В этот торжественный день президент даёт клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нём очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений.

День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит ещё немало сделать.

Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.



Несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу.