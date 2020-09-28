Имя действующего главы уже нельзя было убрать из бюллетеней, а его самого — заменить на другого кандидата. Так что жители таким образом проголосовали за перевыборы.

В румынской деревне Девеселу выборы мэра выиграл умерший кандидат. Ион Алиман скончался за 10 дней до голосования, и его имя не успели убрать из бюллетеней. Теперь в поселении должны пройти повторные выборы.

Алиман умер из-за осложнений, вызванных Covid-19. Бюллетени с его кандидатурой к этому моменту уже напечатали

57-летний Ион Алиман проработал мэром Девеселу два срока: впервые его избрали в 2012 году. В 2020 году он в третий раз выдвинул кандидатуру от Партии социал-демократов для участия в выборах 27 сентября. Незадолго до них Алиман заразился коронавирусом Covid-19, а 17 сентября умер в больнице от осложнений.

В соответствии с местным законодательством бюллетени напечатали за две недели до дня голосования. Алиман умер позже, и его имя не могли убрать из списка. А у партии социал-демократов уже не было возможности предложить другого кандидата.

27 сентября голоса за Алимана отдали 1020 из 1700 избирателей в Девеселу, где живут около 3000 человек. Заместитель бывшего мэра Николае Добре связал столь высокий результат с тем, что другие кандидаты не пользуются таким доверием местных жителей. По его словам, голосами на последних выборах избиратели отдали Алиману дань уважения. Но на Reddit отмечают, что СДП призывала жителей голосовать за Алимана, потому что не успевала выдвинуть другого своего представителя.