Новости
Алексей Боржонов
128

У резиденции Лукашенко в Минске перекрыли дорогу и выставили военных. СМИ предположили, что там пройдёт инаугурация Материал редакции

Которую заранее не анонсировали.

2 комментария
В закладки

Белорусские СМИ утром 23 сентября обратили внимание на скопление военной техники возле резиденции президента. Получить комментарии о том, что происходит возле Дворца независимости, журналистам не удалось, но СМИ предполагают, что там может пройти инаугурация Лукашенко.

Движение возле здания перекрыто, там заметили людей в костюмах. Издание Kyky предположило, что это чиновники. Позже по центральному проспекту Минска и проспекту Независимости проехал кортеж, как утверждает РИА «Новости» — президентский.

Фото телеграм-канал Кулуары KYKY
Кортеж Видео Tut.by

Телеграм-канал Nexta накануне сообщил, что президент может провести тайную инаугурацию 23 сентября, либо 28 или 29 числа. РИА «Новости» попыталось подтвердить информацию об этом у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, однако она отказалась назвать конкретную дату: «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты из-за выборов президента. По данным Центризбиркома, Александра Лукашенко набрал 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.

#новости #белоруссия

Статья дополняется
Алексей Боржонов PLUS
+46 996
0
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 215671, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Sep 2020 11:12:43 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Линейный магнит

0

инаугурация пройдет в закрытом режиме

Ответить

Защитный ящик

0

Это не инаугурация 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Владельцы айфонов научились менять внешний вид иконок и стали создавать темы — помогли новые функции iOS 14
Когда-то пользователи iOS иронизировали над «безвкусными дизайнерами» с Android. Теперь настало их время.
236
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
197
Новости
«Даркнет — это не сказка»: в США и Европе арестовали 179 торговцев наркотиками и оружием в даркнете
Европол назвал это «концом золотого века» веб-рынка запрещённых веществ.
119
Популярное за три дня
Новости
В возрасте 18 лет умер Нобико — «длиннокот», ставший героем мемов
Нобико стал популярным в 2006 году — его сравнивали с самыми высокими зданиями и отправляли бороться с Годзиллой.
61
Новости
Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков — на этот раз из Бреста и Брестской области
Так администраторы канала отреагировали на распыление газа в лица протестующих.
154
Новости
Le Monde: Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок»
По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.
118
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

alexferman

Навального выписали из…

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

FOX

Новая методичка 2.0

the art of гепард

Навального выписали из…

the art of гепард

Навального выписали из…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Jared

Да оно же прогнило насквозь…

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

Zoibana

Олег Тиньков останется с…

Александр Великий

У резиденции Лукашенко в Минске…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Dias001 Rrn

В Дагестане прошли столкновения…

Zoibana

У резиденции Лукашенко в Минске…

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter

Ni Ck

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Кузькин отец

Запись в подсайте Twitter

Zero-one-one

Запись в подсайте Twitter