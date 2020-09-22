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Дамир Камалетдинов
38 091

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов Материал редакции

Слухи о сделке ходили несколько недель.

663 комментария
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«Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» по цене 27,6 долларов за акцию. Компании ещё не заключили финальную сделку, но уже договорились о цене и структуре выплат. Об этом «Яндекс» сообщил на своём сайте и подтвердил «Тинькофф» в заявлении Лондонской бирже.

В заявлении компания подтвердила планы о покупке вплоть до 100% доли в TCS Group. Стороны заключили предварительное соглашение о сделке — её сумма может составить 5,48 миллиарда долларов или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».

В рамках предварительных соглашений стороны также договорились об условиях выплат: они будут состоять из прямых денежных средств и акций «Яндекса». Окончательные условия сделки зависят от результатов аудита «Тинькофф» и согласования юридических документов.

Как пояснили в «Яндексе», пока «не может быть твёрдой уверенности» ни в том, что сделка состоится, ни в её условиях. Возможную покупку Tinkoff должны одобрить на общем собрании акционеров «Яндекса», кроме того, компания должна получить одобрения владельцев акций «Яндекса» класса А. По состоянию на момент публикации стороны намерены совершить потенциальную сделку под кипрской юрисдикцией.

На фоне подтверждения переговоров акции «Яндекса» на Нью-Йоркской бирже выросли на 4%.

Слухи о сделке появились в анонимных Telegram-каналах в начале сентября 2020 года. До этого они сообщали о том, что «Тинькофф банк» может санировать государство, но эта информация не подтвердилась.

«Тинькофф банк» — один из крупнейших частных банков в России. По состоянию на июль 2020 года он занимал 17 место по объёму активов и 13 по объёму собственного капитала среди всех российских банков. В отличие от многих конкурентов, компания развивает только дистанционный банкинг и не имеет широкой сети филиалов и отделений в стране.

#новости #банки #деньги #бизнес

Дамир Камалетдинов PLUS
+141 584
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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663 комментария
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Рыжий

304

Пиздец. Прощай нормальный банк

Ответить

Oliver f

Рыжий
–140

Вы меня извините, но в каком месте он нормальный?? Аааа..?

Ответить

solawind

Oliver
147

Лучший из всего чем пользовался, а пользовался я много чем — рокет альфа сбер ВТБ.. поддержка у тинткова вообще супер, в чате приложения за пару минут все вопросы решали. Тарифы прозрачные. Никогда не звонили и не навязывали никакое говно

Ответить
24 комментария

Филипп Дориан

Oliver
1

Хуй на

Ответить

Покойный крюк

Oliver
–1

Приблизительно в любом, если ты не миллионы гоняешь

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
–68

Альфа-банк вот норм, а Тинькофф то чё? 

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
77

 Альфа-банк вот норм

Твои данные в каком сливе утекли, в первом или в пятом?

Ответить
1 комментарий

Желтый супер_стар

Zero-one-one
13

пользуюсь обоями, тинькофф больше нравится

Ответить
4 комментария

Zero-one-one

Zero-one-one
–34

Одно время на тж про Олега и его банк всякую грязь лили, а когда Яндекс купил сразу банк стал хорошим. Либеральная шиза, понимаю

Ответить
27 комментариев

Alissia Dyukeyn

Zero-one-one
1

У альфы сотрудники поддержки не знают время работы отделения, что говорить об остальном.

Ответить
6 комментариев

Alexandr Ivanov

Zero-one-one
0

Ну так а че тинькофф то? Расскажешь мб?

Ответить

Евгений Лазарев

Рыжий
4

И какой банк теперь использовать, посоветуйте, кто нибудь плз? Худшая новость за этот год, а год был тяжелый) 

Ответить

Рыжий

Евгений
1

А вот я сам хуй знает, надо подождать немного, пару недель. В любом случае сделка одномоментно не совершится завтра. Будут люди аналитику писать полюбому, типа куда уходить

Ответить

vvtwittep

Евгений
1

Тот в котором зарплату получаете...

Ответить

Alissia Dyukeyn

Евгений
1

Сильно сомнительно что что то измениться в Тинькофф очень сильно

Ответить

Zero-one-one

Евгений
0

Альфа

Ответить
5 комментариев

TheVengord

Евгений
0

Сосьете женераль восток

Ответить

George Makusev

Рыжий
5

В Яндекс налаженная лучшая «экосистема». Я думаю по скорости,удобству и отзывчивости это будет самый удобный банк России.

Ответить

Рыжий

George
–2

Минус ТП, плюс излишнее внимание к транзакциям юзеров (хрен ты теперь спокойно продашь на вторичке что-то дороже условных 10к рублей. Продал велосипед - транзакцию заблочили и иди доказывай, что ты не верблюд)

Ответить

Сергей Королевский

Рыжий
1

Яндекс Деньги стали ЮМани
А теперь будут Т Деньги?

Ответить

Особенный паук например

Сергей
1

ЯБанк, зарегали же уже ТМ

Ответить
6 комментариев

Vitaly Yudintsev

Рыжий
1

Не понимаю. Сервисы от Яндекса тоже хорошие, почему с банком что-то должно стать не так?

Ответить

Ваша Закладко

Vitaly
1

по низам - если например вместо поддержки, какая сейчас, через год засунут чаты на ботах или на Алисе, то всё не так. по верхам - сейчас в моменте точно можно сказать, что пока вся выстраиваемая так долго экосистема что теперь, что на перспективе 2-3 года, оказывается под большим вопросом (( теперь ястратеги напридумывают новое будущее. всегда так бывает (((

Ответить

Андрей Мельник

Vitaly
0

Да думаю особо ничего и не ухудшат.Если только карту Яндекс Плюс реанимируют, но это вряд ли можно считать ухудшение. А так программа лояльности у Тинькофф давно уже средняя по рынку, работу тех поддержки тоже вряд ли будут ухудшать, хотя и она бывает косячит. Отделения тоже вряд ли строить будут. Ну, может goods в приложении Тинькофф заменят на условный Беру и билеты на мероприятия будут продавать через свою Афишу. 

Ответить

Ирэна Моисеева

Рыжий
0

и в каком месте он нормальный?

Ответить

solawind

205

Заебал этот Яндекс. 

Ответить

Грузовой Артем

solawind
–38

Нет.

Ответить

solawind

Грузовой
65

Ждём теперь когда приложение банка начнет строку поиска в системные нотификации вешать и саппорт станет такой же убогий как у Яндекс-такси

Ответить
8 комментариев

Valery Vaflef

solawind
3

Не переживай. Его скоро купит ФСБ, тогда заживем

Ответить

Valery Vaflef

Valery
0

А потом запустят фсбсенжер

Ответить
2 комментария

Антон Лисин

Valery
0

Они не покупают, а доят.

Ответить

Влад Мельников

Valery
0

Давно уже нет смысла ФСБ покупать когда Яндекс САМ пришё и подарил им (государству) золотую акцию с кучей прав, которые позволяют им контролировать Яндекс. ЯндексДеньги вообще прямо владеет Сбер.

Ответить

Александр Веденев

solawind
2

Как и сбер, пока у них война идёт, они ещё успеют пару любимых вещей прикупить. Душат, суки

Ответить

Юный файл

107

Ну не надо!!!! Ну я только перешёл в банк, который меня устраивает!!! Не трогайте титьку!!!!!!!

Ответить

Tural M

Юный
8

ну вот шутки-шутками, на фоне новостей с заигрыванием государства в янде, теперь у них будет мегапул их всех наших данных(

Ответить

Dmitry Shiryaev

Tural
4

Теперь контекстная реклама будет тебе ещё и кредит на увеличение члена оформлять

Ответить

Anton Golovanov

Tural
1

А то сейчас у государства нет доступа к данным клиентов любого банка.

Ответить
1 комментарий

Андрей Рядькин

Юный
7

*24 сентября Сбербанк объявляет о слиянии с Яндексом

Ответить

Михаил Зеленин

Андрей
2

Сбер теперь с мейлом дружит

Ответить
3 комментария

Взаимный пришелец

72

яндекс блять 

Ответить

alexferman

Взаимный
74

Новый сервис-конкурент Тиндера

Ответить

Ху Эмай

alexferman
3

ты сейчас похож на бывшего курильщика, который завязал, но стоит рядом с корешами, что курят и нюхает дым)

Ответить

Nikita Zubkov

alexferman
1

Блять vs блядь

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

взлетит кстати, немного мораль и стандарты пофиксятся, и где-то после 2025ого полетит точно

Ответить
1 комментарий

Аккаунт

Взаимный
5

Яндекс.Блять

Ответить

Муниципальный космос

Аккаунт
2

Пиздец, Ярик.

Ответить

Лишенный холод

Взаимный
3

можно объединить с доставкой еды

Ответить

Изящный теркин30см

Лишенный
1

Причем заказываешь национальную еду - приезжает национальная блять

Ответить
8 комментариев

Сергей Звезда

59

Отошёл на часик, называется

Ответить

Женя Кузьмин

Сергей
45

знаешь, о чем я думаю

так это что получается, Тинькофф Журнал будет ЯНДЕКС.JOURNAL??

Ответить

Особенный паук например

Женя
9

ЯНДЕКС.JOURNAL

Завидно, да?)

Ответить
4 комментария

Рамиль Газетдинов

51

через 10 лет будем удивляться что Сбер был банком, а Яндекс айтикомпанией

Ответить

alexferman

Рамиль
29

А Путин президентом

Ответить

Асрор

alexferman
29

А мы натураламы

Ответить
2 комментария

Рамиль Газетдинов

alexferman
0

не, у руля все еще будет Путин, только из камеди

Ответить
1 комментарий

Kir Kirsky

Рамиль
1

Будем говорить: вот и выросли дети, для которых...

Ответить

Ничтожный микроскоп

45

Пиздец тиньков-банку.

Куда переходить? Блять.
2020 заебал уже.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Ничтожный
10

Проще переехать

Ответить

Новенький франт

Dmitry
40

проще

Сомневаюсь, что Европе вообще есть банки, хотя бы на толику удобные как российские

Ответить
18 комментариев

Рыжий

Dmitry
2

Не проще, но нужно

Ответить
1 комментарий

Дамир Камалетдинов

Ничтожный
10

Почему пиздец? Не вижу причин, по которым для пользователей «Тинькофф» что-то должно ухудшиться: две мощные экосистемы начнут работать сообща, должно стать только удобнее. На 100% уверен, что TCS никто убивать не собирается, к тому же там сделка не с экзитом правления — владельцы «Тинькофф» получат доли в «Яндексе», а не просто деньги. 

Ответить

Особенный паук например

Дамир
17

Не вижу причин, по которым для пользователей «Тинькофф» что-то должно ухудшиться

Высокий спрос на снятие денег из банкоматов со значком молния

Ответить
2 комментария

Dmitry Shiryaev

Дамир
5

Да, ребрендинг и передел функционала у яндекса же никогда не летел по пизде

Ответить
8 комментариев

Dmitry Soroka

Дамир
3

Я думаю со временем они сделают ЯБанк. Им выгодно засунуть всех в одну систему с одним названием, дизайном и т.д. Ну и по сути все меньше конкурентов остается, мне все еще из-за Рокета грустно. А меньше конкурентов - выше тарифы, хуже всё остальное. 

Ответить
2 комментария

Alissia Dyukeyn

Дамир
3

В принципе должно стать только лучше. Все почему то думают что друг другу они научат только плохому. Хотя все может стать абсалютно наоборот. Но в России в 2020 году мало кто верит в хорошее

Ответить

Удачный химик

Дамир
1

ну хз, почти единственный банк, что давал кредит налом без справок и смс под норм процент, норм суммы, щас хз что будет, да и в плане кешбека что то намутят скорее всего, как это все выльется в будущем можно только гадать

Ответить

Даниэль Фельдман

40

Дзен: "Скучали?"

Ответить

Неведомый дебаркадер

Даниэль
34
Ответить

Кирилл Сидоров

Неведомый
0

а ты хороооооош

Ответить

Смертельный диод

Неведомый
0

Бляя, с голосовыми ассистентами в голосину просто)

Ответить

Похожий Никита

33

Пиздец, ну нахер

Ответить

Муниципальный космос

Похожий
36

Не, ну ты видел, видел?!

Ответить

Ничтожный ящик

19

Новости о ребрендинге скоро ждать? Яндекс.Банк?

Ответить

Arthur N

Ничтожный
32

Еще весной «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 торговых марок, среди которых: «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».

Ответить

Романелло Кивогенс

Arthur
162

А где ЯЯякокоджамбояяе?

Ответить
3 комментария

Айнур Миниахметов

Arthur
45

"ЯПлакалъ"

Ответить

Василий Герасимов

Arthur
37

- Кто нахуй?
- ЯНахуй

Ответить

Bash Khodjaev

Arthur
36

ЯНищий норм вариант

Ответить
1 комментарий

Рамиль Газетдинов

Arthur
5
Ответить

theLastLetters

Arthur
4

Я/Мы

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Титов

Arthur
0

🤦

Ответить

Алег Св

Arthur
0

«ЯБвдул»

Ответить

Особенный паук например

Ничтожный
8

Тинькофф Поиск

Ответить

Vladimir Medvedev

Ничтожный
7

Ябанк

Ответить

Виктор Мохов

Ничтожный
5

Нас "Ябут" , а мы крепчаем.

Ответить

Олег Мильдзихов

22

Бля, в чем логика?
Сначала сбер покупает Яндекс.Деньги, а теперь яшка покупает Тинькофф. Что дальше? Сбер приобретет тинька?

Ответить

Грузовой Артем

Олег
46

Microsoft покупает Disney

Ответить

Изящный теркин30см

Грузовой
12

ТикТок покупает Дисней

Ответить
2 комментария
2 комментария

Пустой холод

Олег
6

Apple потом купит того, кто останется

Ответить
1 комментарий

Желтый супер_стар

Олег
2

Это был раздел имущества, я.деньги был совместным предприятием

Ответить
6 комментариев

Евгений Абрамовских

Олег
3

Яндекс.Деньги изначально сбером рулились, а сейчас это закрепляют. 

Ответить

Vasiliy

Олег
0

Скорее сбер покупает яндекс и сразу минус два крутых конкурента.

Ответить

Денис Иванов

Олег
0

Сбер покупает Яшу

Ответить

Влад Мельников

Олег
0

Очевидная логика. Скинули свой дерьмовый финтех и купили новый пиздатый. Без него в такой экосистеме никуда.

Ответить

Природный паук например

31

Жалкая пародия на майкрософт и беседку

Ответить

Желтый супер_стар

Природный
7

не жалкая, 7.5 vs 5.5 млрд.

Ответить
4 комментария

Александр Веденев

Природный
0

Наша помойка рядом не стояла

Ответить

Ваша Закладко

Природный
0

не трожь беседку. и так тошно

Ответить

Депутат миллионов

26
Ответить

Egor Samarin

Депутат
6

Тинькоф на порядок лучше Яндекс денег. Слили гавно, взяли хороший актив. Но боюсь, так же превратят в гавно.

Ответить

Непривычный татарин

7

По мне так одни поля ягоды, что Тинькоф, что Яндекс. Объясните мне плиз, почему все расстраиваются?

Ответить

Vladimir Medvedev

Непривычный
37

Ну я Тиньковым с удовольствием пользовался, все шикарно, а яндекс последние несколько лет только говно делает. То рекламу в навигатор встроит, то позорные яндекс новости, то в музыке по тихому поудаляет половину треков. Яндекс маркет стал говном, "беру" тож говно, яндекс-телефон - отврат, браузер ацтойный. Раньше, в нулевые, компания для пользователей жила, а теперь как мэйлру, даже хуже местами. Большая корпорация, которая класть хотела на людей.

Поживем-увидим, уходить то все-равно некуда...

Ответить
10 комментариев

Тео Брех Великий и Ужасный

Непривычный
22

Потому что охуенный банк был(

Ответить
34 комментария

Antony Divnich

Непривычный
22

Вот была компания вся суть которой была в том, чтобы делать крутой банк. А потом ее купила другая компания суть которой выпустить 50 разных приложений и банк это просто одно из них. 

Ответить
13 комментариев

Антон Лаврёнов

Непривычный
6

Потому что Тинькофф самый адекватный банк, самое удобное приложение, бесплатное обслуживание карточки Black по тарифу 6.2 и плюсом ещё начисляются кэш каждый месяц около 500 рублей. И вообще самые удобные переводы через Тиньку. Пользуюсь уже 1,5 года и все устраивает, до этого была карточка Яндекс.Тинькофф тоже бесплатная от них, там там ещё лучшее условия по каше были, но закрыли тариф и предложили перейти на бесплатную блэк

Ответить

DJ Ебан

3

Как и говорила Немагия: как и любой бизнес до этого, Тиньков сольет банк другим владельцам когда дела пойдут вниз

Ответить

alexferman

DJ
45

Просто невероятные провидцы, никто из бизнесменов ведь не делает так

Ответить
1 комментарий

Дамир Камалетдинов

DJ
3

Но дела не идут вниз) Или покажите обратное 

Ответить

Смертельный диод

DJ
1

Лол, бизнесмен ведёт себя как бизнесмен, что тебя удивляет?
Да и с каких пор у тинька дела плохо идти начали?

Ответить
9 комментариев

Roman Golovin

DJ
1

У Тинькова 40% всего

Ответить
2 комментария

Duck Dick

DJ
0

Там же вродь за второй квартал 2020-го самая высокая прибыль за все время существования банка, не? Куда уж лучше делам идти?

Ответить

Здравый историк

18

Блять.

Ответить

Лишенный холод

16

пиздец

Ответить

Обнули меня полностью

Лишенный
4

Невозможно не отметить, что 2020 год самый насыщенный за последнюю декаду. Я так не люблю говорить, но...
2020, что это за х.ня?

Ответить
5 комментариев

Vitaliy Vitaliev

15

Все будет как с Убером - начало конца, буду себе искать новый банк.
Произойдет "Яндекс хуификация"

Ответить

Павел Макров

Vitaliy
1

Невероятно похуй чё там с убером стало
Одна хуйня абсолютно 

Ответить
8 комментариев

Александр Веденев

Vitaliy
1

Пока все не изговнят в этой стране не успокоятся

Ответить

Словесный Интервент

14

При скачивание обновлённого банковского приложения будет устанавливаться Яндекс Бар. 

Ответить

Радостный кран

Словесный
4

А вместо информации о картах и счетах будет стартовая страница яндекса, которую можно будет свернуть, купив подписку яндекс.плюс

Ответить

Ничтожный микроскоп

12

Сука, Яндекс превращается в аналог китайского монстра с миллионом ног. Что следующее?

Московское метро?

Сейчас ещё начнут машины производить, телевизоры.

И самая жесть - что все это благодаря добровольному пожертвованию ануса Яндекса властям

Ответить

Грузовой Артем

Ничтожный
6

На счёт машин: они уже делают совместно с автопроизводителями автомобили со встроенным беспилотным оборудованием

Ответить

Евгений Абрамовских

Ничтожный
1

А теперь посмотри где яндекс и сбер(он же почти мейл). Здраствуйте, у нас тут две мегакорпорации местные появились. 
(Ну а по поводу властей странная претензия все корейцы от Самсунга до LG так появились, во время диктатуры. Причем первый и танки и корабли делает)  

Ответить
19 комментариев

Рыжий

Ничтожный
1

Машины пусть пока что делают, там пздц денег на исследование и разработку уходит. Мало кто может себе такое позволить

Ответить

Mamma Mia!

11

Блядь, и куда теперь?

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Mamma
1

в Альфу? в Сити? в Райфайзен =О
сам сижу думаю

Ответить
8 комментариев

No Swey

Mamma
2

задаюсь тем же вопросом - куда бежать то? чет с альфами-хуяльфами не особо хочется дел иметь

Ответить
1 комментарий

Радостный кран

Mamma
1

Открытие.

Там нормально.

Ответить

Денис Кротов

Mamma
0

Открытие

Ответить

Semen Semenov

4

Шо будет с нами теперь?

Ответить

Изящный теркин30см

Semen
23

Тинькофф. Найдутся все.

Ответить

Alexandr Panasyuk

2

Кто может аргументировать бомбёж от новости ? Кроме «Яндекс заебал», я имею в виду

Ответить

Лишенный холод

Alexandr
20

подгосударственные шавки покупают коммерческую организацию. это плохо. коммерсы могут в развитие и конкуренцию, госы нет

Ответить
3 комментария

alexferman

Alexandr
11

Укрупнения, слияния и поглощения почти никогда ничего хорошего для потребителей не несут

Ответить
26 комментариев

Denis Denis

Alexandr
4

Компания, топы которой приветствовали чебурнет в РФ, не может привнести в мир что-то хорошее.
Также у пользователей есть опасения, что из тинька могут сделать такое же говно, как все нынешние яндекс продукты.
У меня это опасение тоже присутствует и я избегаю продуктов яндекса, чтобы внезпно не оказаться пользователем яндекс.телемоста или еще чего.

Ответить
9 комментариев

Rudolf Cunningham

Alexandr
1

Кроме «Яндекс заебал»

Этого достаточно. Они превращают в говно все чего коснутся.

Ответить

dmzkrsk

Alexandr
0

На ТЖ не любят монополии

Ответить

Изящный теркин30см

9

Теперь вместе с установкой Яндек Бара на вас будет автоматически оформляться кредит

Ответить

Илья П.

9
Ответить

Марк Гардер

–5

Подскажите, пожалуйста, чем хорош этот банк? Я пользовался рокетом. Там все бесплатно, + кэшбэк.. Но банк закрыли. Какие плюшки у Тинькофф? Ассоциируется почему-то только с навязыванием кредитов и тд)

Ответить

Ничтожный микроскоп

Марк
24

Это охуенная версия рокета.
Ничего не навязывают. Отличная поддержка, помощь и сервис. Съем бабок в любом банкомате. Охуенное приложение

Ответить
9 комментариев

Рыжий

Марк
5

 только с навязыванием кредитов и тд

Такого точно нет. Причем самому получить кредитку не так-то легко, НДФЛ-2 и все такое требуют. Но зато наеба нет, как в договоре и тарифном плане прописано - так и работает.
Поддержка очень хорошая, очень многие вопросы можно решить в чате в приложении, остальные вопросы решаются по телефону. Кэшбеки, но это вроде у многих банков есть. Сам личный кабинет очень удобен, по сравнению со сбером (лично пользовался и тем и тем)

Ответить
4 комментария

Александра Ребиндер

Марк
2

Если учесть что Рокет делали по кальке Тинькофф, только хуже, то сразу все вопросы должны отпадать.

Ответить
1 комментарий

Населенный космос

Марк
2

По мне очень хороший интернет банк в плане удобства и интерфейса.

Ответить

Dmitry Soroka

Марк
1

Рокет был имхо лучший, но Тинькофф тоже сойдет. Ну и выбора больше нет, наверное.

Ответить

Марк Гардер

Марк
0

Оформил) завтра доставка. Спасибо за ответы.

Ответить