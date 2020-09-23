Новости
Алексей Боржонов
1999

В Дагестане прошли столкновения местных жителей с Росгвардией. Конфликт начался из-за строительства на спорных землях Материал редакции

Есть пострадавшие и задержанные.

17 комментариев
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В поселке Красноармейский под Махачкалой прошли столкновения местных жителей с Росгвардией, сообщает газета «Черновик». Около 300 человек вышли на акцию против начавшегося строительства на границе с посёлком Семендер — территории, которую местные жители считают принадлежащей им по закону.

Как пишет издание, по периметру стройки выстроились сотрудники Росгвардии и полиции, чтобы протестующие не помешали строительству. Местные жители сообщили «Черновику», что там произошли локальные стычки: в силовиков бросали камни, а те стали стрелять в воздух из травматического оружия. Также сотрудники органов применили слезоточивый газ, дубинки и электрошокеры, утверждает местная жительница.

Очевидцы утверждают, что росгвардейцев было около 70. Примерно 20 человек задержаны, «многие» получили травмы, два человека, пишет «Черновик», получили ранения из травматического оружия.

Конфликт из-за спорных земель продолжается несколько лет. В 2006 году местные власти отдали территорию в долгосрочную аренду садоводческому товариществу. Местные жители утверждают, что им обещали передать эти земли, когда они вернулись в Дагестан после депортации в Чечню. Мэрия Махачкалы заявила, что территория носит неопределённый статус, так как архивные документы, позволяющие разрешить конфликт, утеряны. Теперь же местные жители вышли на протесты из-за начавшейся стройки на спорной земле.

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17 комментариев
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Сергей Лукин

10

Под Махачкалой произошел махач

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alexferman

6

Надеюсь, перестреляют друг друга

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Zoid Q

alexferman
0

Не забывай, что с той и той стороны — люди. И неважно кто там мусора или дагестанцы. Такие призывы с твоей стороны совершенно не уместны.

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Kubig

5

А известно за кого они там в этом своём Дагестане голосовали?

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Восточный хичхакер

Kubig
0

Будто не знаешь 

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Александр Барановский

1
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Lolodin

0

Ничего не понятно, но очень интересно. У Чечни с Дагестаном постоянные тёрки насчёт территории. А как с этим связано строительство и т.д.? Ничего не понятно...

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Злобный Башкир

Lolodin
2

Вот как я это понял:
1. В 44-ом чеченцев депортировали в Казахстан.
2. А дагестанцев в Чечню.
3. Потом вернулись чеченцы на свои земли.
4. Ну и соответственно эти местные жители на свои. Но некоторые земли чеченцев сейчас принадлежит Дагестану.
5. А этим жителям обещали, что эти земли отдадут им, но "потеряли документы". Но не понял, когда были даны эти обещания.

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Антон Лисин

0

По шлемам надают иивыебут 

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Zero-one-one

0

Горные народы стали терпильнее, в них стреляют, а они камнями кидают)))) 

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Игорец Обыкновенный

0

«Есть пострадавшие и задержанные» ну это то ясно, а среди дагестанцев кого нибудь задержали или кто нибудь пострадал?)

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Semen Semenov

0

Пацаны не стреляйте в друг друга, вам больше нечего делить

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Арье Гекюм

0

Стрельба в воздух это когда целился в людей, но не попал?

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Верхний мангал

Арье
0

когда и не целился, и не попал, ежжи

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Арье Гекюм

Верхний
0

В Дагестане даже росгвардия стреляет в воздух, ежжи

Ответить

Верхний мангал

Арье
0

в дагестане все стреляют в воздух, ежжжи
ты там оказываешься и начинаешь сразу, в связи с непреодолимым желанием, место такое

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сироп от щекотки

0

Вайяяя😱

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