Кремль заявил о сложностях с расследованием отравления Навального — вывезены улики и нет информации от Германии Материал редакции
На вопрос о том, нужно ли Навальному вернуть одежду, Песков заявил, что одежда — «не профиль» Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы испытывают сложности с расследованием отравления Алексея Навального. Об этом пишет «Медуза».
Песков уточнил, что силовики «испытывают необходимость» в уликах, которые в Германию увезли сторонники Навального. «Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — добавил он. Песков также сообщил, что Россия «испытывает проблемы с получением информации» от Германии.
На вопрос о том, согласны ли в Кремле с тем, что МВД должно исполнить требование Навального и вернуть ему одежду, Песков заявил, что Кремль этим не занимается. «Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся — не наш профиль», — сообщил он. Песков также считает, что силовики контролируют то, что срок доследственной проверки по заявлению сторонников Навального истёк. «Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены», — объяснил он.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».
21 сентября Навальный потребовал от российских силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления. Он считает, что 30 дней доследственной проверки по его возможному отравлению были использованы для того, «чтобы прятать эту важнейшую улику».
Так, стоп, не было же отравления? Сахар же упал (или поднялся), не?
Так и какие улики вывезены, если отравило НАТО и уже в Германии. Я запуталсо.
Трудовой спрей
Тебе приснилось
У нас есть одежда, вся в этом "новичке". У нас есть видеозаписи с камер отеля. Там всё видно. Мы даже серверы изъяли. Но, к сожалению, этого недостаточно. Германия просто отказывается сотрудничать. На этом наши полномочия всё.
Ещё сложнее если нет никакого желания
Тихий фонарь
А если уж «пациент» в Германии - так вообще экстрасложное дело вырисовывается
одежда — «не профиль» Кремля))))
Потому что король - голый.
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Артём Мазанов не сдержалсо:
Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли
Кажется Навального, но это не точно
Кремль заявил о сложностях гнать порожняк. "Поверьте, никакой фантазии в администрации президента уже не хватает, скоро обратимся к специалистам минобороны" - сказал Песков.
Жду когда он сорвётся и скажет типа "нахуя вы мне все эти вопросы задаёте, думаете я вам правду скажу?"
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы бы знали, что это такое
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
Песков - самый бесполезный человек в стране
Каково это прожить всю жизнь и дослужиться до секретарши.
Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли
Надо отдать должное команде Навального за то, что до последнего сохраняли в тайне вывоз бутылок в Германию. Если бы они объявили об этом в первые же дни после отравления и опубликовали бы тот самый ролик, подозреваю что наши власти быстро бы переобулись - заявили бы, что после детального анализа на новом суперпуперточном оборудовании отправляющее вещество было-таки обнаружено, и что теперь под подозрением ближайшее окружение Навального, которое поспешило сокрыть (очевидно, намеренно) такие важнейшие улики.
В принципе, власть и теперь пытается провернуть подобное, но учитывая, что само это отравление категорически отрицалось и до сих пор отрицается, подобные обвинения кажутся весьма нелепыми.
Придворным СМИ и "поварятам" тоже теперь приходится тяжко, потому как с одной стороны надо всячески доказывать, что отравления не было, и что всё это чушь и наветы на нашу власть. А с другой надо всячески доказывать, что Навального траванули свои же - для чего в частности раскручивают фигуру Марии Певчих и её отца. Такая вот чудесная шизофрения.
Что он тащит, кроме ваты, в обоих смыслах? Много ума надо тыкать в одну из 2 заготовок:
1) Вы всё врёти
2) Мы ничего об этом не знаем
Тихий фонарь
Ну вот сегодня у него появилась третья опция - «это не профиль Кремля»
Растёт как специалист
Народ ему премии выписывает каждый день. Только народ об этом не знает :-)
Тихий фонарь
Да знает народ все) просто народу похуй
Интересно, а как родственники и дети относятся к работе всех этих "Песковых"? Чуваки пытаются отмазать убийц.
нет информации
Конечно, несколько дней ни врачам ни следователям не хватило, чтобы получить информацию. +одежда, камеры наблюдения - этого тоже не хватило, чтобы получить информацию...