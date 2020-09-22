На вопрос о том, нужно ли Навальному вернуть одежду, Песков заявил, что одежда — «не профиль» Кремля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы испытывают сложности с расследованием отравления Алексея Навального. Об этом пишет «Медуза».

Песков уточнил, что силовики «испытывают необходимость» в уликах, которые в Германию увезли сторонники Навального. «Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — добавил он. Песков также сообщил, что Россия «испытывает проблемы с получением информации» от Германии.

Понимаете, дело в том, что мы до этого слышали заявления о том, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

На вопрос о том, согласны ли в Кремле с тем, что МВД должно исполнить требование Навального и вернуть ему одежду, Песков заявил, что Кремль этим не занимается. «Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся — не наш профиль», — сообщил он. Песков также считает, что силовики контролируют то, что срок доследственной проверки по заявлению сторонников Навального истёк. «Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены», — объяснил он.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».

21 сентября Навальный потребовал от российских силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления. Он считает, что 30 дней доследственной проверки по его возможному отравлению были использованы для того, «чтобы прятать эту важнейшую улику».