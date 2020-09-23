«Мы даже не требуем от вас извинений»: ЦИК написал письмо «Открытым медиа» из-за статьи о нарушениях на голосовании 

Предлагаем авторам статьи, если они на самом деле обладают какой-либо информацией или фактами, указывающими на возможность единичных или массовых нарушений в период проведения голосования, направить эти сведения в адрес ЦИК для детального ознакомления и принятия Комиссией соответствующих решений. В случае необходимости готовы пригласить ваших сотрудников для установления всех обстоятельств.

Мы даже не требуем от вас извинений, но полагаем, что круг ваших читателей заслуживает более уважительного отношения, которое выражается в предоставлении достоверной информации.

