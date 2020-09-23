Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье Материал редакции
Ему грозит пожизненное заключение.
Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК.
Шамсутдинову провели комплексную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. Она показала, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики.
СК рассказал, что Шамсутдинов 25 октября 2019 года прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены, получил четыре магазина, снаряжённые 30 боевыми патронами, после чего расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, «целясь им в область головы, груди и спины».
Шамсутдинов обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное заключение.
25 октября 2019 года срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали причиной нападения дедовщину. Минобороны это отрицало. В открытом письме он объяснил, что у него «не было другого выхода».
В марте 2020 года суд приговорил к двум годам условно издевавшегося над Шамсутдиновым военного — он пнул срочника, когда тот захотел закурить в неположенном месте.
Пиздец, бедный парень. Ему нахер вся эта история не была нужна в своей жизни. А по факту загребли свободного человека в практически тюремную систему, там сломали, а теперь посадят на пожизненное. Родился в ебаном гулаге, умер в ебаном гулаге.
Он тащем-то сам рвался служить)
Даже если, он хотел служить в армии, защищать родину, а попал в ад.
От кого защищать? Мы воюеем с кем-то? Если он отстрелял быдло, мы теперь воюем с быдлом?
''Рвался служить'' - все ''рвутся служить'' не зная, что армия как раз таких идейных ''воинов'' и презирает. ''Героев'' там не любят. Там ценится грубая сила в первую очередь, а не мужество или ''доблесть'', не говоря о честности, порядочности, и т.д.
Криминальный Никита
Интересный момент, скорее всего проблемы с самооценкой и социализацией уже были
Да может 10-15 отсидит, выйдет через 8 по УДО.
С вероятностью в 99,9% дадут пожизненное, в том числе и чтобы другим неповадно было.
Парижский украинец
в том числе и чтобы другим неповадно было
Но ведь это не так работает
Никакой он не бедный и не жертва дедовщины!!! Слабак он конченый со сдвигом в башке, плюс обиженка с маниакальными наклонностями.
Хуевая армия, в которой хуево учат обращаться с оружием. У него было 120 патронов, а убил он всего восьмерых, это ж разве результат?
калаш 36 дамага наносит, ну по три патрона на человека, все равно слабо отстрелялся
Могу лишь посочувствовать парню и поблагодарить, что избавил эту планету от тех восьми кретинов, это конечно капля в море, но дело все равно благое сделал.
Стопэ, он сам рассказывал, что кроме конченых мразей, которые его гнобили, убил пару нормальных ребят. Так что, конечно, жалко его, но делов он страшных наворотил
Служил с одним парнем, который рвался на службу, старался выложиться максимально, показать лучшие результаты, пойти на контракт, но через две недели разочаровался и передумал)
через две
Минуты?
не понимаю темы с "Бежать и жаловаться было некуда."
всмысле некуда? ну если на территории части пиздец и тебя никто не слушает, ну так дезертируй до ближайшей коммендатуры или прокуратуры или еще куда. ща все части ссутся проверок прокуратуры как огня. ведь его воинская часть возле ЗАТО, не в лесу же в тайге. в ЗАТО полно специально обученных людей решать как раз такие проблемы.
окей, даже если посадят тебя за дезертирство - 2 года это не пожизненное с 8 трупами на руках
Сырой жар
ну то есть чувак долбаёб и жалеть его не стоит? просто я был в части с дедовщиной и путей решения вопросов там ДОХУЯ. без массовых убийств и прочего членовредительства. вот я и не понимаю его спича про "бежать было некуда"
Мне кажется, что там было скорее "Избавить мир от этих восьмерых людей любой ценой", и у него, в общем-то, получилось.
он двух солдат кокнул которые вообще были не при делах, о чем сам сожалел.
вообще, я сильно сомневаюсь что кто-то в здравом уме способен думать "как спасти мир". Все в первую очередь думают как спасти свою жопу.
Хотел бы он мир спасти, подошел бы к вопросу более рационально, а не в последнюю ночь перед собственным изнасилованием.
У товарища одного такого бегунка до прокуратуры нашли повешенным на дереве недалеко от части - сказали, что сбежал, чтобы повеситься.
Сырой жар
а в моей части такой бегунок сбегал до коммендатуры и его перевели в другую часть, а пара ребят поехали в дисбат
И хорошо, что ему так повезло. Но пока выходит, что статистика 50 на 50.
В смысле люди с крыш прыгают, когда можно забухать или сменить полностью стиль жизни?
"Она показала, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики", - серьезно? Даже не нервный срыв? Абсолютно здоровый на голову человек просто взял и расстрелял 8 сослуживцев?
Абсолютно здоровый на голову человек просто взял и расстрелял 8 сослуживцев?
Значит, парень холодно обдумал свое положение и по фактам пришел к выводу, что единственный выход - сделать то, что он сделал. Вроде бы по его речам видно, что он знал что его ждет после такого поступка. Т.е психика в порядке, прикинул что к чему и нашел такой выход, полностью понимая последствия
А что такого? Всегда так делаю
присяжные в военном суде? хотел бы я на это посмотреть
Щас бы жалеть убийц, лол. Ему что, сложно в жопу было дать и не нагнетать конфликт? Подумаешь, в жопу выебaли, что тут такого. Мы в 21 веке, быть гомофобом - стыдоба. Дал бы парням один разок и ничего бы плохого не случилось, да и сам бы получил новый сексуальный опыт. А теперь придётся получать его на зоне, клоун
Отряд не заметил потери бойца
В своё время я передал врачу некоторую сумму и избежал юности в сапогах.
Это была самая эффективная инвестиция в жизни.
А этот чудик, наоборот, сам захотел служить. Телевизор пересмотрел, что ли?