Новости
Ольга Щербинина
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В британской деревне из-за старого телевизора полтора года каждое утро отключался интернет Материал редакции

Владелец прибора пообещал больше им не пользоваться .

27 комментариев
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Аберхосан

В валлийской деревне Аберхосан каждый день в семь часов утра пропадал широкополосный интернет — это длилось в течение полутора лет. После того, как замена кабеля не помогла решить проблему, инженеры начали расследование. Выяснилось, что во всём виноват старый телевизор, пишет «Би-би-си».

Чтобы обнаружить источник проблемы, инженеры ходили по деревне с анализатором спектра. В итоге они нашли причину. Оказалось, что владелец телевизора включал его каждый день в 7:00, а исходящие от него помехи влияли на широкополосное соединение. Мужчина был огорчён, узнав об этом, и пообещал больше не пользоваться старой техникой. После этого интернет больше не ломался.

Главный инженер Openreach Сюзанна Резерфорд пояснила, что всё, что связано с электрическими компонентами — от уличного освещения до микроволновых печей — потенциально может повлиять на широкополосные соединения. «Мы бы просто посоветовали населению убедиться, что их электроприборы должным образом сертифицированы и соответствуют текущим британским стандартам», — сказала она.

#новости #великобритания

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но есть и хорошие новости?
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27 комментариев
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Особенный паук например

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Тихий фонарь

3

инженеры начали расследование

инженеры ходили по деревне с анализатором спектра

А могли бы просто перезагрузить роутер. Кретины.

Ответить

waka waka

Тихий
1

Кому-то просто надоело каждый день ездить в эту деревню, ребутать роутер)

Ответить

qwertyk

waka
1

An unnamed householder in Aberhosan, Powys, was unaware the old set would emit a signal which would interfere with the entire village's broadband.
Перевод:
Неназванный домовладелец в Аберхосане, Поуис, не знал, что старый телевизор будет издавать сигнал, который будет мешать широкополосному доступу во всей деревне.
Пояснение: пока работал мешал интернету. Так что перегруз роутера ни к чёрту не помогал.

Ответить

Цветной меч

–12

Ыыыы рашка отсталая страна ыыы интернет не развит

Ответить

Ксайн

Цветной
6

Шизоиды, вы когда перестанете приплетать?

Ответить

Цветной меч

Ксайн
4

@Вахтёр оскорбления шизойдов

Ответить

Илюхер XXX

Цветной
3

убери Й сука

Ответить

Да ладно

Илюхер
0

У нас в Тайланде все так пишут. 
Вам, интернет-войнам, лишь бы придраться

Ответить

Образованный космос

Цветной
4

В Рашке интернет развит очень хорошо.

Ответить

Алиса Барышман

Образованный
0

Ну это мб в крупных городах. Не так давно провинциалы какие-то жаловались

Ответить

Рыжий

Алиса
0

Провинциалы всегда будут жаловаться, у нас и мобильная связь достаточно проблемная. Но по соотношению цена/скорость российский интернет очень хороший, по сравнению с Чехией или Германией 

Ответить

Dmitry Yashin

Алиса
0

В залупанских деревнях без канализации, отопления и водоснабжения есть широкополосный интернет уже лет 10.

Ответить

Алиса Барышман

Dmitry
0

Кинь зону покрытия и скорости

Ответить

rayslava

Образованный
0

пока

Ответить

Слава Инженеров

Цветной
0

а кого ты передразниваешь? так ведь никто не говорит

Ответить

Abram Dikoy

Цветной
0

Приплетаю рашку

Ответить

Andre Macareno

2

Кажется, в Австралии был такой же холодильник пару лет назад

Ответить

Дипломатический ихтиандр

1

Беларусы, ищите телевизор 

Ответить

Александр Добриневский

0

Так чо там инет обрубало в 7 утра и он так и лежал? Или он поднимался когда телек отключался? Не понятно даже из оригинальной статьи. 

Ответить

Кислоебальный

Александр
0

Скорее второе)

Ответить

qwertyk

Александр
0

Мне из оригинала статьи понятно что второе... Первое вообще б заискались...

Ответить

Evgeny Zakharov

0

Эээ верните комменты в вк

Ответить

Илья Гераськин

0

The TV was found to be emitting a single high-level impulse noise (SHINE), which causes electrical interference in other devices.

Что за импульс? Какого рода? В электрическую сеть чтоль импульс давал? Или в эфир? Если в эфир, то зачем провайдер кабель менял тогда? 
Одни вопросы без ответа

Ответить

sear.scar

Илья
0

Импульсные блоки питания могут сильно фонить в электрическую сеть дома: от старости ли вышла из строя фильтрующая цепь, или же заботливый дядюшка Ляо её вовсе не распаял. Вероятно, БП в (возможно, ещё ЭЛТшном) телеящике начал выходить из строя — и тогда соседи мужика словили сюрприз.

Ответить

Александр Кулида

0

Телевизор wifi перебивал))) поставят роутера на 5ггц и будет счастье

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Евгений Некрасов

0

Напомнило сцену из футурамы)

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