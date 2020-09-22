«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов Материал редакции
Слухи о сделке ходили несколько недель.
«Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» по цене 27,6 долларов за акцию. Компании ещё не заключили финальную сделку, но уже договорились о цене и структуре выплат. Об этом «Яндекс» сообщил на своём сайте и подтвердил «Тинькофф» в заявлении Лондонской бирже.
В заявлении компания подтвердила планы о покупке вплоть до 100% доли в TCS Group. Стороны заключили предварительное соглашение о сделке — её сумма может составить 5,48 миллиарда долларов или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».
В рамках предварительных соглашений стороны также договорились об условиях выплат: они будут состоять из прямых денежных средств и акций «Яндекса». Окончательные условия сделки зависят от результатов аудита «Тинькофф» и согласования юридических документов.
Как пояснили в «Яндексе», пока «не может быть твёрдой уверенности» ни в том, что сделка состоится, ни в её условиях. Возможную покупку Tinkoff должны одобрить на общем собрании акционеров «Яндекса», кроме того, компания должна получить одобрения владельцев акций «Яндекса» класса А. По состоянию на момент публикации стороны намерены совершить потенциальную сделку под кипрской юрисдикцией.
На фоне подтверждения переговоров акции «Яндекса» на Нью-Йоркской бирже выросли на 4%.
Слухи о сделке появились в анонимных Telegram-каналах в начале сентября 2020 года. До этого они сообщали о том, что «Тинькофф банк» может санировать государство, но эта информация не подтвердилась.
«Тинькофф банк» — один из крупнейших частных банков в России. По состоянию на июль 2020 года он занимал 17 место по объёму активов и 13 по объёму собственного капитала среди всех российских банков. В отличие от многих конкурентов, компания развивает только дистанционный банкинг и не имеет широкой сети филиалов и отделений в стране.
Пиздец. Прощай нормальный банк
Альфа-банк вот норм, а Тинькофф то чё?
Альфа-банк вот норм
Твои данные в каком сливе утекли, в первом или в пятом?
Желтый супер_стар
пользуюсь обоями, тинькофф больше нравится
Одно время на тж про Олега и его банк всякую грязь лили, а когда Яндекс купил сразу банк стал хорошим. Либеральная шиза, понимаю
У альфы сотрудники поддержки не знают время работы отделения, что говорить об остальном.
И какой банк теперь использовать, посоветуйте, кто нибудь плз? Худшая новость за этот год, а год был тяжелый)
Альфа
В Яндекс налаженная лучшая «экосистема». Я думаю по скорости,удобству и отзывчивости это будет самый удобный банк России.
Яндекс Деньги стали ЮМани
А теперь будут Т Деньги?
Не понимаю. Сервисы от Яндекса тоже хорошие, почему с банком что-то должно стать не так?
по низам - если например вместо поддержки, какая сейчас, через год засунут чаты на ботах или на Алисе, то всё не так. по верхам - сейчас в моменте точно можно сказать, что пока вся выстраиваемая так долго экосистема что теперь, что на перспективе 2-3 года, оказывается под большим вопросом (( теперь ястратеги напридумывают новое будущее. всегда так бывает (((
Да думаю особо ничего и не ухудшат.Если только карту Яндекс Плюс реанимируют, но это вряд ли можно считать ухудшение. А так программа лояльности у Тинькофф давно уже средняя по рынку, работу тех поддержки тоже вряд ли будут ухудшать, хотя и она бывает косячит. Отделения тоже вряд ли строить будут. Ну, может goods в приложении Тинькофф заменят на условный Беру и билеты на мероприятия будут продавать через свою Афишу.
Заебал этот Яндекс.
Грузовой Артем
Нет.
Не переживай. Его скоро купит ФСБ, тогда заживем
А потом запустят фсбсенжер
Давно уже нет смысла ФСБ покупать когда Яндекс САМ пришё и подарил им (государству) золотую акцию с кучей прав, которые позволяют им контролировать Яндекс. ЯндексДеньги вообще прямо владеет Сбер.
Как и сбер, пока у них война идёт, они ещё успеют пару любимых вещей прикупить. Душат, суки
Теперь контекстная реклама будет тебе ещё и кредит на увеличение члена оформлять
А то сейчас у государства нет доступа к данным клиентов любого банка.
*24 сентября Сбербанк объявляет о слиянии с Яндексом
Новый сервис-конкурент Тиндера
ты сейчас похож на бывшего курильщика, который завязал, но стоит рядом с корешами, что курят и нюхает дым)
взлетит кстати, немного мораль и стандарты пофиксятся, и где-то после 2025ого полетит точно
Отошёл на часик, называется
знаешь, о чем я думаю
так это что получается, Тинькофф Журнал будет ЯНДЕКС.JOURNAL??
через 10 лет будем удивляться что Сбер был банком, а Яндекс айтикомпанией
А Путин президентом
А мы натураламы
не, у руля все еще будет Путин, только из камеди
Проще переехать
Особенный паук например
Не вижу причин, по которым для пользователей «Тинькофф» что-то должно ухудшиться
Высокий спрос на снятие денег из банкоматов со значком молния
Да, ребрендинг и передел функционала у яндекса же никогда не летел по пизде
Я думаю со временем они сделают ЯБанк. Им выгодно засунуть всех в одну систему с одним названием, дизайном и т.д. Ну и по сути все меньше конкурентов остается, мне все еще из-за Рокета грустно. А меньше конкурентов - выше тарифы, хуже всё остальное.
В принципе должно стать только лучше. Все почему то думают что друг другу они научат только плохому. Хотя все может стать абсалютно наоборот. Но в России в 2020 году мало кто верит в хорошее
Удачный химик
ну хз, почти единственный банк, что давал кредит налом без справок и смс под норм процент, норм суммы, щас хз что будет, да и в плане кешбека что то намутят скорее всего, как это все выльется в будущем можно только гадать
Дзен: "Скучали?"
Неведомый дебаркадер
Еще весной «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 торговых марок, среди которых: «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».
А где ЯЯякокоджамбояяе?
ЯНищий норм вариант
Я/Мы
Бля, в чем логика?
Сначала сбер покупает Яндекс.Деньги, а теперь яшка покупает Тинькофф. Что дальше? Сбер приобретет тинька?
Грузовой Артем
Microsoft покупает Disney
Изящный теркин30см
ТикТок покупает Дисней
Пустой холод
Apple потом купит того, кто останется
Желтый супер_стар
Это был раздел имущества, я.деньги был совместным предприятием
Яндекс.Деньги изначально сбером рулились, а сейчас это закрепляют.
Очевидная логика. Скинули свой дерьмовый финтех и купили новый пиздатый. Без него в такой экосистеме никуда.
Желтый супер_стар
не жалкая, 7.5 vs 5.5 млрд.
Тинькоф на порядок лучше Яндекс денег. Слили гавно, взяли хороший актив. Но боюсь, так же превратят в гавно.
Ну я Тиньковым с удовольствием пользовался, все шикарно, а яндекс последние несколько лет только говно делает. То рекламу в навигатор встроит, то позорные яндекс новости, то в музыке по тихому поудаляет половину треков. Яндекс маркет стал говном, "беру" тож говно, яндекс-телефон - отврат, браузер ацтойный. Раньше, в нулевые, компания для пользователей жила, а теперь как мэйлру, даже хуже местами. Большая корпорация, которая класть хотела на людей.
Поживем-увидим, уходить то все-равно некуда...
Потому что охуенный банк был(
Вот была компания вся суть которой была в том, чтобы делать крутой банк. А потом ее купила другая компания суть которой выпустить 50 разных приложений и банк это просто одно из них.
Потому что Тинькофф самый адекватный банк, самое удобное приложение, бесплатное обслуживание карточки Black по тарифу 6.2 и плюсом ещё начисляются кэш каждый месяц около 500 рублей. И вообще самые удобные переводы через Тиньку. Пользуюсь уже 1,5 года и все устраивает, до этого была карточка Яндекс.Тинькофф тоже бесплатная от них, там там ещё лучшее условия по каше были, но закрыли тариф и предложили перейти на бесплатную блэк
Как и говорила Немагия: как и любой бизнес до этого, Тиньков сольет банк другим владельцам когда дела пойдут вниз
Просто невероятные провидцы, никто из бизнесменов ведь не делает так
Смертельный диод
Лол, бизнесмен ведёт себя как бизнесмен, что тебя удивляет?
Да и с каких пор у тинька дела плохо идти начали?
У Тинькова 40% всего
Невозможно не отметить, что 2020 год самый насыщенный за последнюю декаду. Я так не люблю говорить, но...
2020, что это за х.ня?
Все будет как с Убером - начало конца, буду себе искать новый банк.
Произойдет "Яндекс хуификация"
Невероятно похуй чё там с убером стало
Одна хуйня абсолютно
При скачивание обновлённого банковского приложения будет устанавливаться Яндекс Бар.
Радостный кран
А вместо информации о картах и счетах будет стартовая страница яндекса, которую можно будет свернуть, купив подписку яндекс.плюс
Грузовой Артем
На счёт машин: они уже делают совместно с автопроизводителями автомобили со встроенным беспилотным оборудованием
А теперь посмотри где яндекс и сбер(он же почти мейл). Здраствуйте, у нас тут две мегакорпорации местные появились.
(Ну а по поводу властей странная претензия все корейцы от Самсунга до LG так появились, во время диктатуры. Причем первый и танки и корабли делает)
Блядь, и куда теперь?
в Альфу? в Сити? в Райфайзен =О
сам сижу думаю
Шо будет с нами теперь?
Кто может аргументировать бомбёж от новости ? Кроме «Яндекс заебал», я имею в виду
Лишенный холод
подгосударственные шавки покупают коммерческую организацию. это плохо. коммерсы могут в развитие и конкуренцию, госы нет
Укрупнения, слияния и поглощения почти никогда ничего хорошего для потребителей не несут
Компания, топы которой приветствовали чебурнет в РФ, не может привнести в мир что-то хорошее.
Также у пользователей есть опасения, что из тинька могут сделать такое же говно, как все нынешние яндекс продукты.
У меня это опасение тоже присутствует и я избегаю продуктов яндекса, чтобы внезпно не оказаться пользователем яндекс.телемоста или еще чего.
Кроме «Яндекс заебал»
Этого достаточно. Они превращают в говно все чего коснутся.
Подскажите, пожалуйста, чем хорош этот банк? Я пользовался рокетом. Там все бесплатно, + кэшбэк.. Но банк закрыли. Какие плюшки у Тинькофф? Ассоциируется почему-то только с навязыванием кредитов и тд)
Ничтожный микроскоп
Это охуенная версия рокета.
Ничего не навязывают. Отличная поддержка, помощь и сервис. Съем бабок в любом банкомате. Охуенное приложение
только с навязыванием кредитов и тд
Такого точно нет. Причем самому получить кредитку не так-то легко, НДФЛ-2 и все такое требуют. Но зато наеба нет, как в договоре и тарифном плане прописано - так и работает.
Поддержка очень хорошая, очень многие вопросы можно решить в чате в приложении, остальные вопросы решаются по телефону. Кэшбеки, но это вроде у многих банков есть. Сам личный кабинет очень удобен, по сравнению со сбером (лично пользовался и тем и тем)
Если учесть что Рокет делали по кальке Тинькофф, только хуже, то сразу все вопросы должны отпадать.
Рокет был имхо лучший, но Тинькофф тоже сойдет. Ну и выбора больше нет, наверное.