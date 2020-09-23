«Мы даже не требуем от вас извинений»: ЦИК написал письмо «Открытым медиа» из-за статьи о нарушениях на голосовании Материал редакции
И предположил, что читатели «заслуживают более уважительного отношения».
ЦИК написал открытое письмо главному редактору «Открытых медиа» Юлии Ярош в ответ на статью о нарушениях во время голосования 11-13 сентября.
Статья с заголовком «„ЦИК отпустил вожжи“. Наблюдатели говорят о небывалом масштабе нарушений на первых после „обнуления“» опубликована журналистами вечером 13 сентября. В ней рассказано о нарушениях, которые фиксировали на избирательных участках во время единого дня голосования. В частности, речь идёт об угрозах и нападениях, вскрытиях сейфов и вбросах бюллетеней, а также намеренном затруднении доступа к данным о ходе голосования.
Приведённые в статье утверждения сопровождаются ссылками на примеры по каждому из нарушений. ЦИК обратил внимание, что авторы трижды называют нарушения «массовыми», но приводят по «два-три примера» на них, что противоречит определению слова «массовый».
- «Наблюдатели также столкнулись с массовым воспрепятствованием работе»;
- «Председатели и секретари избирательных комиссий, как отмечают в „Голосе“, массово отказываются принимать жалобы наблюдателей, знакомить наблюдателей с документами (например, со списками избирателей), предоставлять акты о прошедшем досрочном голосовании»;
- «Наблюдатели зафиксировали массовые попытки фальсификаций и вбросов».
Как утверждают в Центральной избирательной комиссии, все приведённые «Открытыми медиа» случаи нарушений проверили, но подтвердился только один из них — в Московской области. По нему назначили дополнительную проверку.
ЦИК также отчитался о рассмотрении жалоб, после которых комиссия аннулировала результаты голосования на четырёх участках и признала недействительными бюллетени на 61 участке в 23 регионах. О других нарушениях Центризбиркому неизвестно.
Из-за графиков Сергея Шпилькина по всей России тысячи невинно битых жён рыдают!
Как утверждают в Центральной избирательной комиссии, все приведённые «Открытыми медиа» случаи нарушений проверили, но подтвердился только один из них
Как удобно - сами проверили, сами не нашли нарушений, значит, никаких оснований сомневаться в прозрачности голосования нет. Прям как в одной братской стране, где президентские выборы прошли без единой помарочки - только вот народ почему-то до сих пор не верит в их чистоту, а новоявленному президенту приходится тайно проводить инаугурацию.
не требуем
Вот это они офигеть атланты!
Забавно видеть выражение оскорбленной невинности от проженной проститутки. Напомните, что там с расследованием по Приморью кстати.
Элла Александровна, можете и не извиняться, бог простит, люди вряд ли
"Мы даже не требуем от вас суицида, просто умрите сами, как нибудь и не мешайте нам, берите пример с тесака!"
ГОЛОС РЕГИОНАЛА
Перешагнув через действо под названием "выборы" в единый день голосования 13 сентября, Россия устремляется дальше по пути разрушения политической системы. Впереди уже, своего рода, конвульсии и самоистязание, приближается финальный этап умерщвления остатков живого на руинах политических институтов, пока ещё для кое-кого значимых...
Атрибутив кириенковских практик предельно ясен, не стоит ожидать чего-то нового и в предстоящей спецоперации власти по ампутации ресурсов гражданского общества перед следующими "выборами".
Формирование нового состава пассивно-послушного и крикливого абсолютного большинства в Охотном ряду пройдёт по отработанной схеме, инструментарий известен:
- Перерезанные по "лепестковой схеме" думские округа, когда везде, кроме Москвы и Питера, городской электорат разбавлен сельским на удобных для управления всеми процессами предвыборной кампании и контролем за результатами голосования территориях.
- Освоенная и узаконенная трёхдневка проведения всего спектакля, обеспечивающая больший манёвр для фальсификаций и затрудняющая работу наблюдателей.
- Собственно все жесточайшие ограничения на наблюдения и контроль со стороны независимых участников процесса.
- "Пеньки" и т.п. - как идеальный способ мухлежа. К этой же категории обмана можно отнести и "досрочку".
- Надёжные "электоральные султанаты", коих число неизменно велико, а показатели их ретивой лояльности центру зашкаливают.
- Недопуск серьёзных конкурентов власти на "выборы". Это сложный пункт для власти, но пока успешно реализуемый.
- Разветвлённая и смачно финансируемая система спойлерства, срабатываемая в той или иной мере почти всегда.
- Электронное голосование имени ААВ-старшего в Москве и распространяемое повсюду в случае надобности.
- Прямые фальсификации на всех уровнях где это возможно: на удалённых и закрытых участках, в воинских частях, на уровне ТИКов и в самой ГАС "Выборы"...
Пунктов в этом перечне можете добавить ещё, я устал вспоминать все ухищрения преступников со Старой площади.
Дискредитация процедуры по переоформлению российского псевдопарламента, которая сейчас видится следующим важным мероприятием для власти и значимым для всех противников режима, очевидна.
Но не очевидно, что внесистемная оппозиция сможет сплочённо и согласованно выступить в этот ответственный исторический момент.
Мне представляется, что настал час по-настоящему сесть за стол переговоров всем авторитетным лидерам и, отбросив разногласия, выработать общую модель поведения и общий подход в действиях.
С учётом несомненного нового статуса Алексея Навального, огромная ответственность ложится прежде всего на него. Признанный международным сообществом как абсолютный лидер российской оппозиции, вчерашний суперблогер должен тоже перешагнуть через некоторое привычки и практики, стать умелым консолидатором разрозненных сил, собирателем и выразителем интересов для всех...
Не буду подсказывать ему конкретные ходы, он сам очень креативный человек. Но безотлагательное обдумывание и выработка алгоритма действий на ближайшие месяцы, расчёт
дорожной карты общего движения к созданию единого кулака против путинизма - императив сегодняшнего дня!
Пусть предстоящее сражение в думской кампании будет не банальной борьбой за сомнительные мандаты, не конкурентным полигоном ярых противников Системы, а продуманным и конструктивным действием самой широкой коалиции.
Навальный может привлечь в коалицию многих, именно он способен и видимо должен это сделать.
Но не директивно и с высоты своего нового пьедестала, а как реальный мудрый лидер протеста, политик общенационального масштаба с обоснованной претензией на руководство.
Это всего лишь моё мнение в конкретный исторический момент, момент ответственный и не высказаться я не могу.
Это мнение регионального политика со стажем и определённым опытом, надеюсь и с репутацией.
Если к нему прислушаются те, от кого зависит будущее нашего дела и учтут сказанное, буду рад...
«Мы даже не требуем от вас извинений»: ЦИК написал письмо «Открытым медиа» из-за статьи о нарушениях на голосовании
ЦИК, да вы охуели!
Я тоже охуел от новостных помоек, говорят массовые, но не говорят о количестве участков с нарушениями. В примерах 2-3 случая и все.
Считаю, что за производство инфо-говна нужно расстреливать. Боты со всех сторон засрали все.