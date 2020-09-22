В «Роскосмосе» после аудита возбудили 22 уголовных дела — о хищениях, злоупотреблениях и превышении полномочий Материал редакции
Внутренняя проверка проходила 2019-2020 годах.
В 2019-2020 годах следственные органы возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу службы Артёма Мельникова. Он уточнил, что речь идёт о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий.
Мельников уточнил, что в том числе идёт следствие в отношении бывшего руководителя корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского. Эта структура создаёт наземное оборудование для предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах. Дело против Полянского возбудили по факту хищения денег — он начислил и выплатил себе премию в размере около 20 миллионов рублей. В 2019 году против Полянского уже возбуждалось уголовное дело. Тогда он признал вину и возместил ущерб.
Ещё одно нарушение выявили на красноярском предприятии «Центральное конструкторское бюро „Геофизика“». Там все значимые посты занимали члены одной семьи, сейчас все они покинули предприятие «по собственному желанию». МВД также проводит доследственную проверку по факту злоупотреблений менеджмента Московского машиностроительного завода «Вымпел» при реализации инвестпроекта по техническому перевооружению предприятия на сумму 290 миллионов рублей. Мельников отметил, что расходование денег при строительстве космодрома Восточный — это отдельная тема. Для этого создали постоянно действующую контрольно-ревизионную группу.
Службу внутреннего аудита создали в 2019 году по по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Она начала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами. Возглавивший структуру Артём Мельников ранее работал в прокуратуре.
Тихий фонарь
Это они еще проект по освоению Венеры не проверяли. Там точно распилы "космических масштабов"
он начислил и выплатил себе премию в размере около 20 миллионов рублей
А вы думаете батуты легко разрабатывать?
Вообще коррупционная слепота выработалась, кто-то ещё видит "новость" в этом? Что там должно быть, чтобы это было действительно ново?
Рогозина говорят менять собрались вот и проверки начались.
Службу внутреннего аудита создали в 2019 году по по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.