Первая допущенная к конкурсу Роскосмоса частная компания проиграла тендер государственному подрядчику Материал редакции
Об участии «Космокурса» в конкурсе стало известно меньше суток назад.
Компания «КосмоКурс» проиграла конкурс Роскосмоса на создание чертежей ракеты-носителя «Амур». Она была первым частным предприятием, допущенным к участию в проекте госкорпорации. О проигрыше «КосмоКурса» стало известно из документации на сайте госзакупок.
Победителем в конкурсе на создание эскизного проекта «Амура» стал государственный подрядчик РКЦ «Прогресс», известный по изготовлению «Союзов». Помимо «КосмоКурса» в тендере также участвовал государственный «Центр Хруничева», но он тоже проиграл «Прогрессу».
Теперь господрядчик займётся разработкой метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ», на создание которой вместе со стартовым комплексом выделят 407 миллионов рублей. Ракета будет состоять из двух ступеней, первую из которых планируют использовать на многоразовой основе. Роскосмос планирует, что ракета сможет выводить до 9,5 тонн полезного груза на орбиту при многоразовом использовании или 12 тонн при одноразовом.
Об участии «КосмоКурса» в конкурсе Роскосмоса стало известно утром 22 сентября — это первый подобный случай в истории российской космонавтики. До этого технику для госкорпорации изготавливала лишь частная «Даурия», но её спутники после вывода на орбиту так и не заработали.
«КосмоКурс» появился в 2014 году — компанию основал бывший сотрудник государственного «Центра Хруничева» Павел Пушкин. Компания планирует разработать одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль, а первый полёт длительностью 15 минут провести в 2025 году.
А почему бы редакции не попробовать проанализировать причину проигрыша на основании открытой информации?
Была бы интересная статья, можно было бы пригласить кого-нибудь от инженеров и специалистов по формированию тендерных заявок по 44 ФЗ (или какой там)
Даже 150 рублей закину
Удивительная история. Допустить, хотя бы чисто формально, к конкурсу к бюджетной кормушке кого-то, кроме своих дочек - это уже невиданная щедрость. Естественно никаких шансов у г-н Пушкина не было, но того гляди такими темпами лет через 10, что-нибудь да и кинут им в миску.
Но конкурс это же когда заказчик выбирает того кто им по душе, а не дух соперничества, фактические возможности и вот это вот все