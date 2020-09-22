Новости
Артём Мазанов
3481

«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд Материал редакции

Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.

61 комментарий
В закладки

Алексей Навальный прокомментировал предположение Владимира Путина о том, что основатель ФБК мог сам принять яд из группы «Новичок». Об этом он сообщается в его инстаграме.

Навальный назвал версию Путина «хорошей». «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти „пожил достаточно“, — вот конечная цель моего хитрого плана», — объяснил он.

Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому.

Алексей Навальный
основатель ФБК

Навальный считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации. «Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», — добавил он.

22 сентября газета Le Monde со ссылкой на источники рассказала, Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок». Президент Франции с этим предположением не согласился. По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.

#новости #отравлениенавального

Артём Мазанов PLUS
+138 780
И это не новость ИА «Панорама»
10
43
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 61, "likes": 43, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 215500, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Sep 2020 22:24:15 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
61 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Владимирович

4

Этот год войдет в учебники

Ответить

Кожаный Илья

Андрей
27

Не будет никаких учебников

Ответить

Серьёзный Валера

Кожаный
1

Чипирование решает, согласен.

Ответить

Андрей Владимирович

Кожаный
1

Хотя бы в ОБЖ надо включить кейс Навального

Ответить

ouxen

Андрей
0

как не надо отхлебывать из фляжки?

Ответить

Владимир Филатов

Кожаный
0

Потому что этот год будет длиться вечно!

Ответить

Смешанный Орзэмэс

Андрей
1

Ещё три месяца, погоди.

Ответить

ouxen

Смешанный
2

ты календарь переверни

Ответить

Особенный паук например

Андрей
0

Куда ещё войдёт этот год -__-

Ответить

Valeria Makarova

Особенный
2

За щеку шутникам про этот год

Ответить

Особенный паук например

8

Ну да, и Бари Алибасова тоже Путин отравил

Ответить

Изящный теркин30см

Особенный
11

Бари Алибасов - крот MИ-6

Ответить

Alexey Snooker

Особенный
1

Ну да, и Бари Алибасова

Это был он

Ответить

Кожаный Илья

Alexey
9

Еще и крот чешский, всё сходится

Ответить

ouxen

Кожаный
0

чехословатский ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

ouxen

Особенный
0

его отравил Бари Барьевич, чтобы отжать квартиру ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

FOX

7

а вот и "дырки" на шее показал а то ведь лахтинские извились что у него отравление и трахеостому не делали

Ответить

Строгий корабль

FOX
12

Это компьютерные технологии, я Михалков

Ответить

Ed Dream

FOX
–1

Это потница, посмотрите внимательно. Не похоже на дырки от катеторов. 

Ответить

FOX

Ed
1

предложи витязевой

Ответить

Ed Dream

FOX
0

Нафиг не надо. Я художник, я так вижу. 

Ответить

Водный утюг

5

Ну да, это ж всего «Новичок» — любой дурак может сделать сам.

Ответить

Особенный паук например

Водный
10

Любой новичок

Ответить

ouxen

Особенный
1

новичкам везет

Ответить

Bulky Blackcrappie

7

Боюсь, если он вернётся в Россию, через пару лет он ещё и застрелится, несколькими выстрелами в затылок 😰

Ответить

ouxen

Bulky
3

упадёт сердцем на нож 10 раз

Ответить

Иван Клюхин

–9

А есть пруфы, что Путин такое говорил или это просто общение с рандомной копипастой из газеты?

Ответить

alexferman

Иван
17

Да, ссылочку на RT хотелось бы увидеть

Ответить

Готовый магнит

alexferman
2

На неполживые сми

Ответить

Строгий корабль

Готовый
1

На российскую газету

Ответить

Строгий корабль

Строгий
0

Это название если что
Российская газета

Ответить

Bad Mother

Строгий
0

спасибо, кэп

снова выручил

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
1

на "вестник ереванского рынка"

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
1

а стоп, это же одно и тоже

Ответить

Какой Кошмар

2

Простите

Ответить

Вирусный инструмент

Какой
2

ума турман

Ответить

Вирусный инструмент

Вирусный
1

я так ждала тебя вова

Ответить

Bad Mother Fucker

Вирусный
0

а, бля

Ответить

Вирусный инструмент

Bad
1

самая быстрая рука на диком западе

Ответить

Вирусный

Вирусный
0

надрочился

Ответить

Bad Mother Fucker

Вирусный
0

"Я так ждала тебя, Вова"

Ответить

schmuck

Какой
0

Водонаева после попойки

Ответить

Макс Бескоровайный

2

Путин и его прихвостни поймут только ироничный приговор а Гааге или ироничную петлю на шее, а не ироничный твит.

Ответить

Особенный паук например

2

что за нахуй в моей стране бля(

Ответить

ouxen

Особенный
0

не его, вот и бесится

Ответить

Дмитрий Шубкин

1

Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.

так вот кто донаты ему слал

Ответить

Alexandr Ivanov

1

В связи с последними событиями сериал карточный домик залупа) 

Ответить

Образованный космос

0

Сам готовлю на кухне, сам ем

Ответить

Ler Ler

–6

после комы ох как долго не ходят ...а этот пишет и пишет 
сначала его траванула помощница засланная с германии .... потом спектакль с комой ну и так далее .

Ответить

Abram Dikoy

Ler
1

Чиво бля? 

Ответить

ouxen

0

похоже всё так и было

Ответить

Gleb Khineev

0

...

Ответить

Дипломатический ихтиандр

0

После отравления всегда чувство юмора повышается

Ответить

Abram Dikoy

0

Навальный не представлял себе наверно никогда что будет время когда каждый его пост в соцсетях будет в каждом сми

Ответить

ouxen

Abram
0

а толку то

Ответить

Abram Dikoy

ouxen
0

Так можно про все сказать

Ответить

ouxen

Abram
0

про протесты в белоруссии нельзя!

Ответить

Low Catch

0

@По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников@

Поправьте на "назвал".

Ответить

Неясный космос

0

капец у вождя на шее вмятины от катетеров
наверняка шрамами останутся

Ответить

Сергей Лукин

–1

Хайпанул на своей смерти

Ответить

Nick No

–5

Решил хайпануть на своей смерти в самом деле. Аккурат к дню голосования. Эх, Лёша, не щадишь себя. Да, да, все так подгадал, спасибо друзьям из ФСБ

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Владельцы айфонов научились менять внешний вид иконок и стали создавать темы — помогли новые функции iOS 14
Когда-то пользователи iOS иронизировали над «безвкусными дизайнерами» с Android. Теперь настало их время.
235
Дизайн и архитектура
Фасадный армагеддон
Вот вы заминусовали мою статью про вентфасады. А я еще напишу про них. Нашла статью про опасность вентфасадов.
186
Интернет
«Малая часть былого величия»: тред с фотографиями заброшенных пионерлагерей
В советские времена их было около 40 тысяч, но сейчас внутри всё медленно разрушается.
242
Популярное за три дня
Новости
«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиардов долларов
Слухи о сделке ходили несколько недель.
617
Новости
Власти Белоруссии сочли стрельбу по журналистке «Нашей Нивы» «несчастным случаем на производстве». Издание оштрафуют
Издание должно было «предотвратить» этот инцидент, а так как он случился — провести расследование и сообщить властям.
92
Новости
«Вы забыли эти вещи»: парк в Таиланде будет возвращать туристам мусор по почте
Так власти хотят бороться с загрязнением старейшего национального парка страны.
30
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

rossoshmap

Ламповая трансляция: Tesla…

Roman Moskovskiy

Ламповая трансляция: Tesla…

Настя Кудри

В британской деревне из-за…

schmuck

«Я, как дурак, пролежал в коме…

Oldfag TV

«Яндекс» договорился о покупке…

rossoshmap

Ламповая трансляция: Tesla…

Roman Moskovskiy

Ламповая трансляция: Tesla…

Серьёзный Валера

Google запускает очередной…

Алексей Любимцев

Ламповая трансляция: Tesla…

Десятичный логарифм

Ламповая трансляция: Tesla…

Десятичный логарифм

Ламповая трансляция: Tesla…

Десятичный логарифм

Ламповая трансляция: Tesla…

кола

«Даркнет — это не сказка»: в…

Oldfag TV

Ламповая трансляция: Tesla…

Daniil Minashkin

«Даркнет — это не сказка»: в…

Алексей Любимцев

Ламповая трансляция: Tesla…

Полуэкт Полуэктович

«Яндекс» договорился о покупке…

ouxen

«Даркнет — это не сказка»: в…

Abram Dikoy

«Даркнет — это не сказка»: в…

Бармаглот

Запись в подсайте Животные