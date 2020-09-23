У резиденции Лукашенко в Минске перекрыли дорогу и выставили военных. СМИ предположили, что там пройдёт инаугурация Материал редакции
Которую заранее не анонсировали.
Белорусские СМИ утром 23 сентября обратили внимание на скопление военной техники возле резиденции президента. Получить комментарии о том, что происходит возле Дворца независимости, журналистам не удалось, но СМИ предполагают, что там может пройти инаугурация Лукашенко.
Движение возле здания перекрыто, там заметили людей в костюмах. Издание Kyky предположило, что это чиновники. Позже по центральному проспекту Минска и проспекту Независимости проехал кортеж, как утверждает РИА «Новости» — президентский.
Телеграм-канал Nexta накануне сообщил, что президент может провести тайную инаугурацию 23 сентября, либо 28 или 29 числа. РИА «Новости» попыталось подтвердить информацию об этом у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, однако она отказалась назвать конкретную дату: «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим».
В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты из-за выборов президента. По данным Центризбиркома, Александра Лукашенко набрал 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.