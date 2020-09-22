Бывший модератор YouTube подала на него в суд. Она пожаловалась на депрессию и ПТСР из-за просмотра жестоких видео Материал редакции
Она потребовала компенсацию и создания медицинской службы, которая будет следить за состоянием модераторов контента.
Бывший модератор YouTube подала на сервис в суд. По её словам, из-за постоянного просмотра жестоких видео у неё развилась депрессия и появились признаки посттравматического стрессового расстройства. Об этом пишет Cnet. Женщина заявила, что компания никак не защищает модераторов от психологических травм.
За время работы она увидела тысячи роликов, в которых были показаны каннибализм, стрельба в школе, свежевание животных, мёртвые дети, убийства. В иске говорится, что теперь у женщины наблюдаются проблемы со сном, ей снятся кошмары, случаются панические атаки. Она также не ходит в людные места, так как боится массовых расстрелов, потеряла друзей из-за тревожности и начала бояться заводить детей.
Женщина работала на YouTube через кадровое агентство Collabera в офисе в Остине, штат Техас, с января 2018 по август 2019 года. В её заявлении отмечается, что модераторы не должны просматривать контент более четырёх часов в день, но из-за постоянной нехватки сотрудников, они всегда задерживались. Согласно иску, YouTube также не обеспечивает технологические меры безопасности — не размывает графические изображения, не отключает звук и не уменьшает размер видео.
Кандидатов на эту должность должным образом не предупреждают о возможном влиянии работы на их психику, отмечается в иске. Стажёрам говорят, что при плохом самочувствии они могут выйти из комнаты, но они боятся это делать, чтобы не потерять место.
Отмечается, что модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью», но у них часто нет медицинской подготовки и они недоступны для модераторов, работающих в ночное время. Один такой тренер посоветовал истцу начать принимать запрещённые препараты, а другой — «уповать на Бога». Также утверждается, что модераторы контента не говорили открыто с инструкторами о своих проблемах, так как боялись, что об этом узнает руководство, и их уволят.
Бывшая сотрудница сервиса требует компенсацию за перенесённую травму и лечение. Она также хочет создания финансируемой YouTube программы медицинского мониторинга, которая будет проверять, диагностировать и лечить модераторов контента.
В мае 2020 года стало известно, что компания Facebook согласилась выплатить 52 миллионов долларов компенсации нынешним и бывшим модераторам, которые получили проблемы с психологическим здоровьем на работе.
Тонны цп наверное отфильтровывают. Не работа, а мечта.
Полёт нормальный.
Бывший модератор YouTube подала на него в суд. Она пожаловалась на депрессию и ПТСР из-за просмотра жестоких видео
Тем временем жестокое видео
Отмечается, что модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью», но у них часто нет медицинской подготовки и они недоступны для модераторов, работающих в ночное время.
Один такой тренер посоветовал истцу начать принимать запрещённые препараты, а другой — «уповать на Бога».
Она ж знала куда шла? Или в её манямирке предполагалось смотреть исключительно на розовых поней, скачущих по радуге? Публично расписалась в профнепригодности и ещё выёбывается. На месте ютуба закономерно подать встречный иск и засудить к хуям модератессу. Ну или пусть пиздует "модерировать" theync - там кукухой окончательно поедет и угомонится.
Ты чем читаешь?
модераторы не должны просматривать контент более четырёх часов в день, но из-за постоянной нехватки сотрудников, они всегда задерживались
YouTube также не обеспечивает технологические меры безопасности — не размывает графические изображения, не отключает звук и не уменьшает размер видео
кандидатов на эту должность должным образом не предупреждают о возможном влиянии работы на их психику, отмечается в иске
модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью», но у них часто нет медицинской подготовки и они недоступны для модераторов, работающих в ночное время
YouTube также не обеспечивает технологические меры безопасности — не размывает графические изображения, не отключает звук и не уменьшает размер видео
Смысл этого пункта? Нахуй тогда вообще нужны модераторы?
У модераторов там сознание хлебушка, чтобы идти работать в, сука, самый популярный видеохостинг и не предполагать, с каким количеством ежедневно загружаемого шлака им придётся работать? Или там настолько тонко чувствующие натуры, что способны испытать посттравматический синдром от звуков чьего-то пердежа?
Не понимаю почему тебя минусят. Если ты знаешь как устроен интернет и идёшь в модераторы самого крупного видеохостинга, будь готов к любой жести, если нет - нехуй лезть вообще.
Прост тепличных созданий на тж овердохуя, с каким-то своим пониманием того, как всё должно быть устроено вокруг. Подростки, хули с них взять.
Люди концентрируются на хорошем. Работа из дома, смотреть видосики, что может пойти не так?
В интернете? На крупнейшем видео сервисе? Всё может пойти не так. Или для модераторов тоже нужны модераторы, что бы первые не страдали?
Обожаю авторов комментов типа "знала, куда шла". Прям детишки по уровню мышления.
А что не так то, правда? То, что модератор контента - абсолютно собачья работа, в 2020 понятно даже ребёнку. Нет, я бы мог понять, если бы и правда доказали факты типа таких: работодатель намеренно вводит в заблуждение относительно сути рабочего процесса, а потом щемит сотрудников чтобы не вякали и хитростью не даёт соскочить. Но что-то сомневаюсь, что суд обнаружит подобное. Окажется что всё в общих чертах было доведено до сведения и было пропущено мимо ушей. Подобные обвинения - стандартная попытка срубить деньжат включая дурачка и апеллируя к чувствам, которые, как известно, к 2020 году стали важнее, чем когда бы то ни было. Побольше огласки, хайпа и глядишь, юристы компании посчитают, что дешевле заткнуть рот пачкой денежек, чем судиться. Ну посмотрим.
Ох, блять, дохуя взрослый эмпат нашёлся. Ну так поддержи горемычную деньгами, работку ей подыщи, например, страдает же человек от видосиков...
Вероятный рак
Предложить ей ночные дежурства в роли Вахтера на ТЖ
В роли Кхалиси Бота лучше
Тут serguun42 хорошо справляется
Перевожу аналогией
Человек пошел на химзавод, а начальство с респиратором и спецодеждой проебалось, из-за чего подпортили здоровье
Тут схожее, но с психическим здоровьем
(здесь могла бы быть шутка про то, что ей приходилось смотреть тонны челлендж-видео и лайфхаков)
Но вообще залупно, когда нормальные условия работы - чисто на словах
А ведь многие бесплатно смотрят расчлененочку, Ютуб за это платит, не работа а мечта
Нужно было все эти видео сливать себе и продавать затем в даркнете, неплохо заработала бы. Капец, даже в США уже люди утратили предпринимательскую жилку, все со своей депрессией носятся и сопли размазывают
Жилка у нее как раз есть, просто ее бизнес-план - сшить дело для суда против миллиардной корпорации)
А нахуя она целый год там работала вообще?
Мог быть контракт на год со всякими штрафами, если уйдешь раньше.
По здоровью там точно можно было бы уйти
Нельзя сказать с уверенностью, потому что нет перед глазами текста контракта.
Возможно, формально у них есть психологическая поддержка и тот же стресс не канает, как достаточный повод, для его аннулирования.
Вроде работа и подразумевает защиту обычных пользователей от депрессии и ПТСР.
"За время работы она увидела тысячи роликов, в которых были показаны каннибализм, стрельба в школе, свежевание животных, мёртвые дети, убийства" Стандартные новости где-то в Омске.
"По её словам, из-за постоянного просмотра жестоких видео у неё развилась депрессия"
Да, да, у меня тоже флешбеки от способов создания гомункулов и старых видосов Хованского.
Дают возможность смотреть запрещеные на ютубе видео еще и платят за это. Чем она недовольна то.
А помечать сразу как только увидел, что контент недопустимый, запрещают? Обязательно просматривать целиком?
Что такое "целиком"? Видео жести может быть и 3 сек продолжительностью.
М, кстати у фэйсбука есть такая опция в виде поддержки, и она пользуется спросом, если я чёт не путаю