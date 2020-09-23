Олег Тиньков останется с «Тинькофф банком» после продажи компании «Яндексу» Материал редакции
Но в роли кого, он не уточнил.
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков планирует «остаться с компанией» после её продажи «Яндексу». Об этом он заявил в комментарии для Reuters, его слова приводит сайт «Тинькофф банка».
Другие подробности, в том числе о будущей роли Тинькова, не сообщается. Предприниматель также заявил, что сосредоточится на создании благотворительного фонда для борьбы с лейкемией, с которой он сам борется.
Тиньков находится на лечении в Лондоне. Он сообщил о найденной у него лейкемии в марте 2020 года, а в апреле он ушёл с поста главы совета директоров «Тинькофф банка». В июле он рассказал, что перенёс пересадку костного мозга.
О сделке «Яндекса» с «Тинкофф банком» объявили 22 сентября. Стороны заключили предварительное соглашение о продаже — сумма может составить 5,48 миллиарда долларов или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».
От Яндекса требуется только одно, ничего не трогать и ничего не менять!
@Яндекс.Деньги @Яндекс.Дзен блять ну пожалуйста! Передайте своим, чтобы ничего не ломали!
Защитный ящик
Добавят в Яндекс GO, кнопку выпустить карту и сделать перевод
Ребрендинг то всё равно рано или поздно будет.
Я передал. Управляющие директора Яндекса обещали ничего не трогать. Все на мази, бро
Ждем статью от @Никита Лихачёв "почему я вывожу все свои деньги из Тинькофф Банка"
Не все поймут, немногие вспомнят.
неужели это такая олдовая тема?
Ну тут уже подросло поколение, которое и Лихачева то не застало. Уже год как Звезда у руля корабля.
https://tjournal.ru/team/116203-slivy-lihachev-uhodit-iz-tj
им про Twitter Journal рассказать - охуеют
upd. Серега год главред - мне олдскулы свело
Эхххх. Я ещё помню как Никиту мама в школу водила, и как он на переменах про сливы писал на собранный на Народе Твиттер-жорнал
и в армию всем двором провожали пацана...
пизда банку, как и другим предыдущим поделкам тинькова
Яндекс-Тиньков будет теперь?
“Ожидается повышенный спрос пользования картами. Стоимость обслуживания в этом месяце составит 9.999 ₽.»
Яндекс.Куколд почему у вашего отдела нет профиля на TJ?
Техношок, Music шок, Дарья, Пиво, Банк, все продал. Не пускайте его в Яндекс, а то как в анекдоте будет!
"Менеджер по продажам сначала продал всю продукцию, потом служебный автомобиль таксистам, склад арендаторам, секретаршу в сауну, а шефа налоговой. И все потомучто он был ОЧЕНЬ хороший менеджер по продажам..."
Сбер против администрации президента. Даже интересно, кто победит
Есть небольшое подозрение, что два таких монстра искусственно решили сделать, для конкуренции. Но это на уровне конспирологии, разумеется
частную лол
Будет по телефонам новые спецпредложения рассказывать
Блин, это насколько же он в тяжелом состоянии, чтобы продавать дело жизни ради лечения. И насколько дорогое лечение
Ой, ладно, помощник. Только панику создавать мастер и хуесосить подчинённых без попытки разобраться кто и почему. Оливер вот красавчик, да.