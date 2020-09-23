В Минске прошла инаугурация Лукашенко. Он официально вступил в должность президента Материал редакции
По данным ЦИК, он набрал 80% голосов на выборах.
Во Дворце независимости в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко, сообщает белорусское государственное информагентство «Белта».
Лукашенко произнёс такую речь во время инаугурации:
Официальных анонсов мероприятия не было. Утром 23 сентября СМИ заметили, что возле резиденции Лукашенко в Минске усилена охрана и перекрыта дорога, позже туда приехал президентский кортеж. Пресс-секретарь Лукашенко отказалась комментировать информацию о возможной инаугурации: «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим».
Tut.by указывает, что прошедшая инаугурация нарушает закон «О Президенте Республики Беларусь», согласно которому церемонию должны транслировать по государственному телевидению. Однако во время неё по ТВ показывали сериалы, пишет издание.
Мероприятие прошло на фоне продолжающихся в Белоруссии протестов из-за выборов президента. Люди устраивают демонстрации, требуя отставки Лукашенко и проведения новых выборов. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%.
Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет после выборов, однако против части его членов возбудили уголовные дела, часть — покинула страну. Тихановская неоднократно выступала с обращениями, где призывала международные организации обратить внимание на протесты в стране. Евросоюз не признал результаты выборов и объявил, что введёт персональные санкции.
Лукашенко на собственной инаугурации
Ответственный кран
Фу бля, я думал это только на картинке возможно
Действительно.
Лукашенко, фу бля, я думал это только на картинке возможно
Наконец в Беларуси есть новый президент. Пора проводить старого
Ну да, она виновата, а не Лукашенко
Ранний Мика
Почему она виновата? Она просто блядь
Криминальный Никита
Не дала?
Коленьке?
Ну да, никто кроме Лукашенко не виноват. Все его окружение белые и пушистые.
Защитный ящик
Обосрался прилюдно
Ответственный кран
Ток не ты, а картофелина
Защитный ящик
Это открытая демонстрация слабости, до нового года он не дотянет
до нового года он не дотянет
от создателей "завтра режим Лукашенко рухнет", "еще неделя и конец" и "при таких массовых протестах Лукашенко уйдет до сентября".
от создателей
Я такое не писал)
Как это не писал когда прямо так и написал:"Лукашенко не дотянет до". Секта свидетелей ухода Лукашенко пополнилась еще одним членом.
Но ты молодец, да, в наших условиях "до нового года" - это типа "или осёл или я". Падишаха я нарочно пропустил, с ним-то всё будет хорошо, с чего бы ему уходить.
Ты мне приписываешь
"завтра режим Лукашенко рухнет"
"еще неделя и конец"
"при таких массовых протестах Лукашенко уйдет до сентября"
Но я такого не писал
Вот когда дотянет до НГ тогда и приходи
Ты тупой и я сейчас объясню почему.
Ты написал "до нового года он не дотянет". Потому что что? Какого хуя он должен "не дотянуть", что изменилось? Вот полтора месяца идут "мирные протесты" и... и вот ничего. Вообще ничего.
Поэтому твоё "до нового года он не дотянет" вот вообще ничем не отличается от миллионпицот "вот-вот и режим рухнет". Если ты написал "два плюс два" это всё равно, что ты написал "четыре", если ты написал "он не дотянет"(и не написал почему) это всё равно что ты(как и миллионпицот до тебя) пукнул "Лука зассал, режим падёт ко-ко-ко".
А эти "я это не писаль и не через месяц а через два и тогда и приходи" - это детский сад какой-то.
Просто здравому человеку тяжело понять как правитель может допускать такие очевидные PR просчёты. В условиях когда протесты фактически сошли на нет за исключением воскресных дней, нет никакой необходимости организовывать столь трусливую инаугурацию. Это же прям царский подарок для оппозиции, которая теперь может смело до конца правления Луки изгаляться в сочинительстве обидных эпитетов к его инаугурации (трусливая, крысиная, трёхпроцентная и в этом духе).
И ведь все, даже самые отбитые ябатьки, осознают, что не может так себя вести президент с восьмидесятипроцентной народной поддержкой. То есть очевидно, что выборы не были честными, как бы ни клялся в этом сам Батька. То есть по сути они за Луку выступают сейчас в основном циничные товарищи, которые понимают, что выборы сфальсифицированы, но считают, что так и должно быть, потому как население с их точки зрения - это инфантильные овцы, которых они, пастухи, должны вести в верном направлении.
даже самые отбитые ябатьки, осознают, что не может так себя вести президент с восьмидесятипроцентной народной поддержкой
Вы очень хорошо о них думаете.
В 2020 сомневаться нельзя никогда
Типичная инаугурация при поддержки в 80% населения.
Молодежный меч
Наша с 70% в 2018м не то чтоб сильно отличалась.
Не то чтобы сильно, а трындец как сильно. в 2018 году 70% реально проголосовало за Путина.
Минусят видимо те, кто ходил наблюдателем в 2018 году и своими глазами видел как 70% проголосовало за Собчак.
Какой популярный диктатор. Почему не ночью то?
Иностранный единорожек88
Ночью. Американской. Чтоб все спали и шпионить не могли
Ник и Майк надеюсь посмотрят в записи и потом поделятся впечатлениями
Исправьте на "тайная инаугурация"
И теперь он тайный президент
Что же это, значит теперь в Беларуси тайное правительство?
Кхм-кхм
Тайный Гитлер
Эх ну ничо, сейчас беларусы как выйдут за мирный мир во всем мире, ухх!!
Способный бас
Сам то сколько диктаторов в этом году сверг?
Миииир! Мииир!!!111
ну а че, он не прав что ли? борцы за все хорошее и против всего плохого как всегда молча минусуют, не вытащив хуя изо рта, пока ЕС заявляет "ну..мы не признаем, но деваться некуда, будем сотрудничать". очевидно уже, что стратегия мирного протеста не сработала, а все будущие санкции на своем горбу будут нести простые беларусы, с россиянами на пару, пока новые дворцы будут возводиться
ну а че, он не прав что ли?
Вопрос не в прав/не прав
Вопрос в том, что приходит такой умудренный гуру и советует то, на что он сам не пошел и не пойдет
И таких советчиков - вагонище, можно было б из них дивизию городской герильи набрать. Или даже две
да вроде ничего не советовал, обычный сарказм. просто видимо у кого-то туго с принятием реальности и их это сильно задевает
Нет, вопрос именно в том, что он прав, и потому тебе кроме как "сперва добейся" и ответить нечего.
То есть да, возможно, текущая ситуация требует перейти от митингов к более жестким мерам
Но вопрос в тоне, в котором эта мысль высказывается - в тоне крайне хамском, неуважительном, будто барин требует зрелищ
Это может относиться даже не к конкретно этому челу, а ко всей этой куче "советующих"
Так "спервадобейся" применяется потому что человек требует от других людей то, что не делал сам и не будет делать, и, скорее всего, к этому неспособен. Как и множество других "советчиков"
И при этом этим же людям, которые даже в таком вегетарианском протесте рискуют, высказывает неуважение
Стратегический браслет
Ща ещё третий "слив" омоновских гуков будет.
Как будто первые две к чему-то привели.
Стратегический браслет
Вон бульбашы захватывающие истории присылают:
Ну буду отвечать, а то скажут как выше, что я призываю к тому к чему сам не готов, хотя при должной организации был бы готов.
ну эт самое, покажите товарищам пример, нападите на космонавтов
наверное и боевую подготовку имеете, чтобы это не вызывало затруднений
Искренне поздравляю легитимного президента и лучшее , что было с РБ. Особенно учитывая, что в стране нет нихуя, граждане одни из лучших в мире.
Этих граждан воспитывает «вонючая система» при Лукашенко.
Все подписчики ХУЕХты идут нахуй, так как делят мир на чёрное и белое и про критическое мышление и здравый смысл не в курсе.
Мир не справедлив - это основное, что надо понять.
Все хотят жить по закону о иметь порядок, но только нужно помнить важную мысль: свободна одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
И 1-2-10% от населения страны не в праве решать как жить остальным 90% .
Здравомыслящий человек на обосранные митинги выходить не станет - это пустая трата времени, как время и показало.
Всех обнял.
Всех обнял
и пошел нахуй
Ты долбаеб и сейчас поясню почему
И 1-2-10% от населения страны не в праве решать как жить остальным 90%
Само проведение процедуры в тайне, без трансляции и под жесткой охраной военных говорит о том, что нет у него поддержки ни 90%, ни 80 ни даже 40. Если это не понятно тебе - лучше просто выруби интернет и живи в своем манямирке
Само проведение процедуры в тайне, без трансляции и под жесткой охраной военных говорит о том, что нет у него поддержки ни 90%, ни 80 ни даже 40.
Сомнительное утверждение. Обычно большинство пассивное, а меньшинство активное, агрессивное и тд, поэтому они могут делать вид, что их большинство.
Как на Украине, вроде ярых националистов не так много, поддержки практически нет на выборах, но из-за их активной позиции больше всего видно на улице именно националистов.
Тогда какая разица, что думает большинство, если оно пассивно? Также некоторые люди ноют сейчас про развал Советского Союза, но сами даже не вышли отстоять свою страну, показать себя. Пусть сидят дальше.
Но это предположения, социальные исследования в РБ запрещены. А что можно сказать по опыту жизни тут - из поддерживающих Лукашенко остались маргиналы и нахлебники типа полублагополучных семей. Но они в случае чего всгда переобуются, поэтому за полн лояльность я говорить не стану. Остальные разделились на тех, кто за смену власти, и на тех, кто боится любого исхода событий.
И их большинство.
"Видно на улице именно националистов" в основном в российском телевизоре.
Ответственный кран
Обычно большинство пассивное
И что, они все за Лукашенко?
Ну окей, 20% активных за луку, 80% против, 20% пассивных за луку, 80% против
Давай не придумывай, даже по протоколам, которые представляла оппозиция, там где-то 60 на 40 было, никаких 80% не было.
Протоколы неполные, и в епредставленные искажены вбросами. Уверенно говорить можно только после перевыборов.
Плюс, как написали ниже, поддержка диктатора упала еще ниже из-за насилия. Потому что задерживали даже тех, кто за него голосовал.
Протоколы неполные
это твое мнение? я вот исхожу из того, что оппозиция публиковала, Тихановская даже на видео вроде говорила про 60 на 40
Давай не придумывай, цик не выложил результаты по участкам, это говорит только о тотальном наебе, а оппоза считала и все вброшенные за луку тоже. Голоса считались внизу, а сверху никак не учитывались
Где вас таких берут? В протоколах по многих участкам цифры рисовались с потолка, что подтверждается рассказами самих участников этих комиссий, в т.ч. аудиозаписями. Оппозиция указывала на протоколы, что даже по этому рисованному бреда больше 60% не получалось. Конечно, за него не 3%, но вряд ли больше 20-25% - соцопросы то запрещены.
Ответственный
Цифры из головы, это ответ на
меньшинство активное, агрессивное и тд, поэтому они могут делать вид, что их большинство
Протоколы собирал Голос. Известно только 20% всех протоколов, как как комиссии в большинстве случаев не вывешивали их, как должны. Протоколы это не оппозиции, а официальные, т.е. показывают официальные данные. Этим данным веры нет, но их можно использовать для доказательства фальсификаций, что уже было сделано
меньшинство из оппозиции выходит на митинги, а это сотни тысяч по всей стране.
Обычно большинство пассивное, а меньшинство активное
Когда "большинство" принудительно свозили на митинги в Минск (за Лукашенко) - их со всей страны набралось меньше, чем протестующих в самом Минске (именно местных). Тоже о чем-то, но говорит.
Так же еще на примере России можно видеть, что не мало людей за Путина, они высказывают свое мнение в интернете и в опросах на улицах. Аналогичной ситуации за Лукашенко нет, даже блин шахтеры и рабочие на заводах бастовали (или до сих пор еще часть бастует)
Тоже о чем-то, но говорит
да, говорит о том, что большинство пассивное и им нет дела до этих митингов) будет лукашенко - ок, будет тихановская - ок)
О, старые песни пошли. Напомни, представителя какой национальности украинцы выбрали себе президентом?
Ответственный кран
Мир не справедлив - это основное, что надо понять.
Что-то примерно такое тебе будет говорить ОМОН, когда будет тебя пиздить
Все подписчики ХУЕХты идут нахуй, так как делят мир на чёрное и белое и про критическое мышление и здравый смысл не в курсе.
интересное заявление, можно хоть одну статью или видео с речью лукашистов, где можно наблюдать здравый смысл, критическое мышление и оттенки серого?
Там одними обниманием не ограничивается, член так глубоко зашёл, что в мозг кислород перестал поступать
Я конечно понимаю, но почему такие персонажи еще на ТЖ?
Граждане лучшие в мире не благодаря, а вопреки. Если выходит столько народу это значит что недовольных сильно больше. О каком нахуй законе и порядке идет речь, ты ебанулся? Едь нахуй в северную корею, вот уж где всем порядкам порядок.
ой хороший наброс на вертилятор 👏
давай еще что то из банальщины мир не справедлив и истина в вине 😂
Коленька хоть рядом был?
Грузинский Орзэмэс
На коленке
Кстати значит ли это что инаугурация не имеет юридической силы, а усатый в таком случае до сих пор в прошлом президентском сроке?
И значит и нет. Также инаугурация проходит после ужасных выборов без расследовния фальсификаций - и за это ее тоже можно считать не имеющей юридической силы.
шобонздох
Стратегический браслет
Усатый у илюхера бабу увёл.
Нет, просто он наркоман
Стратегический браслет
Ставлю на то, что лукашенка затребовал право первой ночи и илюхер слился.
Таракан сам себя провозгласил в тихую президентом. Бляяяя какое же это жадное до власти животное
Сам себя выбрал. Сам себя назначил. 🤷♂️
И срать он на всех хотел)
Ничего он не испугался
Даже импортозамещение решил как можно больше сократить, настолько ему поебать
Видимо наши бабки, которые лысый отдал ему, ровно до следующего срока хватит, пока население подыхает
"Бабок" хватит а месяц. Если бы их живыми дали. А вообще это просто рефинансирование кредитов, взятых как раз-таки у России. Она скорее себя спасает от неплатежеспособности Беларуси, чем положение диктатора.
Развею некоторую уверенность в том, что Лукашенко поебать: ему поебать ровно до того момент, пока нехватка денег за яйца не возьмет. А до тех пор он выебывается, потому что в долгую играть не умеет и действует на эмоциях.
Не будет тут Венесуэлы, где силовики сохраняют лояльность диктатору из-за денег, которые им платят из прибыли с наркотрафика и нефти. У Лукашенко нет таких источников дохода, только заводы, бастюущие по-итальянски, да и акцизы с сигарет и бухла, потребление которых Беларусы сократили по официальной статистике.
Всего бы ничего, да только огромное количество силовиков пиздили людей за идею и свято верили что виновата в митингах "заграница"
Никаким мирным концом это пока что не пахнет
И не должно пахнуть. Расчет идет на то, чтобы довести ситему до полного отчаяния.
Я разрешаю извинится всех, кто оскорблял, когда я говорила что протесты в шортиках и белых кросовках закончатся, а Лукашенко опять будет президентом.
Протесты же вроде должны приносить результаты? Ну, помимо результатов в интернете.
Протест Солидарности в Польше: 10 лет.
Майдан в Киеве: 3 месяца.
Русские: ну где уфе резульмтаты у биларумсов, два месямца промфло.
Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
Оппозиция - это когда выступают против большинства. А это не оппозиция, так как большинство выступает против пачки "Ябатек" и "Омона"