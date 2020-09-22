Бывший модератор YouTube подала на него в суд. Она пожаловалась на депрессию и ПТСР из-за просмотра жестоких видео 

Она потребовала компенсацию и создания медицинской службы, которая будет следить за состоянием модераторов контента.

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Бывший модератор YouTube подала на сервис в суд. По её словам, из-за постоянного просмотра жестоких видео у неё развилась депрессия и появились признаки посттравматического стрессового расстройства. Об этом пишет Cnet. Женщина заявила, что компания никак не защищает модераторов от психологических травм.

За время работы она увидела тысячи роликов, в которых были показаны каннибализм, стрельба в школе, свежевание животных, мёртвые дети, убийства. В иске говорится, что теперь у женщины наблюдаются проблемы со сном, ей снятся кошмары, случаются панические атаки. Она также не ходит в людные места, так как боится массовых расстрелов, потеряла друзей из-за тревожности и начала бояться заводить детей.

Женщина работала на YouTube через кадровое агентство Collabera в офисе в Остине, штат Техас, с января 2018 по август 2019 года. В её заявлении отмечается, что модераторы не должны просматривать контент более четырёх часов в день, но из-за постоянной нехватки сотрудников, они всегда задерживались. Согласно иску, YouTube также не обеспечивает технологические меры безопасности — не размывает графические изображения, не отключает звук и не уменьшает размер видео.

Кандидатов на эту должность должным образом не предупреждают о возможном влиянии работы на их психику, отмечается в иске. Стажёрам говорят, что при плохом самочувствии они могут выйти из комнаты, но они боятся это делать, чтобы не потерять место.

Отмечается, что модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью», но у них часто нет медицинской подготовки и они недоступны для модераторов, работающих в ночное время. Один такой тренер посоветовал истцу начать принимать запрещённые препараты, а другой — «уповать на Бога». Также утверждается, что модераторы контента не говорили открыто с инструкторами о своих проблемах, так как боялись, что об этом узнает руководство, и их уволят.

Бывшая сотрудница сервиса требует компенсацию за перенесённую травму и лечение. Она также хочет создания финансируемой YouTube программы медицинского мониторинга, которая будет проверять, диагностировать и лечить модераторов контента.

В мае 2020 года стало известно, что компания Facebook согласилась выплатить 52 миллионов долларов компенсации нынешним и бывшим модераторам, которые получили проблемы с психологическим здоровьем на работе.