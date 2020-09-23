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Артём Мазанов
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Сбербанк купит музыкальный сервис «Звук» и запустит на его базе стриминговый сервис «СберЗвук» Материал редакции

«Звук» работает с 2010 года, он позволяет слушать музыку как бесплатно, так и по подписке.

44 комментария
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Сбербанк выкупит 100% акций компании «Звук» и запустит на базе музыкального сервиса собственный стриминговый сервис «СберЗвук». Об этом TJ сообщили представители компании.

Генеральным директором нового сервиса будет Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 года по 2017 год. Нынешний глава сервиса Игорь Мухин останется в команде. Сервис интегрируют в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям. Туда уже добавили авторизацию по «Сбербанк ID». Музыка сервиса также будет представлена в будущих сервисах подписки и «умных» устройствах банка.

«Звук» работает с 2010 года, сервисом можно пользоваться бесплатно или по подписке за 169 рублей в месяц. По данным сервиса, у него 40 миллионов треков от Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group. По собственным данным, у сервиса восемь миллионов слушателей, пять из которых — из России и СНГ.

О том, что Сбербанк планирует запустить стриминговый сервис СМИ сообщали в августе 2019 года.

#новости #сбербанк

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44 комментария
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Верхний мангал

20

сберзвук ахахаха
ахахахахах

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schmuck

Верхний
2

сберпук

Ответить

Верхний мангал

schmuck
5

в лужу

Ответить

Криминальный Никита

Верхний
1

Аудиоденьги

Ответить

Поверхностный паркур

Верхний
0

Привет

Ответить

Верхний мангал

Поверхностный
0

прив

Ответить

Иностранный единорожек88

9

Топ "лучших" песен:
Тима Белорусских

Элджей

Крид

по подписке за 169 рублей в месяц

Любит Сбер всякое говно покупать.

Ответить

Z IN THE ASS

Иностранный
4

Да это во всех стримингах. Говно оно везде говно )

Ответить

Каменный дым

7

Какой-то парад испанского стыда от Сбера.

Ответить

Пешка Комитета

6

Самое тупое название сервиса...
Нет бы Сбер Музыка.

Ответить

miniawe .

Пешка
0

Может СберБасс? 

Ответить

Верхний мангал

miniawe
1

а может это ты пидор?

Ответить

Ответственный кран

Верхний
0

СберПидор

Ответить

Верхний мангал

Ответственный
0

СберГей

Ответить

Лысина Арика

Пешка
0

Не лучше/

Ответить

Andrey Bukhteev

3

Бля, ну и топ...

Ответить

YeezySpace

Andrey
4

Может покажешь сервис, где другой топ? Может spotify? Или может Эпол? Где лучше?

Вот позиции трека Тимати и Моргенштерна пару дней назад.

Ответить

Определенный паук например

Andrey
2

Передаю привет из спотифая.

Ответить

Litnikov Danil

Определенный
0

Действительно, как будто говноеды зависят от платформы

Ответить

Определенный паук например

Litnikov
0

Надо признать, что в спотифае у аудитории чуть более разнообразный рацион из говна (с корейщиной и мокрыми кисками).

Ответить

Отрицательный бинокль

4

Че за хуйня????

Ответить

Духовный утюг

2

Сребпук

Ответить

Младший яд

1

Кто-нибудь, купите уже сбер и остановите это.

Ответить

Иностранный единорожек88

Младший
0

Ну может Яндекс передумает насчет Тинькоффа и на Сбер переключится. Все лучше, чем нормальный банк терять

Ответить

Младший яд

Иностранный
0

У яндекса нет столько ресурсов)

Ответить

Какой Кошмар

1

ммм, Сберегательный Звук, как логично

Ответить

Oldfag TV

1

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

# realfiddy

0

Не тж, а ебаный виси+дтф

Почему нас это должно ебать что там покупает сбер? Как нас это касается?

Ответить

Nikita Zubkov

#
1

Все успешные люди давно с виси сюда ушли.

Ответить

Ответственный кран

#
0

Будетм потом в Священном Союзе Сбера России все его слушать

Ответить

Кузькин отец

0

Сбер нацелился испоганить всё, до чего только дотянутся яручонки Грефа

Ответить

Ответственный кран

0

Лучше бы звйцев.нет купили xD

Ответить

Антон Аникин

0
Ответить

Alex Alen

0
Ответить

Аристарх Знаменский

0

Давно жду Сбертакси

Ответить

Ответственный кран

0

АХАХАХ

Ответить

Александр Ярви

0

Если музыка будет в lossless, то название "СберЗвук" будет более чем оправданным

Ответить

Пространственный файл

0

 СберЗвук

Ответить

Илья Бузыцков

0

Сбербанк выходит против Яндекса, спешите видеть

Ответить

Человеческий Денис

0

надо было назвать по аналогии со СберMoney - СберZvooq. Нужно больше переключения раскладок!

Ответить

Линейный магнит

0

СберСук.

Сколько можно покупать ? У всех есть бабки, кроме меня? Почему все вокруг покупают все подряд?

Ответить

Litnikov Danil

Линейный
0

Можешь купить акцию сбера

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Nikita Zubkov

Линейный
0

Я купил свою первую компанию в 16 лет

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Zero-one-one

0

Пахнет монополией

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