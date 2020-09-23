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Артём Мазанов
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Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье Материал редакции

Ему грозит пожизненное заключение.

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Рамиль Шамсутдинов после задержания

Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК.

Шамсутдинову провели комплексную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. Она показала, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики.

СК рассказал, что Шамсутдинов 25 октября 2019 года прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены, получил четыре магазина, снаряжённые 30 боевыми патронами, после чего расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, «целясь им в область головы, груди и спины».

Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы.

СК

Шамсутдинов обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное заключение.

25 октября 2019 года срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали причиной нападения дедовщину. Минобороны это отрицало. В открытом письме он объяснил, что у него «не было другого выхода».

Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда.

Рамиль Шамсутдинов
подозреваемый в убийстве восьми сослуживцев

В марте 2020 года суд приговорил к двум годам условно издевавшегося над Шамсутдиновым военного — он пнул срочника, когда тот захотел закурить в неположенном месте.

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60 комментариев
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Какой Кошмар

83

Пиздец, бедный парень. Ему нахер вся эта история не была нужна в своей жизни. А по факту загребли свободного человека в практически тюремную систему, там сломали, а теперь посадят на пожизненное. Родился в ебаном гулаге, умер в ебаном гулаге.

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alexferman

Какой
3

Он тащем-то сам рвался служить)

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Светский дым

alexferman
45

Еще и умственно отсталого призвали

Ответить

Антон Пострунин

alexferman
7

Даже если, он хотел служить в армии, защищать родину, а попал в ад. 

Ответить

AZP

Антон
3

Вот такая у него родина.

Ответить

Денис Лапин

Антон
2

От кого защищать? Мы воюеем с кем-то? Если он отстрелял быдло, мы теперь воюем с быдлом? 

Ответить

Alex Grass

alexferman
1

''Рвался служить'' - все ''рвутся служить'' не зная, что армия как раз таких идейных ''воинов'' и презирает. ''Героев'' там не любят. Там ценится грубая сила в первую очередь, а не мужество или ''доблесть'', не говоря о честности, порядочности, и т.д.

Ответить

Виктор Ганелес

alexferman
0

И что это меняет? Ничего.

Ответить

Криминальный Никита

alexferman
0

Интересный момент, скорее всего проблемы с самооценкой и социализацией уже были

Ответить

Фёдор Доминошка

Какой
0

Да может 10-15 отсидит, выйдет через 8 по УДО. 

Ответить

Криминальный Никита

Фёдор
9

Может успеет на 10лет выпуска класса

Ответить

Романелло Кивогенс

Фёдор
1

С вероятностью в 99,9% дадут пожизненное, в том числе и чтобы другим неповадно было. 

Ответить

Парижский украинец

Романелло
1

в том числе и чтобы другим неповадно было

Но ведь это не так работает

Ответить

Саша Лисман

Какой
–8

Никакой он не бедный и не жертва дедовщины!!! Слабак он конченый со сдвигом в башке, плюс обиженка с маниакальными наклонностями. 

Ответить

Криминальный Никита

Какой
–3

Этих тоже пожалей заодно

Ответить

Илюхер XXX

32

Хуевая армия, в которой хуево учат обращаться с оружием. У него было 120 патронов, а убил он всего восьмерых, это ж разве результат?

Ответить

gs

Илюхер
37

А у них было по 100 здоровья 

Ответить

Mikki Rurk

gs
7

В армии больше 20 хр не бывает с такими условиями

Ответить

Илюхер XXX

gs
0

калаш 36 дамага наносит, ну по три патрона на человека, все равно слабо отстрелялся

Ответить

Плов Лова

gs
–1

если суди по "тарковской" системе, то нужно будет ещё посмотреть какой патрон был и какого класса бронежилеты были у убитых

Ответить

anti kuzma

Илюхер
0

то ли дело ты, встал бы на карачки и патроны б сэкономил

Ответить

Anton Shkurenko

Илюхер
0

Вголосину :DDD

Ответить

Евгений Клочков

Илюхер
0

кд 8/1, эйс сделал, чего не нравится

Ответить

Подсолнух

10

Могу лишь посочувствовать парню и поблагодарить, что избавил эту планету от тех восьми кретинов, это конечно капля в море, но дело все равно благое сделал.

Ответить

Иван Иванов

Подсолнух
2

Стопэ, он сам рассказывал, что кроме конченых мразей, которые его гнобили, убил пару нормальных ребят. Так что, конечно, жалко его, но делов он страшных наворотил

Ответить

Иностранный единорожек88

9

Жаль пацана. Так стремиться к военной службе и так огрести от своего желания. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Иностранный
1

Служил с одним парнем, который рвался на службу, старался выложиться максимально, показать лучшие результаты, пойти на контракт, но через две недели разочаровался и передумал)

Ответить

Убедительная Геосфера

Dmitry
4

через две

Минуты?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Убедительная
0

Недели)

Ответить

Oleg Sergeev

Dmitry
1

через две бутылки?

Ответить

Savage Steel

Иностранный
2

Древняя история про ожидание и реальность?)

Ответить

Сырой жар

2

не понимаю темы с "Бежать и жаловаться было некуда."
всмысле некуда? ну если на территории части пиздец и тебя никто не слушает, ну так дезертируй до ближайшей коммендатуры или прокуратуры или еще куда. ща все части ссутся проверок прокуратуры как огня. ведь его воинская часть возле ЗАТО, не в лесу же в тайге. в ЗАТО полно специально обученных людей решать как раз такие проблемы.
окей, даже если посадят тебя за дезертирство - 2 года это не пожизненное с 8 трупами на руках

Ответить

Рыжий

Сырой
6

 не понимаю темы с

Потому что не был на месте таких вот ребят. Было бы все так просто - не вешались бы ребята и не устраивали массшутинг (это же не первый случай, когда стреляют боевыми по сослужицам) 

Ответить

Сырой жар

Рыжий
3

ну то есть чувак долбаёб и жалеть его не стоит? просто я был в части с дедовщиной и путей решения вопросов там ДОХУЯ. без массовых убийств и прочего членовредительства. вот я и не понимаю его спича про "бежать было некуда"

Ответить

Денис Лапин

Сырой
0

Может он с понятиями, не по пацански и брат за брата

Ответить

Убедительная Геосфера

Сырой
3

Мне кажется, что там было скорее "Избавить мир от этих восьмерых людей любой ценой", и у него, в общем-то, получилось.

Ответить

Roma Schreibikus

Убедительная
3

он двух солдат кокнул которые вообще были не при делах, о чем сам сожалел.

вообще, я сильно сомневаюсь что кто-то  в здравом уме способен думать "как спасти мир". Все в первую очередь думают как спасти свою жопу.

Хотел бы он мир спасти, подошел бы к вопросу более рационально, а не в последнюю ночь перед собственным изнасилованием.

Ответить

Eisenstein

Сырой
1

У товарища одного такого бегунка до прокуратуры нашли повешенным на дереве недалеко от части - сказали, что сбежал, чтобы повеситься.

Ответить

Сырой жар

Eisenstein
0

а в моей части такой бегунок сбегал до коммендатуры и его перевели в другую часть, а пара ребят поехали в дисбат

Ответить

Eisenstein

Сырой
4

И хорошо, что ему так повезло. Но пока выходит, что статистика 50 на 50.

Ответить

Sergey Smirnov

Сырой
1

В смысле люди с крыш прыгают, когда можно забухать или сменить полностью стиль жизни?

Ответить

1 2

5

Показалось "Руслан Шаведдинов", аш ахуел

Ответить

Анастасия Зиммельвейц

2

"Она показала, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики", - серьезно? Даже не нервный срыв? Абсолютно здоровый на голову человек просто взял и расстрелял 8 сослуживцев?

Ответить

Рыжий

Анастасия
4

 Абсолютно здоровый на голову человек просто взял и расстрелял 8 сослуживцев?

 Значит, парень холодно обдумал свое положение и по фактам пришел к выводу, что единственный выход - сделать то, что он сделал. Вроде бы по его речам видно, что он знал что его ждет после такого поступка. Т.е психика в порядке, прикинул что к чему и нашел такой выход, полностью понимая последствия

Ответить

alexferman

Анастасия
1

А что такого? Всегда так делаю

Ответить

Dr. Acula

alexferman
4
Ответить

Отрицательный бинокль

0

Его судьбу решит суд присяжных??

Ответить

Алексей Любимцев

Отрицательный
6

присяжные в военном суде? хотел бы я на это посмотреть

Ответить

Bob Kentuki

Алексей
3

 - Господа присяжные, у вас есть вопросы к обвиняемому?
- Никак нет!

Ответить

Косолар Оголы

Алексей
0

В Хорошей борьбе точно было такое. Только присяжные там тоже вояки

Ответить

Илья Гераськин

Отрицательный
1

Суд поединком

Ответить

Rusty Nail

2

Ждем когда он сокамерников порежет?

Ответить

куколд

–11

Щас бы жалеть убийц, лол. Ему что, сложно в жопу было дать и не нагнетать конфликт? Подумаешь, в жопу выебaли, что тут такого. Мы в 21 веке, быть гомофобом - стыдоба. Дал бы парням один разок и ничего бы плохого не случилось, да и сам бы получил новый сексуальный опыт. А теперь придётся получать его на зоне, клоун

Ответить

Убедительная Геосфера

куколд
5

Толстовато набросил, перенабрось

Ответить

Отрицательный бинокль

куколд
0

@Вахтёр обход блокировок

Ответить

Криминальный Никита

–28

Ему грозит пожизненное заключение.

Ну и хуй с ним

Ответить

Savage Steel

0

Отряд не заметил потери бойца

Ответить

Рыжий

Savage
0

Потери одного бойца может бы и не заметил, но убил-то восьмерых 

Ответить

Savage Steel

Рыжий
1

Я к тому , что о герое статьи уже давно все забыли. :)

Ответить

AZP

–1

В своё время я передал врачу некоторую сумму и избежал юности в сапогах.
Это была самая эффективная инвестиция в жизни. 
А этот чудик, наоборот, сам захотел служить. Телевизор пересмотрел, что ли?

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