Новости
Алексей Боржонов
2934

Из дагестанской колонии сбежали шестеро заключённых. Они вырыли подкоп Материал редакции

Осуждённые должны были отбывать сроки от восьми до 15 лет.

18 комментариев
В закладки
Подкоп Видео из телеграм-канала РИА 

«Новости»

Шесть заключённых сбежали из колонии в Дагестане через подкоп, сообщается на сайте УФСИН республики.

Подкоп заметили во время обхода в ночь на 23 сентября, после чего сотрудники колонии провели подсчёт осуждённых и выяснили, что шестеро сбежали. По тревоге подняли весь личный состав сводного отряда УФСИН по Дагестану, а также состав МВД республики. Расставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировочные данные, сформированы группы преследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечает Baza, осуждённые больше года готовились к побегу и рыли тоннель. По информации издания, четверо из них отбывали сроки за преступления, связанные с наркотиками, двое — за убийства. То же подтвердил «Интерфаксу» представитель МВД. По его информации, один осуждённый приговорён к 15 годам, двое — к 12 годам, один — к восьми, ещё двое к другим срокам не меньше восьми лет.

#новости

Алексей Боржонов PLUS
+46 997
3
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 15, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 215636, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Sep 2020 09:49:23 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan Peterburgsky

27

Сразу напомнило)

Ответить

German Times

Ivan
0

Они уже в Зихуантанехо, собирают коку.

Ответить

Абстрактный глобус

Ivan
0

Сколько говоришь у тебя было парней?

Ответить

Дмитрий Рублев

11
Ответить

Иностранный единорожек88

9

Ждем новую адаптацию, видимо

Ответить

Дмитрий Пигов

Иностранный
1

Пабэг

Ответить

al ak

7

они туда и освещение проложили, и вентиляцию, я смотрю.

Ответить

Jakub Marona

al
1

Плакали всей тюрьмой

Ответить

Никита Сопов

6
Ответить

Vadim Kraev

1

А куда они землю девали? 

Ответить

Аристарх Знаменский

Vadim
7

Возможно по ночам копали сообщники со стороны улицы. А то хз куда девалась земля и как они проносили в камеру длинные доски для укрепления тоннеля. И все это в колонии строгого режима, где заключенных проводят по коридорам через несколько защищенных уровней. Скорее всего были и сообщники со стороны администрации колонии. Еще заметил как ровно вырезан квадрат бетонного пола, как будто специнструментом

Ответить

Maksim Derkach

Vadim
3

ели

Ответить

muunu

2

Как они поняли, что те готовились больше года?
Годом раннее, заметили что те что-то копают, но решили забить на это дело?

Ответить

Maksim Derkach

muunu
0

по проделанной работе

Ответить

Maksim Derkach

2

это потому что не расставили патрули с собаками

Ответить

конгруэ́нтный

2

старались ребята круто

Ответить

Анастасия Зиммельвейц

1

Граф Монтеристозоев

Ответить

Абстрактный глобус

Анастасия
0

Грач

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
197
Новости
Власти Петербурга разослали в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах
С момента «выявления» экстремистской информации до сообщения о ней в органы должно пройти не больше суток.
137
Новости
«Яндекс.Музыка»: за 10 лет работы сервиса пользователи стали чаще слушать русские треки — в семь раз
В 2010 году в топ-100 было 52 русскоязычных трека, в 2020 — уже 87.
153
Популярное за три дня
Новости
«Отправили абсолютно голого»: Навальный потребовал от силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления
Навальный также заявил, что жена Юлия «спасла» его своим присутствием в больнице — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии.
276
Новости
Власти Белоруссии сочли стрельбу по журналистке «Нашей Нивы» «несчастным случаем на производстве». Издание оштрафуют
Издание должно было «предотвратить» этот инцидент, а так как он случился — провести расследование и сообщить властям.
95
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
197
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

alexferman

Навального выписали из…

Jakub Marona

Новая методичка 2.0

Убедительная…

Навального выписали из…

Кузькин отец

Запись в подсайте Twitter

Bad Mother Fucker

Да оно же прогнило насквозь…

the art of гепард

Навального выписали из…

alexferman

Навального выписали из…

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

FOX

Новая методичка 2.0

the art of гепард

Навального выписали из…

the art of гепард

Навального выписали из…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Jared

Да оно же прогнило насквозь…

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

Zoibana

Олег Тиньков останется с…

Александр Великий

У резиденции Лукашенко в Минске…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Dias001 Rrn

В Дагестане прошли столкновения…