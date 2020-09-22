«Даркнет — это не сказка»: в США и Европе арестовали 179 торговцев наркотиками и оружием в даркнете Материал редакции
Европол назвал это «концом золотого века» веб-рынка запрещённых веществ.
В США, Германии, Нидерландах, Великобритании, Австрии и Швеции арестовали 179 торговцев наркотиками и оружия в даркнете. Об этом рассказал Европол.
Правоохранительные органы разных стран изъяли у задержанных более 6,5 миллионов долларов наличными и в виртуальной валюте, 500 килограммов наркотиков, включая фентанил, оксикодон, героин, МДМА, метамфетамин и кокаин, а также 64 единицы огнестрельного оружия. Операцию «Разрушитель» (DisrupTor) провели под руководством Федеральной уголовной полиции Германии.
В пресс-релизе Европола сообщается, что «даркнет — это не сказка». Полиция предупредила, что наркотики «могут убить» покупателей, которые также могут стать жертвой мошенников, которые «охотятся только за их деньгами». «Продавцы и покупатели больше не прячутся в тени», — добавил Европол.
Срубят одну голову, вырастут две другие. Необходима глобальная декриминализация.
Так и вижу как в тебя против твоей воли кидаются героином с просторов даркнета. Бедный, завалили пол хаты небось эти назойливые продавцы
Наркота это плохо. Или ты думаешь, что все героиновые торчки в свое время сидели такие дома, скучали, а потом решили, пойду-ка вколю себя разной дряни и сломаю жизнь? Это не так работает.
Ясное дело в идеальном мире не бывает обдолбышей, все понимаю, что наркотики это плохо и ничего не принимают. Но где ты такое видел? У кого-то друзья хуевые научили, кто-то просто родился там, где наркота воспринимается как естественный жизненный путь, кто-то музыки наслушался с восхитительными рассказами о трипах. Можно сказать, что вот государство виновато, не сделала мне жизни хорошей, поэтому и принимают люди наркоту.
Отчасти это правда, но даже в лучших странах мира, где есть лигалайз и помощь - это не помогло избавить от употребления. Помогло лишь уменьшить смертность от приема бодяженной мелом дури и спида из-за использования одной иглы на всех. Работает превентивный контроль и действие по всем фронтам, включая улучшение уровня жизни.
Очень классный текст, но в условиях свободного доступа к сигаретам и алкоголю, которые несравнимо опаснее и токсичнее какого-нибудь там лсд всё это звучит как какое-то лицемерное кудахтанье и популизм.
И всегда все вспоминают алкоголь:) Никто не спорит, это отрава похлеще многих других видов наркотиков. Если бы завтра предложили запретить алкоголь и вместо него легализовать траву, то я бы проголосовал за. Но дело в том, что так не работает. При легалайзе просто появится еще пару новых способов упороться. Говорить, что нужно легализовать наркотики, ведь алкоголь легален, это тоже самое, что предлагать человеку отрубить палец, ведь у него нет одной руки - в лучшую сторону ситуацию это не изменит.
Уже как-то на tj в одном длинном треде это проходили, даже нашли статистику по одному из аргументов, который ты, возможно, захочешь озвучить следующим. Так вот, нет, легалайз травы не уменьшает потребление алкоголя - разные целевые группы.
Как мне кажется, по правильному, нужно постепенно понижать употребление алкоголя населением и не допускать появления новых врагов в виде наркоты.
Я очень хочу декриминализировать героин, кокаин и нелегальное оружие, вот тогда станет заебись
9 стран полгода разрабатывали операцию в результате которой арестовали 121 человека в США в Европе арестовали трех лохов. ЗАЛАТОЙ ВЕК ЗАКОНЧИЛСЯЯЯ
в России можно арестовать 1 человека и закончится автократия
А у нас сегодня как раз срок накатили менту, который путину рассказал как руководство крышует магазины в даркнете, во 👍 https://meduza.io/feature/2020/09/22/v-hakasii-byvshego-politseyskogo-posadili-na-vosem-let-za-razglashenie-gostayny-delo-zaveli-posle-togo-kak-on-obvinil-nachalstvo-v-torgovle-narkotikami
Серьёзно? 64 ед? 500кг?
Это один час продажи на торговой площадки(которых тысячи). Хотят реально что-то делать пусть пизды firefox вломят. Тогда на тор реально повлиять можно будет. А, 2ip им уже не справится.
Хм...Не знал. Думал им всё равно. Это же АНОНИМНОСТЬ. Вообще поверь на слово в той же телеги не всё так глатко (если даже офицальный канал гидры с 450к подписоты пробыл до декабря 2019 года и был публичным потом заблочили наконец)
Так что херня этот ваш интерпол. Здесь по другому решать надо.
Если ты открыто позволяешь кому попало попадать на АНОНИМНЫЙ сайт, если используешь АНОНИМНУЮ площадку...Чего ты ожидаешь? постУмные ребята создают свои локалки "судного дня" и закупают железо со свистоперделками, датчиками триангуляции, зашиваются загородом и притворяются работягами. Но настоящие гении работают у всех на виду) Как говорится: прячь на самом видном месте.
Непривычный татарин
6.5 млн долларов на 179 человек, по 36к на каждого. Накрыли одного селлера какого-то короче и его закладчиков.
Наркотики и оружие подорожают.
Можно спросить, зачем вам раздел "Ссылки"?
Человек новость 2 часа назад принёс.
https://tjournal.ru/links/215423
Наркоманы должны страдать (наркоманы, минусуйте)
Интересно, продавцы из-за своих ошибок попались или нашлась какая-то дыра в защите?
Не уверен что это та же операцию, но менты встраиваются в цепочки под прекрытием и всех хлопают, как брайн оконер в форсаже, только в интернете https://tjournal.ru/internet/215105-oshibka-canna-bars-istoriya-o-prodavce-narkotikov-iz-darkneta-kotorogo-vychislili-po-otpechatkam-palcev-s-foto
европол-пиздоболы
Добрый бокал
Не мог бы развернуть свою мысль ?
Золотой век даркнет-рынка закончился
Операцию «Разрушитель»
изъяли у задержанных более 6,5 миллионов долларов наличными и в виртуальной валюте, 500 килограммов наркотиков, включая фентанил, оксикодон, героин, МДМА, метамфетамин и кокаин, а также 64 единицы огнестрельного оружия
Золотой век даркнет-рынка закончился. Подобные операции подчёркивают способность правоохранительных органов противостоять шифрованию
Лол, даркнет это как маркер был с самого начала, те идиоты которые использовали statics типа silkroad и подобные "гении" подсели на бутылку, нужно было только подождать что бы все собрались) Они бы лучше так успешны были в бытовом нэте или дипе) В том же твиттере торгуют наркотой и cp побольше чем в этом бедном даркнете.
500 килограммов наркотиков, включая фентанил, оксикодон, героин, МДМА, метамфетамин и кокаин
Из них 400кг в российском посольстве
Добрый бокал
Извини за даеб, но половину списка на местах готовят.