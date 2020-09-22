Сноуден согласился выплатить американским властям более 5 миллионов долларов с доходов от книги и выступлений Материал редакции
Правительство США нашло способ привлечь бывшего сотрудника спецслужб к отвественности.
Суд в США обязал бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена выплатить более 5 миллионов долларов властям США с гонораров за книги и публичные выступления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Американский Минюст настаивает, что Сноуден нарушил подписанные договоры о неразглашении и теперь требует вернуть США полученные доходы. Как отмечает CNN, он получил около 4,2 миллиона долларов с продаж книги «Личное дело», опубликованной в 2019 году, и около миллиона с платных выступлений. «Это один из немногих способов», которое нашло правительство США, чтобы привлечь к ответсвенности бывшего сотрудника органов за утечку, добавляет телеканал.
Деньги необходимо будет перечислить на трастовый счёт, однако адвокат Сноудена утверждает, что это ещё не означает немедленного получения суммы американским правительством. Сноуден согласился выплатить требуемую сумму, но планирует обжаловать решение суда об ответственности за разглашение информации.
В 2013 году Эдвард Сноуден, ранее работавший в АНБ и ЦРУ, организовал в Гонконге серию интервью с журналистами, в которых рассказал о деятельности спецслужб и слежке за людьми не только в США, но и других странах. Это привело к международному скандалу. С тех пор он проживает в России, где ему предоставили политическое убежище. На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности.
Сколько стоит Родина? Для этого чела - пять лямов.
Американцы в своём репертуаре)
хотя бы не травят новичком
Да, эти просто пристрелят, если понадобится
есть прецеденты?
Тихий фонарь
При 26 триллионах госдолга, 6 лямов баксов - такое себе пополнение бюджета.