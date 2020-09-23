В Дагестане прошли столкновения местных жителей с Росгвардией. Конфликт начался из-за строительства на спорных землях Материал редакции
Есть пострадавшие и задержанные.
В поселке Красноармейский под Махачкалой прошли столкновения местных жителей с Росгвардией, сообщает газета «Черновик». Около 300 человек вышли на акцию против начавшегося строительства на границе с посёлком Семендер — территории, которую местные жители считают принадлежащей им по закону.
Как пишет издание, по периметру стройки выстроились сотрудники Росгвардии и полиции, чтобы протестующие не помешали строительству. Местные жители сообщили «Черновику», что там произошли локальные стычки: в силовиков бросали камни, а те стали стрелять в воздух из травматического оружия. Также сотрудники органов применили слезоточивый газ, дубинки и электрошокеры, утверждает местная жительница.
Очевидцы утверждают, что росгвардейцев было около 70. Примерно 20 человек задержаны, «многие» получили травмы, два человека, пишет «Черновик», получили ранения из травматического оружия.
Конфликт из-за спорных земель продолжается несколько лет. В 2006 году местные власти отдали территорию в долгосрочную аренду садоводческому товариществу. Местные жители утверждают, что им обещали передать эти земли, когда они вернулись в Дагестан после депортации в Чечню. Мэрия Махачкалы заявила, что территория носит неопределённый статус, так как архивные документы, позволяющие разрешить конфликт, утеряны. Теперь же местные жители вышли на протесты из-за начавшейся стройки на спорной земле.
Надеюсь, перестреляют друг друга
Не забывай, что с той и той стороны — люди. И неважно кто там мусора или дагестанцы. Такие призывы с твоей стороны совершенно не уместны.
А известно за кого они там в этом своём Дагестане голосовали?
Ничего не понятно, но очень интересно. У Чечни с Дагестаном постоянные тёрки насчёт территории. А как с этим связано строительство и т.д.? Ничего не понятно...
Вот как я это понял:
1. В 44-ом чеченцев депортировали в Казахстан.
2. А дагестанцев в Чечню.
3. Потом вернулись чеченцы на свои земли.
4. Ну и соответственно эти местные жители на свои. Но некоторые земли чеченцев сейчас принадлежит Дагестану.
5. А этим жителям обещали, что эти земли отдадут им, но "потеряли документы". Но не понял, когда были даны эти обещания.
«Есть пострадавшие и задержанные» ну это то ясно, а среди дагестанцев кого нибудь задержали или кто нибудь пострадал?)
Стрельба в воздух это когда целился в людей, но не попал?
когда и не целился, и не попал, ежжи
В Дагестане даже росгвардия стреляет в воздух, ежжи
в дагестане все стреляют в воздух, ежжжи
ты там оказываешься и начинаешь сразу, в связи с непреодолимым желанием, место такое