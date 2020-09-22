Le Monde: Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок» Материал редакции
По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.
Владимир Путин во время разговора с Эммануэлем Макроном 14 сентября предположил, что Алексей Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок». Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники.
По данным журналистов, Путин рассказал президенту Франции, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» менее сложное в изготовлении, чем это принято считать. Путин также рассказал, что Навальный раньше симулировал болезни и шантажировал депутатов и чиновников, используя ФБК. Отсутствие уголовного дела Путин объяснил тем, что Германия и Франция не предоставили российским специалистам данные по этой ситуации.
Le Monde пишет, что Макрон не согласился с версией о попытке Навального самостоятельно себя отравить. Он также отверг версию Путина, что отравление связано с Латвией, где живет один из разработчиков «Новичка». Макрон рассказал Путину, что французские специалисты подтвердили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».
Телефонный разговор Путина и Макрона 14 сентября действительно состоялся. Согласно публикации Кремля, президент Франции призвал РФ внести ясность по расследованию ситуации с Навальным, а Путин подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны.
Путин внезапно перескочил на шаг №7
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Навального, но он сам
АХАХА, вот это ахтунк! На уровне Ника и Майка, тоже в дурку пора вслед за тараканом. Какие данные должна была предоставить Германия, когда отравление произошло в России? Где видео с камер в гостинице? Анализы тоже все были в России.
Раз шантажировал - значит всё что в фильмах ФБК правда, иначе бы легко и просто опровергли. Пукин такую чушь и компот несёт 🤦🏻♂️
Пукин такую чушь и компот несёт
Тебя это будто так удивляет, он уже давно под дурачка косит.
А косит ли?
Ну скорее всего косит, он обычно дурачком себя выставляет на международной арене, а внутри страны не такой.
Это ж 3-ый пункт по списку.
- не отравление, а сахар
- отравился, но не у нас
- отравился у нас, но сам
- отравился у нас, но случайно
- отравился у нас, мы виноваты, но хотели не его
- отравился у нас, мы виноваты, но не расчитали
Это каким надо быть отбитым, что принять новичок и сесть в самолёт, который летит час-два. Воу
Перепутал Новичок и Рафаэлку, а всё из-за чего? Срочно надо было выпить, так как резко упал сахар.
После секса с любовницей Певчих
Дурка ебать
https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html https://t.co/tIet5XnoY1
А разве на Украине, по версии российской пропаганды, не все журналисты - бандеровцы и им нельзя верить?
Там в последние пару месяцев некоторые журналисты с необычайным рвением принялись мочить Навального и белорусскую оппозицию. Хотя казалось бы, каким им дело, что до одного, что до других? Тот же Шарий сильно негодует, когда его называют прокремлёвским и обвиняют в финансировании из России, но вот почем-то повесточка сильно совпадает с придворными российскими СМИ. Помимо Шария к шельмованию подключилась также Олеся Медведева из Страны ЮА (рубрика "Ясно-Понятно). Поневоле закрадывается вопрос об источниках финансирования...
Послушать, что тот скажет. А тот фактически признался, что это они отравили.
Сообщение удалено
Сообщение удалено
Все переплетено
Море нитино
Потяни за нить и за ней потянется клубок
Этот мир веретено
Тебе надо в поэзию
это не ему, а книжному червю
ШОК. Навальный сам изготовил новичок в гостиничном номере!
Путин постепенно ёбу даёт, это ясно видно. До уровня Лукашеску осталось совсем ничего.
От сильного лидера ничего не осталось уже. Перед сербским президентом извиняется, перед французским президентом (который ГЕЙ и лояльные СМИ высмеивают это) какие-то нелепые оправдания придумывает, украинские чиновники открыто говорят, что кинули Путина и никаких последствий для них нет.
@@@ ОН НЕ ОТРАВИЛСЯ, А У НЕГО ПЕРЕДОЗИРОВКА АЛКОГОЛЯ @@@
@@@ ОН НЕ ОТРАВИЛСЯ, А ПРОСТО НАРУШИЛСЯ УГЛЕВОДНЫЙ БАЛАНС @@@
@@@ ОН НЕ ОТРАВИЛСЯ, У НЕГО УПАЛ САХАР В КРОВИ @@@
@@@ МЫ ЕГО НЕ ТРАВИЛИ, ОН ВЫПИЛ ПРОСРОЧЕННОЙ СВЯТОЙ ВОДЫ @@@
@@@ МЫ ЕГО НЕ ТРАВИЛИ, ЭТО СДЕЛАЛО НАТО @@@
@@@ ОН ОТРАВИЛСЯ САМ @@@
=== ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ===
@@@ МЫ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ЕГО ОТРАВИТЬ @@@
@@@ А ВЫ ГОСДОЛГ США ВИДЕЛИ? @@@
"Навальный раньше симулировал болезни". Чё?! Что-то не припомню такого)) Какую болезнь симулировал и когда?)
Когда ему в прошлый раз в глаза зелёнкой брызнули, команда Навального говорила о сильном химическом ожоге глаза, в результате которого он потерял 80% зрения на одни глаз, и мог его и вовсе лишится. Тогда ещё оппозиционера выпустили заграницу, выдав ему загранпаспорт, несмотря на действующий до этого запрет (он отбывал условный срок).
В тот раз всё обошлось, ожог оказался не столь серьёзным. Но как видим Путин это запомнил и затаил обиду.
И потому я кстати верю в этот слив. Едва бы французские журналисты смогли бы додуматься до таких подробностей, если даже у нас мало кто понимает, о чём идёт речь.
ну раньше было отравление какое-то
Да, было такое в прошлом году, в московском СИЗО. Вот как раз фото после гримировки, дубль 2.
Симулятор Хренов! Ещё и больничные неоднократные брал. И после всего этого он хочет пойти в отпуск. Летом!
Будто от балды лепит, что попало.
Реально просто насрать или настолько оторваны от реальности, что считают, словно их несвязный бред сможет кого-то пустить по ложному следу?
Как такая информация оказалась эксклюзивно у Le Monde?
Похоже на утку
Цветной меч
Макрон передал
да уж