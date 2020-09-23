Ему грозит пожизненное заключение.

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Рамиль Шамсутдинов после задержания

Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК.

Шамсутдинову провели комплексную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. Она показала, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики.

СК рассказал, что Шамсутдинов 25 октября 2019 года прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены, получил четыре магазина, снаряжённые 30 боевыми патронами, после чего расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, «целясь им в область головы, груди и спины».

Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. СК

Шамсутдинов обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное заключение.

25 октября 2019 года срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали причиной нападения дедовщину. Минобороны это отрицало. В открытом письме он объяснил, что у него «не было другого выхода».

Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Рамиль Шамсутдинов подозреваемый в убийстве восьми сослуживцев

В марте 2020 года суд приговорил к двум годам условно издевавшегося над Шамсутдиновым военного — он пнул срочника, когда тот захотел закурить в неположенном месте.