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Дамир Камалетдинов
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«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиардов долларов Материал редакции

Слухи о сделке ходили несколько недель.

242 комментария
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«Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» по цене 27,6 долларов за акцию. Компании ещё не заключили финальную сделку, но уже договорились о цене и структуре выплат. Об этом «Яндекс» сообщил на своём сайте и подтвердил «Тинькофф» в заявлении Лондонской бирже.

В заявлении компания подтвердила планы о покупке вплоть до 100% доли в TCS Group». Стороны заключили предварительное соглашение о сделке — её сумма может составить 5,48 миллиарда долларов или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».

В рамках предварительных соглашений стороны также договорились об условиях выплат: они будут состоять из прямых денежных средств и акций «Яндекса». Окончательные условия сделки зависят от результатов аудита «Тинькофф» и согласования юридических документов.

Как пояснили в «Яндексе», пока «не может быть твёрдой уверенности» ни в том, что сделка состоится, ни в её условиях. Возможную покупку Tinkoff должны одобрить на общем собрании акционеров «Яндекса», кроме того, компания должна получить одобрения владельцев акций «Яндекса» класса А. По состоянию на момент публикации стороны намерены совершить потенциальную сделку под кипрской юрисдикцией.

«Тинькофф банк» — один из крупнейших частных банков в России. По состоянию на июль 2020 года он занимал 17 место по объёму активов и 13 по объёму собственного капитала среди всех российских банков. В отличие от многих конкурентов, компания развивает только дистанционный банкинг и не имеет широкой сети филиалов и отделений в стране.

#новости #банки #деньги #бизнес

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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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242 комментария
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Рыжий

139

Пиздец. Прощай нормальный банк

Ответить

Oliver f

Рыжий
–58

Вы меня извините, но в каком месте он нормальный?? Аааа..?

Ответить

solawind

Oliver
57

Лучший из всего чем пользовался, а пользовался я много чем — рокет альфа сбер ВТБ.. поддержка у тинткова вообще супер, в чате приложения за пару минут все вопросы решали. Тарифы прозрачные. Никогда не звонили и не навязывали никакое говно

Ответить

Степан Летун

solawind
3

Мне рокет больше нравился. У них тупо лучшее приложение. Счёт отображается моментально, глюков минимум. А в тинькове и темной темы нет, и глюки. Причем сейчас какой-то баг, из-за чего приложение тупо не загружается. Приходится заходить через веб, что очень неудобно.

Ответить

solawind

Степан
4

Странно, ни от кого про баги в их апп не слышал. Много друзей им пользуются

Ответить

Желтый

solawind
0

Бывали проблемы с логином, в инвестициях баги бывают тоже. Но жить можно

Ответить

Никита Хаецкий

Степан
1

Ты оцениваешь приложения, а не банки. В плане банкинга - рокет очень сильно отставал. 

Но по поводу приложений соглашусь, у рокета оно проще и лучше.

Ответить

Покойный крюк

Степан
0

Есть там тёмная тема, у меня приложение настолько тёмное, что в нём гаснет солнечный свет

Ответить

Вертикальный бас

Степан
0

 А в тинькове и темной темы нет

Есть, но она включается вместе с системной. По крайней мере на iOS.

Ответить

Желтый супер_стар

Степан
0

Тиньков вроде и сам говорил что ему рокет нравится и они посматривали на них

Ответить

Vitaliy Vitaliev

solawind
2

Однажды в их банкоматах не было евро, а в приложении показывалось, что они там есть, я объездил 2 банкомата и устроил им скандал по телефону - говорю "если я по-вашему тестер банкоматов, тогда платите мне за тестирование" - они прислали на следующий день 2 тыс. руб.

Ответить

Александр Слепичев

solawind
1

Насчёт не звонили, я бы поспорил. Мне уже несколько раз звонили с предложениями кредитных карт и открытием ИП. Причём довольно настойчиво душнили. 

Ответить

Дмитрий Чехов

Александр
0

Они в последнее время активно стали звонить. Такое ощущение, что уже после ухода Тинькова, хотя могу ошибаться.

Ответить

Александр

Дмитрий
0

Насчет кредиток звонили пару лет назад ещё.

Ответить

Покойный крюк

Oliver
1

Приблизительно в любом, если ты не миллионы гоняешь

Ответить

Филипп Дориан

Oliver
0

Хуй на

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
–38

Альфа-банк вот норм, а Тинькофф то чё? 

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
45

 Альфа-банк вот норм

Твои данные в каком сливе утекли, в первом или в пятом?

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
–2

В десятом

Ответить

Желтый супер_стар

Zero-one-one
8

пользуюсь обоями, тинькофф больше нравится

Ответить

Тёма Смольянинов

Желтый
11

Скинь обои

Ответить

Смертельный диод

Тёма
2

@Рулон Обоев тебя тут скинуть хотят

Ответить

Желтый супер_стар

Тёма
0
Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
–12

Одно время на тж про Олега и его банк всякую грязь лили, а когда Яндекс купил сразу банк стал хорошим. Либеральная шиза, понимаю

Ответить

Эйфелева Башня

Zero-one-one
4

ты как тут либерализм приплел?

Ответить

Zero-one-one

Эйфелева
–1

Догадайся

Ответить

Рыжий

Zero-one-one
1

Грязь лили в основном из-за мелкого шрифта в договоре по кредитке и из-за Немагии

Ответить

Zero-one-one

Рыжий
0

Ага и ещё про то что он вор из 90-х

Ответить

solawind

85

Заебал этот Яндекс. 

Ответить

Грузовой Артем

solawind
–8

Нет.

Ответить

solawind

Грузовой
30

Ждём теперь когда приложение банка начнет строку поиска в системные нотификации вешать и саппорт станет такой же убогий как у Яндекс-такси

Ответить

Пустой холод

solawind
33

Закроет приложение и добавит карточки в Яндекс.Go

Ответить

Желтый супер_стар

Пустой
0

В бренд вложены миллиарды, это ценность

Ответить

Особенный паук

Желтый
2

Скажи это The Question или чему-то такому

Ответить

Egor Samarin

Особенн…
1

Бляя, весь дизайн The question засрали. Постоянно что-то вылазит отовсюду, какие-то свистелки перделки, цвета как из жопы. Кто это делает? Лебедев? Или Яндекс.Кью это отдельный сервис?

Ответить

Юный файл

48

Ну не надо!!!! Ну я только перешёл в банк, который меня устраивает!!! Не трогайте титьку!!!!!!!

Ответить

Андрей Рядькин

Юный
0

*24 сентября Сбербанк объявляет о слиянии с Яндексом

Ответить

Взаимный пришелец

35

яндекс блять 

Ответить

alexferman

Взаимный
28

Новый сервис-конкурент Тиндера

Ответить

Ху Эмай

alexferman
1

ты сейчас похож на бывшего курильщика, который завязал, но стоит рядом с корешами, что курят и нюхает дым)

Ответить

Лишенный холод

Взаимный
2

можно объединить с доставкой еды

Ответить

Изящный теркин30см

Лишенный
0

Причем заказываешь национальную еду - приезжает национальная блять

Ответить

Лишенный холод

Изящный
2

японок на доставку роллов не напасешься

Ответить

Roman Golovin

Лишенный
1

Все равно роллы Филадельфия

Ответить

Лишенный холод

Roman
0

боюсь представить кто привезет шаурму

Ответить

Изящный

Лишенный
2

Ахмед

Ответить

Аккаунт

Взаимный
2

Яндекс.Блять

Ответить

Муниципальный космос

Аккаунт
0

Пиздец, Ярик.

Ответить

Похожий Никита

18

Пиздец, ну нахер

Ответить

Муниципальный космос

Похожий
19

Не, ну ты видел, видел?!

Ответить

Рамиль Газетдинов

20

через 10 лет будем удивляться что Сбер был банком, а Яндекс айтикомпанией

Ответить

alexferman

Рамиль
8

А Путин президентом

Ответить

Асрор

alexferman
10

А мы натураламы

Ответить

Рамиль Газетдинов

alexferman
1

не, у руля все еще будет Путин, только из камеди

Ответить

Scentedcreatorfan

Рамиль
0

У руля будет император

Ответить

Ничтожный ящик

14

Новости о ребрендинге скоро ждать? Яндекс.Банк?

Ответить

Arthur N

Ничтожный
15

Еще весной «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 торговых марок, среди которых: «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».

Ответить

Романелло Кивогенс

Arthur
42

А где ЯЯякокоджамбояяе?

Ответить

Айнур Миниахметов

Arthur
14

"ЯПлакалъ"

Ответить

Bash Khodjaev

Arthur
9

ЯНищий норм вариант

Ответить

Василий Герасимов

Arthur
6

- Кто нахуй?
- ЯНахуй

Ответить

Дмитрий Титов

Arthur
0

🤦

Ответить

Особенный паук например

Ничтожный
3

Тинькофф Поиск

Ответить

Vladimir Medvedev

Ничтожный
3

Ябанк

Ответить

Виктор Мохов

Ничтожный
0

Нас "Ябут" , а мы крепчаем.

Ответить

Сергей Звезда

12

Отошёл на часик, называется

Ответить

Женя Кузьмин

Сергей
15

знаешь, о чем я думаю

так это что получается, Тинькофф Журнал будет ЯНДЕКС.JOURNAL??

Ответить

Особенный паук например

Женя
4

ЯНДЕКС.JOURNAL

Завидно, да?)

Ответить

Женя Кузьмин

Особенный
13

Т—Ж переименуют в Яндекс.Журнал, но путать нас не перестанут...

Ответить

Вертикальный бас

Женя
0

Я—Ж с рубриками историй ЯЖмать, ЯЖпрограммист, ЯЖинвестор и т.д.

Ответить

Олег Мильдзихов

10

Бля, в чем логика?
Сначала сбер покупает Яндекс.Деньги, а теперь яшка покупает Тинькофф. Что дальше? Сбер приобретет тинька?

Ответить

Грузовой Артем

Олег
21

Microsoft покупает Disney

Ответить

Изящный теркин30см

Грузовой
6

ТикТок покупает Дисней

Ответить

Муниципальный космос

Изящный
0

Как раз Дисней любители песен в мультах и фильмах. Так что в такую сделку я бы поверил. Или наоборот.

Ответить

Желтый супер_стар

Олег
0

Это был раздел имущества, я.деньги был совместным предприятием

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Желтый
3

Дисней покупает порнохаб

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Дмитрий
6

Теперь там еще и петь будут🥰

Ответить

Муниципальный космос

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
3

Пока рот свободен.

Ответить

Обнули меня

Муницип…
1

«Холод всегда мне был по душе...»

Ответить

Муниципальный

Обнули
0

Тоже всегда сексуализировал Эльзу.

Ответить

Пустой холод

Олег
1

Apple потом купит того, кто останется

Ответить

Муниципальный космос

Пустой
1

There can be only one.

Ответить

Евгений Абрамовских

Олег
1

Яндекс.Деньги изначально сбером рулились, а сейчас это закрепляют. 

Ответить

Природный паук например

15

Жалкая пародия на майкрософт и беседку

Ответить

Здравый историк

11

Блять.

Ответить

Лишенный холод

9

пиздец

Ответить

Vitaliy Vitaliev

8

Все будет как с Убером - начало конца, буду себе искать новый банк.
Произойдет "Яндекс хуификация"

Ответить

Ничтожный микроскоп

7

Пиздец тиньков-банку.

Куда переходить? Блять.
2020 заебал уже.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Ничтожный
2

Проще переехать

Ответить

Новенький франт

Dmitry
3

проще

Сомневаюсь, что Европе вообще есть банки, хотя бы на толику удобные как российские

Ответить

Dmitry Shiryaev

Новенький
0

Суть не только в удобстве. Само собой, банк-клиенты у нас топчик, но мне в Европе не звонили из СБ о переводе из Иркутска и блокировке карты)

Ответить

Рыжий

Dmitry
2

Не проще, но нужно

Ответить

Dmitry Shiryaev

Рыжий
1

Лучше раньше, чем позже хД

Ответить

Непривычный татарин

2

По мне так одни поля ягоды, что Тинькоф, что Яндекс. Объясните мне плиз, почему все расстраиваются?

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Непривычный
12

Потому что охуенный банк был(

Ответить

Непривычный татарин

Тео
6

Почему именно был? Возьмут и все сломают?

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Непривычный
0

ну убер же сломали

Ответить

Непривычный татарин

Vitaliy
0

Как? Убер просто отдал в РФ все перевозки, в других странах он дальше работает.

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Непривы…
1

ну так есть же убер ру - плохая версия того что есть в мире, кстати мне интересно когда иностранец в РФ приезжает ему тоже пишет в международном уровне "обновите приложение"

Ответить

Shked

Vitaliy
1

А в чем нынешний убер плох относительно убера, который работал в РФ до приобретения Яндексом?

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Shked
0

Ну, например, теперь в других странах нужно пользоваться отельным "убером" а в России "убер ру" 
ну и чисто эстетически оригинальный "убер", с точки зрения дазйна,  отрисован самобытно а "убер ру" - калька с "яндекс такси" - и цены в нем обычно всегда выше, чем в "яндекс-такси"

Ответить

Shked

Vitaliy
1

Смешная претензия конечно.
Качество авто - похуй.
Качество водителей - похуй.
Цена кстати такая же, как и в яндексе, это два одинаковых агрегатора, по сути.

Дизайн не самобытный - пиздец нахуй че сотворили.

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Shked
0

хорошо другая претензия - заграницей (когда то туда все ездили) работает "убер" и не работает "убер ру" - если у меня в "убер" закончится срок действия банковской карты, то я даже не смогу ее перезабить, если, например, смс в другой стране не придут (а такое часто бывает) 

Ответить

Vladimir Medvedev

Непривычный
7

Ну я Тиньковым с удовольствием пользовался, все шикарно, а яндекс последние несколько лет только говно делает. То рекламу в навигатор встроит, то позорные яндекс новости, то в музыке по тихому поудаляет половину треков. Яндекс маркет стал говном, "беру" тож говно, яндекс-телефон - отврат, браузер ацтойный. Раньше, в нулевые, компания для пользователей жила, а теперь как мэйлру, даже хуже местами. Большая корпорация, которая класть хотела на людей.

Поживем-увидим, уходить то все-равно некуда...

Ответить

Antony Divnich

Непривычный
3

Вот была компания вся суть которой была в том, чтобы делать крутой банк. А потом ее купила другая компания суть которой выпустить 50 разных приложений и банк это просто одно из них. 

Ответить

Антон Лаврёнов

Непривычный
2

Потому что Тинькофф самый адекватный банк, самое удобное приложение, бесплатное обслуживание карточки Black по тарифу 6.2 и плюсом ещё начисляются кэш каждый месяц около 500 рублей. И вообще самые удобные переводы через Тиньку. Пользуюсь уже 1,5 года и все устраивает, до этого была карточка Яндекс.Тинькофф тоже бесплатная от них, там там ещё лучшее условия по каше были, но закрыли тариф и предложили перейти на бесплатную блэк

Ответить

DJ Ебан

4

Как и говорила Немагия: как и любой бизнес до этого, Тиньков сольет банк другим владельцам когда дела пойдут вниз

Ответить

alexferman

DJ
12

Просто невероятные провидцы, никто из бизнесменов ведь не делает так

Ответить

Roman Golovin

DJ
0

У Тинькова 40% всего

Ответить

Смертельный диод

DJ
0

Лол, бизнесмен ведёт себя как бизнесмен, что тебя удивляет?
Да и с каких пор у тинька дела плохо идти начали?

Ответить

bor_vn

Смертельный
0

Он же заболел сильно, а до этого дело завели

Ответить

Словесный Интервент

8

При скачивание обновлённого банковского приложения будет устанавливаться Яндекс Бар. 

Ответить

Пустой холод

7

А говорили что вброс https://vc.ru/finance/160073-kurs-evro-na-mosbirzhe-prevysil-90-rubley-na-fone-padeniya-cen-na-neft?comment=2086015

Ответить

Semen Semenov

4

Шо будет с нами теперь?

Ответить

Изящный теркин30см

Semen
9

Тинькофф. Найдутся все.

Ответить

Mamma Mia!

5

Блядь, и куда теперь?

Ответить

No Swey

Mamma
2

задаюсь тем же вопросом - куда бежать то? чет с альфами-хуяльфами не особо хочется дел иметь

Ответить

Vitaliy Vitaliev

No
0

у меня "альфа" тоже есть как зарплатная, но там все как-то попроще будет, а еще друг говорил что они часто прячут комиссии - ну во всяком случае так раньше было, не знаю как сейчас. 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Mamma
1

в Альфу? в Сити? в Райфайзен =О
сам сижу думаю

Ответить

No Swey

Vitaliy
1

Райфайзен из приведенных тобой вроде самый адекватный вариант

Ответить

Новенький франт

No
0

Хуйня. Есть не везде

Ответить

Antony Divnich

Новенький
0

А куда тогда?

Ответить

No Swey

Новенький
0

ты имеешь в виду терминалы и офисы? думаю в дефолт-сити это неактуально

Ответить

Евгений Свитницкий

Vitaliy
1

В Goldman Sachs иди, все банки им принадлежат))

Ответить

Особенный паук например

5

Выебет ли SEC Тинькофф Банк?)

Ответить

Изящный теркин30см

4

Теперь вместе с установкой Яндек Бара на вас будет автоматически оформляться кредит

Ответить

Депутат миллионов

4
Ответить

Alexandr Panasyuk

2

Кто может аргументировать бомбёж от новости ? Кроме «Яндекс заебал», я имею в виду

Ответить

alexferman

Alexandr
4

Укрупнения, слияния и поглощения почти никогда ничего хорошего для потребителей не несут

Ответить

Alexandr Panasyuk

alexferman
0

Примеры ?

Ответить

alexferman

Alexandr
0

Да

Ответить

Alexandr Panasyuk

alexferman
0

Чё, примеров не будет ?

Ответить

alexferman

Alexandr
0

Ага, ты выиграл, возьми с полки пирожок

Ответить

Евгений

alexfer…
0

так примеры будут? интересно посмотреть)

Ответить

alexferman

Евгений
0

Мне лень вспоминать и приводить

Ответить

Евгений

alexfer…
0

ну ептить а писать не лень?)))

Ответить

alexferman

Евгений
0

Я когда пишу мозг не напрягаю же

Ответить

Alexandr

alexfer…
0

Понятно ))00)

Ответить

Antony Divnich

Alexandr
0

Любая небольшая компания полирующая свой продукт в результате поглощенная Гуглом\Эплом\Майкрософт. Сериал Кремниевая долина смотрел?

Ответить

Евгений

Antony
0

любая компания готова продаться за хорошие деньги) это закон бизнеса!

Ответить

Лишенный холод

Alexandr
1

подгосударственные шавки покупают коммерческую организацию. это плохо. коммерсы могут в развитие и конкуренцию, госы нет

Ответить

alexferman

Лишенный
2

Какая-то клиника

Ответить

Лишенный холод

alexferman
1

ну давай, хуярь

Ответить

dmzkrsk

Alexandr
–1

На ТЖ не любят монополии

Ответить

Maxim Maximov

3

пидорасы

Ответить

Дорогой хот-дог

2

F

Ответить

Марк Гардер

0

Подскажите, пожалуйста, чем хорош этот банк? Я пользовался рокетом. Там все бесплатно, + кэшбэк.. Но банк закрыли. Какие плюшки у Тинькофф? Ассоциируется почему-то только с навязыванием кредитов и тд)

Ответить

Ничтожный микроскоп

Марк
7

Это охуенная версия рокета.
Ничего не навязывают. Отличная поддержка, помощь и сервис. Съем бабок в любом банкомате. Охуенное приложение

Ответить

Никита Хаецкий

Ничтожный
0

Навязывают. Поддержка тупая. Есть только интернет-банкинг, с которым удобно работать.

Ответить

Рыжий

Марк
4

 только с навязыванием кредитов и тд

Такого точно нет. Причем самому получить кредитку не так-то легко, НДФЛ-2 и все такое требуют. Но зато наеба нет, как в договоре и тарифном плане прописано - так и работает.
Поддержка очень хорошая, очень многие вопросы можно решить в чате в приложении, остальные вопросы решаются по телефону. Кэшбеки, но это вроде у многих банков есть. Сам личный кабинет очень удобен, по сравнению со сбером (лично пользовался и тем и тем)

Ответить

Населенный космос

Марк
1

По мне очень хороший интернет банк в плане удобства и интерфейса.

Ответить

Александра Ребиндер

Марк
0

Если учесть что Рокет делали по кальке Тинькофф, только хуже, то сразу все вопросы должны отпадать.

Ответить

Марк Гардер

Марк
0

Оформил) завтра доставка. Спасибо за ответы.

Ответить

Илья П.

Марк
0

А я тоже заказал на завтра)

Ответить

Особенный паук например

2

Скажу хуйню, но я за, если на всякие такси/драйвы будет повышенный кэшбек

Ответить

Кирилл Втюрин

Особенный
1

Так уже есть кобрендинговая карта у Яндекса и Тинькоффа/Альфы. Только вот условия по ней стали хуже, чем были изначально)

Ответить

Oldfag TV

Кирилл
0

У Тинькоффа - да, у Альфы - нет.

Ответить

Кирилл Втюрин

Oldfag
0

И у альфы тоже https://vc.ru/finance/154647-alfa-bank-sledom-za-tinkoff-uslozhnil-usloviya-karty-yandeks-plyus