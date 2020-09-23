Госдума внепланово повысила акцизы на сигареты — на 20%. Правительство называло это покрытием расходов из-за Covid-19 Материал редакции
Ранее депутаты планировали повысить акцизы на 4%
Госдума приняла закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% — вместо плановых 4%. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В 2021 году налог увеличится на 20% по сравнению с 2020 годом, а в 2022-2023-х — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Таким образом, в 2021 году акциз на сигареты за тысячу штук повысится с 1996 до 2359 рублей, а ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей за штуку. Акциз повысят и на другие виды табачной продукции: на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак.
Поднять акциз на сигареты на 20% предложил Минфин. Он объяснял это необходимостью покрыть бюджетные расходы из-за коронавируса. Участники рынка тогда заявили, что из-за такого повышения средняя цена пачки сигарет в 2021 году вырастет до 140 рублей.
Чертовы курильщики ответят за всë!
недооценённый фильм
На 500% надо было минимум, надоели курить вокруг, селюки сраные.
Секунду - курить вредно и с этим надо бороться, но лишь курильщики - залог укрепления бюджета? Получается больше куришь - больше платишь - больше помогаешь стране? Где тогда льготы нам?
Тем временем RT в 2021 году будет получать из бюджета 74,8 млн руб. в день, ВГТРК - 68,5 млн руб. в день.
Предоставленный Лукашенко свежий "кредит" по текущему курсу составит 115 млрд руб.
- Но если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день...
- Но теперь у нас нет денег даже на пачку сигарет!
- Перемен требуют наши сердца...
- А, точно, объединюсь с единомышленниками, создам партию, мы будем решительно бороться с нынешним режимом и положим его на лопатки на ближайших выборах!
- Завтра кто-то утром в постели поймет, что болен неизлечимо; Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину. Завтра где-то в одной из больниц дрогнет рука молодого хирурга; Кто-то в лесу наткнётся на мину. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой...
Лучше бы члены сосали, чем сиги
Звездный томагавк_два
Одно другому не мешает
не, ну если одновременно, то мешает
нет
Внимательный единорожек88
С новыми акцизами эти процессы слились в один и происходят теперь одновременно.
Давно бы проституцию легализовали и собирали гешефт, нет надо доебаться до курильщиков которые и так до пенсии не доживут
Эх, а когда я начинал курить пачка Винстона стоила 32 руб....
Не так уж давно было. Помню отчётливо время когда винстон стоил 21р, 2007-2008.
В 2007-2008 уже дороже был.
В 2005 стоил 30-32р.
Нет, я в 2006 начинал курить, в спб стоили 21 рубль, я эту цену хорошо запомнил потому что вечно копейками набирал).
Пруф.
а помните ещё сигареты были вирджиния слим вроде
А помнишь разноцветный данхилл?
Это Sobranie Cocktail
Это да, но у Данхилла была коллекционная (?) линия с цветными тоже, я в Питере их в одном магазине видел, куда завозили импортные сигареты.
неа, разноцветными разве что собрание помню
данхилл разноцветный был тогда импортным, такой лакшери вариант. Были ещё пачки чуть длиннее обычных...
Эх, хорошо что я бросил. Смотрю теперь со стороны как остальные куряги тонут.
Лекарственный самолет
А сейчас почем?
Я уже не курю, хуй знает... ща глянул, эта же пачка стоит 153 рубля, пиздец)
Сейчас везде циферка 20, так что смартмув, никто не обратит внимания
Когда пришли за курильщиками, я молчал - ведь я который год собирался бросать, и увидел в этом некий знак "пора".
С другой стороны, акцизы поднимали уже дважды, но я не бросил, а как-то плавно перешел на дешевое казахстанское говно, которое не доставляет ни разу, теперь остается только махорку хуярить.
Парижский украинец
я не бросил, а как-то плавно перешел на дешевое казахстанское говно
Казахстанское куриное говно.
Кроме акциза на сигареты поднимают налоги на добычу полезных ископаемых. Так что газ и бензин, заодно и ВСЕ продукты подорожают соответственно!!!!!!!!!!