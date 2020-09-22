«Яндекс.Музыка» выяснила, что за 10 лет работы сервиса пользователи стали в семь раз чаше слушать русские треки. Об этом TJ рассказали представители сервиса.

В сентябре 2010 года, когда сервис только запустился, в топ-100 самых популярных композиций входили 52 песни на русском языке, в 2020 году — уже 87 русскоязычных треков. За 10 лет у слушателей также изменились жанровые предпочтения: в 2010 году они чаще всего слушали иностранную поп-музыку, российскую поп-музыку, зарубежный рэп, танцевальные треки и независимых российских музыкантов, в 2020 году топ-5 жанров выглядит так: российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус.