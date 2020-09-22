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Алексей Боржонов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению территорий Материал редакции

А за действия по отчуждению российских территорий можно получить до 10 лет колонии.

Госдума в первом чтении поправки об ответсвенности за отчуждение территорий и призывы к таким действиям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

  • Поправки вводят новую статью в административный кодекс — 20.3.2. За первичный призыв предусмотрены такие штрафы: для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей;
  • Если же такие высказывания появятся в интернете или СМИ, то штрафы будут выше: до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч — для юридических;
  • За повторное нарушение, совершённое в течение года, последует уже уголовная ответственность: штраф от от 200 до 400 тысяч рублей или до четырёх лет лишения свободы;
  • Кроме того, депутаты предложили ввести новую статью в уголовный кодекс: «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Если за призывами последуют действия, направленные на отчуждение территории, то наказание составит до 10 лет лишения свободы.

Законопроекты внесли в середине июля — вскоре после голосования по поправкам в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что в России «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям». Также летом Госдума приняла законопроект, который приравнивает отчуждение территорий к экстремизму.

#новости #законы

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6 комментариев
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Yegor Teslya

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Что ж, пора тогда крымчан за решетку отправлять.
Почему садят за свастоны вконтактике 7-летней давности, а тут ДРУГОЕ?

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Рыжий

Yegor
0

 а тут ДРУГОЕ?

Как сказал один человек - монополия это плохо, если монополия не наша. Так и тут, своим все, чужим - закон

Ответить

Особенный паук например

0

Аляска отделяется 

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LC

0

По закону сохранения, аналогичную сумму надо выдавать на руки за призыв к присоединению территории?

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Max

–1

Ебанутая страна!

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Рыжий

Max
0

Лол, готов поддержать проект за федерализацию Сибири или признание Ичкерии?

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