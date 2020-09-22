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Алексей Боржонов
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Сноуден согласился выплатить американским властям более 5 миллионов долларов с доходов от книги и выступлений Материал редакции

Правительство США нашло способ привлечь бывшего сотрудника спецслужб к отвественности.

10 комментариев
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Суд в США обязал бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена выплатить более 5 миллионов долларов властям США с гонораров за книги и публичные выступления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Американский Минюст настаивает, что Сноуден нарушил подписанные договоры о неразглашении и теперь требует вернуть США полученные доходы. Как отмечает CNN, он получил около 4,2 миллиона долларов с продаж книги «Личное дело», опубликованной в 2019 году, и около миллиона с платных выступлений. «Это один из немногих способов», которое нашло правительство США, чтобы привлечь к ответсвенности бывшего сотрудника органов за утечку, добавляет телеканал.

Деньги необходимо будет перечислить на трастовый счёт, однако адвокат Сноудена утверждает, что это ещё не означает немедленного получения суммы американским правительством. Сноуден согласился выплатить требуемую сумму, но планирует обжаловать решение суда об ответственности за разглашение информации.

В 2013 году Эдвард Сноуден, ранее работавший в АНБ и ЦРУ, организовал в Гонконге серию интервью с журналистами, в которых рассказал о деятельности спецслужб и слежке за людьми не только в США, но и других странах. Это привело к международному скандалу. С тех пор он проживает в России, где ему предоставили политическое убежище. На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности.

#новости #сноуден

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10 комментариев
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Обухов Денис

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Сколько стоит Родина? Для этого чела - пять лямов.

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alexferman

Обухов
5

Этот чел тащем-то Родину и защищал против зарвавшихся уродов

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alexferman

1

Американцы в своём репертуаре)

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Какой Кошмар

alexferman
1

хотя бы не травят новичком

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alexferman

Какой
1

Да, эти просто пристрелят, если понадобится

Ответить

Какой Кошмар

alexferman
0

есть прецеденты?

Ответить

alexferman

Какой
0

Есть

Ответить

Какой Кошмар

alexfer…
1

ок

Ответить

Средний паук например

0

Так и знал, что Сноуден это многоходовочка для пополнения бюджета

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Тихий фонарь

Средний
0

При 26 триллионах госдолга, 6 лямов баксов - такое себе пополнение бюджета.

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