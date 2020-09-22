«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиардов долларов Материал редакции
Слухи о сделке ходили несколько недель.
«Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» по цене 27,6 долларов за акцию. Компании ещё не заключили финальную сделку, но уже договорились о цене и структуре выплат. Об этом «Яндекс» сообщил на своём сайте и подтвердил «Тинькофф» в заявлении Лондонской бирже.
В заявлении компания подтвердила планы о покупке вплоть до 100% доли в TCS Group». Стороны заключили предварительное соглашение о сделке — её сумма может составить 5,48 миллиарда долларов или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».
В рамках предварительных соглашений стороны также договорились об условиях выплат: они будут состоять из прямых денежных средств и акций «Яндекса». Окончательные условия сделки зависят от результатов аудита «Тинькофф» и согласования юридических документов.
Как пояснили в «Яндексе», пока «не может быть твёрдой уверенности» ни в том, что сделка состоится, ни в её условиях. Возможную покупку Tinkoff должны одобрить на общем собрании акционеров «Яндекса», кроме того, компания должна получить одобрения владельцев акций «Яндекса» класса А. По состоянию на момент публикации стороны намерены совершить потенциальную сделку под кипрской юрисдикцией.
«Тинькофф банк» — один из крупнейших частных банков в России. По состоянию на июль 2020 года он занимал 17 место по объёму активов и 13 по объёму собственного капитала среди всех российских банков. В отличие от многих конкурентов, компания развивает только дистанционный банкинг и не имеет широкой сети филиалов и отделений в стране.
Пиздец. Прощай нормальный банк
Мне рокет больше нравился. У них тупо лучшее приложение. Счёт отображается моментально, глюков минимум. А в тинькове и темной темы нет, и глюки. Причем сейчас какой-то баг, из-за чего приложение тупо не загружается. Приходится заходить через веб, что очень неудобно.
Ты оцениваешь приложения, а не банки. В плане банкинга - рокет очень сильно отставал.
Но по поводу приложений соглашусь, у рокета оно проще и лучше.
Покойный крюк
Есть там тёмная тема, у меня приложение настолько тёмное, что в нём гаснет солнечный свет
Вертикальный бас
А в тинькове и темной темы нет
Есть, но она включается вместе с системной. По крайней мере на iOS.
Желтый супер_стар
Тиньков вроде и сам говорил что ему рокет нравится и они посматривали на них
Однажды в их банкоматах не было евро, а в приложении показывалось, что они там есть, я объездил 2 банкомата и устроил им скандал по телефону - говорю "если я по-вашему тестер банкоматов, тогда платите мне за тестирование" - они прислали на следующий день 2 тыс. руб.
Насчёт не звонили, я бы поспорил. Мне уже несколько раз звонили с предложениями кредитных карт и открытием ИП. Причём довольно настойчиво душнили.
Они в последнее время активно стали звонить. Такое ощущение, что уже после ухода Тинькова, хотя могу ошибаться.
Альфа-банк вот норм, а Тинькофф то чё?
Альфа-банк вот норм
Твои данные в каком сливе утекли, в первом или в пятом?
Желтый супер_стар
пользуюсь обоями, тинькофф больше нравится
Скинь обои
Одно время на тж про Олега и его банк всякую грязь лили, а когда Яндекс купил сразу банк стал хорошим. Либеральная шиза, понимаю
ты как тут либерализм приплел?
Грязь лили в основном из-за мелкого шрифта в договоре по кредитке и из-за Немагии
Заебал этот Яндекс.
Грузовой Артем
Нет.
Пустой холод
Закроет приложение и добавит карточки в Яндекс.Go
Желтый супер_стар
В бренд вложены миллиарды, это ценность
Особенный паук
Скажи это The Question или чему-то такому
Бляя, весь дизайн The question засрали. Постоянно что-то вылазит отовсюду, какие-то свистелки перделки, цвета как из жопы. Кто это делает? Лебедев? Или Яндекс.Кью это отдельный сервис?
Новый сервис-конкурент Тиндера
ты сейчас похож на бывшего курильщика, который завязал, но стоит рядом с корешами, что курят и нюхает дым)
Лишенный холод
можно объединить с доставкой еды
Изящный теркин30см
Причем заказываешь национальную еду - приезжает национальная блять
Лишенный холод
японок на доставку роллов не напасешься
Все равно роллы Филадельфия
через 10 лет будем удивляться что Сбер был банком, а Яндекс айтикомпанией
А Путин президентом
не, у руля все еще будет Путин, только из камеди
Еще весной «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 торговых марок, среди которых: «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».
Отошёл на часик, называется
знаешь, о чем я думаю
так это что получается, Тинькофф Журнал будет ЯНДЕКС.JOURNAL??
Особенный паук например
ЯНДЕКС.JOURNAL
Завидно, да?)
Т—Ж переименуют в Яндекс.Журнал, но путать нас не перестанут...
Бля, в чем логика?
Сначала сбер покупает Яндекс.Деньги, а теперь яшка покупает Тинькофф. Что дальше? Сбер приобретет тинька?
Грузовой Артем
Microsoft покупает Disney
Желтый супер_стар
Это был раздел имущества, я.деньги был совместным предприятием
Дисней покупает порнохаб
Пустой холод
Apple потом купит того, кто останется
Яндекс.Деньги изначально сбером рулились, а сейчас это закрепляют.
Все будет как с Убером - начало конца, буду себе искать новый банк.
Произойдет "Яндекс хуификация"
Проще переехать
Новенький франт
проще
Сомневаюсь, что Европе вообще есть банки, хотя бы на толику удобные как российские
Суть не только в удобстве. Само собой, банк-клиенты у нас топчик, но мне в Европе не звонили из СБ о переводе из Иркутска и блокировке карты)
Потому что охуенный банк был(
Непривычный татарин
Почему именно был? Возьмут и все сломают?
ну убер же сломали
Непривычный татарин
Как? Убер просто отдал в РФ все перевозки, в других странах он дальше работает.
ну так есть же убер ру - плохая версия того что есть в мире, кстати мне интересно когда иностранец в РФ приезжает ему тоже пишет в международном уровне "обновите приложение"
Ну, например, теперь в других странах нужно пользоваться отельным "убером" а в России "убер ру"
ну и чисто эстетически оригинальный "убер", с точки зрения дазйна, отрисован самобытно а "убер ру" - калька с "яндекс такси" - и цены в нем обычно всегда выше, чем в "яндекс-такси"
хорошо другая претензия - заграницей (когда то туда все ездили) работает "убер" и не работает "убер ру" - если у меня в "убер" закончится срок действия банковской карты, то я даже не смогу ее перезабить, если, например, смс в другой стране не придут (а такое часто бывает)
Ну я Тиньковым с удовольствием пользовался, все шикарно, а яндекс последние несколько лет только говно делает. То рекламу в навигатор встроит, то позорные яндекс новости, то в музыке по тихому поудаляет половину треков. Яндекс маркет стал говном, "беру" тож говно, яндекс-телефон - отврат, браузер ацтойный. Раньше, в нулевые, компания для пользователей жила, а теперь как мэйлру, даже хуже местами. Большая корпорация, которая класть хотела на людей.
Поживем-увидим, уходить то все-равно некуда...
Вот была компания вся суть которой была в том, чтобы делать крутой банк. А потом ее купила другая компания суть которой выпустить 50 разных приложений и банк это просто одно из них.
Потому что Тинькофф самый адекватный банк, самое удобное приложение, бесплатное обслуживание карточки Black по тарифу 6.2 и плюсом ещё начисляются кэш каждый месяц около 500 рублей. И вообще самые удобные переводы через Тиньку. Пользуюсь уже 1,5 года и все устраивает, до этого была карточка Яндекс.Тинькофф тоже бесплатная от них, там там ещё лучшее условия по каше были, но закрыли тариф и предложили перейти на бесплатную блэк
Как и говорила Немагия: как и любой бизнес до этого, Тиньков сольет банк другим владельцам когда дела пойдут вниз
Смертельный диод
Лол, бизнесмен ведёт себя как бизнесмен, что тебя удивляет?
Да и с каких пор у тинька дела плохо идти начали?
При скачивание обновлённого банковского приложения будет устанавливаться Яндекс Бар.
Шо будет с нами теперь?
Блядь, и куда теперь?
у меня "альфа" тоже есть как зарплатная, но там все как-то попроще будет, а еще друг говорил что они часто прячут комиссии - ну во всяком случае так раньше было, не знаю как сейчас.
в Альфу? в Сити? в Райфайзен =О
сам сижу думаю
Новенький франт
Хуйня. Есть не везде
Кто может аргументировать бомбёж от новости ? Кроме «Яндекс заебал», я имею в виду
Укрупнения, слияния и поглощения почти никогда ничего хорошего для потребителей не несут
Примеры ?
Да
Чё, примеров не будет ?
Ага, ты выиграл, возьми с полки пирожок
Мне лень вспоминать и приводить
Любая небольшая компания полирующая свой продукт в результате поглощенная Гуглом\Эплом\Майкрософт. Сериал Кремниевая долина смотрел?
Лишенный холод
подгосударственные шавки покупают коммерческую организацию. это плохо. коммерсы могут в развитие и конкуренцию, госы нет
Какая-то клиника
Подскажите, пожалуйста, чем хорош этот банк? Я пользовался рокетом. Там все бесплатно, + кэшбэк.. Но банк закрыли. Какие плюшки у Тинькофф? Ассоциируется почему-то только с навязыванием кредитов и тд)
Ничтожный микроскоп
Это охуенная версия рокета.
Ничего не навязывают. Отличная поддержка, помощь и сервис. Съем бабок в любом банкомате. Охуенное приложение
Навязывают. Поддержка тупая. Есть только интернет-банкинг, с которым удобно работать.
только с навязыванием кредитов и тд
Такого точно нет. Причем самому получить кредитку не так-то легко, НДФЛ-2 и все такое требуют. Но зато наеба нет, как в договоре и тарифном плане прописано - так и работает.
Поддержка очень хорошая, очень многие вопросы можно решить в чате в приложении, остальные вопросы решаются по телефону. Кэшбеки, но это вроде у многих банков есть. Сам личный кабинет очень удобен, по сравнению со сбером (лично пользовался и тем и тем)
Если учесть что Рокет делали по кальке Тинькофф, только хуже, то сразу все вопросы должны отпадать.
Оформил) завтра доставка. Спасибо за ответы.
Так уже есть кобрендинговая карта у Яндекса и Тинькоффа/Альфы. Только вот условия по ней стали хуже, чем были изначально)