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Аня Бегиашвили
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Мэром румынской деревни избрали кандидата, умершего незадолго до выборов. Жители пришли праздновать к нему на могилу Материал редакции

Имя действующего главы уже нельзя было убрать из бюллетеней, а его самого — заменить на другого кандидата. Так что жители таким образом проголосовали за перевыборы.

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Ион Алиман Фото Gazeta de Sud

В румынской деревне Девеселу выборы мэра выиграл умерший кандидат. Ион Алиман скончался за 10 дней до голосования, и его имя не успели убрать из бюллетеней. Теперь в поселении должны пройти повторные выборы.

Алиман умер из-за осложнений, вызванных Covid-19. Бюллетени с его кандидатурой к этому моменту уже напечатали

57-летний Ион Алиман проработал мэром Девеселу два срока: впервые его избрали в 2012 году. В 2020 году он в третий раз выдвинул кандидатуру от Партии социал-демократов для участия в выборах 27 сентября. Незадолго до них Алиман заразился коронавирусом Covid-19, а 17 сентября умер в больнице от осложнений.

В соответствии с местным законодательством бюллетени напечатали за две недели до дня голосования. Алиман умер позже, и его имя не могли убрать из списка. А у партии социал-демократов уже не было возможности предложить другого кандидата.

27 сентября голоса за Алимана отдали 1020 из 1700 избирателей в Девеселу, где живут около 3000 человек. Заместитель бывшего мэра Николае Добре связал столь высокий результат с тем, что другие кандидаты не пользуются таким доверием местных жителей. По его словам, голосами на последних выборах избиратели отдали Алиману дань уважения. Но на Reddit отмечают, что СДП призывала жителей голосовать за Алимана, потому что не успевала выдвинуть другого своего представителя.

После выборов жители Девеселу пришли на могилу Алимана

Поздно вечером, когда исход выборов стал очевиден, многие жители деревни отправились на могилу Алимана. Они зажгли свечи, лампады и фонари, «поздравив» избранного мэра аплодисментами. На видео, распространившемся в соцсетях, сторонники Алимана говорят: «Мы заставим вас гордиться, мы знаем, что откуда-то с высоты вы смотрите» и «Это ваша победа».

В ближайшее время в Девеселу пройдут повторные выборы мэра. Пока исполнять обязанности главы деревни обязанности будет его заместитель.

#выборы #политика #covid19 #новости

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7 комментариев
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Vasya Ivasya

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Хороший мэр - мертвый мэр. 

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Никита Литвинов

Vasya
0

Тянет на 282

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Реальный инструмент

Никита
0

Румынский же, на медаль тянет

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Artem Gruzdev

4

Повторные выборы мэра понадобятся только, если в текущего вбили осиновый кол. Это же Румыния! Родина Дракулы.

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Дефицитный Сервелат

3

Некрократия.

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Серьезный динозавр

0

Гайдай какой-то

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Ваня Погост

0

Электорат: «Как ты мог! Вставай и правь нами, сукин сын!»

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