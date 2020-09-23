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Алексей Боржонов
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«Мы даже не требуем от вас извинений»: ЦИК написал письмо «Открытым медиа» из-за статьи о нарушениях на голосовании Материал редакции

И предположил, что читатели «заслуживают более уважительного отношения».

14 комментариев
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ЦИК написал открытое письмо главному редактору «Открытых медиа» Юлии Ярош в ответ на статью о нарушениях во время голосования 11-13 сентября.

Статья с заголовком «„ЦИК отпустил вожжи“. Наблюдатели говорят о небывалом масштабе нарушений на первых после „обнуления“» опубликована журналистами вечером 13 сентября. В ней рассказано о нарушениях, которые фиксировали на избирательных участках во время единого дня голосования. В частности, речь идёт об угрозах и нападениях, вскрытиях сейфов и вбросах бюллетеней, а также намеренном затруднении доступа к данным о ходе голосования.

Приведённые в статье утверждения сопровождаются ссылками на примеры по каждому из нарушений. ЦИК обратил внимание, что авторы трижды называют нарушения «массовыми», но приводят по «два-три примера» на них, что противоречит определению слова «массовый».

  • «Наблюдатели также столкнулись с массовым воспрепятствованием работе»;
  • «Председатели и секретари избирательных комиссий, как отмечают в „Голосе“, массово отказываются принимать жалобы наблюдателей, знакомить наблюдателей с документами (например, со списками избирателей), предоставлять акты о прошедшем досрочном голосовании»;
  • «Наблюдатели зафиксировали массовые попытки фальсификаций и вбросов».

Как утверждают в Центральной избирательной комиссии, все приведённые «Открытыми медиа» случаи нарушений проверили, но подтвердился только один из них — в Московской области. По нему назначили дополнительную проверку.

Предлагаем авторам статьи, если они на самом деле обладают какой-либо информацией или фактами, указывающими на возможность единичных или массовых нарушений в период проведения голосования, направить эти сведения в адрес ЦИК для детального ознакомления и принятия Комиссией соответствующих решений. В случае необходимости готовы пригласить ваших сотрудников для установления всех обстоятельств.

Мы даже не требуем от вас извинений, но полагаем, что круг ваших читателей заслуживает более уважительного отношения, которое выражается в предоставлении достоверной информации.

из письма ЦИК

ЦИК также отчитался о рассмотрении жалоб, после которых комиссия аннулировала результаты голосования на четырёх участках и признала недействительными бюллетени на 61 участке в 23 регионах. О других нарушениях Центризбиркому неизвестно.

Итоги выборов 13 сентября: часть кандидатов…
«Вбросы», пожар, массовая драка и не только — главное о трёх днях голосования.
tjournal.ru

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Evgeny Volohin

17

 Мы даже не требуем от вас извинений

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Кузькин отец

15

Из-за графиков Сергея Шпилькина по всей России тысячи невинно битых жён рыдают!

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Романелло Кивогенс

14

 Как утверждают в Центральной избирательной комиссии, все приведённые «Открытыми медиа» случаи нарушений проверили, но подтвердился только один из них

Как удобно - сами проверили, сами не нашли нарушений, значит, никаких оснований сомневаться в прозрачности голосования нет. Прям как в одной братской стране, где президентские выборы прошли без единой помарочки - только вот народ почему-то до сих пор не верит в их чистоту, а новоявленному президенту приходится тайно проводить инаугурацию. 

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Владимир Филатов

7

не требуем

Вот это они офигеть атланты!

Ответить

Лекарственный турник

Владимир
0

атлант отпустил вожжи

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Litnikov Danil

5

Забавно видеть выражение оскорбленной невинности от проженной проститутки. Напомните, что там с расследованием по Приморью кстати.

Элла Александровна, можете и не извиняться, бог простит, люди вряд ли

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Mezzo Deesa

2

"Мы даже не требуем от вас суицида, просто умрите сами, как нибудь и не мешайте нам, берите пример с тесака!"

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Пространственный файл

1

 В случае необходимости готовы пригласить ваших сотрудников для установления всех обстоятельств.

Хорошая попытка, но нет — мир уже знает случаи, когда из ЦИК не выходили.

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Кузькин отец

0

ГОЛОС РЕГИОНАЛА
Перешагнув через действо под названием "выборы" в единый день голосования 13 сентября, Россия устремляется дальше по пути разрушения политической системы. Впереди уже, своего рода, конвульсии и самоистязание, приближается финальный этап умерщвления остатков живого на руинах политических институтов, пока ещё для кое-кого значимых...
Атрибутив кириенковских практик предельно ясен, не стоит ожидать чего-то нового и в предстоящей спецоперации власти по ампутации ресурсов гражданского общества перед следующими "выборами".
Формирование нового состава пассивно-послушного и крикливого абсолютного большинства в Охотном ряду пройдёт по отработанной схеме, инструментарий известен:
- Перерезанные по "лепестковой схеме" думские округа, когда везде, кроме Москвы и Питера, городской электорат разбавлен сельским на удобных для управления всеми процессами предвыборной кампании и контролем за результатами голосования территориях.
- Освоенная и узаконенная трёхдневка проведения всего спектакля, обеспечивающая больший манёвр для фальсификаций и затрудняющая работу наблюдателей.
- Собственно все жесточайшие ограничения на наблюдения и контроль со стороны независимых участников процесса.
- "Пеньки" и т.п. - как идеальный способ мухлежа. К этой же категории обмана можно отнести и "досрочку".
- Надёжные "электоральные султанаты", коих число неизменно велико, а показатели их ретивой лояльности центру зашкаливают.
- Недопуск серьёзных конкурентов власти на "выборы". Это сложный пункт для власти, но пока успешно реализуемый.
- Разветвлённая и смачно финансируемая система спойлерства, срабатываемая в той или иной мере почти всегда.
- Электронное голосование имени ААВ-старшего в Москве и распространяемое повсюду в случае надобности.
- Прямые фальсификации на всех уровнях где это возможно: на удалённых и закрытых участках, в воинских частях, на уровне ТИКов и в самой ГАС "Выборы"...
Пунктов в этом перечне можете добавить ещё, я устал вспоминать все ухищрения преступников со Старой площади.
Дискредитация процедуры по переоформлению российского псевдопарламента, которая сейчас видится следующим важным мероприятием для власти и значимым для всех противников режима, очевидна.
Но не очевидно, что внесистемная оппозиция сможет сплочённо и согласованно выступить в этот ответственный исторический момент.
Мне представляется, что настал час по-настоящему сесть за стол переговоров всем авторитетным лидерам и, отбросив разногласия, выработать общую модель поведения и общий подход в действиях.
С учётом несомненного нового статуса Алексея Навального, огромная ответственность ложится прежде всего на него. Признанный международным сообществом как абсолютный лидер российской оппозиции, вчерашний суперблогер должен тоже перешагнуть через некоторое привычки и практики, стать умелым консолидатором разрозненных сил, собирателем и выразителем интересов для всех...
Не буду подсказывать ему конкретные ходы, он сам очень креативный человек. Но безотлагательное обдумывание и выработка алгоритма действий на ближайшие месяцы, расчёт
дорожной карты общего движения к созданию единого кулака против путинизма - императив сегодняшнего дня!
Пусть предстоящее сражение в думской кампании будет не банальной борьбой за сомнительные мандаты, не конкурентным полигоном ярых противников Системы, а продуманным и конструктивным действием самой широкой коалиции.
Навальный может привлечь в коалицию многих, именно он способен и видимо должен это сделать.
Но не директивно и с высоты своего нового пьедестала, а как реальный мудрый лидер протеста, политик общенационального масштаба с обоснованной претензией на руководство.
Это всего лишь моё мнение в конкретный исторический момент, момент ответственный и не высказаться я не могу.
Это мнение регионального политика со стажем и определённым опытом, надеюсь и с репутацией.
Если к нему прислушаются те, от кого зависит будущее нашего дела и учтут сказанное, буду рад...

Аркадий Янковский
ГОЛОС РЕГИОНАЛА Перешагнув через действо под названием "выборы" в единый день голосования 13…
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Антон Пострунин

Кузькин
0

Вы перепутали комментарии с подсайтом «ссылки». 

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Руслан Астратов

0

«Мы даже не требуем от вас извинений»: ЦИК написал письмо «Открытым медиа» из-за статьи о нарушениях на голосовании 

ЦИК, да вы охуели! 

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Дарья Гременкова

0

Точка кипения все ближе

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Danila Romanov

–1

Я тоже охуел от новостных помоек, говорят массовые, но не говорят о количестве участков с нарушениями. В примерах 2-3 случая и все.

Считаю, что за производство инфо-говна нужно расстреливать. Боты со всех сторон засрали все.

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Криминальный Никита

–6

Когда деньги на повесточку были уплочены, а фальсификаций оказалось не густо

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