В британской деревне из-за старого телевизора полтора года каждое утро отключался интернет Материал редакции
Владелец прибора пообещал больше им не пользоваться .
В валлийской деревне Аберхосан каждый день в семь часов утра пропадал широкополосный интернет — это длилось в течение полутора лет. После того, как замена кабеля не помогла решить проблему, инженеры начали расследование. Выяснилось, что во всём виноват старый телевизор, пишет «Би-би-си».
Чтобы обнаружить источник проблемы, инженеры ходили по деревне с анализатором спектра. В итоге они нашли причину. Оказалось, что владелец телевизора включал его каждый день в 7:00, а исходящие от него помехи влияли на широкополосное соединение. Мужчина был огорчён, узнав об этом, и пообещал больше не пользоваться старой техникой. После этого интернет больше не ломался.
Главный инженер Openreach Сюзанна Резерфорд пояснила, что всё, что связано с электрическими компонентами — от уличного освещения до микроволновых печей — потенциально может повлиять на широкополосные соединения. «Мы бы просто посоветовали населению убедиться, что их электроприборы должным образом сертифицированы и соответствуют текущим британским стандартам», — сказала она.
An unnamed householder in Aberhosan, Powys, was unaware the old set would emit a signal which would interfere with the entire village's broadband.
Перевод:
Неназванный домовладелец в Аберхосане, Поуис, не знал, что старый телевизор будет издавать сигнал, который будет мешать широкополосному доступу во всей деревне.
Пояснение: пока работал мешал интернету. Так что перегруз роутера ни к чёрту не помогал.
Образованный космос
В Рашке интернет развит очень хорошо.
Ну это мб в крупных городах. Не так давно провинциалы какие-то жаловались
В залупанских деревнях без канализации, отопления и водоснабжения есть широкополосный интернет уже лет 10.
Так чо там инет обрубало в 7 утра и он так и лежал? Или он поднимался когда телек отключался? Не понятно даже из оригинальной статьи.
The TV was found to be emitting a single high-level impulse noise (SHINE), which causes electrical interference in other devices.
Что за импульс? Какого рода? В электрическую сеть чтоль импульс давал? Или в эфир? Если в эфир, то зачем провайдер кабель менял тогда?
Одни вопросы без ответа
Импульсные блоки питания могут сильно фонить в электрическую сеть дома: от старости ли вышла из строя фильтрующая цепь, или же заботливый дядюшка Ляо её вовсе не распаял. Вероятно, БП в (возможно, ещё ЭЛТшном) телеящике начал выходить из строя — и тогда соседи мужика словили сюрприз.
colonelcassad.livejournal.com