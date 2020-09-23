Из дагестанской колонии сбежали шестеро заключённых. Они вырыли подкоп Материал редакции
Осуждённые должны были отбывать сроки от восьми до 15 лет.
Шесть заключённых сбежали из колонии в Дагестане через подкоп, сообщается на сайте УФСИН республики.
Подкоп заметили во время обхода в ночь на 23 сентября, после чего сотрудники колонии провели подсчёт осуждённых и выяснили, что шестеро сбежали. По тревоге подняли весь личный состав сводного отряда УФСИН по Дагестану, а также состав МВД республики. Расставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировочные данные, сформированы группы преследования, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечает Baza, осуждённые больше года готовились к побегу и рыли тоннель. По информации издания, четверо из них отбывали сроки за преступления, связанные с наркотиками, двое — за убийства. То же подтвердил «Интерфаксу» представитель МВД. По его информации, один осуждённый приговорён к 15 годам, двое — к 12 годам, один — к восьми, ещё двое к другим срокам не меньше восьми лет.
Сразу напомнило)
они туда и освещение проложили, и вентиляцию, я смотрю.
А куда они землю девали?
Возможно по ночам копали сообщники со стороны улицы. А то хз куда девалась земля и как они проносили в камеру длинные доски для укрепления тоннеля. И все это в колонии строгого режима, где заключенных проводят по коридорам через несколько защищенных уровней. Скорее всего были и сообщники со стороны администрации колонии. Еще заметил как ровно вырезан квадрат бетонного пола, как будто специнструментом
Как они поняли, что те готовились больше года?
Годом раннее, заметили что те что-то копают, но решили забить на это дело?
Граф Монтеристозоев