Rusty Nail

0

Эксперимент по новому способу отмывания бабла

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FOX

0

надеюсь с генератором голоса

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