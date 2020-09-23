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Артём Мазанов
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Навального выписали из «Шарите». Он провёл там 32 дня Материал редакции

Медики считают, что его полное выздоровление возможно.

148 комментариев
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Навальный в клинике «Шарите»

Алексея Навального выписали из немецкой клиники «Шарите», где он провёл 32 дня. Об этом рассказала сама клиника.

Медики считают, что полное выздоровление Навального возможно, его состояние «достаточно улучшилось» для выписки из стационара. Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, 24 из которых — в отделении интенсивной терапии.

Однако ещё слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления.

«Шарите»

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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148 комментариев
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Иностранный единорожек88

86

Медики считают, что его полное выздоровление возможно.

Но, к сожалению, Алексей вернется в Россию. Здоровья ему.

Ответить

Иностранный единорожек88

Иностранный
9

Не выйдет, Орлов.

Ответить

ouxen

Иностранный
3

щастья

Ответить

Иностранный единорожек88

ouxen
2

личной жизни

Ответить

ouxen

Иностранный
4

домик в польше

Ответить

Иностранный единорожек88

ouxen
4

и денег побольше

Ответить

ouxen

Иностра…
6

и два красных порше

Ответить

Alexey Snooker

ouxen
2

и жепу потолще

Ответить

Анастасия Зиммельвейц

Иностранный
0

да зачем... революцию можно делать из Европы, как Ленин и Тихановская

Ответить

Евгений Клочков

Анастасия
0

так ведь первый оттуда не сделол, а тупо отсиживался, ожидая момента

и даже по возвращению приходилось долго ходить на положении "а это кто вообще?"

Ответить

Jakub Marona

Евгений
0

Доходился бля зато

Ответить

Евгений Клочков

Jakub
0

ну то да, может лучше бы и дальше в хофбройхаусе буянил 

Ответить

Отрицательный бинокль

55

История закончилась, а для путина и его окружения никаких последствий нет. Русские только и могут надеяться на санкции Запада. Сами они потерпят и будут молча смотреть, как оппозиционеров расстреливают и травят.

Ответить

Лысина Арика

Отрицательный
12

Куда Казахстану до жалких делишек землян/

Ответить

Защитный ящик

Лысина
2

А вот в Африке дети голодают

Ответить

Alexey Snooker

Защитный
1

Орлов отбирает у них еду?

Ответить

Защитный ящик

Alexey
4

Да

Ответить

Lofoten Forsake

Лысина
0

Я понимаю, что шутка про Орлова. Но я с Казахстана, и Орлов ведёт себя как россиянин, чем казахстанец. (с) 

Ответить

Владимир Филатов

Отрицательный
9

Зато казахи уже давно победили авторитарный режим и живут припеваючи.

Ответить

Madao

Владимир
1

А вот вам в штаны насрали ещё больше!!11

Ответить

Jakub Marona

Madao
0

Увы с @Дмитрий Орлов и @Рулон Обоев только такие аргументы работают

Ответить

Владимир Филатов

Madao
0

Кому вам?

Ответить

Отрицательный бинокль

Владимир
–5

Да. 

Ответить

Dmitry Seleznyov

Отрицательный
3

чувак ты думаешь, раз в моментальных протестах всё это не вылилось, то никак не повлияло на людей? смешно.

Ответить

Криминальный Никита

Отрицательный
–1

Этот баламут сам себя траванул

Ответить

MAx Shvedov

Отрицательный
0

Россия не так работает, как вам бы хотелось

Ответить

Роман Андронов

30

Ждём уголовное дело в отношении Навального за незаконный оборот отравляющих веществ.

Ответить

Звездный томагавк_два

Роман
15

За незаконный вывоз из страны и вывод из организма боевых отравляющих веществ

Ответить

Нижний интернет

Роман
1

За незаконную попытку самоотрваления

Ответить

Джихад Навального

16

Любовь победит плешивых убийц

Ответить

Следующий рак

Джихад
2

самый грустный мультик евер. про песню я вообще молчу.

Ответить

Изящный турник

Следующий
0

Оооо, это ты не смотрел мультик про пингвина, который высиживал яйцо и попросил другого присмотреть за ним, пока он ловит рыбу. И другой пингвин яйцо потерял и заменил на камень. А тот пингвин не знал, и когда все поплыли по морю, взял камень и плыл с ним, держа над головой, пока не утонул

Ответить

alexferman

Изящный
0

Мораль мультика: плохо быть тупым овуляхой

Ответить

Изящный турник

alexferman
0

Фу ты взял испортил всё

Ответить

alexferman

Изящный
1

Ферман портит всё

Ответить

Упоротый Голубь

10

Пиздец, мне одному кажется, что по фото он постарел лет на 10?

Ответить

Линейный магнит

Упоротый
18

Кремлевская диета

Ответить

German Times

Линейный
2

Ну не на рафаэлках же!

Ответить

Maxim Semenov

Линейный
0

Это очень недооцененная шутка

Ответить

Линейный магнит

Упоротый
4

Посмотрел бы я на тебя после такого

Ответить

Упоротый Голубь

Линейный
1

Ну так и я о том же. Пиздец. 

Ответить

Звездный томагавк_два

Упоротый
2
Ответить

Тёма Смольянинов

14

Интересно, это выгодно Кремлю?

Ответить

ouxen

Тёма
5

да

Ответить

Джихад Навального

15
Джихад Навального @navalnyjihad
«Так проснитесь же, мистер Фримен. Проснитесь, вас снова ждут великие дела» @navalny https://t.co/6rhnD5nb21
Ответить

Упоротый Голубь

Джихад
1

Может быть габен не выпускает хл3 потому что... Wait.... Oh shi~~~

Ответить

Лысина Арика

10

Красный тред/

Ответить

Ответственный кран

Лысина
9

Интересно, если написать, что "ты долбаёб", Вахтёр выдаст неделю бана в новостях?

Ответить

Лысина Арика

Ответственный
9

Возможно, но я могу сказать и сам, что я долбаёб/

Ответить

Алексей Любимцев

Лысина
8

@монтер оскорбления

Ответить

Иностранный единорожек88

Ответственный
7

Писать "ты долбоеб" в треде - бан
Писать "ты долбоеб" в личку - бесценно

Ответить

Отрицательный бинокль

Ответственный
1

Да

Ответить

Ответственный кран

Отрицательный
7

А если написать тебе "Дмитрий Орлов – долбаёб", то тоже выдаст?

Ответить

Иностранный единорожек88

Ответственный
11

то тоже выдаст

Медаль

Ответить

ouxen

Иностра…
0

за отвагу

Ответить

Отрицательный бинокль

Ответственный
0

Твоя мама Орлова

Ответить

Предыдущий ГОСТ

Ответственный
0

Я бы в таких случаях непременно выписывал бан за надругательство над русской орфографией.
Упомянутое слово пишется через О.

Ответить

No Name

14

Приедет варить новичок

Ответить

Danil Oputin

11

Больше в шоке с Юлии Навальной. Точнее с её нервов, они видимо стальные. Мужа обливали зеленкой, травили военным ядом, суммарно около года продержали в спецприемнике, пытались посадить в тюрьму. И она все равно его поддерживает в решении вернуться в Россию и продолжить войну с режимом.

Ответить

Убедительная Геосфера

Danil
5

Значит, они вместе до сих пор надеются на что-то, что рано или поздно изменит текущую ситуацию. Иначе руки бы давно уже опустились.

Ответить

DC Maniac

Danil
0

А теперь почитайте из какой Юлия семьи ... и станет понятно откуда в ней такое

Папа я думаю готовил и не к такому 😉

Ответить

Изящный турник

Danil
0

Эт называется любовь

Ответить

Ответственный кран

6

Учитывая, что выборы закончились, наверное его даже пустят обратно и пока больше не будут травить

Ответить

Невероятный вентилятор

Ответственный
4

Пока не будут. Думаешь его хоть раз ещё попробуют травануть после такого?)) Да он единственный человек в стране которог ни убить, ни посадить нельзя.

Ответить

DC Maniac

Невероятный
14

Снимите очки коллега.. да да .. те самые 🧐 ну розовые
В России посадить / убить легче чем сходить по большому

А главное все поняли , за навального на улицы не пойдут 🤨
Так что карт-бланш всем теперь, кто хочет навальному зла 🤷🏻‍♂️

Ответить

Невероятный вентилятор

DC
0

Вот увидите ))

Ответить

Выгодный Влад

Невероятный
2

Политковская увидела. Навальный схватит где-то пулю, от какого-то Хабиба Кебабова. Его найдут, убийцу, на месяцок в дурку положат и через месяц отпустят, а сами разведут руками, скажут дескать, йой поехавших так много, а мы не уследили.

Ответить

Дмитрий

Выгодный
–2

Какая нахер Политковская, кому она была интересна, за пределами узкого кружка?

Ответить

Выгодный Влад

Дмитрий
4

Политковская была храбрейшим человеком, вечная память🙏

Ответить

DC Maniac

Невероятный
0

🤦🏻‍♂️

У меня все ..

Ответить

# realfiddy

Невероятный
–2

Почему нельзя убить? У него комнатная армия, ну выведут в топ твиттера, ну достучатся до Трампа, он выразит ноту протеста и всё. Баста.

Ответить

ouxen

Ответственный
3

этот день мы приближали как могли

Ответить

Криминальный Никита

Ответственный
0

Так можно и толерантность выработать

Ответить

DC Maniac

1

Как то рано его выписали
Вот как после этого вообще верить людям

Скрипаль помнится мне чуть ли не пол года лежал на «трубках» ??

Или ошибаюсь 🧐🤨

Ответить

Артур Мудрик

DC
19

Вася поймал пулю головой, Петя поймал пулю жепой. Петю выписали через 2 недели, Васю через год, и верь теперь, что Петю именно подстрелили

Ответить

ouxen

DC
1

ты задаешь неудобные вопросы

Ответить

Серебряный историк

DC
1

ну так-то проживание в стационаре достаточно дорогое. Я думаю, общая сумма расходов на лечение Алексее уже превысила 100к евро, думаю поэтому и решили, что теперь может дома восстанавливаться

Ответить

Ответственный кран

8

Зелёный тред!

Ответить

ouxen

7

пренебречь, вальсируем

Ответить

YeezySpace

3

А почему Навальный не требует ввести санкции? Раз он так популярный на Западе.

Ответить

Аркадий Иванов

YeezySpace
9

Он любит свою страну. Он не либераст/демшиза в классическом смысле этого слова. Ему не нравится текущее правительство, как и большинству адекватных людей.

Ответить

ouxen

YeezySpace
7

не было отмашки из кремля

Ответить

Жабка

YeezySpace
0

А зачем ему санкции. Он едет обратно "шантажировать" чиновников, у них от этого больше жопа горит.

Ответить

YeezySpace

Жабка
0

Ну так-то да, если попросить арестовать имущество чиновников, то интересных тем для влогов Навального не будет.

Ответить

ad unguem

5

Предлагаю запретить российским чиновникам лечиться во враждебных немецких клиниках.

Ответить

ad unguem

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1

Кстати Шарите это еще абсолютно топовый в плане исследований научный центр, вполне могут попытаться запретить студентам-докторантам и прочим исследователям ехать в нее из России.

Ответить

Отрицательный бинокль

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0

Щас бы студентам плохо делать в надежде наказать путина

Ответить

ad unguem

Отрицательный
–1

Я имел в виду не немцев, а потуги росчиновников.

Ответить

Отрицательный бинокль

ad
0

Запретить детям чиновников посещать шарите? Это кровная месть или репрессии по признаку происхождения?

Ответить

ad unguem

Отрицат…
0

Запретить исследователям из росуниверситетов ехать учиться/работать/стажироваться во враждебный научный центр Шарите и по совместительству остальные немецкие центры.

Ответить

Упоротый Голубь

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2

Да ваще в зарубежные центры. Пусть у нас исследования делают. А там и до занавеса недалеко 

Ответить

Отрицательный

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0

Ты вообще не понимаешь смысл моих комментариев???

Ответить

Упоротый Голубь

Отрицат…
3

Откровенно говоря, регулярно вижу как ты несёшь какую-то несусветную хуйню в комментариях. Без обид. 

Ответить

ad unguem

Отрицат…
–1

Я твои придирки не понимаю про чиновников. Ты ответил изначально на мой комментарий про студентов/исследователей, а не про чиновников и их детей.

Ответить

Отрицательный

ad
0

https://tjournal.ru/news/215646-navalnogo-vypisali-iz-sharite-on-provel-tam-32-dnya?comment=4165634

Навального выписали из «Шарите». Он провёл там…
Медики считают, что его полное выздоровление возможно.
tjournal.ru
Ответить

ad unguem

Отрицат…
0

Еще раз повторюсь, ты отвечаешь на мой комментарий про запрет со стороны чиновников на сотрудничество научное. При чем тут дети чиновников?

Ответить

Отрицательный

ad
0

Запретить исследователям из росуниверситетов ехать учиться/работать/стажироваться во враждебный научный центр Шарите и по совместительству остальные немецкие центры.

Щас бы студентам плохо делать в надежде наказать путина

Ты не видишь связи???

Ответить

ad unguem

Отрицат…
1

Твой комментарий (насколько понял) это про гипотетический запрет со стороны немцев в отношении россиян. Я пишу про гипотетический запрет со стороны росчиновников на собственных исследователей российских. При чем тут дети чиновников и прочий бред из твоих верхних комментариев - не пойму.

Ответить

CommentBot

Отрицат…
0
Ответить

Отрицательный

ad
0

https://tjournal.ru/news/215646-navalnogo-vypisali-iz-sharite-on-provel-tam-32-dnya?comment=4165626

Навального выписали из «Шарите». Он провёл там…
Медики считают, что его полное выздоровление возможно.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Отрицат…
0
Ответить

Иван Иванович

4

Ну правильно, напритворялся и хватит, у Майка с Ником и без него дел полно

Ответить

Жабка

Иван
0

Будут заниматься крепким орешком.

Ответить

Отрицательный бинокль

–24

Очень жаль. Это был интересный сериал. 

Ответить

Matthew Kazimirov

Отрицательный
4

Будем надеяться обойдется без второго сезона

Ответить

Звездный томагавк_два

Matthew
4

С такими-то рейтингами?

Ответить

Matthew Kazimirov

Звездный
0

Лучше эпилог, а не сиквел))

Ответить

Линейный магнит

Отрицательный
4

Путин уже обсуждает продолжение

Ответить

Звездный томагавк_два

Линейный
4

С телеканалом Рен-ТВ

Ответить

Звездный томагавк_два

Отрицательный
3

Уже продлили на второй сезон

Ответить

Кузькин отец

3
Профессор Талк @SergejTalk
Омская больница N1 заявила, что, готова принять Алексея Навального на долечивание.
Ответить

Убедительная Геосфера

Кузькин
0

"Наша больница - #1!"*
*в Омске

Ответить

Даяна Адылханова

–11

Слишком рано выписали для последствий одного из сильнейших ядов) 

Ответить

Трагический щит

Даяна
4
Ответить

Sergey Smirnov

Даяна
2

О, лахтинский "новичок" забежал прокомментировать. Присаживайся, вот стул. С пиками уже занят твоими коллегами которые пораньше пришли, прости.

Ответить

Линейный магнит

Даяна
1

Именно! Это свидетельствует о том, что никакой комы не было!

Ответить

сироп от щекотки

2
Ответить

Татьяна Королева

1

Страшновато за него... Здоровья!

Ответить

Криминальный Никита

1

Новичок light

Ответить

Василий Герасимов

1

Так а сколько бабла должен больнице?)

Ответить

Линейный магнит

Василий
0

Все оплачено.

Ответить

Alex Nevi

Василий
0

Уж если ему чартер оплатили, то больницу скорее всего тоже

Ответить

Maksytoff

1

Не пугайте так,думал опять что-то с Алексеем случилось

Ответить

Убедительная Геосфера

–7

У меня очередной неудобный вопрос. Подозреваю, что немецкие врачи вытаскивали Навального с того света не столько из благих побуждений, сколько потому, что их труд в итоге будет оплачен. Так вот, примеряя все это на гражданина России, которого буквально за неделю до этого практически обанкротил нечистый на руку противник - ему ведь наверняка выкатят околокосмический ценник за услуги клиники. Как ему после всего этого расплачиваться?

Ответить

Chef

Убедительная
2

Но свои 15р ты забираешь в бухгалтерии

Ответить

Убедительная Геосфера

Chef
–1

А если по сути вопроса?
Ты очнулся за границей в дорогостоящей клинике, твои действия?

Ответить

Формальный череп

Убедительная
2

https://openmedia.io/news/n3/komanda-navalnogo-ne-planiruet-sobirat-dengi-na-lechenie-v-germanii-za-nego-zaplatyat-nemcy/

Ответить

DC Maniac

Убедительная
0

Он гость «канцлера»

Расходы на себя возьмет Меркиль 👌

Ответить

Убедительная Геосфера

DC
–1

Это уже где-то озвучивалось?

Ответить

alexferman

Убедительная
0

Ты очнулся за границей в дорогостоящей клинике, твои действия?

А какие предметы есть рядом?

Ответить

Убедительная Геосфера

alexferman
0

Бутылка с водой?

Ответить

Sergey Smirnov

Убедительная
1

Всем похуй на твои "неудобные"(типа каверзные вопросы с подъебом, заставляющие задуматься) вопросы.  Просто похуй. 
Формат "неудобная правда про %%%%" годится для помоечных шоу на тв и книжек для ватников.

Ответить

Убедительная Геосфера

Sergey
0

Где подъеб-то?

Ответить

Евгений Клочков

Убедительная
0

думаю, расходы возьмет на себя принимающая сторона - заради политеса 

Ответить

Жабка

Убедительная
0

Если объявлять свои вопросы неудобными они таковыми от этого не становятся. Коммент по общей ставке. Так и представил алчных немецких врачей жадно потирающих руки с мыслями сейчас мы его так полечим вовек не расплатится!

Ответить

Убедительная Геосфера

Жабка
0

Немецкому врачу скорее всего нет разницы, кем в обычной жизни является его пациент, и врачует он отнюдь не за одну только идею.
Ладно, вон там ниже уже скинули ссылку, что всë ок, и краудфандинг не планируется.

Ответить

Igor Elfimov

0

а воплей то сколько было: ходить не сможет, никого никогда не узнает, останется овощем и так далее.

Ответить

Retriever Cobalt

0

говорят он хотел похудеть. смотрю получилось.

Ответить

Peter Brand

–1
Ответить

супрематизм 2.0

0

Его и Скрипалей явно просрочкой травили.

Ответить

Евгений Клочков

0

а что дальше? реабилитация уже на воле или сразу домой? 

Ответить

Никита Архипов

0

Меня задизлайкали в красном треде, и теперь я не могу никого оценивать. Какой выход, парни?

Ответить

alexferman

Никита
0

В окно

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
0

Которое в бездуховную Европу?

Ответить

Убедительная Геосфера

Никита
0

Написать хорошую статью.
Ну или каждые полчаса постить один мемас с реддита.

Ответить

Константин Курасов

0

Измождëнный какой, жалко смотреть.
Но нет худа без добра - наверняка живот ушëл. Проще будет форму набрать

Ответить

Изящный турник

0

Он провёл там 32 дня

офигеть, прошёл месяц?!

Ответить

55Leon77

0

зато похудел

Ответить
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