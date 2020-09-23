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Алексей Боржонов
10 247

В Минске прошла инаугурация Лукашенко. Он официально вступил в должность президента Материал редакции

По данным ЦИК, он набрал 80% голосов на выборах.

169 комментариев
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Фото телеграм-канала Пул первого

Во Дворце независимости в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко, сообщает белорусское государственное информагентство «Белта».

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

из сообщения «Белты»

Лукашенко произнёс такую речь во время инаугурации:

В этот торжественный день президент даёт клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нём очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений.

День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит ещё немало сделать.

Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.

Несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу.

Александр Лукашенко
по сообщениям «Белты»

Официальных анонсов мероприятия не было. Утром 23 сентября СМИ заметили, что возле резиденции Лукашенко в Минске усилена охрана и перекрыта дорога, позже туда приехал президентский кортеж. Пресс-секретарь Лукашенко отказалась комментировать информацию о возможной инаугурации: «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим».

Звуки аплодисментов слышны снаружи Дворца независимости  Видео Tut.by

Tut.by указывает, что прошедшая инаугурация нарушает закон «О Президенте Республики Беларусь», согласно которому церемонию должны транслировать по государственному телевидению. Однако во время неё по ТВ показывали сериалы, пишет издание.

Мероприятие прошло на фоне продолжающихся в Белоруссии протестов из-за выборов президента. Люди устраивают демонстрации, требуя отставки Лукашенко и проведения новых выборов. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет после выборов, однако против части его членов возбудили уголовные дела, часть — покинула страну. Тихановская неоднократно выступала с обращениями, где призывала международные организации обратить внимание на протесты в стране. Евросоюз не признал результаты выборов и объявил, что введёт персональные санкции.

#новости #белоруссия

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169 комментариев
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Артур Мудрик

174
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Сергей Королевский

Артур
27

Лукашенко на собственной инаугурации

Ответить

Ответственный кран

Сергей
3

Фу бля, я думал это только на картинке возможно

Ответить

Сергей Королевский

Ответственный
6

Действительно.
Лукашенко, фу бля, я думал это только на картинке возможно

Ответить

Игорь Рачук

Сергей
0

Он набирает мочи в хобот, чтобы плеснуть её в зрителей)

Ответить

Пищевой танк88

Сергей
0

@Вахтёр почему ты банишь за член кита, а этого клоуна с членами не банишь???

Ответить

Пищевой танк88

Пищевой
0

@Вахтёр двойные стандарты

Ответить

Bad Mother Fucker

Пищевой
0
Ответить

Yan Fedoseev

Артур
3

Наконец в Беларуси есть новый президент. Пора проводить старого

Ответить

Ответственный кран

Yan
3

Президентка

Ответить

капитан ильич

85

Я понимаю что год крысы, но не настолько же.

Ответить

Ранний Мика

82

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии РИА «Новости» отказалась называть дату инаугурации.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт.

Шлюха 

Ответить

Bitchcraft

Ранний
2

Ну да, она виновата, а не Лукашенко

Ответить

Ранний Мика

Bitchcraft
16

Почему она виновата? Она просто блядь

Ответить

Криминальный Никита

Ранний
–4

Не дала?

Ответить

Михаил Набоков

Криминальный
1

Коленьке?

Ответить

Криминальный

Михаил
1

Коленьке дала, миркурту не дала

Ответить

Elijah Garrison

Bitchcraft
1

Ну да, никто кроме Лукашенко не виноват. Все его окружение белые и пушистые. 

Ответить

Смутный парфюмер

Ранний
0

Анна 

Ответить

Каменный дым

68
Ответить

Защитный ящик

Каменный
15

Обосрался прилюдно 

Ответить

Ответственный кран

Защитный
1

Ток не ты, а картофелина

Ответить

Защитный ящик

Ответственный
6

Это открытая демонстрация слабости, до нового года он не дотянет 

Ответить

Jiří Kropočev

Защитный
13

до нового года он не дотянет 

от создателей "завтра режим Лукашенко рухнет",  "еще неделя и конец" и "при таких массовых протестах Лукашенко уйдет до сентября".

Ответить

Защитный ящик

Jiří
1

от создателей

Я такое не писал)

Ответить

Jiří Kropočev

Защитный
–3

Как это не писал когда прямо так и написал:"Лукашенко не дотянет до".  Секта свидетелей ухода Лукашенко пополнилась еще одним членом.

Но ты молодец, да, в наших условиях "до нового года" - это типа "или осёл или я". Падишаха я нарочно пропустил, с ним-то всё будет хорошо, с чего бы ему уходить.

Ответить

Защитный ящик

Jiří
0

Ты мне приписываешь
"завтра режим Лукашенко рухнет"

"еще неделя и конец"

"при таких массовых протестах Лукашенко уйдет до сентября"

Но я такого не писал

Вот когда дотянет до НГ тогда и приходи

Ответить

Jiří Kropočev

Защитный
0

Ты тупой и я сейчас объясню почему.
Ты написал "до нового года он не дотянет". Потому что что? Какого хуя он должен "не дотянуть", что изменилось? Вот полтора месяца идут "мирные протесты" и... и вот ничего. Вообще ничего. 
Поэтому твоё "до нового года он не дотянет" вот вообще ничем не отличается от миллионпицот "вот-вот и режим рухнет". Если ты написал "два плюс два" это всё равно, что ты написал "четыре", если ты написал "он не дотянет"(и не написал почему) это всё равно что ты(как и миллионпицот до тебя) пукнул "Лука зассал, режим падёт ко-ко-ко".
А эти "я это не писаль и не через месяц а через два и тогда и приходи" - это детский сад какой-то.

Ответить

Молодежный меч

Jiří
1

Это всё очень мило, но остаётся вопрос:
если, вдруг — не дотянет, ты придешь сюда и напишешь что сосал хуи?

Ответить

Защитный ящик

Jiří
0

Порвался, жаль

Ответить

Ответственный

Jiří
0

Путин уйдёт! (в отпуск)

Ответить

Романелло Кивогенс

Каменный
3

Просто здравому человеку тяжело понять как правитель может допускать такие очевидные PR просчёты. В условиях когда протесты фактически сошли на нет за исключением воскресных дней, нет никакой необходимости организовывать столь трусливую инаугурацию. Это же прям царский подарок для оппозиции, которая теперь может смело до конца правления Луки изгаляться в сочинительстве обидных эпитетов к его инаугурации (трусливая, крысиная, трёхпроцентная и в этом духе).

И ведь все, даже самые отбитые ябатьки, осознают, что не может так себя вести президент с восьмидесятипроцентной народной поддержкой. То есть очевидно, что выборы не были честными, как бы ни клялся в этом сам Батька. То есть по сути они за Луку выступают сейчас в основном циничные товарищи, которые понимают, что выборы сфальсифицированы, но считают, что так и должно быть, потому как население с их точки зрения - это инфантильные овцы, которых они, пастухи, должны вести в верном направлении.

Ответить

Mikhail Paulyshka

Романелло
0

даже самые отбитые ябатьки, осознают, что не может так себя вести президент с восьмидесятипроцентной народной поддержкой

Вы очень хорошо о них думаете.

Ответить

Артём Мазанов

Каменный
5

В 2020 сомневаться нельзя никогда 

Ответить

Ваша Закладко

Артём
0

это довод

Ответить

DJ Качан

70

Вот так и выглядит 80% поддержки, закрывшись от народа

Ответить

Имя Фамилия

47

Типичная инаугурация при поддержки в 80% населения.

Ответить

Евгений Козлов

Имя
1

Сделал всё тихо чтобы не отвлекать народ от нищеты 

Ответить

Молодежный меч

Имя
0

Наша с 70% в 2018м не то чтоб сильно отличалась.

Ответить

Elijah Garrison

Молодежный
–2

Не то чтобы сильно, а трындец как сильно. в 2018 году 70% реально проголосовало за Путина. 

Ответить

Молодежный меч

Elijah
0

А лукашенко оказался крепким орешком.

Ответить

Elijah Garrison

Elijah
0

Минусят видимо те, кто ходил наблюдателем в 2018 году и своими глазами видел как 70% проголосовало за Собчак.

Ответить

Litnikov Danil

37

Какой популярный диктатор. Почему не ночью то?

Ответить

Иностранный единорожек88

Litnikov
21

Ночью. Американской. Чтоб все спали и шпионить не могли

Ответить

Litnikov Danil

Иностранный
0

Ник и Майк надеюсь посмотрят в записи и потом поделятся впечатлениями

Ответить

Azgar

24

Исправьте на "тайная инаугурация" 

Ответить

Андрей Лузин

Azgar
19

И теперь он тайный президент

Ответить

A patient patient

Андрей
9

Что же это, значит теперь в Беларуси тайное правительство?

Ответить

Azgar

A
6

Да, тайное правительство крысиного короля

Ответить

Sergey Redko

Андрей
1

Кхм-кхм
Тайный Гитлер

Ответить

Тихон Котов

Sergey
2

секретный*

Ответить

Максим Чистов

–45

Эх ну ничо, сейчас беларусы как выйдут за мирный мир во всем мире, ухх!!

Ответить

Способный бас

Максим
45

Сам то сколько диктаторов в этом году сверг?

Ответить

Максим Чистов

Способный
–46

Миииир! Мииир!!!111

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Оральное

Алексан…
7

Его не признали в городе родном, протесты проходят и ночью, и днём
Не стоит обсираться, не стоит хамееть, а лучше эту песенку вместе пропеть

Ответить

Подсолнух

Максим
1

Ор, опять мирных протестующих порвало от правды.

Ответить

Roma Dmitriev

Способный
8

ну а че, он не прав что ли? борцы за все хорошее и против всего плохого как всегда молча минусуют, не вытащив хуя изо рта, пока ЕС заявляет "ну..мы не признаем, но деваться некуда, будем сотрудничать". очевидно уже, что стратегия мирного протеста не сработала, а все будущие санкции на своем горбу будут нести простые беларусы, с россиянами на пару, пока новые дворцы будут возводиться

Ответить

Евгений Клочков

Roma
5

ну а че, он не прав что ли?

Вопрос не в прав/не прав
Вопрос в том, что приходит такой умудренный гуру и советует то, на что он сам не пошел и не пойдет

И таких советчиков - вагонище, можно было б из них дивизию городской герильи набрать. Или даже две

Ответить

Roma Dmitriev

Евгений
7

да вроде ничего не советовал, обычный сарказм. просто видимо у кого-то туго с принятием реальности и их это сильно задевает

Ответить

Jiří Kropočev

Евгений
3

Нет, вопрос именно в том, что он прав,  и потому тебе кроме как "сперва добейся" и ответить нечего.

Ответить

Евгений Клочков

Jiří
1

То есть да, возможно, текущая ситуация требует перейти от митингов к более жестким мерам

Но вопрос в тоне, в котором эта мысль высказывается - в тоне крайне хамском, неуважительном, будто барин требует зрелищ

Это может относиться даже не к конкретно этому челу, а ко всей этой куче "советующих" 

Ответить

Евгений Клочков

Jiří
0

Так "спервадобейся" применяется потому что человек требует от других людей то, что не делал сам и не будет делать, и, скорее всего, к этому неспособен. Как и множество других "советчиков"

И при этом этим же людям, которые даже в таком вегетарианском протесте рискуют, высказывает неуважение 

Ответить

ouxen

Способный
1

сперва добейся?

Ответить

Звездный томагавк_два

ouxen
0

смотри не убейся

Ответить

Стратегический браслет

Максим
0

Ща ещё третий "слив" омоновских гуков будет.

Ответить

thetrickster

Стратегический
1

Как будто первые две к чему-то привели. 

Ответить

Стратегический браслет

thetrickster
2

Вон бульбашы захватывающие истории присылают:

Ответить

thetrickster

Стратегический
0

Ну буду отвечать, а то скажут как выше, что я призываю к тому к чему сам не готов, хотя при должной организации был бы готов.

Ответить

Евгений Клочков

Максим
0

ну эт самое, покажите товарищам пример, нападите на космонавтов
наверное и боевую подготовку имеете, чтобы это не вызывало затруднений

Ответить

Ответственный кран

26

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего быстро дал по съёбам, нервно оглядываясь по сторонам и размахивая пустым автоматом

Ответить

Darya Timofeeva

24
Ответить

Алексей Журавлёв

–83

Искренне поздравляю легитимного президента и лучшее , что было с РБ. Особенно учитывая, что в стране нет нихуя, граждане одни из лучших в мире.

Этих граждан воспитывает «вонючая система» при Лукашенко.

Все подписчики ХУЕХты идут нахуй, так как делят мир на чёрное и белое и про критическое мышление и здравый смысл не в курсе.

Мир не справедлив - это основное, что надо понять.

Все хотят жить по закону о иметь порядок, но только нужно помнить важную мысль: свободна одного заканчивается там, где начинается свобода другого.

И 1-2-10% от населения страны не в праве решать как жить остальным 90% .

Здравомыслящий человек на обосранные митинги выходить не станет - это пустая трата времени, как время и показало.

Всех обнял.

Ответить

Bad Mother Fucker

Алексей
60

Всех обнял

и пошел нахуй

Ответить

Андрей Заварзин

Bad
0

Обнял

Ответить

Рыжий

Алексей
21

Ты долбаеб и сейчас поясню почему
 И 1-2-10% от населения страны не в праве решать как жить остальным 90%

Само проведение процедуры в тайне, без трансляции и под жесткой охраной военных говорит о том, что нет у него поддержки ни 90%, ни 80 ни даже 40. Если это не понятно тебе - лучше просто выруби интернет и живи в своем манямирке 

Ответить

YeezySpace

Рыжий
–18

Само проведение процедуры в тайне, без трансляции и под жесткой охраной военных говорит о том, что нет у него поддержки ни 90%, ни 80 ни даже 40.

Сомнительное утверждение. Обычно большинство пассивное, а меньшинство активное, агрессивное и тд, поэтому они могут делать вид, что их большинство.
Как на Украине, вроде ярых националистов не так много, поддержки практически нет на выборах, но из-за их активной позиции больше всего видно на улице именно националистов.

Ответить

Паша Сасковец

YeezySpace
6

Тогда какая разица, что думает большинство, если оно пассивно? Также некоторые люди ноют сейчас про развал Советского Союза, но сами даже не вышли отстоять свою страну, показать себя. Пусть сидят дальше.

Но это предположения, социальные исследования в РБ запрещены. А что можно сказать по опыту жизни тут - из поддерживающих Лукашенко остались маргиналы и нахлебники типа полублагополучных семей. Но они в случае чего всгда переобуются, поэтому за полн лояльность я говорить не стану. Остальные разделились на тех, кто за смену власти, и на тех, кто боится любого исхода событий.

И их большинство.

Ответить

Jiří Kropočev

YeezySpace
2

"Видно на улице именно националистов" в основном в российском телевизоре.

Ответить

Ответственный кран

YeezySpace
1

Обычно большинство пассивное

И что, они все за Лукашенко?

Ну окей, 20% активных за луку, 80% против, 20% пассивных за луку, 80% против

Ответить

YeezySpace

Ответственный
–4

Давай не придумывай, даже по протоколам, которые представляла оппозиция, там где-то 60 на 40 было, никаких 80% не было.

Ответить

Паша Сасковец

YeezySp…
2

Протоколы неполные, и в епредставленные искажены вбросами. Уверенно говорить можно только после перевыборов.

Плюс, как написали ниже, поддержка диктатора упала еще ниже из-за насилия. Потому что задерживали даже тех, кто за него голосовал.

Ответить

YeezySpace

Паша
–4

Протоколы неполные

это твое мнение? я вот исхожу из того, что оппозиция публиковала, Тихановская даже на видео вроде говорила про 60 на 40

Ответить

Паша Сасковец

YeezySp…
0

Это факт, а не мнение.

Ответить

Abram Dikoy

YeezySp…
1

Давай не придумывай, цик не выложил результаты по участкам, это говорит только о тотальном наебе, а оппоза считала и все вброшенные за луку тоже. Голоса считались внизу, а сверху никак не учитывались

Ответить

Артём

YeezySp…
1

Где вас таких берут? В протоколах по многих участкам цифры рисовались с потолка, что подтверждается рассказами самих участников этих комиссий, в т.ч. аудиозаписями. Оппозиция указывала на протоколы, что даже по этому рисованному бреда больше 60% не получалось. Конечно, за него не 3%, но вряд ли больше 20-25% - соцопросы то запрещены.

Ответить

Рыжий

YeezySp…
0

 там где-то 60 на 40 было

А это было еще до пыток в полиции, до массовых избиений и охоты за школьниками (был видос, где силовик дербанит школьный рюкзак). Еще про студентов не забывай, их в сентябре успели помесить внутри универов силовики

Ответить

Ответственный

YeezySp…
0

Цифры из головы, это ответ на
меньшинство активное, агрессивное и тд, поэтому они могут делать вид, что их большинство

Ответить

Azgar

YeezySp…
0

Протоколы собирал Голос. Известно только 20% всех протоколов, как как комиссии в большинстве случаев не вывешивали их, как должны. Протоколы это не оппозиции, а официальные, т.е. показывают официальные данные. Этим данным веры нет, но их можно использовать для доказательства фальсификаций, что уже было сделано

Ответить

Бродяга

YeezySpace
1

меньшинство из оппозиции выходит на митинги, а это сотни тысяч по всей стране.

Ответить

Рыжий

YeezySpace
1

 Обычно большинство пассивное, а меньшинство активное

Когда "большинство" принудительно свозили на митинги в Минск (за Лукашенко) - их со всей страны набралось меньше, чем протестующих в самом Минске (именно местных). Тоже о чем-то, но говорит. 
Так же еще на примере России можно видеть, что не мало людей за Путина, они высказывают свое мнение в интернете и в опросах на улицах. Аналогичной ситуации за Лукашенко нет, даже блин шахтеры и рабочие на заводах бастовали (или до сих пор еще часть бастует)

Ответить

YeezySpace

Рыжий
0

Тоже о чем-то, но говорит

да, говорит о том, что большинство пассивное и им нет дела до этих митингов) будет лукашенко - ок, будет тихановская - ок)

Ответить

Jakub Marona

YeezySpace
0

после твоего обсера с роскосмосом у тебя нет права вещать 

Ответить

Эдуард Суровый

YeezySpace
0

О, старые песни пошли. Напомни, представителя какой национальности украинцы выбрали себе президентом?

Ответить

YeezySpace

Эдуард
0

Какой?

Ответить

Ответственный кран

Алексей
15

Мир не справедлив - это основное, что надо понять.

Что-то примерно такое тебе будет говорить ОМОН, когда будет тебя пиздить

Ответить

Предыдущий ГОСТ

Алексей
3

@Вахтёр 

Ответить

Bad Mother Fucker

Предыдущий
1
Ответить

Казенный утюг

Bad
1

И что?

Ответить

Казенный утюг

Алексей
3

−2172

@Владислав Цыплухин почему оно ещё может что-то писать?

Ответить

Бродяга

Алексей
2

  Все подписчики ХУЕХты идут нахуй, так как делят мир на чёрное и белое и про критическое мышление и здравый смысл не в курсе.

интересное заявление, можно хоть одну статью или видео с речью лукашистов, где можно наблюдать здравый смысл, критическое мышление и оттенки серого?

Ответить

ste23

Алексей
1

Обними Лукашенко, хуесос

Ответить

Андрей Заварзин

ste23
1

Там одними обниманием не ограничивается, член так глубоко зашёл, что в мозг кислород перестал поступать

Ответить

DEV IL

Алексей
1

А не жирновато?

Ответить

Смутный парфюмер

Алексей
1

@Вахтёр

Ответить

Евгений Клочков

Алексей
0

Я конечно понимаю, но почему такие персонажи еще на ТЖ? 

Ответить

Смутный парфюмер

Евгений
1

Нет пейвола

Ответить

Предыдущий ГОСТ

Евгений
0

Потому что вахтер балду гоняет.

Ответить

Abram Dikoy

Алексей
0

Граждане лучшие в мире не благодаря, а вопреки. Если выходит столько народу это значит что недовольных сильно больше. О каком нахуй законе и порядке идет речь, ты ебанулся? Едь нахуй в северную корею, вот уж где всем порядкам порядок.

Ответить

Orbital_Cat

Алексей
0

ой хороший наброс на вертилятор 👏
давай еще что то из банальщины мир не справедлив и истина в вине 😂

Ответить

кум кумич

Алексей
0
Ответить

Предыдущий ГОСТ

14

Отлично, значит предыдущий срок у него официально закончился и теперь никаким легитимным президентом он больше не является.

Ответить

ouxen

Предыдущий
2

других президентов у нас для вас нет

Ответить

ad unguem

10

Коленька хоть рядом был?

Ответить

Звездный томагавк_два

ad
15

На шухере стоял, с автоматом

Ответить

Грузинский Орзэмэс

ad
0

На коленке

Ответить

ad unguem

Грузинский
0

В поддержку Belarussian Lives Matter?

Ответить

Ответственный кран

9

ПО ЗАКОНУ ИНАУГУРАЦИЮ НУЖНО ТРАНСЛИРОВАТЬ ПО РАДИО И ТВ, БЛЯТЬ!

Ответить

Vadzim Bareika

Ответственный
14

по закону

лукашенко

Ха, пашуциу.

Ответить

DEV IL

Ответственный
0

Кстати значит ли это что инаугурация не имеет юридической силы, а усатый в таком случае до сих пор в прошлом президентском сроке?

Ответить

Паша Сасковец

DEV
0

И значит и нет. Также инаугурация проходит после ужасных выборов без расследовния фальсификаций - и за это ее тоже можно считать не имеющей юридической силы.

Ответить

DEV IL

Паша
0

Ну с этой стороны все же не напрямую, нужно расследование и решение суда

Ответить

Илюхер XXX

7

шобонздох

Ответить

Стратегический браслет

Илюхер
15

Усатый у илюхера бабу увёл.

Ответить

Звездный томагавк_два

Стратегический
1

Нет, просто он наркоман

Ответить

Стратегический браслет

Звездный
0

Ставлю на то, что лукашенка затребовал право первой ночи и илюхер слился.

Ответить

Звездный томагавк_два

Стратегический
1

слился с ним в экстазе

Ответить

anti kuzma

Стратегический
0

парня

Ответить

No Name

5

Таракан сам себя провозгласил в тихую президентом. Бляяяя какое же это жадное до власти животное

Ответить

Александр Ярви

No
5

Раз таракан, то насекомое

Ответить

Zoid Q

4

Сам себя выбрал. Сам себя назначил. 🤷‍♂️

Ответить

ouxen

Zoid
3

может себе позволить

Ответить

Rusty Nail

1

И срать он на всех хотел)
Ничего он не испугался
Даже импортозамещение решил как можно больше сократить, настолько ему поебать
Видимо наши бабки, которые лысый отдал ему, ровно до следующего срока хватит, пока население подыхает

Ответить

Паша Сасковец

Rusty
5

"Бабок" хватит а месяц. Если бы их живыми дали. А вообще это просто рефинансирование кредитов, взятых как раз-таки у России. Она скорее себя спасает от неплатежеспособности Беларуси, чем положение диктатора.

Развею некоторую уверенность в том, что Лукашенко поебать: ему поебать ровно до того момент, пока нехватка денег за яйца не возьмет. А до тех пор он выебывается, потому что в долгую играть не умеет и действует на эмоциях.

Не будет тут Венесуэлы, где силовики сохраняют лояльность диктатору из-за денег, которые им платят из прибыли с наркотрафика и нефти. У Лукашенко нет таких источников дохода, только заводы, бастюущие по-итальянски, да и акцизы с сигарет и бухла, потребление которых Беларусы сократили по официальной статистике.

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Rusty Nail

Паша
2

Всего бы ничего, да только огромное количество силовиков пиздили людей за идею и свято верили что виновата в митингах "заграница"
Никаким мирным концом это пока что не пахнет

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Паша Сасковец

Rusty
0

И не должно пахнуть. Расчет идет на то, чтобы довести ситему до полного отчаяния.

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ouxen

Rusty
1

ебет дорогих белоруссиян, а они крепчают

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thetrickster

Rusty
0

1.5 ярда не хватит даже до конца этого года.

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Savage Steel

0

Я разрешаю извинится всех, кто оскорблял, когда я говорила что протесты в шортиках и белых кросовках закончатся, а Лукашенко опять будет президентом.

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Бродяга

Savage
10

но протесты не закончились

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Savage Steel

Бродяга
–5

Протесты же вроде должны приносить результаты? Ну, помимо результатов в интернете.

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Слава Инженеров

Savage
2

Как закончатся, тогда и о результатах можно будет судить

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Паша Сасковец

Savage
5

Протест Солидарности в Польше: 10 лет.
Майдан в Киеве: 3 месяца.

Русские: ну где уфе резульмтаты у биларумсов, два месямца промфло.

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Bad Mother Fucker

3

тоже так хочу

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Bash Khodjaev

3
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Поверхностный паркур

3

Тиран окончательно ебанулся

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Dra

3

Неплохо. Я тут вчера провёл свою инаугурацию: теперь я Президент Галактики.

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Zero-one-one

2

Жаль что не похороны

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Неверный ящик

2

Ничего нового, всё слишком ожидаемо.

За две недели протестов было понятно, что ничего сверхъестественного не случится

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Александр Кувайцев

2

Ссыкло усатое

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Илья Надеев

2

Ахахах, какой самостоятельный 😂😂

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Избытокъ Хромосомъ

2

Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

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Денис Курган

1

Ссыкло Ссыклович, новое имя тнп (так называемого президента).

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Dina Korshun

1

Оппозиция - это когда выступают против большинства. А это не оппозиция, так как большинство выступает против пачки "Ябатек" и "Омона"

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YeezySpace

–3

Пора цветы нести, не? Или это план на воскресенье?

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