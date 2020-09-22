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Алексей Боржонов
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Власти Петербурга разослали в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах Материал редакции

С момента «выявления» экстремистской информации до сообщения о ней в органы должно пройти не больше суток.

98 комментариев
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Петербургский комитет по образованию разослал в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах. Документ опубликовал журналист «Эха Москвы в Петербурге» Валерий Нечай, его подлинность Znak.com подтвердили в пресс-службе комитета.

Инструкция разработана специалистами Центра по противодействию экстремизму и названа «алгоритмом». В ней рассказано, как педагоги должны уведомлять правоохранительные органы о «причастности» школьников «к неформальным молодёжным объединениям и течениям экстремистского толка».

Если учителя «при мониторинге» соцсетей учащихся заметят признаки проявления экстремизма или терроризма, то они должны сделать скриншоты этой информации, а затем «незамедлительно» составить служебную записку на имя директора школы. Директор же должен не позднее чем через 24 часа после «выявления» информации сообщить о ней в полицию и районный отдел образования.

В инструкции рекомендуется обращать внимание на призывы к изменению строя или террористической деятельности, оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду или реабилитацию нацизма, травлю сверстников или причисление к автора публикации к разным движениям, в том числе анархистам, скинхедам или футбольным хулиганам.

В комитете по образованию при этом объяснили, что не обязывают учителей мониторить соцсети учеников: «Cовременные педагоги так или иначе контактируют с детьми в социальных сетях, сами ведут свои страницы, используют сети в качестве инструмента работы. Поэтому учитель, конечно, заметит, если на странице его ученика будет появляться сомнительная, провокационная или противозаконная информация».

Тем не менее, добавила пресс-служба, сначала учитель пробует решить проблему, поговорив с ребёнком или его родителями, однако если это не даёт результата, то у педагогов возникает вопрос, как действовать дальше. Для этого, объяснили в комитете, и разослали инструкции.

#новости #петербург #образование

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98 комментариев
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Ценный ящик

35

Училки — самый верный и надёжный друг гэбни. Верхушка шкурной эволюции.

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Rex Sacrorum

Ценный
4

Никто этим заниматься не будет, кроме совсем уже поехавших идейных запутинцев. Они и так перегружены левой работой, не связанной с обучением детей.

Ответить

Alexei Kuksin

Rex
10

Они и так перегружены левой работой

Кидают пачки "Снегурочки" в избирательную урну.

Ответить

Scentedcreatorfan

Rex
0

кроме совсем уже поехавших идейных запутинцев.

То есть большинство не молодых учителей, которые как раз в школах и сидят&

Ответить

Alexei Kuksin

Scentedcreatorf…
1

То есть большинство не молодых учителей, которые как раз в школах и сидят

Ой как обобщеньками запахло. Тогда по такой логике все девушки в коротких юбках - проститутки.

Ответить

Scentedcreatorfan

Alexei
4

А ты будешь спорить с тем, что люди в возрасте зачастую за власть ввиду хорошо работающей на них пропаганды, и уж тем более те, кто работает на госмашину -дцать лет?

Ответить

Грузовой Артем

Scented…
–2

Учителя работают на госмашину? Я думал, что они детей учат математике, литературе, физике, истории... А тут вон оно чё.

Ответить

Scentedcreatorfa

Грузовой
5

Так ты спорить-то будешь? Они работают на государство, отрабатывают спущенную сверху программу и запросто будут делать то, что диктует государство. Все эти вбросы на выборах наглядно демонстрируют сей факт. Но ты и дальше можешь закрывать глаза на эти вещи, думаю, что они детей учат истории и так далее, игнорируя суть вопроса.

Ответить

Alexei Kuksin

Scented…
0

отрабатывают спущенную сверху программу

Программа пишется самостоятельно на основе стандартной. Причем стандартную программу пишет не государство, а авторы УМК. 

Ответить

Грузовой Артем

Scented…
0

@Олег Ивахнов как ты мог детей отправить на растерзание к этим уродам-учителям?

Ответить

Бессмысленный

Грузовой
1

Учителя в нашей школе не являются сотрудниками государства.

Ответить

Alexei Kuksin

Бессмыс…
1

Они и в любой школе не являются сотрудниками государства. Бюджетниками - да. Государственными служащими - нет.

Ответить

Грузовой Артем

Бессмыс…
0

Это они в вашей школе не являются сотрудниками государства. А где они работают во вторую смену? А в выходные? Моя мама работала в подобной школе, а подрабатывала в государственной, а если уж в государственной у учителей промыты мозги - то такие и в твою школу могут занести заразу.

Ответить

Бессмысленный

Грузовой
0

Они в школе до 18:00. Какая вторая смена?
Гос школы на выхах работают?

Ответить

Грузовой Артем

Бессмыс…
0

В субботу многие работают, плюс репетиторство

Ответить

Бессмысленный

Грузовой
1

Суббота учебный день.
Что общего у репктитопства с работрй в гос школе?

Ответить

Грузовой Артем

Бессмыс…
0

В том что у учителей в гос школах уже мозги промыты, они не могут не пропагандировать ни во время репетиторства, ни во время похода в театр, ни во время сна: учителя-бюджетники всегда и всем пропагандируют голосовать за путина, да по несколько раз на дню.

Ответить

Бессмысленный

Грузовой
0

А ты троллишь.
Я уж испугался

Ответить

Ценный ящик

Бессмыс…
–1

Он рвётся.

Ответить

Грузовой Артем

Ценный
0

Я цел и даже не воняю, в отличии от некоторых

Ответить

Ценный ящик

Грузовой
0

Оно и видно)

Ответить

Alexei Kuksin

Ценный
0

Это только у Орлова работает

Ответить

Alexei Kuksin

Грузовой
0

Его детей учат элитные уроды-учителя.

Ответить

Грузовой Артем

Alexei
0

Знаю я этих элитных учителей: утром в частной школе, а вечером - в муниципальной. Из одной бочки розлив.

Ответить

Грузовой Артем

Scented…
0

отрабатывают спущенную сверху программу

УЧЕБНУЮ
запросто будут делать то, что диктует государство

С чего это вдруг?
Если тебе директор скажет идти драить унитаз или грузить фуру, когда ты программист - ты сглотнёшь и пойдёшь это делать? Ну, ты тряпка! Среди учителей тоже есть тряпки, но далеко не все.

Ответить

Многие ящик

Scented…
0

Павел живет в демократическом правовом государстве. Так в Конституции написано. Не надо наезжать на него.

Ответить

Ценный ящик

Грузовой
0

Православию. Патриотизму. И что президента обижать нельзя.

Ответить

Грузовой Артем

Ценный
0

Хуета какая-то ни от школьников, ни от учителей IRL такого не слышал, а у меня мама - учитель, да я сам в педагогическом колледже учился - с одногруппниками и преподами видаюсь, общаюсь.

Ответить

Ценный ящик

Грузовой
3

"Я среди друзей своих такого не видел, пиздёж всё это"

Я даже сосчитать не смогу сколько раз последние несколько лет были новости про очередную училку/завуча/директрису, которая мелких "жизни учила и патриотизму и в целом лезла туда, куда ей не следует лезть. А уж сколько таких случаев происходит без огласки, даже представлять бесполезно. А школы у нас деспотичные, всегда были и останутся ещё на долгое время. Учителя как орали на детей, так и орут. Как несли родители бабосики "на уборщицу", так и несут. Система образования  у нас - полнейшая хуйня и не надо говорить что учителя тут не причём, лол.

Ответить

Грузовой Артем

Ценный
0

были новости про очередную училку/завуча/директрису

Ну а теперь посчитай процент от всех учителей.
Сколько было новостей о пьяных водителях: все водители - пьяницы и правонарушители; сколько было новостей о матерях, убивших своих детей: все матери - детоубийцы.

Ответить

Ценный ящик

Грузовой
0

Ты так хватаешься за "всех", прям соломинка спасительная. Типа никто не понимает что люди разные бывают, ух бля. Но факт остаётся фактом, вся эта структура прогнила насквозь, как и большинство людей, сидящих в ней, зависимые от гос. кормушки, привыкшие к ней. Катающиеся автобусами на выборы и митинги и тд и тп. Ну собсно, что тебе доказывать, раз ты сам оттуда. С таким же успехом можно было Кариночке попытаться заяснить что такое ОМОН.

Ответить

Scentedcreatorfa

Ценный
–1

буквально сразу пришел на ум относительно недавний громкий случай

Ответить

Alexei Kuksin

Scented…
0

Ага. Только нужно еще загуглить предысторию конфликта. Что там школьник очень долго провоцировал учителя и держал диктофон наготове.

Ответить

Грузовой Артем

Scented…
0

Если школьник во время уроков снимет штаны и трусы, насрёт на парту будет обоссывать всех учеников, разобьёт стекло в шкафу и начнёт всех резать, то что должен сделать учитель по современным меркам? Ничего?

Ответить

Многие ящик

Грузовой
–1

Никто не понял, что это ирония. Это же ирония, да?

Ответить

Грузовой Артем

Многие
0

Ты на расстрельной линейке вчера был?

Ответить

Многие ящик

Грузовой
0

Нет. Но не знать, что учителя в России последние лет 10 по сути находятся в полной зависимости от директора и департаментов - это быть слоупоком. Система образования их считает своими винтиками. Другой вопрос, что единицы пытаются сопротивляться и учить детей.

Ответить

Грузовой Артем

Alexei
0

Куксин, признай: ты уже не молодой

Ответить

Alexei Kuksin

Грузовой
1

По меркам пещерного человека уже должен быть в могиле.

Ответить

Владислав Кузнецов

Rex
0

Будет, еще как будет

Ответить

Многие ящик

Ценный
0

Что за сексизм?
Как показала практика, бывают и вполне себе молодые педагоги мужского пола с совковой метастазой в башке.

Ответить

Alexei Kuksin

Многие
1

Господи, полтора года прошло, а у тебя до сих пор пердак зудит

Ответить

Поволжский Мститель .

20
Ответить

Рыжий

Поволжский
1

фраза "наша жизнь - игра" еще никогда не была такой точной

Ответить

Lee

2

Пойду кину старой училке по матеше член в ЛС

Ответить

Евгений Клочков

Lee
29

многочлен

Ответить

Lee

Евгений
2

Подловил!
Попрошу тогда весь класс скинуть

Ответить

Изящный теркин30см

10

Власти заметили, что молодое поколение их злейший враг.

Ответить

Руслан Астратов

7

В инструкции написано про пропаганду и реабилитацию нацизма 

Но почему-то пропаганда коммунизма - "Это другое!" 

Ответить

Alexei Kuksin

Руслан
3

Это другое

Ответить

Рыжий

Руслан
0

Может потому что коммунизм сначала победил в ВоВ, а после этого в коалиции победил в WW2? 
Дебилы, блять (с)

Ответить

Руслан Астратов

Рыжий
0

Ага. Расскажи это потомкам тех, кого расстреляли при Сталине 

Ответить

Рыжий

Руслан
0

По такой логике капитализм плохой, потому что при Путине Тесак сидел

Ответить

Pavel Domosedov

Рыжий
3

Капитализм это не идеология, а экономическая модель

Ответить

Мощный глобус

Рыжий
0

Ну вот и я о том же 

Ответить

Грузовой Артем

Руслан
0

При царях, как будто не расстреливали

Ответить

Руслан Астратов

Грузовой
0

И что теперь.  Забыть об этом? 

Может, о "Красном терроре" и раскулачивании поговорим?  

Ответить

Рыжий

Руслан
–1

 и раскулачивании

Поговори, желательно сам с собой и с источниками инфы о причинах.
 о "Красном терроре"

Тоже самое

Ответить

Грузовой Артем

Рыжий
1

Ну, когда раскулачивали - там всех под одну гребёнку гребли (моих родственников раскулачили - наслушался историй почти из первых уст)

Ответить

Грузовой Артем

Руслан
0

Может ещё о чём-то не забывать?

Ответить

Цветной меч

Грузовой
0

Не расстреливали

Ответить

Alexei Kuksin

Руслан
0

Не аргумент. В истории любой страны происходили политические репрессии и убивали людей. 

Ответить

Евгений Клочков

Рыжий
–1

И что? Победа не индульгенция

Ответить

Алексей Панкратов

9

ЪУЪ! Кляті экстремисты из 6 - Б. Давно напрашивались. Ну ниче, теперь за все ответят. И за доллар по 75 и за просранный космос. До всех доберемся!

Ответить

Oldfag TV

3

В комитете по образованию при этом объяснили, что не обязывают учителей мониторить соцсети учеников

...просто от этого будет зависеть существенная часть их заработной платы.

Ответить

Сергей Павлов

3

Забавно всегда наблюдать за этими возрастными луддитами. Для них это все ведь как инопланетные технологии.

Ответить

Грузовой Артем

2

1.8) травлю (т.н. буллинг)

А можно почитать юридические описания данных терминов?

Ответить

Ласковый пришелец

1

Пизда Орлову

Ответить

Цветной меч

Ласковый
2

Я магистр маркетинга!

Ответить

Zero-one-one

Цветной
0

"петтинга" 

Ответить

Владимир Филатов

Цветной
0

Халфпрайс Даблдор?

Ответить

Грузовой Артем

Владимир
0

Гербалайф Фаберлик

Ответить

Владимир Филатов

Грузовой
0

это была отсылка к Гарри Поттеру

Ответить

Грузовой Артем

Владимир
0

ДА ладна

Ответить

Владимир Филатов

Грузовой
0

А ты вставил рекламу

Ответить

Рыжий

1

Вопрос - как понять, что акк принадлежит конкретному школьнику? Без запросов в ВК для выяснения IP

Ответить

Мощный глобус

Рыжий
1

Так никто так морочиться не будет
Имя, фамилия, фото,  все 

Ответить

Рыжий

Мощный
1

Тогда нахуй бесполезный приказ

Ответить

Многие ящик

Рыжий
1

Но тем, кто не шифруется, нервы помотать можно.

Ответить

Владимир Филатов

Многие
0

Достаточно закрыть страницу

Ответить

Рыжий

Владимир
1

Херня, можно в друзья кротом навязаться 

Ответить

Рыжий

Многие
0

 Но тем, кто не шифруется

Дети не такие тупые, какими их хотят видеть

Ответить

Грузовой Артем

Мощный
0

Домашние задания со времён удалёнки

Ответить

Тихий фонарь

1

4 листа пособия - и ни слова про Навального и его поддержку. Эшники молодцы, сдержались.

Ответить

Цветной меч

1

Собираются всех детей в психбольницы упаковать??? Жаль

Ответить

Евгений Клочков

1

будьте хорошим учителем, действуйте на опережение, соберите кружок добрых русских людей сами 

Ответить

Руслан Астратов

1

"Если учителя «при мониторинге» соцсетей учащихся заметят признаки проявления" 

Молодёжь перейдёт в телеграм, делов-то. Пытаются мышь сыром напугать

Ответить

Жаркий фонарь

1

Интересно, было ли в истории ещё одно такое государство, в котором старики специально уничтожали молодых, чтобы за счёт их жизней себе немного гречки урвать?

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

ВКонтакте все быстрее умирает.

Ответить

Andrey Voronin

0

Больные люди.

Ответить

Грузовой Артем

0

В рамках мониторинга сети Интернет...

А кто этим обязан заниматься? Им выдали инструменты для трудовой деятельности (ЭВМ и доступ в интернет) за счёт работодателя?

Ответить

Alexei Kuksin

Грузовой
0

Да этой бумагой можно подтереться. Сейчас после опубликования в интернете, они пойдут на попятную со словами "вы не так нас поняли". А если не пойдут, то я бы на месте учителей гнал спам. 

Ответить

Оперативный Абдужаббор

0

Стукачество входит в моду?

Ответить

Прохожий жар

0

Основная обязанность учителя — надзирать и стучать!
А не вот это всё…

Ответить

Андрей Иванов

0

Кстати обязательно нужно мониторить и на узбекском,киргизском, таджикском.Это особенно актуально для школ Петербурга и Москвы.

Ответить

Denis Denis

0

Что там по должностным инструкциям?

Ответить

Gleb Khineev

0

Не очень понимаю текущую политику гос-ва: мы за рождение детей и молодых, но при этом будем "прижимать" молодёжь по-максимуму (интернет блокировать, кумиров очернять, за репосты наказывать). Кто может объяснить это?

Ответить

Rex Sacrorum

–1

А школота ещё сидит в фсбшной помойке, или уже все в тиктоке?

Ответить
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