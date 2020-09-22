«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд Материал редакции
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
Алексей Навальный прокомментировал предположение Владимира Путина о том, что основатель ФБК мог сам принять яд из группы «Новичок». Об этом он сообщается в его инстаграме.
Навальный назвал версию Путина «хорошей». «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти „пожил достаточно“, — вот конечная цель моего хитрого плана», — объяснил он.
Навальный считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации. «Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», — добавил он.
22 сентября газета Le Monde со ссылкой на источники рассказала, Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок». Президент Франции с этим предположением не согласился. По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.
Этот год войдет в учебники
Кожаный Илья
Не будет никаких учебников
Хотя бы в ОБЖ надо включить кейс Навального
Смешанный Орзэмэс
Ещё три месяца, погоди.
Особенный паук например
Куда ещё войдёт этот год -__-
Ну да, и Бари Алибасова
Это был он
а вот и "дырки" на шее показал а то ведь лахтинские извились что у него отравление и трахеостому не делали
Боюсь, если он вернётся в Россию, через пару лет он ещё и застрелится, несколькими выстрелами в затылок 😰
А есть пруфы, что Путин такое говорил или это просто общение с рандомной копипастой из газеты?
Да, ссылочку на RT хотелось бы увидеть
Готовый магнит
На неполживые сми
Строгий корабль
На российскую газету
Строгий корабль
Это название если что
Российская газета
на "вестник ереванского рынка"
Простите
Вирусный инструмент
ума турман
Вирусный инструмент
я так ждала тебя вова
а, бля
Путин и его прихвостни поймут только ироничный приговор а Гааге или ироничную петлю на шее, а не ироничный твит.
Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.
так вот кто донаты ему слал
после комы ох как долго не ходят ...а этот пишет и пишет
сначала его траванула помощница засланная с германии .... потом спектакль с комой ну и так далее .
Навальный не представлял себе наверно никогда что будет время когда каждый его пост в соцсетях будет в каждом сми
@По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников@
Поправьте на "назвал".
Решил хайпануть на своей смерти в самом деле. Аккурат к дню голосования. Эх, Лёша, не щадишь себя. Да, да, все так подгадал, спасибо друзьям из ФСБ