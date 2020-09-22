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Ольга Щербинина
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Бывший модератор YouTube подала на него в суд. Она пожаловалась на депрессию и ПТСР из-за просмотра жестоких видео Материал редакции

Она потребовала компенсацию и создания медицинской службы, которая будет следить за состоянием модераторов контента.

55 комментариев
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Бывший модератор YouTube подала на сервис в суд. По её словам, из-за постоянного просмотра жестоких видео у неё развилась депрессия и появились признаки посттравматического стрессового расстройства. Об этом пишет Cnet. Женщина заявила, что компания никак не защищает модераторов от психологических травм.

За время работы она увидела тысячи роликов, в которых были показаны каннибализм, стрельба в школе, свежевание животных, мёртвые дети, убийства. В иске говорится, что теперь у женщины наблюдаются проблемы со сном, ей снятся кошмары, случаются панические атаки. Она также не ходит в людные места, так как боится массовых расстрелов, потеряла друзей из-за тревожности и начала бояться заводить детей.

Женщина работала на YouTube через кадровое агентство Collabera в офисе в Остине, штат Техас, с января 2018 по август 2019 года. В её заявлении отмечается, что модераторы не должны просматривать контент более четырёх часов в день, но из-за постоянной нехватки сотрудников, они всегда задерживались. Согласно иску, YouTube также не обеспечивает технологические меры безопасности — не размывает графические изображения, не отключает звук и не уменьшает размер видео.

Кандидатов на эту должность должным образом не предупреждают о возможном влиянии работы на их психику, отмечается в иске. Стажёрам говорят, что при плохом самочувствии они могут выйти из комнаты, но они боятся это делать, чтобы не потерять место.

Отмечается, что модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью», но у них часто нет медицинской подготовки и они недоступны для модераторов, работающих в ночное время. Один такой тренер посоветовал истцу начать принимать запрещённые препараты, а другой — «уповать на Бога». Также утверждается, что модераторы контента не говорили открыто с инструкторами о своих проблемах, так как боялись, что об этом узнает руководство, и их уволят.

Бывшая сотрудница сервиса требует компенсацию за перенесённую травму и лечение. Она также хочет создания финансируемой YouTube программы медицинского мониторинга, которая будет проверять, диагностировать и лечить модераторов контента.

В мае 2020 года стало известно, что компания Facebook согласилась выплатить 52 миллионов долларов компенсации нынешним и бывшим модераторам, которые получили проблемы с психологическим здоровьем на работе.

#новости #youtube

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55 комментариев
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Вероятный рак

37

Страшно представить что с модераторами тиктока 

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alexferman

Вероятный
13

Тонны цп наверное отфильтровывают. Не работа, а мечта.

Ответить

Вероятный рак

alexferman
18

Лайкать страшна

Ответить

Денис Сенькин

Вероятный
1

Страшно представить, что с модераторами TJ

Ответить

# realfiddy

Вероятный
0

Полёт нормальный. 

Ответить

Вероятный рак

#
3

Пили лонгрид

Ответить

Alexei Kuksin

18

Бывший модератор YouTube подала на него в суд. Она пожаловалась на депрессию и ПТСР из-за просмотра жестоких видео 

Тем временем жестокое видео

Ответить

Дорогой хот-дог

17

Отмечается, что модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью», но у них часто нет медицинской подготовки и они недоступны для модераторов, работающих в ночное время.

Один такой тренер посоветовал истцу начать принимать запрещённые препараты, а другой — «уповать на Бога».

Ответить

Евгений Мартынов

–6

Она ж знала куда шла? Или в её манямирке предполагалось смотреть исключительно на розовых поней, скачущих по радуге? Публично расписалась в профнепригодности и ещё выёбывается. На месте ютуба закономерно подать встречный иск и засудить к хуям модератессу. Ну или пусть пиздует "модерировать" theync - там кукухой окончательно поедет и угомонится.

Ответить

Madao

Евгений
8

Ты чем читаешь? 
 модераторы не должны просматривать контент более четырёх часов в день, но из-за постоянной нехватки сотрудников, они всегда задерживались

 YouTube также не обеспечивает технологические меры безопасности — не размывает графические изображения, не отключает звук и не уменьшает размер видео

кандидатов на эту должность должным образом не предупреждают о возможном влиянии работы на их психику, отмечается в иске

 модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью», но у них часто нет медицинской подготовки и они недоступны для модераторов, работающих в ночное время

Ответить

Евгений Мартынов

Madao
5

 YouTube также не обеспечивает технологические меры безопасности — не размывает графические изображения, не отключает звук и не уменьшает размер видео

Смысл этого пункта? Нахуй тогда вообще нужны модераторы?

У модераторов там сознание хлебушка, чтобы идти работать в, сука, самый популярный видеохостинг и не предполагать, с каким количеством ежедневно загружаемого шлака им придётся работать? Или там настолько тонко чувствующие натуры, что способны испытать посттравматический синдром от звуков чьего-то пердежа?

Ответить

Alexandr Ivanov

Евгений
3

Не понимаю почему тебя минусят. Если ты знаешь как устроен интернет и идёшь в модераторы самого крупного видеохостинга, будь готов к любой жести, если нет - нехуй лезть вообще. 

Ответить

Евгений Мартынов

Alexandr
3

Прост тепличных созданий на тж овердохуя, с каким-то своим пониманием того, как всё должно быть устроено вокруг. Подростки, хули с них взять.

Ответить

[Unknown]

Евгений
0

ахаха, ты смотри, какое мачо, слова какие знает! писюн у тебя маленький, сто поцентов)))))))

Ответить

Дмитрий Григорьев

Alexandr
0

Люди концентрируются на хорошем. Работа из дома, смотреть видосики, что может пойти не так?

Ответить

Alexandr Ivanov

Дмитрий
4

В интернете? На крупнейшем видео сервисе? Всё может пойти не так. Или для модераторов тоже нужны модераторы, что бы первые не страдали? 

Ответить

Владимир Земсков

Евгений
1

Обожаю авторов комментов типа "знала, куда шла". Прям детишки по уровню мышления.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Владимир
5

А что не так то, правда? То, что модератор контента - абсолютно собачья работа, в 2020 понятно даже ребёнку. Нет, я бы мог понять, если бы и правда доказали факты типа таких: работодатель намеренно вводит в заблуждение относительно сути рабочего процесса, а потом щемит сотрудников чтобы не вякали и хитростью не даёт соскочить. Но что-то сомневаюсь, что суд обнаружит подобное. Окажется что всё в общих чертах было доведено до сведения и было пропущено мимо ушей. Подобные обвинения - стандартная попытка срубить деньжат включая дурачка и апеллируя к чувствам, которые, как известно, к 2020 году стали важнее, чем когда бы то ни было. Побольше огласки, хайпа и глядишь, юристы компании посчитают, что дешевле заткнуть рот пачкой денежек, чем судиться. Ну посмотрим.

Ответить

Евгений Мартынов

Владимир
–1

Ох, блять, дохуя взрослый эмпат нашёлся. Ну так поддержи горемычную деньгами, работку ей подыщи, например, страдает же человек от видосиков...

Ответить

Вероятный рак

Евгений
0

Предложить ей ночные дежурства в роли Вахтера на ТЖ

Ответить

alexferman

Вероятный
2

В роли Кхалиси Бота лучше

Ответить

Вероятный рак

alexferman
0

Тут serguun42 хорошо справляется

Ответить

Roman Golovin

Вероятный
0

Отбирает рабочие места

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
0

Перевожу аналогией
Человек пошел на химзавод, а начальство с респиратором и спецодеждой проебалось, из-за чего подпортили здоровье

Тут схожее, но с психическим здоровьем

Ответить

[Unknown]

Евгений
0

завидуешь ей, признайся? нравится на жесть смотреть, да? 

Ответить

Евгений Клочков

7

(здесь могла бы быть шутка про то, что ей приходилось смотреть тонны челлендж-видео и лайфхаков)

Но вообще залупно, когда нормальные условия работы - чисто на словах

Ответить

Руслан Астратов

3

Я тут пасхалку нашёл :D

Ответить

Георгий Станков

1

А ведь многие бесплатно смотрят расчлененочку, Ютуб за это платит, не работа а мечта

Ответить

Вероятный рак

Георгий
2

Лайкать страшна х2

Ответить

Евгений Клочков

Георгий
0

Ну любители наверно залюбятся ее смотреть 8х5

Ответить

Нижний интернет

1

Нужно было все эти видео сливать себе и продавать затем в даркнете, неплохо заработала бы. Капец, даже в США уже люди утратили предпринимательскую жилку, все со своей депрессией носятся и сопли размазывают

Ответить

Бипедальный Гоминид

Нижний
4

Жилка у нее как раз есть, просто ее бизнес-план - сшить дело для суда против миллиардной корпорации)

Ответить

Нижний интернет

Бипедальный
0

Хах, тоже вариант!

Ответить

Дмитрий Рублев

2

А нахуя она целый год там работала вообще?

Ответить

Вероятный рак

Дмитрий
0

Мог быть контракт на год со всякими штрафами, если уйдешь раньше.

Ответить

Артем Стажаров

Вероятный
1

Черт, у тебя криповый аватар - кошмар из детства. 

Ответить

Дмитрий Рублев

Вероятный
0

По здоровью там точно можно было бы уйти

Ответить

Вероятный рак

Дмитрий
0

Нельзя сказать с уверенностью, потому что нет перед глазами текста контракта.
Возможно, формально у них есть психологическая поддержка и тот же стресс не канает, как достаточный повод, для его аннулирования.

Ответить

Украденная жизнь

2

Вроде работа и подразумевает защиту обычных пользователей от депрессии и ПТСР.

Ответить

Поволжский Мститель .

2

"За время работы она увидела тысячи роликов, в которых были показаны каннибализм, стрельба в школе, свежевание животных, мёртвые дети, убийства" Стандартные новости где-то в Омске.

Ответить

Mmmax

1

Мне нужна персональная бригада медиков и твои деньги

Ответить

Бипедальный Гоминид

1

"По её словам, из-за постоянного просмотра жестоких видео у неё развилась депрессия"

Да, да, у меня тоже флешбеки от способов создания гомункулов и старых видосов Хованского.

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Сломалась снежинка 

Ответить

Игорь Валерьевич

1

Дают возможность смотреть запрещеные на ютубе видео еще и платят за это. Чем она недовольна то.

Ответить

Алексей Панкратов

1

Да епты. Просто молоко за вредность выпишите, лол. 

Ответить

Ze Katze

1

В Остине? Техас? Пишите адрес, я ей щас [УДАЛЕНО] 

Ответить

Alexandr Korzhenko

0

А помечать сразу как только увидел, что контент недопустимый, запрещают? Обязательно просматривать целиком?

Ответить

Аристарх Знаменский

Alexandr
1

Наверное достаточно и того, что успел увидеть

Ответить

Владимир Земсков

Alexandr
1

Что такое "целиком"? Видео жести может быть и 3 сек продолжительностью.

Ответить

так не пойдёт

0

М, кстати у фэйсбука есть такая опция в виде поддержки, и она пользуется спросом, если я чёт не путаю

Ответить

Max L

0

Помню пару лет назад была такая же новость, только вместо девушки парень

Ответить

Александр Starый

0
Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Пусть нейронкой заменят модераторов

Ответить

Александр Калинин

0

Работница министерства правды главного управления по цензуре.

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Savage Steel

0

Как дела у модераторов двача??

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