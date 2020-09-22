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Артём Мазанов
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Le Monde: Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок» Материал редакции

По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.

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Владимир Путин во время разговора с Эммануэлем Макроном 14 сентября предположил, что Алексей Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок». Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники.

По данным журналистов, Путин рассказал президенту Франции, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» менее сложное в изготовлении, чем это принято считать. Путин также рассказал, что Навальный раньше симулировал болезни и шантажировал депутатов и чиновников, используя ФБК. Отсутствие уголовного дела Путин объяснил тем, что Германия и Франция не предоставили российским специалистам данные по этой ситуации.

Он [Путин] с презрением говорил об Алексее Навальном, называя его простым баламутом из интернета, который якобы в прошлом уже симулировал болезни.

Le Monde

Le Monde пишет, что Макрон не согласился с версией о попытке Навального самостоятельно себя отравить. Он также отверг версию Путина, что отравление связано с Латвией, где живет один из разработчиков «Новичка». Макрон рассказал Путину, что французские специалисты подтвердили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».

Телефонный разговор Путина и Макрона 14 сентября действительно состоялся. Согласно публикации Кремля, президент Франции призвал РФ внести ясность по расследованию ситуации с Навальным, а Путин подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны.

#новости #отравлениенавального

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66 комментариев
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FOX

75
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Сергей Королевский

FOX
18

Путин внезапно перескочил на шаг №7
.
Навального, но он сам

Ответить

Населенный космос

Сергей
1
Ответить

Андрей Рядькин

FOX
3
Ответить

Zero-one-one

41

Немцов сам застрелился, камеры сами выключились

Ответить

alex twit

24

Ихтамнет. Он сам. Это не мы
Карлан не блещет оригинальностью

Ответить

Alex Nevi

22

АХАХА, вот это ахтунк! На уровне Ника и Майка, тоже в дурку пора вслед за тараканом. Какие данные должна была предоставить Германия, когда отравление произошло в России? Где видео с камер в гостинице? Анализы тоже все были в России.
Раз шантажировал - значит всё что в фильмах ФБК правда, иначе бы легко и просто опровергли. Пукин такую чушь и компот несёт 🤦🏻‍♂️

Ответить

YeezySpace

Alex
2

Пукин такую чушь и компот несёт

Тебя это будто так удивляет, он уже давно под дурачка косит.

Ответить

Egor

YeezySpace
3

А косит ли?

Ответить

YeezySpace

Egor
1

Ну скорее всего косит, он обычно дурачком себя выставляет на международной арене, а внутри страны не такой.

Ответить

Dmitry Shiryaev

19

Это ж 3-ый пункт по списку.
- не отравление, а сахар
- отравился, но не у нас
- отравился у нас, но сам
- отравился у нас, но случайно
- отравился у нас, мы виноваты, но хотели не его
- отравился у нас, мы виноваты, но не расчитали

Ответить

Dmitry Soroka

10

Это каким надо быть отбитым, что принять новичок и сесть в самолёт, который летит час-два. Воу

Ответить

YeezySpace

9

Перепутал Новичок и Рафаэлку, а всё из-за чего? Срочно надо было выпить, так как резко упал сахар.

Ответить

Олег Иванов

YeezySpace
2

После секса с любовницей Певчих

Ответить

YeezySpace

Олег
2

А перед сексом деревенский самогон пили, смешивая с оксибутиратом.

Ответить

Особенный паук например

7

Дурка ебать

РИА Новости @rianru
Украинская журналистка нашла нестыковки в деле Навального. По ее мнению, блогер, возможно, вовсе не был в коме, и на это указывает ряд деталей
https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html https://t.co/tIet5XnoY1
Ответить

Сергей Королевский

Особенный
8

А разве на Украине, по версии российской пропаганды, не все журналисты - бандеровцы и им нельзя верить?

Ответить

solawind

Сергей
4

В соседнем обсуждении уже выяснили что эта "украинская" блогерша на самом деле из Сыктывкара, просто поменяли на якобы Украину, видимо РИА понимают что российским выбросам меньше поверят.

Ответить

Ничтожный ящик

Сергей
1

Если они поддерживают нужную идею, то можно

Ответить

Dias001 Rrn

Сергей
1

Там много совкодрочеров

Ответить

Романелло Кивогенс

Сергей
0

Там в последние пару месяцев некоторые журналисты с необычайным рвением принялись мочить Навального и белорусскую оппозицию. Хотя казалось бы, каким им дело, что до одного, что до других? Тот же Шарий сильно негодует, когда его называют прокремлёвским и обвиняют в финансировании из России, но вот почем-то повесточка сильно совпадает с придворными российскими СМИ. Помимо Шария к шельмованию подключилась также Олеся Медведева из Страны ЮА (рубрика "Ясно-Понятно). Поневоле закрадывается вопрос об источниках финансирования...

Ответить

Myrolav Dosiak

Особенный
1

главред – ватная помойка

Ответить

Лишенный холод

7

значит говорим, что сам сделал новичок, чтоб выпить, потому что баламут из интернета, но еще на всякий про латвию чё-нить добавляем, и вуаля - версия верняк

Ответить

SeniorVlados

6

А чё, обычный завтрак оппозиционера ведь. 

Ответить

Образованный космос

6

Зачем Макрон вообще разговаривал с так называемым президентом РФ? Что он собственно вообще мог узнать от лгунишки-коротышки?

Ответить

Изящный теркин30см

Образованный
0

Так чисто покекать

Ответить

alexferman

Образованный
0

Послушать, что тот скажет. А тот фактически признался, что это они отравили.

Ответить

Zero-one-one

0

Сообщение удалено

Ответить

Marhal_New _Arleana

Zero-one-one
16

Сообщение удалено
Все переплетено
Море нитино
Потяни за нить и за ней потянется клубок
Этот мир веретено

Ответить

Denis Krivonosov

Marhal_New
1

нитино - это как митино, только нитино?

Ответить

Zero-one-one

Marhal_New
–2

Тебе надо в поэзию 

Ответить

Изящный теркин30см

Zero-one-one
2

И в баттлы

Ответить

Denis Krivonosov

Zero-one-one
0

это не ему, а книжному червю

Ответить

alexferman

Denis
5

ЗАКОМПЛЕКСОВАННОМУ НЕДОНОСКУ-БУКВОЕДУ

Ответить

Denis Krivonosov

5

ШОК. Навальный сам изготовил новичок в гостиничном номере!

Ответить

Просто Тимуррр

Denis
0

Из простой пластиковой бутылки

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Denis
0

Вот что значит СОВЕТСКОЕ образование!

Ответить

one channel

4

Путин постепенно ёбу даёт, это ясно видно. До уровня Лукашеску осталось совсем ничего.

Ответить

YeezySpace

one
0

От сильного лидера ничего не осталось уже. Перед сербским президентом извиняется, перед французским президентом (который ГЕЙ и лояльные СМИ высмеивают это) какие-то нелепые оправдания придумывает, украинские чиновники открыто говорят, что кинули Путина и никаких последствий для них нет.

Ответить

Здравый историк

3

@@@ ОН НЕ ОТРАВИЛСЯ, А У НЕГО ПЕРЕДОЗИРОВКА АЛКОГОЛЯ @@@
@@@ ОН НЕ ОТРАВИЛСЯ, А ПРОСТО НАРУШИЛСЯ УГЛЕВОДНЫЙ БАЛАНС @@@
@@@ ОН НЕ ОТРАВИЛСЯ, У НЕГО УПАЛ САХАР В КРОВИ @@@
@@@ МЫ ЕГО НЕ ТРАВИЛИ, ОН ВЫПИЛ ПРОСРОЧЕННОЙ СВЯТОЙ ВОДЫ @@@
@@@ МЫ ЕГО НЕ ТРАВИЛИ, ЭТО СДЕЛАЛО НАТО @@@
@@@ ОН ОТРАВИЛСЯ САМ @@@
=== ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ===
@@@ МЫ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ЕГО ОТРАВИТЬ @@@
@@@ А ВЫ ГОСДОЛГ США ВИДЕЛИ? @@@

Ответить

Алый татарин

2

Перепутал с витаминками

Ответить

web-watcher

1

"Навальный раньше симулировал болезни". Чё?! Что-то не припомню такого)) Какую болезнь симулировал и когда?)

Ответить

Романелло Кивогенс

web-watcher
2

Когда ему в прошлый раз в глаза зелёнкой брызнули, команда Навального говорила о сильном химическом ожоге глаза, в результате которого он потерял 80% зрения на одни глаз, и мог его и вовсе лишится. Тогда ещё оппозиционера выпустили заграницу, выдав ему загранпаспорт, несмотря на действующий до этого запрет (он отбывал условный срок). 

В тот раз всё обошлось, ожог оказался не столь серьёзным. Но как видим Путин это запомнил и затаил обиду. 

И потому я кстати верю в этот слив. Едва бы французские журналисты смогли бы додуматься до таких подробностей, если даже у нас мало кто понимает, о чём идёт речь.

Ответить

YeezySpace

web-watcher
0

ну раньше было отравление какое-то

Ответить

web-watcher

YeezySpace
1

Да, было такое в прошлом году, в московском СИЗО. Вот как раз фото после гримировки, дубль 2.

Ответить

Желающий ГОСТ

1

Она сама себя похитила, а ковер задавал стиль всей комнате...

Ответить

MrZlydnya

1

Симулятор Хренов! Ещё и больничные неоднократные брал. И после всего этого он хочет пойти в отпуск. Летом! 

Ответить

Александр Добриневский

1

Ну Леха, ну баламут

Ответить

Вчерашний глобус

1

Ждём на ютьюбе «как приготовить новичок в домашних условиях»

Ответить

Anton Gostev

1

Будто от балды лепит, что попало.
Реально просто насрать или настолько оторваны от реальности, что считают, словно их несвязный бред сможет кого-то пустить по ложному следу?

Ответить

Солёная Капля

–4

Как такая информация оказалась эксклюзивно у Le Monde?

Похоже на утку

Ответить

solawind

Солёная
1

Лемонд это не жёлтая пресса, не замечены за тем чтобы фейки тискать

Ответить

Цветной меч

Солёная
0

Макрон передал

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Цветной
0

Передаст

Ответить

Функциональный торшер

0

Все правильно. Он сам его принял, не знал об этом, но сам принял.

Ответить

schmuck

0

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Ответить

Stanislav Sobolev

0

Это
Многое
Доказывает

Ответить

так не пойдёт

0

то есть реально была надежда, что это рабочая версия?

Ответить

Егор Харитонов

0

Цирк уехал, а клоуны остались

Ответить

Покойный крюк

0

Она утонула

Ответить

Kristofer Robin

0

и тут со дна постучали

Ответить

ouxen

0

похоже на правду

Ответить

Цветной меч

0

Путин назвал Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.

Уровень дискуссии в восточной Европе. Уровень дискуссии в восточной Европе никогда не меняется.

Ответить

Имя Фамилия

0

Плешивый с диктатором на пару кукухой поехали.

Ответить

Денис Вселенский

0

Пора бы уже деду закинуться этим препаратом

Ответить

Bad Mother Fucker

0

кажется, на эту тему я сегодня уже шутил

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