Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению территорий Материал редакции
А за действия по отчуждению российских территорий можно получить до 10 лет колонии.
Госдума в первом чтении поправки об ответсвенности за отчуждение территорий и призывы к таким действиям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
- Поправки вводят новую статью в административный кодекс — 20.3.2. За первичный призыв предусмотрены такие штрафы: для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей;
- Если же такие высказывания появятся в интернете или СМИ, то штрафы будут выше: до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч — для юридических;
- За повторное нарушение, совершённое в течение года, последует уже уголовная ответственность: штраф от от 200 до 400 тысяч рублей или до четырёх лет лишения свободы;
- Кроме того, депутаты предложили ввести новую статью в уголовный кодекс: «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Если за призывами последуют действия, направленные на отчуждение территории, то наказание составит до 10 лет лишения свободы.
Законопроекты внесли в середине июля — вскоре после голосования по поправкам в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что в России «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям». Также летом Госдума приняла законопроект, который приравнивает отчуждение территорий к экстремизму.
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Yegor Teslya
Что ж, пора тогда крымчан за решетку отправлять.
Почему садят за свастоны вконтактике 7-летней давности, а тут ДРУГОЕ?
РыжийYegor
а тут ДРУГОЕ?
Как сказал один человек - монополия это плохо, если монополия не наша. Так и тут, своим все, чужим - закон
Особенный паук например
Аляска отделяется
LC
По закону сохранения, аналогичную сумму надо выдавать на руки за призыв к присоединению территории?
Max
Ебанутая страна!
РыжийMax
Лол, готов поддержать проект за федерализацию Сибири или признание Ичкерии?