Новости
Артём Мазанов
3737

«Даркнет — это не сказка»: в США и Европе арестовали 179 торговцев наркотиками и оружием в даркнете Материал редакции

Европол назвал это «концом золотого века» веб-рынка запрещённых веществ.

45 комментариев
В закладки

В США, Германии, Нидерландах, Великобритании, Австрии и Швеции арестовали 179 торговцев наркотиками и оружия в даркнете. Об этом рассказал Европол.

Правоохранительные органы разных стран изъяли у задержанных более 6,5 миллионов долларов наличными и в виртуальной валюте, 500 килограммов наркотиков, включая фентанил, оксикодон, героин, МДМА, метамфетамин и кокаин, а также 64 единицы огнестрельного оружия. Операцию «Разрушитель» (DisrupTor) провели под руководством Федеральной уголовной полиции Германии.

В пресс-релизе Европола сообщается, что «даркнет — это не сказка». Полиция предупредила, что наркотики «могут убить» покупателей, которые также могут стать жертвой мошенников, которые «охотятся только за их деньгами». «Продавцы и покупатели больше не прячутся в тени», — добавил Европол.

Золотой век даркнет-рынка закончился. Подобные операции подчёркивают способность правоохранительных органов противостоять шифрованию и анонимности торговых площадок даркнета. Силовики больше не просто уничтожают такие площадки, они также преследуют преступников, покупающих и продающих запрещённые товары через такие сайты.

Европол

#новости #интернет

Артём Мазанов PLUS
+138 780
И это не новость ИА «Панорама»
23
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 45, "likes": 9, "favorites": 23, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 215416, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Sep 2020 21:21:58 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Марк Лобачёв

12

Срубят одну голову, вырастут две другие. Необходима глобальная декриминализация.

Ответить

Lian Niko

Марк
3

Логика уровня "топит сосед сверху - сделаю из квартиры бассейн".

Ответить

Генеральный корабль

Lian
20

Так и вижу как в тебя против твоей воли кидаются героином с просторов даркнета. Бедный, завалили пол хаты небось эти назойливые продавцы

Ответить

Lian Niko

Генеральный
3

Наркота это плохо. Или ты думаешь, что все героиновые торчки в свое время сидели такие дома, скучали, а потом решили, пойду-ка вколю себя разной дряни и сломаю жизнь? Это не так работает.

Ясное дело в идеальном мире не бывает обдолбышей, все понимаю, что наркотики это плохо и ничего не принимают. Но где ты такое видел? У кого-то друзья хуевые научили, кто-то просто родился там, где наркота воспринимается как естественный жизненный путь, кто-то музыки наслушался с восхитительными рассказами о трипах. Можно сказать, что вот государство виновато, не сделала мне жизни хорошей, поэтому и принимают люди наркоту.

Отчасти это правда, но даже в лучших странах мира, где есть лигалайз и помощь - это не помогло избавить от употребления. Помогло лишь уменьшить смертность от приема бодяженной мелом дури и спида из-за использования одной иглы на всех. Работает превентивный контроль и действие по всем фронтам, включая улучшение уровня жизни.

Ответить

Генеральный корабль

Lian
4

Очень классный текст, но в условиях свободного доступа к сигаретам и алкоголю, которые несравнимо опаснее и токсичнее какого-нибудь там лсд всё это звучит как какое-то лицемерное кудахтанье и популизм. 

Ответить

Lian Niko

Генерал…
1

И всегда все вспоминают алкоголь:) Никто не спорит, это отрава похлеще многих других видов наркотиков. Если бы завтра предложили запретить алкоголь и вместо него легализовать траву, то я бы проголосовал за. Но дело в том, что так не работает. При легалайзе просто появится еще пару новых способов упороться. Говорить, что нужно легализовать наркотики, ведь алкоголь легален, это тоже самое, что предлагать человеку отрубить палец, ведь у него нет одной руки - в лучшую сторону ситуацию это не изменит.

Уже как-то на tj в одном длинном треде это проходили, даже нашли статистику по одному из аргументов, который ты, возможно, захочешь озвучить следующим. Так вот, нет, легалайз травы не уменьшает потребление алкоголя - разные целевые группы.

Как мне кажется, по правильному, нужно постепенно понижать употребление алкоголя населением и не допускать появления новых врагов в виде наркоты.

Ответить

Шило

Lian
1

Без ганджубасика пускай живут в пруду тупые карасики

Ответить

Генеральный корабль

Lian
0

И да, ты спорил с какими-то утверждениями, выдуманными тобой же. Я всего-лишь указал на тупое сравнение с соседом, который тебя затапливает. 

Ответить

Lian Niko

Генерал…
0

В свою защиту скажу, что твой ответ тоже не без изъянов:)

Ответить

Lian Niko

Генеральный
0
Ответить

Daniil Minashkin

Марк
0

Я очень хочу декриминализировать героин, кокаин и нелегальное оружие, вот тогда станет заебись 

Ответить

Kristofer Robin

12

9 стран полгода разрабатывали операцию в результате которой арестовали 121 человека в США в Европе арестовали трех лохов. ЗАЛАТОЙ ВЕК ЗАКОНЧИЛСЯЯЯ

Ответить

Михаил Иванов

Kristofer
10

в России можно арестовать 1 человека и закончится автократия 

Ответить

кола

Михаил
2

Хуевый ты стратег

Ответить

кола

Михаил
0

арестовав одного сына бога ты думаешь тем самым разрушишь вертикаль?

Ответить

Abram Dikoy

кола
0

Именно, потому что вертикаль ровно под этого человека и заточена

Ответить

кола

Abram
0

Именно что вертикаль и без пастуха обойдется.

Ответить

Кирилл Вселенский

13

А у нас сегодня как раз срок накатили менту, который путину рассказал как руководство крышует магазины в даркнете, во 👍 https://meduza.io/feature/2020/09/22/v-hakasii-byvshego-politseyskogo-posadili-na-vosem-let-za-razglashenie-gostayny-delo-zaveli-posle-togo-kak-on-obvinil-nachalstvo-v-torgovle-narkotikami

Ответить

mixaboo

3

Серьёзно? 64 ед? 500кг?
Это один час продажи на торговой площадки(которых тысячи). Хотят реально что-то делать пусть пизды firefox вломят. Тогда на тор реально повлиять можно будет. А, 2ip  им уже не справится.

Ответить

кола

mixaboo
1

Пытались n лет назад им пизды вломить, не вышло, ничего противоправного.

Ответить

mixaboo

кола
0

Хм...Не знал. Думал им всё равно. Это же АНОНИМНОСТЬ. Вообще поверь на слово в той же телеги не всё так глатко (если даже офицальный канал гидры с 450к подписоты пробыл до декабря 2019 года и был публичным потом заблочили наконец)
Так что херня этот ваш интерпол. Здесь по другому решать надо.

Ответить

кола

mixaboo
1

Если ты открыто позволяешь кому попало попадать на АНОНИМНЫЙ сайт, если используешь АНОНИМНУЮ площадку...Чего ты ожидаешь? постУмные ребята создают свои локалки "судного дня" и закупают железо со свистоперделками, датчиками триангуляции, зашиваются загородом и притворяются работягами. Но настоящие гении работают у всех на виду) Как говорится: прячь на самом видном месте.

Ответить

Непривычный татарин

mixaboo
0

6.5 млн долларов на 179 человек, по 36к на каждого. Накрыли одного селлера какого-то короче и его закладчиков.

Ответить

Украденная жизнь

2

Наркотики и оружие подорожают.

Ответить

Савелий Беляев

Украденная
3

Какой ужас, мало было проблем.

Ответить

Oldfag TV

2

Можно спросить, зачем вам раздел "Ссылки"?
Человек новость 2 часа назад принёс.
https://tjournal.ru/links/215423

Ответить

Артём Мазанов

Oldfag
1

Ссылки для того, чтобы делиться новостью. Из-за большого потока конечно не всегда удается видеть все, так и получилось сейчас. Переносить поздно - материал в соцсетях

Ответить

Здравый историк

Артём
6

Тогда удаляйте подсайт, потому что он не несёт смысловой нагрузки, а редакторы туда не глядят.

Ответить

ouxen

Здравый
0

так и их не едят ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Oldfag TV

Артём
1

Ясно.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Наркоманы должны страдать (наркоманы, минусуйте)

Ответить

Желтый супер_стар

Vadim
0

Инвалиды должны страдать

Ответить

Lian Niko

1

Интересно, продавцы из-за своих ошибок попались или нашлась какая-то дыра в защите?

Ответить

Кирилл Вселенский

Lian
1

Не уверен что это та же операцию, но менты встраиваются в цепочки под прекрытием и всех хлопают, как брайн оконер в форсаже, только в интернете https://tjournal.ru/internet/215105-oshibka-canna-bars-istoriya-o-prodavce-narkotikov-iz-darkneta-kotorogo-vychislili-po-otpechatkam-palcev-s-foto

Ответить

Bad Mother Fucker

0

европол-пиздоболы

Ответить

Добрый бокал

Bad
0

Не мог бы развернуть свою мысль ?

Ответить

Bad Mother Fucker

Добрый
2

Золотой век даркнет-рынка закончился

Операцию «Разрушитель»

изъяли у задержанных более 6,5 миллионов долларов наличными и в виртуальной валюте, 500 килограммов наркотиков, включая фентанил, оксикодон, героин, МДМА, метамфетамин и кокаин, а также 64 единицы огнестрельного оружия

Ответить

кола

0

Золотой век даркнет-рынка закончился. Подобные операции подчёркивают способность правоохранительных органов противостоять шифрованию

Лол, даркнет это как маркер был с самого начала, те идиоты которые использовали statics типа silkroad и подобные "гении" подсели на бутылку, нужно было только подождать что бы все собрались) Они бы лучше так успешны были в бытовом нэте или дипе) В том же твиттере торгуют наркотой и cp побольше чем в этом бедном даркнете.

Ответить

Аристарх Знаменский

0

500 килограммов наркотиков, включая фентанил, оксикодон, героин, МДМА, метамфетамин и кокаин

Из них 400кг в российском посольстве

Ответить

Bad Mother Fucker

Аристарх
1

400

Ответить

Добрый бокал

Аристарх
0

Извини за даеб, но половину списка на местах готовят.

Ответить

Аристарх Знаменский

Добрый
0

Да, лаборатория в посольстве

Ответить

# realfiddy

0

На фоне всяких Эскобаров и Донов эти какие-то маленькие пёсели.meme

Ответить

Aklai

0

преступников

покупающих

Ясно понятно

Ответить

Макс Бескоровайный

0

Шайзе! Ну оставьте дарк-мать-его-нет в покое! 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Яндекс.Музыка»: за 10 лет работы сервиса пользователи стали чаще слушать русские треки — в семь раз
В 2010 году в топ-100 было 52 русскоязычных трека, в 2020 — уже 87.
145
Дизайн и архитектура
Фасадный армагеддон
Вот вы заминусовали мою статью про вентфасады. А я еще напишу про них. Нашла статью про опасность вентфасадов.
186
Новости
Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков — на этот раз из Бреста и Брестской области
Так администраторы канала отреагировали на распыление газа в лица протестующих.
154
Популярное за три дня
Новости
«Никто не останется анонимным»: телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные тысячи сотрудников белорусского МВД
Это стало реакцией на действия милиции в Минске.
256
Животные
Запись в подсайте Животные
Мужчина вернул малыша львиного тамарина его маме
16
Новости
«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая»: Навальный рассказал о восстановлении после отравления
И поделился подробностями своего состояния после выхода из комы.
297
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Roman Moskovskiy

Ламповая трансляция: Tesla…

Настя Кудри

В британской деревне из-за…

schmuck

«Я, как дурак, пролежал в коме…

Oldfag TV

«Яндекс» договорился о покупке…

rossoshmap

Ламповая трансляция: Tesla…

Roman Moskovskiy

Ламповая трансляция: Tesla…

Серьёзный Валера

Google запускает очередной…

Алексей Любимцев

Ламповая трансляция: Tesla…

Десятичный логарифм

Ламповая трансляция: Tesla…

Десятичный логарифм

Ламповая трансляция: Tesla…

Десятичный логарифм

Ламповая трансляция: Tesla…

кола

«Даркнет — это не сказка»: в…

Oldfag TV

Ламповая трансляция: Tesla…

Daniil Minashkin

«Даркнет — это не сказка»: в…

Алексей Любимцев

Ламповая трансляция: Tesla…

Полуэкт Полуэктович

«Яндекс» договорился о покупке…

ouxen

«Даркнет — это не сказка»: в…

Abram Dikoy

«Даркнет — это не сказка»: в…

Бармаглот

Запись в подсайте Животные

the art of гепард

«Я, как дурак, пролежал в коме…