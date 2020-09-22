Слухи о сделке ходили несколько недель.

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«Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» по цене 27,6 долларов за акцию. Компании ещё не заключили финальную сделку, но уже договорились о цене и структуре выплат. Об этом «Яндекс» сообщил на своём сайте и подтвердил «Тинькофф» в заявлении Лондонской бирже.

В заявлении компания подтвердила планы о покупке вплоть до 100% доли в TCS Group. Стороны заключили предварительное соглашение о сделке — её сумма может составить 5,48 миллиарда долларов или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».

В рамках предварительных соглашений стороны также договорились об условиях выплат: они будут состоять из прямых денежных средств и акций «Яндекса». Окончательные условия сделки зависят от результатов аудита «Тинькофф» и согласования юридических документов.

Как пояснили в «Яндексе», пока «не может быть твёрдой уверенности» ни в том, что сделка состоится, ни в её условиях. Возможную покупку Tinkoff должны одобрить на общем собрании акционеров «Яндекса», кроме того, компания должна получить одобрения владельцев акций «Яндекса» класса А. По состоянию на момент публикации стороны намерены совершить потенциальную сделку под кипрской юрисдикцией.

На фоне подтверждения переговоров акции «Яндекса» на Нью-Йоркской бирже выросли на 4%.

Слухи о сделке появились в анонимных Telegram-каналах в начале сентября 2020 года. До этого они сообщали о том, что «Тинькофф банк» может санировать государство, но эта информация не подтвердилась.

«Тинькофф банк» — один из крупнейших частных банков в России. По состоянию на июль 2020 года он занимал 17 место по объёму активов и 13 по объёму собственного капитала среди всех российских банков. В отличие от многих конкурентов, компания развивает только дистанционный банкинг и не имеет широкой сети филиалов и отделений в стране.