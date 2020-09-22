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Артём Мазанов
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Кремль заявил о сложностях с расследованием отравления Навального — вывезены улики и нет информации от Германии Материал редакции

На вопрос о том, нужно ли Навальному вернуть одежду, Песков заявил, что одежда — «не профиль» Кремля.

41 комментарий
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы испытывают сложности с расследованием отравления Алексея Навального. Об этом пишет «Медуза».

Песков уточнил, что силовики «испытывают необходимость» в уликах, которые в Германию увезли сторонники Навального. «Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — добавил он. Песков также сообщил, что Россия «испытывает проблемы с получением информации» от Германии.

Понимаете, дело в том, что мы до этого слышали заявления о том, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

На вопрос о том, согласны ли в Кремле с тем, что МВД должно исполнить требование Навального и вернуть ему одежду, Песков заявил, что Кремль этим не занимается. «Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся — не наш профиль», — сообщил он. Песков также считает, что силовики контролируют то, что срок доследственной проверки по заявлению сторонников Навального истёк. «Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены», — объяснил он.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».

21 сентября Навальный потребовал от российских силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления. Он считает, что 30 дней доследственной проверки по его возможному отравлению были использованы для того, «чтобы прятать эту важнейшую улику».

#новости #отравлениенавального

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41 комментарий
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Классический колос

36

Кремль заявил о сложностях с отрицанием отравления Навального

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Umberto Eco

22

Так, стоп, не было же отравления? Сахар же упал (или поднялся), не?

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Бипедальный Гоминид

Umberto
13

Так и какие улики вывезены, если отравило НАТО и уже в Германии. Я запуталсо.

Ответить

Трудовой спрей

Umberto
1

Тебе приснилось 

Ответить

Бипедальный Гоминид

Трудовой
0

Мы все лишь кома Навального.

Ответить

Alexander Petcoglo

14

У нас есть одежда, вся в этом "новичке". У нас есть видеозаписи с камер отеля. Там всё видно. Мы даже серверы изъяли. Но, к сожалению, этого недостаточно. Германия просто отказывается сотрудничать. На этом наши полномочия всё.

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Тихий фонарь

13

Песков заявил, что российские правоохранительные органы испытывают сложности с расследованием отравления Алексея Навального.

Согласен - расследовать что-то без возбуждения уголовного дела довольно тяжело.

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Litnikov Danil

Тихий
1

Ещё сложнее если нет никакого желания

Ответить

Тихий фонарь

Litnikov
0

А если уж «пациент» в Германии - так вообще экстрасложное дело вырисовывается

Ответить

YeezySpace

4

одежда — «не профиль» Кремля))))

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Umberto Eco

YeezySpace
28

Потому что король - голый.

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Ilya Chekalsky

Umberto
1

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Ответить

Alexey Snooker

YeezySpace
0

Ну да, они больше по часам

Ответить

Dmitry Yashin

6

Артём Мазанов не сдержалсо:

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Виктор Иванов

Dmitry
0

Выделяем текст и жмём CTRL+ENTER

Ответить

Rusty Nail

5

Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли

Кажется Навального, но это не точно

Ответить

Taktischer Corgi

5

Кремль заявил о сложностях гнать порожняк. "Поверьте, никакой фантазии в администрации президента уже не хватает, скоро обратимся к специалистам минобороны" - сказал Песков.

Ответить

Litnikov Danil

5

Жду когда он сорвётся и скажет типа "нахуя вы мне все эти вопросы задаёте, думаете я вам правду скажу?"

Ответить

Владимир Земсков

4

Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы бы знали, что это такое

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ответить

Руслан Астратов

2

Песков  - самый бесполезный человек в стране

Ответить

Имя Фамилия

Руслан
1

Каково это прожить всю жизнь и дослужиться до секретарши.

Ответить

Рыжий

Имя
0

Это тот момент, когда у секретарши жизнь не хуже, чем у премьера, а то и лучше

Ответить

Alexey Snooker

2

Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Надо отдать должное команде Навального за то, что до последнего сохраняли в тайне вывоз бутылок в Германию. Если бы они объявили об этом в первые же дни после отравления и опубликовали бы тот самый ролик, подозреваю что наши власти быстро бы переобулись - заявили бы, что после детального анализа на новом суперпуперточном оборудовании отправляющее вещество было-таки обнаружено, и что теперь под подозрением ближайшее окружение Навального, которое поспешило сокрыть (очевидно, намеренно) такие важнейшие улики.

В принципе, власть и теперь пытается провернуть подобное, но учитывая, что само это отравление категорически отрицалось и до сих пор отрицается, подобные обвинения кажутся весьма нелепыми. 

Придворным СМИ и "поварятам" тоже теперь приходится тяжко, потому как с одной стороны надо всячески доказывать, что отравления не было, и что всё это чушь и наветы на нашу власть. А с другой надо всячески доказывать, что Навального траванули свои же - для чего в частности раскручивают фигуру Марии Певчих и её отца. Такая вот чудесная шизофрения.

Ответить

eNCake

Романелло
0

ца госканалов схавают, остальное им не важно

Ответить

Рыжий

Романелло
0

 надо всячески доказывать, что отравления не был

Не понятно только зачем. Почему бы не сказать (если и правда мы отравили) что это мы отравили? Всем пох же, мы у соседней страны два куска территории забрали и всем норм

Ответить

Антон Лисин

1

По очереди носят одежду Навального.

Ответить

Тихий фонарь

–4

Пескову явно недоплачивают - работает пресс-секретарем президента, а тащит на себе все – и за Кремль, и за прокуратуру, и за суды, и за Минздрав - за всех отвечает и идёт в авангард. Молодец мужик.

Ответить

Посторонний

Тихий
0

Что он тащит, кроме ваты, в обоих смыслах? Много ума надо тыкать в одну из 2 заготовок:
1) Вы всё врёти
2) Мы ничего об этом не знаем

Ответить

Тихий фонарь

Посторонний
3

Ну вот сегодня у него появилась третья опция - «это не профиль Кремля»
Растёт как специалист

Ответить

Классический колос

Тихий
0

По-моему, эта опция и раньше у него была в ходу

Ответить

Maxim Rebitsky

Тихий
0

Народ ему премии выписывает каждый день. Только народ об этом не знает :-)

Ответить

Тихий фонарь

Maxim
2

Да знает народ все) просто народу похуй

Ответить

Maxim Rebitsky

Тихий
0

Это понятно. Я просто еще имею какой-то оптимизм.

Ответить

Имя Фамилия

Тихий
0

Секретарша должна уметь варить кофе. Он многое на себя взял.

Ответить

Уютный бас

0

знаем однозначно, что что-то важное они увезли

Не что-то, а кого-то. Как расследовать, если фигурант не в одиночке?

Ответить

Egor

0

Интересно, а как родственники и дети относятся к работе всех этих  "Песковых"? Чуваки пытаются отмазать убийц.

Ответить

Alexandr Korzhenko

Egor
0

Дочка его его вполне себе хорошо себя чувствует.

Ответить

Кузькин отец

0
Усы Пескова @Sandy_mustache
Точно. Навального! https://t.co/7vkOffvjiK
Ответить

Harry Matevosyan

0

нет информации

Конечно, несколько дней ни врачам ни следователям не хватило, чтобы получить информацию. +одежда, камеры наблюдения - этого тоже не хватило, чтобы получить информацию... 

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