Сбербанк купит музыкальный сервис «Звук» и запустит на его базе стриминговый сервис «СберЗвук» Материал редакции
«Звук» работает с 2010 года, он позволяет слушать музыку как бесплатно, так и по подписке.
Сбербанк выкупит 100% акций компании «Звук» и запустит на базе музыкального сервиса собственный стриминговый сервис «СберЗвук». Об этом TJ сообщили представители компании.
Генеральным директором нового сервиса будет Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 года по 2017 год. Нынешний глава сервиса Игорь Мухин останется в команде. Сервис интегрируют в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям. Туда уже добавили авторизацию по «Сбербанк ID». Музыка сервиса также будет представлена в будущих сервисах подписки и «умных» устройствах банка.
«Звук» работает с 2010 года, сервисом можно пользоваться бесплатно или по подписке за 169 рублей в месяц. По данным сервиса, у него 40 миллионов треков от Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group. По собственным данным, у сервиса восемь миллионов слушателей, пять из которых — из России и СНГ.
О том, что Сбербанк планирует запустить стриминговый сервис СМИ сообщали в августе 2019 года.
Самое тупое название сервиса...
Нет бы Сбер Музыка.
Верхний мангал
а может это ты пидор?
Бля, ну и топ...
Может покажешь сервис, где другой топ? Может spotify? Или может Эпол? Где лучше?
Вот позиции трека Тимати и Моргенштерна пару дней назад.
Определенный паук например
Передаю привет из спотифая.
Действительно, как будто говноеды зависят от платформы
Определенный паук например
Надо признать, что в спотифае у аудитории чуть более разнообразный рацион из говна (с корейщиной и мокрыми кисками).
Иностранный единорожек88
Ну может Яндекс передумает насчет Тинькоффа и на Сбер переключится. Все лучше, чем нормальный банк терять
Не тж, а ебаный виси+дтф
Почему нас это должно ебать что там покупает сбер? Как нас это касается?
Если музыка будет в lossless, то название "СберЗвук" будет более чем оправданным