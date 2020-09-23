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Алексей Боржонов
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Олег Тиньков останется с «Тинькофф банком» после продажи компании «Яндексу» Материал редакции

Но в роли кого, он не уточнил.

47 комментариев
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Фото со страницы Тинькова во «ВКонтакте»

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков планирует «остаться с компанией» после её продажи «Яндексу». Об этом он заявил в комментарии для Reuters, его слова приводит сайт «Тинькофф банка».

Я добился на финансовом рынке всего, чего бы мне хотелось, — мы самый большой частный банк по количеству активных клиентов. Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать «Яндексу» строить самую большую и самую эффективную частную компании в России.

Олег Тиньков

Другие подробности, в том числе о будущей роли Тинькова, не сообщается. Предприниматель также заявил, что сосредоточится на создании благотворительного фонда для борьбы с лейкемией, с которой он сам борется.

Тиньков находится на лечении в Лондоне. Он сообщил о найденной у него лейкемии в марте 2020 года, а в апреле он ушёл с поста главы совета директоров «Тинькофф банка». В июле он рассказал, что перенёс пересадку костного мозга.

О сделке «Яндекса» с «Тинкофф банком» объявили 22 сентября. Стороны заключили предварительное соглашение о продаже — сумма может составить 5,48 миллиарда долларов или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка…
Слухи о сделке ходили несколько недель.
tjournal.ru

#новости #тиньков #тинькофф #яндекс

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47 комментариев
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Каменный дым

12

От Яндекса требуется только одно, ничего не трогать и ничего не менять!
@Яндекс.Деньги @Яндекс.Дзен блять ну пожалуйста! Передайте своим, чтобы ничего не ломали!

Ответить

Защитный ящик

Каменный
9

Добавят в Яндекс GO, кнопку выпустить карту и сделать перевод

Ответить

Ответственный кран

Защитный
5
Ответить

Линейный магнит

Защитный
0

Где-нибудь на четвертой прокрутке под кнопкой "Написать пост в Дзен"

Ответить

Пешка Комитета

Каменный
3

Ребрендинг то всё равно рано или поздно будет.

Ответить

Каменный дым

Пешка
1

Интересно как они будут все это мутить, ведь Тинькофф именной спонсор Российской Премьер Лиги (Футбол). Там все переименовывать влетит в ахуенную копеечку. 

Ответить

ad unguem

Каменный
5

Яндекс.Ногомяч Российская Премьер-Лига

Ответить

Ivan

Каменный
3

Яндекс деньги все ж уже сбербабки

Ответить

Преступный Женя

Каменный
0

Ну самого Тинькова-то надо уволить, а то че за дела

Ответить

Степан Анейчик

Каменный
0

Я передал. Управляющие директора Яндекса обещали ничего не трогать. Все на мази, бро

Ответить

Экологический каякер

12

Ждем статью от @Никита Лихачёв  "почему я вывожу все свои деньги из Тинькофф Банка"

Ответить

Каменный дым

Экологический
2

Не все поймут, немногие вспомнят.

Ответить

Экологический каякер

Каменный
0

неужели это такая олдовая тема?

Ответить

Каменный дым

Экологический
4

Ну тут уже подросло поколение, которое и Лихачева то не застало. Уже год как Звезда у руля корабля.
https://tjournal.ru/team/116203-slivy-lihachev-uhodit-iz-tj

Ответить

Экологический каякер

Каменный
3

им про Twitter Journal рассказать - охуеют
upd. Серега год главред - мне олдскулы свело

Ответить

Линейный магнит

Экологи…
4

Эхххх. Я ещё помню как Никиту мама в школу водила, и как он на переменах про сливы писал на собранный на Народе Твиттер-жорнал

Ответить

Экологический

Линейный
2

и в армию всем двором провожали пацана...

Ответить

Линейный магнит

Экологи…
0

Я тут почему-то подумал

С твоей фамилией охуенно мутить коллабы

Ответить

Экологический

Линейный
1

ага, мы так хотели приглос на свадьбе сделать: коллаб года. А еще в зависимости от ситуации вместо коллаба может произойти калабс. 

Ответить

Ваша Закладко

Каменный
2

а теперь не застанет тинькоф

Ответить

Смутный парфюмер

8

Fixed 
Олега Тинькова продали вместе с банком

Ответить

ouxen

4

пизда банку, как и другим предыдущим поделкам тинькова

Ответить

Криминальный Никита

ouxen
0

Мыльный пузырь?

Ответить

Kira_Stark

1

Яндекс-Тиньков будет теперь?

Ответить

alexferman

Kira_Stark
7

Яньков или Тиндекс

Ответить

Светский дым

Kira_Stark
7

Я.Тинькофф

Ответить

Евгений Благолев

3

В роли чат-бота

Ответить

Vitaliy Vitaliev

2

“Ожидается повышенный спрос пользования картами. Стоимость обслуживания в этом месяце составит 9.999 ₽.»

Ответить

Alexey Snooker

1

Яндекс.Куколд почему у вашего отдела нет профиля на TJ?

Ответить

Кузькин отец

Alexey
3

Они есть на VC.ru. Тот же Комитет

Ответить

Роман Александров

1

Техношок, Music шок, Дарья, Пиво, Банк, все продал. Не пускайте его в Яндекс, а то как в анекдоте будет!
"Менеджер по продажам сначала продал всю продукцию, потом служебный автомобиль таксистам, склад арендаторам, секретаршу в сауну, а шефа налоговой. И все потомучто он был ОЧЕНЬ хороший менеджер по продажам..."

Ответить

Иностранный единорожек88

1

буду помогать «Яндексу»

строить частную компании

Оксюмороном запахло

Ответить

Зарубежный браслет

0

Будет мегазаруба со Сбером
Яндекс с Олежкой теперь все мощности на это бросят
Будет олигополия. Но победителем выйдет только один.
Готовьтесь к новой сберкассе ну или ятинькоффкассе

Ответить

Matvey Gerasimov

Зарубежный
2

Олегополия

Ответить

Чехол от очков

Зарубежный
0

Сбер против администрации президента. Даже интересно, кто победит 

Ответить

Макс Шлыков

Зарубежный
0

как бы потом картельного сговора не вышло...

Ответить

Litnikov Danil

Зарубежный
0

Есть небольшое подозрение, что два таких монстра искусственно решили сделать, для конкуренции. Но это на уровне конспирологии, разумеется

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Про маскот еще не пошучено?

Ответить

конгруэ́нтный

0

частную лол

Ответить

Ваша Закладко

конгруэ́нтный
0

вариант плаката на пикет у фас: яндэкс руки прочь от тинькоф

Ответить

Дмитрий Пигов

0

Будет по телефонам новые спецпредложения рассказывать

Ответить

Ваша Закладко

Дмитрий
0

из бот-лэнда ((

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Ответственный кран

0

Бле, а я написал статью, она не зашла и я удалил

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Анастасия Зиммельвейц

0

Главное чтобы банк не превратился в рокет

Ответить

Анастасия Зиммельвейц

0

Блин, это насколько же он в тяжелом состоянии, чтобы продавать дело жизни ради лечения. И насколько дорогое лечение

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kotova lidiya

0

Ой, ладно, помощник. Только панику создавать мастер и хуесосить подчинённых без попытки разобраться кто и почему. Оливер вот красавчик, да.

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