Навального выписали из «Шарите». Он провёл там 32 дня Материал редакции
Медики считают, что его полное выздоровление возможно.
Алексея Навального выписали из немецкой клиники «Шарите», где он провёл 32 дня. Об этом рассказала сама клиника.
Медики считают, что полное выздоровление Навального возможно, его состояние «достаточно улучшилось» для выписки из стационара. Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, 24 из которых — в отделении интенсивной терапии.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».
щастья
личной жизни
домик в польше
и денег побольше
да зачем... революцию можно делать из Европы, как Ленин и Тихановская
так ведь первый оттуда не сделол, а тупо отсиживался, ожидая момента
и даже по возвращению приходилось долго ходить на положении "а это кто вообще?"
Доходился бля зато
Куда Казахстану до жалких делишек землян/
Защитный ящик
А вот в Африке дети голодают
Я понимаю, что шутка про Орлова. Но я с Казахстана, и Орлов ведёт себя как россиянин, чем казахстанец. (с)
Зато казахи уже давно победили авторитарный режим и живут припеваючи.
чувак ты думаешь, раз в моментальных протестах всё это не вылилось, то никак не повлияло на людей? смешно.
Ждём уголовное дело в отношении Навального за незаконный оборот отравляющих веществ.
Звездный томагавк_два
За незаконный вывоз из страны и вывод из организма боевых отравляющих веществ
Любовь победит плешивых убийц
Следующий рак
самый грустный мультик евер. про песню я вообще молчу.
Изящный турник
Оооо, это ты не смотрел мультик про пингвина, который высиживал яйцо и попросил другого присмотреть за ним, пока он ловит рыбу. И другой пингвин яйцо потерял и заменил на камень. А тот пингвин не знал, и когда все поплыли по морю, взял камень и плыл с ним, держа над головой, пока не утонул
Мораль мультика: плохо быть тупым овуляхой
Изящный турник
Фу ты взял испортил всё
Пиздец, мне одному кажется, что по фото он постарел лет на 10?
Кремлевская диета
Посмотрел бы я на тебя после такого
Интересно, это выгодно Кремлю?
Может быть габен не выпускает хл3 потому что... Wait.... Oh shi~~~
Красный тред/
Ответственный кран
Интересно, если написать, что "ты долбаёб", Вахтёр выдаст неделю бана в новостях?
Возможно, но я могу сказать и сам, что я долбаёб/
Писать "ты долбоеб" в треде - бан
Писать "ты долбоеб" в личку - бесценно
Да
Ответственный кран
А если написать тебе "Дмитрий Орлов – долбаёб", то тоже выдаст?
то тоже выдаст
Медаль
Предыдущий ГОСТ
Я бы в таких случаях непременно выписывал бан за надругательство над русской орфографией.
Упомянутое слово пишется через О.
Больше в шоке с Юлии Навальной. Точнее с её нервов, они видимо стальные. Мужа обливали зеленкой, травили военным ядом, суммарно около года продержали в спецприемнике, пытались посадить в тюрьму. И она все равно его поддерживает в решении вернуться в Россию и продолжить войну с режимом.
Значит, они вместе до сих пор надеются на что-то, что рано или поздно изменит текущую ситуацию. Иначе руки бы давно уже опустились.
Невероятный вентилятор
Пока не будут. Думаешь его хоть раз ещё попробуют травануть после такого?)) Да он единственный человек в стране которог ни убить, ни посадить нельзя.
Снимите очки коллега.. да да .. те самые 🧐 ну розовые
В России посадить / убить легче чем сходить по большому
А главное все поняли , за навального на улицы не пойдут 🤨
Так что карт-бланш всем теперь, кто хочет навальному зла 🤷🏻♂️
Невероятный вентилятор
Вот увидите ))
Выгодный Влад
Политковская увидела. Навальный схватит где-то пулю, от какого-то Хабиба Кебабова. Его найдут, убийцу, на месяцок в дурку положат и через месяц отпустят, а сами разведут руками, скажут дескать, йой поехавших так много, а мы не уследили.
Почему нельзя убить? У него комнатная армия, ну выведут в топ твиттера, ну достучатся до Трампа, он выразит ноту протеста и всё. Баста.
Как то рано его выписали
Вот как после этого вообще верить людям
Скрипаль помнится мне чуть ли не пол года лежал на «трубках» ??
Или ошибаюсь 🧐🤨
Вася поймал пулю головой, Петя поймал пулю жепой. Петю выписали через 2 недели, Васю через год, и верь теперь, что Петю именно подстрелили
Серебряный историк
ну так-то проживание в стационаре достаточно дорогое. Я думаю, общая сумма расходов на лечение Алексее уже превысила 100к евро, думаю поэтому и решили, что теперь может дома восстанавливаться
А почему Навальный не требует ввести санкции? Раз он так популярный на Западе.
Он любит свою страну. Он не либераст/демшиза в классическом смысле этого слова. Ему не нравится текущее правительство, как и большинству адекватных людей.
А зачем ему санкции. Он едет обратно "шантажировать" чиновников, у них от этого больше жопа горит.
Ну так-то да, если попросить арестовать имущество чиновников, то интересных тем для влогов Навального не будет.
Предлагаю запретить российским чиновникам лечиться во враждебных немецких клиниках.
Щас бы студентам плохо делать в надежде наказать путина
Я имел в виду не немцев, а потуги росчиновников.
Запретить детям чиновников посещать шарите? Это кровная месть или репрессии по признаку происхождения?
Да ваще в зарубежные центры. Пусть у нас исследования делают. А там и до занавеса недалеко
Ты вообще не понимаешь смысл моих комментариев???
Откровенно говоря, регулярно вижу как ты несёшь какую-то несусветную хуйню в комментариях. Без обид.
Запретить исследователям из росуниверситетов ехать учиться/работать/стажироваться во враждебный научный центр Шарите и по совместительству остальные немецкие центры.
Щас бы студентам плохо делать в надежде наказать путина
Ты не видишь связи???
Твой комментарий (насколько понял) это про гипотетический запрет со стороны немцев в отношении россиян. Я пишу про гипотетический запрет со стороны росчиновников на собственных исследователей российских. При чем тут дети чиновников и прочий бред из твоих верхних комментариев - не пойму.
Ну правильно, напритворялся и хватит, у Майка с Ником и без него дел полно
Будем надеяться обойдется без второго сезона
Звездный томагавк_два
С такими-то рейтингами?
Линейный магнит
Путин уже обсуждает продолжение
Слишком рано выписали для последствий одного из сильнейших ядов)
О, лахтинский "новичок" забежал прокомментировать. Присаживайся, вот стул. С пиками уже занят твоими коллегами которые пораньше пришли, прости.
Так а сколько бабла должен больнице?)
У меня очередной неудобный вопрос. Подозреваю, что немецкие врачи вытаскивали Навального с того света не столько из благих побуждений, сколько потому, что их труд в итоге будет оплачен. Так вот, примеряя все это на гражданина России, которого буквально за неделю до этого практически обанкротил нечистый на руку противник - ему ведь наверняка выкатят околокосмический ценник за услуги клиники. Как ему после всего этого расплачиваться?
Но свои 15р ты забираешь в бухгалтерии
А если по сути вопроса?
Ты очнулся за границей в дорогостоящей клинике, твои действия?
Он гость «канцлера»
Расходы на себя возьмет Меркиль 👌
Ты очнулся за границей в дорогостоящей клинике, твои действия?
А какие предметы есть рядом?
Всем похуй на твои "неудобные"(типа каверзные вопросы с подъебом, заставляющие задуматься) вопросы. Просто похуй.
Формат "неудобная правда про %%%%" годится для помоечных шоу на тв и книжек для ватников.
думаю, расходы возьмет на себя принимающая сторона - заради политеса
Если объявлять свои вопросы неудобными они таковыми от этого не становятся. Коммент по общей ставке. Так и представил алчных немецких врачей жадно потирающих руки с мыслями сейчас мы его так полечим вовек не расплатится!
Немецкому врачу скорее всего нет разницы, кем в обычной жизни является его пациент, и врачует он отнюдь не за одну только идею.
Ладно, вон там ниже уже скинули ссылку, что всë ок, и краудфандинг не планируется.
а воплей то сколько было: ходить не сможет, никого никогда не узнает, останется овощем и так далее.
Меня задизлайкали в красном треде, и теперь я не могу никого оценивать. Какой выход, парни?
В окно
Написать хорошую статью.
Ну или каждые полчаса постить один мемас с реддита.
Измождëнный какой, жалко смотреть.
Но нет худа без добра - наверняка живот ушëл. Проще будет форму набрать