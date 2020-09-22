«Яндекс.Музыка»: за 10 лет работы сервиса пользователи стали чаще слушать русские треки — в семь раз Материал редакции
В 2010 году в топ-100 было 52 русскоязычных трека, в 2020 — уже 87.
«Яндекс.Музыка» выяснила, что за 10 лет работы сервиса пользователи стали в семь раз чаше слушать русские треки. Об этом TJ рассказали представители сервиса.
В сентябре 2010 года, когда сервис только запустился, в топ-100 самых популярных композиций входили 52 песни на русском языке, в 2020 году — уже 87 русскоязычных треков. За 10 лет у слушателей также изменились жанровые предпочтения: в 2010 году они чаще всего слушали иностранную поп-музыку, российскую поп-музыку, зарубежный рэп, танцевальные треки и независимых российских музыкантов, в 2020 году топ-5 жанров выглядит так: российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус.
К своему юбилею сервис также составил топ-10 композиций, ставших самыми популярными среди всех пользователей. У пользователей также появился персональный плейлист «Большая перемотка» — с самыми прослушиваемыми треками за всё время пользования сервисом.
Вспоминается шутка про "Вы как-то лайкнули шоколадку, а значит вам может понравиться что-то коричневое - попробуйте говно"
А одна тётя купила коробку яиц и бутылку фанты. ИИ подумал. что ей может понравиться нечто жёлтое и доложил промо в следующий заказ. ))
"побывали" правильно, но для зумеров это секретная информация
Параллельный чувак
нет, правильно - "редакторы ТЖ на самом деле не редакторы"
Не злорадствовал бы, а отправил уведомление об опечатке по Ctrl+Enter, предложив свою формулировку.
Параллельный чувак
Ни разу не видел, чтобы после моих уведомлений что-то исправляли, даже когда в комментах указываешь. А когда людям очевидно поебать на качество, остается только злорадствовать. Простое перечитывание перед отправкой помогло бы избежать ошибок хотя бы в подзаголовке.
Блять. Естественно, ведь ебучий Яндекс больше нихуя и не предлагает /0
Специально открыл личный рекомендательный плейлист и там ни одного российского исполнителя. В отличие от спотифая, который работал поначалу практически вот так
открыл личный рекомендательный плейлист
личный
И че?
А зачем в любом музыкальном сервисе заходить в общее популярное и потом жаловаться что там одного говно?
Открой главную страницу, где у тебя лежит «Плейлист дня». Хочешь сказать на ней нет говна от Яндекса?
Есть такое, там нахуй никому не упёршиеся плейлисты подкастов и попытка подсадить на кинопоиск+. Чуть ниже некоторые зафичеренные релизы, которые +- подбираются под вкусы. Но сами плейлисты без лишнего дерьма.
Самое главное, что у ямы есть радио, которое работает на порядки лучше бесконечных плейлистов спотифая. Ну и не суёт в ебало вот такое дерьмо
Вот из-за этого дерьма, которое на тебя из всех щелей вываливается в ЯМ, я и ушел оттуда. За это еще и платить надо, блеать, чтобы на тебя дерьмо выливали.
Какой сервис даст нормальное радио, которое работает сразу по всем исполнителям и трекам из пролайканных, будет учитывать просто прослушанные до конца песни и какие были пропущены, а самое главное по всему спектру жанров? И которое будет работать не спустя месяц и "ну нужно наслушать побольше", а как только перенесёшь туда список своих исполнителей из хотя бы ласта.
Эм, ты сейчас специально составил критерии, которые отсеят все сервисы и ждешь ответа?
И которое будет работать не спустя месяц и "ну нужно наслушать побольше"
В чем проблема это сделать? Это и Яндекс не может. Пользовался полгода, дизлайкал все русское и даже спустя эти самые полгода он мне русское дермо подсовывал.
Я когда начинал пользоваться ямой то просто импортировал туда встроенными средствами (!) скробблы из ласт.фм вместе с исполнителями и пролайканными треками и практически сразу же после этого мне сервис начал мне выдавать крайне релевантные результаты без всякой левой херни. И это было лет 5-6 назад. Спотифай же даже спустя месяц использования продолжал подсовывать дрейка и билли срайлиш.
Спотифай же даже спустя месяц использования продолжал подсовывать дрейка и билли
У него 6 ежедневных персональных плейлистов, куча качественных плейлистов от Spotify и пользователей, радио по трекам и т.д. Где именно он тебе подсовывал и при каких условиях? Это не Яндекс, где есть единственный "Плейлист дня", дальше которого опасно кликать.
В персональных в подборке хип-хопа, в подборке авант-поп, в дискавери как только он у меня появился и в новых релизах постоянно срань подобного пошиба, хотя такое я не слушаю.
И у ямы помимо плейлиста дня есть ещё 3 рекомендательных, и по сути столько же, сколько на самом деле у спотифая (6 дейли миксов - это кадавр, который за каким-то хером потрошит твою коллекцию по жанрам не давая нихуя нового).
В персональных в подборке хип-хопа, в подборке авант-поп
В смысле?
в релиз радаре
Ну ебать, ты бы еще в свежее на TJ зашел и жаловался.
В смысле?
Дейли миксы жанровые.
И я перепутал названия плейлистов, имел в виду тот, который типа "послушайте новых для вас исполнителей" (нет, обычно все они уже были отслушаны раньше в этом же сервисе, но спотифай слишком глупенький чтобы запоминать прослушивания).
Ну мой выглядит так.
Это не главная.
любой топ в любом русскоязычном сегменте любого потокового сервиса выглядит похоже
В Spotify можно слушать ТОП любой страны.
spoti надо обучать. Только я к примеру на пятом разе когда мне были подсунуты треки монеточки в блек-металле, плюнул и вернулся на tidal, где уже все научено выдавать мне нужную музыку.
Как же бесит вся эта русская попса абсолютно во всех музыкальных сервисах, где люди не поют, а что-то ноют себе под нос с каким-то рэпом, особенно это касается ВК
Засоряет сервис и кидает ненужные рекомендации
Хз, лично мне в рекомендации ни разу не попала попса и не было даже русского рока, пока я не решил поностальгировать и послушать Арию - моих кумиров детства.
Но даже потом всё выровнялось. Само.
Верующий инструмент
Так не слушай и не будет у тебя в рекомендациях.
Яндекс так не работает. Главная засрана абсолютно левым говном.
Так рекомендации у всех персональные, ты говоришь про подборки, чарты и Интересное сейчас.
Я говорю про главную, через которую надо заходить в "Плейлист дня". Мне как-то не нравится, когда для прослушивания персонального плейлиста надо пробираться сквозь джунгли говна.
Так он же сразу на главной
О чем я и пишу /0
Так все говно внизу, зачем туда спускаться?
Хахаха. Ты сейчас серьезно? То есть я должен пользоваться сервисом и не нажимать лишнего, чтобы не нырнуть в говно случайно? Пиздец логика.
В смысле нажимать? Все что тебе нужно на главной, в самом начале, если хочешь большего, нажимаешь на лишнее.
В смысле няземять? Все что тибе нюзнё ня глявной, в сямём нячяи, если хощешь бойшего, нязимяешь ня лешнии.
Звучит будто это те же люди стали слушать чаще. На деле, я думаю, подтянулась аудитория, которая итак слушала отечественное, но где-то в другом месте.
Просто перетянулись в основном таки люди которые лет 10 назад сидели в ВК, а сейчас для большинства музыка там умерла, а для многих и сам ВК.
В Яндекс музыке же на момент 2010го скорее всего были чуть более продвинутые и требовательные (например к качеству категоризации и поиска и пусть не лучшего, но по крайней мере стабильного уровня звука).
Это говорит только о деградации общества, принимая во внимание что из себя представляют эти треки русскоязычные.
МоргенСлэйв?
А то не дай бог товарищ майор узнает что ты слушаешь!
с Яндекс Музыкой этот факт никак не связан – за 10 лет в России в принципе стали больше слушать музыку на русском. 10 лет назад слушать русское считалось совсем зазорным, сегодня же наши музыканты потихоньку снова начинают сочинять на русском, потому что за 10 лет поняли, что никому англоязычные русские группы не всрались (кроме Литтл Биг).
Ну а больше всех за такую статистику надо поблагодарить лавину мамкиных реперов и кальянных хаус-денсеров последних годов
Пользуюсь Яндекс.Музыкой с подключенным Плюсом не первый год. Не идеальный сервис, много не хватает, конечно, но весьма качественный.
Связь с экосистемой остального Яндекса - это большой плюс. Особенно решает своя музыка в Яндекс.Авто=)
Да и Плюс - отличная идея. Хочется платить за все плюшки в одном месте.
P.S. Яндекс не платил мне за этот коммент, но если есть желание - дам номер карты в личку)))
На самом деле все такие подписочные сервисы сосут. Там нет многих альбомов-песен из-за авторских прав
Русскоязычные песни - это не только попса. И да, я тоже замечаю, что петь на русском стали чаще, качественнее и интереснее, сейчас это вовсе не зашквар
Сейчас бы иметь аккаунт Янлекса. Я что, совсем долбоёб?
Молодёжь всё более тупорылая. Дальше будет хуже. ЧТД.
В Яндекс радио можно отключить русские песни, за что им огромное спасибо, ибо в плэй мюзик и эпл мюзик невозможно послушать что-то новое, постоянно пихает какое-то PORVATUZ & FARASHAHAD - ПЛАЧЕТ НЕБО В КЛУБЕ
Перенос музыка в Spotify из Яндекс и МТС: https://tjournal.ru/dev/162615-perenos-muzyki-s-yandeks-v-spotify