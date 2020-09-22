Власти Петербурга разослали в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах Материал редакции
С момента «выявления» экстремистской информации до сообщения о ней в органы должно пройти не больше суток.
Петербургский комитет по образованию разослал в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах. Документ опубликовал журналист «Эха Москвы в Петербурге» Валерий Нечай, его подлинность Znak.com подтвердили в пресс-службе комитета.
Инструкция разработана специалистами Центра по противодействию экстремизму и названа «алгоритмом». В ней рассказано, как педагоги должны уведомлять правоохранительные органы о «причастности» школьников «к неформальным молодёжным объединениям и течениям экстремистского толка».
Если учителя «при мониторинге» соцсетей учащихся заметят признаки проявления экстремизма или терроризма, то они должны сделать скриншоты этой информации, а затем «незамедлительно» составить служебную записку на имя директора школы. Директор же должен не позднее чем через 24 часа после «выявления» информации сообщить о ней в полицию и районный отдел образования.
В инструкции рекомендуется обращать внимание на призывы к изменению строя или террористической деятельности, оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду или реабилитацию нацизма, травлю сверстников или причисление к автора публикации к разным движениям, в том числе анархистам, скинхедам или футбольным хулиганам.
В комитете по образованию при этом объяснили, что не обязывают учителей мониторить соцсети учеников: «Cовременные педагоги так или иначе контактируют с детьми в социальных сетях, сами ведут свои страницы, используют сети в качестве инструмента работы. Поэтому учитель, конечно, заметит, если на странице его ученика будет появляться сомнительная, провокационная или противозаконная информация».
Тем не менее, добавила пресс-служба, сначала учитель пробует решить проблему, поговорив с ребёнком или его родителями, однако если это не даёт результата, то у педагогов возникает вопрос, как действовать дальше. Для этого, объяснили в комитете, и разослали инструкции.
Никто этим заниматься не будет, кроме совсем уже поехавших идейных запутинцев. Они и так перегружены левой работой, не связанной с обучением детей.
Они и так перегружены левой работой
Кидают пачки "Снегурочки" в избирательную урну.
кроме совсем уже поехавших идейных запутинцев.
То есть большинство не молодых учителей, которые как раз в школах и сидят&
То есть большинство не молодых учителей, которые как раз в школах и сидят
Ой как обобщеньками запахло. Тогда по такой логике все девушки в коротких юбках - проститутки.
А ты будешь спорить с тем, что люди в возрасте зачастую за власть ввиду хорошо работающей на них пропаганды, и уж тем более те, кто работает на госмашину -дцать лет?
Учителя работают на госмашину? Я думал, что они детей учат математике, литературе, физике, истории... А тут вон оно чё.
Так ты спорить-то будешь? Они работают на государство, отрабатывают спущенную сверху программу и запросто будут делать то, что диктует государство. Все эти вбросы на выборах наглядно демонстрируют сей факт. Но ты и дальше можешь закрывать глаза на эти вещи, думаю, что они детей учат истории и так далее, игнорируя суть вопроса.
отрабатывают спущенную сверху программу
Программа пишется самостоятельно на основе стандартной. Причем стандартную программу пишет не государство, а авторы УМК.
@Олег Ивахнов как ты мог детей отправить на растерзание к этим уродам-учителям?
Учителя в нашей школе не являются сотрудниками государства.
Они и в любой школе не являются сотрудниками государства. Бюджетниками - да. Государственными служащими - нет.
Это они в вашей школе не являются сотрудниками государства. А где они работают во вторую смену? А в выходные? Моя мама работала в подобной школе, а подрабатывала в государственной, а если уж в государственной у учителей промыты мозги - то такие и в твою школу могут занести заразу.
Они в школе до 18:00. Какая вторая смена?
Гос школы на выхах работают?
В субботу многие работают, плюс репетиторство
Суббота учебный день.
Что общего у репктитопства с работрй в гос школе?
В том что у учителей в гос школах уже мозги промыты, они не могут не пропагандировать ни во время репетиторства, ни во время похода в театр, ни во время сна: учителя-бюджетники всегда и всем пропагандируют голосовать за путина, да по несколько раз на дню.
Его детей учат элитные уроды-учителя.
Знаю я этих элитных учителей: утром в частной школе, а вечером - в муниципальной. Из одной бочки розлив.
отрабатывают спущенную сверху программу
УЧЕБНУЮ
запросто будут делать то, что диктует государство
С чего это вдруг?
Если тебе директор скажет идти драить унитаз или грузить фуру, когда ты программист - ты сглотнёшь и пойдёшь это делать? Ну, ты тряпка! Среди учителей тоже есть тряпки, но далеко не все.
Многие ящик
Павел живет в демократическом правовом государстве. Так в Конституции написано. Не надо наезжать на него.
Православию. Патриотизму. И что президента обижать нельзя.
Хуета какая-то ни от школьников, ни от учителей IRL такого не слышал, а у меня мама - учитель, да я сам в педагогическом колледже учился - с одногруппниками и преподами видаюсь, общаюсь.
"Я среди друзей своих такого не видел, пиздёж всё это"
Я даже сосчитать не смогу сколько раз последние несколько лет были новости про очередную училку/завуча/директрису, которая мелких "жизни учила и патриотизму и в целом лезла туда, куда ей не следует лезть. А уж сколько таких случаев происходит без огласки, даже представлять бесполезно. А школы у нас деспотичные, всегда были и останутся ещё на долгое время. Учителя как орали на детей, так и орут. Как несли родители бабосики "на уборщицу", так и несут. Система образования у нас - полнейшая хуйня и не надо говорить что учителя тут не причём, лол.
были новости про очередную училку/завуча/директрису
Ну а теперь посчитай процент от всех учителей.
Сколько было новостей о пьяных водителях: все водители - пьяницы и правонарушители; сколько было новостей о матерях, убивших своих детей: все матери - детоубийцы.
Ты так хватаешься за "всех", прям соломинка спасительная. Типа никто не понимает что люди разные бывают, ух бля. Но факт остаётся фактом, вся эта структура прогнила насквозь, как и большинство людей, сидящих в ней, зависимые от гос. кормушки, привыкшие к ней. Катающиеся автобусами на выборы и митинги и тд и тп. Ну собсно, что тебе доказывать, раз ты сам оттуда. С таким же успехом можно было Кариночке попытаться заяснить что такое ОМОН.
буквально сразу пришел на ум относительно недавний громкий случай
Ага. Только нужно еще загуглить предысторию конфликта. Что там школьник очень долго провоцировал учителя и держал диктофон наготове.
Если школьник во время уроков снимет штаны и трусы, насрёт на парту будет обоссывать всех учеников, разобьёт стекло в шкафу и начнёт всех резать, то что должен сделать учитель по современным меркам? Ничего?
Никто не понял, что это ирония. Это же ирония, да?
Грузовой Артем
Ты на расстрельной линейке вчера был?
Нет. Но не знать, что учителя в России последние лет 10 по сути находятся в полной зависимости от директора и департаментов - это быть слоупоком. Система образования их считает своими винтиками. Другой вопрос, что единицы пытаются сопротивляться и учить детей.
Куксин, признай: ты уже не молодой
Многие ящик
Что за сексизм?
Как показала практика, бывают и вполне себе молодые педагоги мужского пола с совковой метастазой в башке.
Пойду кину старой училке по матеше член в ЛС
многочлен
В инструкции написано про пропаганду и реабилитацию нацизма
Но почему-то пропаганда коммунизма - "Это другое!"
Ага. Расскажи это потомкам тех, кого расстреляли при Сталине
При царях, как будто не расстреливали
И что теперь. Забыть об этом?
Может, о "Красном терроре" и раскулачивании поговорим?
Грузовой Артем
Ну, когда раскулачивали - там всех под одну гребёнку гребли (моих родственников раскулачили - наслушался историй почти из первых уст)
Не аргумент. В истории любой страны происходили политические репрессии и убивали людей.
ЪУЪ! Кляті экстремисты из 6 - Б. Давно напрашивались. Ну ниче, теперь за все ответят. И за доллар по 75 и за просранный космос. До всех доберемся!
В комитете по образованию при этом объяснили, что не обязывают учителей мониторить соцсети учеников
...просто от этого будет зависеть существенная часть их заработной платы.
Забавно всегда наблюдать за этими возрастными луддитами. Для них это все ведь как инопланетные технологии.
Цветной меч
Я магистр маркетинга!
Халфпрайс Даблдор?
Гербалайф Фаберлик
это была отсылка к Гарри Поттеру
ДА ладна
Вопрос - как понять, что акк принадлежит конкретному школьнику? Без запросов в ВК для выяснения IP
Так никто так морочиться не будет
Имя, фамилия, фото, все
будьте хорошим учителем, действуйте на опережение, соберите кружок добрых русских людей сами
"Если учителя «при мониторинге» соцсетей учащихся заметят признаки проявления"
Молодёжь перейдёт в телеграм, делов-то. Пытаются мышь сыром напугать
Да этой бумагой можно подтереться. Сейчас после опубликования в интернете, они пойдут на попятную со словами "вы не так нас поняли". А если не пойдут, то я бы на месте учителей гнал спам.
Кстати обязательно нужно мониторить и на узбекском,киргизском, таджикском.Это особенно актуально для школ Петербурга и Москвы.
Не очень понимаю текущую политику гос-ва: мы за рождение детей и молодых, но при этом будем "прижимать" молодёжь по-максимуму (интернет блокировать, кумиров очернять, за репосты наказывать). Кто может объяснить это?