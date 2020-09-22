Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.

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Алексей Навальный прокомментировал предположение Владимира Путина о том, что основатель ФБК мог сам принять яд из группы «Новичок». Об этом он сообщается в его инстаграме.

Навальный назвал версию Путина «хорошей». «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти „пожил достаточно“, — вот конечная цель моего хитрого плана», — объяснил он.

Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. Алексей Навальный основатель ФБК

Навальный считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации. «Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», — добавил он.

22 сентября газета Le Monde со ссылкой на источники рассказала, Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок». Президент Франции с этим предположением не согласился. По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.