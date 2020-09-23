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Артём Мазанов
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Госдума внепланово повысила акцизы на сигареты — на 20%. Правительство называло это покрытием расходов из-за Covid-19 Материал редакции

Ранее депутаты планировали повысить акцизы на 4%

64 комментария
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Госдума приняла закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% — вместо плановых 4%. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В 2021 году налог увеличится на 20% по сравнению с 2020 годом, а в 2022-2023-х — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Таким образом, в 2021 году акциз на сигареты за тысячу штук повысится с 1996 до 2359 рублей, а ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей за штуку. Акциз повысят и на другие виды табачной продукции: на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак.

Поднять акциз на сигареты на 20% предложил Минфин. Он объяснял это необходимостью покрыть бюджетные расходы из-за коронавируса. Участники рынка тогда заявили, что из-за такого повышения средняя цена пачки сигарет в 2021 году вырастет до 140 рублей.

#новости #госдума #право

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И это не новость ИА «Панорама»
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64 комментария
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Иностранный единорожек88

39

Все курильщики:

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Убедительная Геосфера

29

Чертовы курильщики ответят за всë!

Ответить

Романелло Кивогенс

Убедительная
1
Ответить

Владимир Филатов

Романелло
1

недооценённый фильм

Ответить

Alex Nevi

Владимир
1

А кто его недооценил?

Ответить

Абстрактный глобус

Владимир
0

Почему нет? По моему каждый его знает, любит и по сто раз видел

Ответить

Mezzo Deesa

6

На 500% надо было минимум, надоели курить вокруг, селюки сраные.

Ответить

Max Payne

Mezzo
3
Ответить

Алексей Штейн

11

Секунду - курить вредно и с этим надо бороться, но лишь курильщики - залог укрепления бюджета? Получается больше куришь - больше платишь - больше помогаешь стране? Где тогда льготы нам?

Ответить

Лекарственный турник

Алексей
14

У нас весь бюджет только и держится на автомобилистах, алкоголиках и курильщиках. Не верьте слухам о "нефтяной державе".

Ответить

Криминальный Никита

Алексей
3

Приём онколога по ОМС сойдёт?

Ответить

Ze Katze

Алексей
2

Скоро курильщик будет на вес золота 

Ответить

Anton Gostev

13

И на кредит Белоруссии, и расходы на госсми 

Ответить

Илюхер XXX

9

Тем временем RT в 2021 году будет получать из бюджета 74,8 млн руб. в день, ВГТРК - 68,5 млн руб. в день.
Предоставленный Лукашенко свежий "кредит" по текущему курсу составит 115 млрд руб.

Ответить

Убедительная Геосфера

Илюхер
2

Бобры-то не курят

Ответить

Александр Starый

8
Ответить

Романелло Кивогенс

6

- Но если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день...

- Но теперь у нас нет денег даже на пачку сигарет!

- Перемен требуют наши сердца...

- А, точно, объединюсь с единомышленниками, создам партию, мы будем решительно бороться с нынешним режимом и положим его на лопатки на ближайших выборах!

- Завтра кто-то утром в постели поймет, что болен неизлечимо; Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину. Завтра где-то в одной из больниц дрогнет рука молодого хирурга; Кто-то в лесу наткнётся на мину. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой...

Ответить

пепси

0

Лучше бы члены сосали, чем сиги

Ответить

Звездный томагавк_два

пепси
4

Одно другому не мешает

Ответить

Илюхер XXX

Звездный
1

не, ну если одновременно, то мешает

Ответить

Sergey Volkov

Илюхер
1

нет

Ответить

Илюхер XXX

Sergey
1

ешь пей жуй соси кури

Ответить

Звездный томагавк_два

Sergey
–1

Шпагоглотателя ответ

Ответить

Внимательный единорожек88

пепси
1

С новыми акцизами эти процессы слились в один и происходят теперь одновременно.

Ответить

Кисель Имбиревич

4

Давно бы проституцию легализовали и собирали гешефт, нет надо доебаться до курильщиков которые и так до пенсии не доживут

Ответить

Покойный спрей

Кисель
0

Как будто менты не собирают гешефт с проституток и наркоторговцев.

Ответить

Oldfag TV

Кисель
–1

Чем больше курильщиков, тем меньше курильщиков.

Ответить

Иван Клюхин

0

Эх, а когда я начинал курить пачка Винстона стоила 32 руб....

Ответить

Сергей Васильев

Иван
9

Не так уж давно было. Помню отчётливо время когда винстон стоил 21р, 2007-2008.

Ответить

Иван Клюхин

Сергей
0

В 2007-2008 уже дороже был.
В 2005 стоил 30-32р.

Ответить

Сергей Васильев

Иван
3

Нет, я в 2006 начинал курить, в спб стоили 21 рубль, я эту цену хорошо запомнил потому что вечно копейками набирал).

Ответить

glebowie

Сергей
1

Все правильно, Винстон 21 а честерфилд 23

Ответить

Сергей Васильев

Иван
1

Пруф.

Ответить

Престижный бас

Сергей
1

а помните ещё сигареты были вирджиния слим вроде

Ответить

Сергей Васильев

Престиж…
2

А помнишь разноцветный данхилл?

Ответить

Дима Попов

Сергей
1

Это Sobranie Cocktail

Ответить

Сергей Васильев

Дима
0

Это да, но у Данхилла была коллекционная (?) линия с цветными тоже, я в Питере их в одном магазине видел, куда завозили импортные сигареты.

Ответить

Temp Temper

Дима
0

Курил собрание по праздникам 

Ответить

Престижный бас

Сергей
0

неа, разноцветными разве что собрание помню

Ответить

Сергей Васильев

Престиж…
0

данхилл разноцветный был тогда импортным, такой лакшери вариант. Были ещё пачки чуть длиннее обычных... 

Эх, хорошо что я бросил. Смотрю теперь со стороны как остальные куряги тонут.

Ответить

Лекарственный самолет

Сергей
0

А сейчас почем?

Ответить

Сергей Васильев

Лекарст…
1

Я уже не курю, хуй знает... ща глянул, эта же пачка стоит 153 рубля, пиздец)

Ответить

Лекарственный

Сергей
0

Конский ценник.

Ответить

Иван Клюхин

Сергей
0

Видимо я объебался ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Denis Shiryaev

Иван
1

Пффф, пачка Альянса 8 рублей

Ответить

LC

Иван
0

Блин, даже точно и не помню - копеек 40, кажется...

Ответить

Входной завод

0
Ответить

Входной завод

Входной
0

И на алкоголь пожалуйста на 50% повысьте.

Ответить

Alex Nevi

Входной
0

Э! На водку тогда, уж! Я пиво пью

Ответить

Традиционный кран

1

на 20%, вместо плановых 4%

Почему бы и нет. Ход конём, нахой

Ответить

Кисель Имбиревич

Традиционный
0

Сейчас везде циферка 20, так что смартмув, никто не обратит внимания

Ответить

Anton Golovanov

1

в 2021% году

А этот процент — общая инфляция?

Ответить

Alex Fielding

1

ин май харт (ин май лангс)
по 10 рублей

Ответить

No Name

0

сам факт 20% это пздц

Ответить

Илья Комаров

0

Мб на табак, а не на сигареты?

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Когда пришли за курильщиками, я молчал - ведь я который год собирался бросать, и увидел в этом некий знак "пора".
С другой стороны, акцизы поднимали уже дважды, но я не бросил, а как-то плавно перешел на дешевое казахстанское говно, которое не доставляет ни разу, теперь остается только махорку хуярить.

Ответить

Парижский украинец

Убедительная
0

я не бросил, а как-то плавно перешел на дешевое казахстанское говно

Казахстанское куриное говно.

Ответить

Просто ЧЕЛ

0

Кроме акциза на сигареты поднимают налоги на добычу полезных ископаемых. Так что газ и бензин, заодно и ВСЕ продукты подорожают соответственно!!!!!!!!!!

Ответить

Сергей Лепешкин

0

там про бенз написано вобщет

Ответить

Парижский украинец

0

.

Ответить

Евгений Клочков

0

такс, пожалуй надо взять пару-тройку пакетов табачка, пока цена старая

Ответить

This is I'm

0

Внепланово отслюнявили «Брату» своему меньшиму

Ответить

Иван Иванов

0

Как в 90х пойду бычки по подъезду собирать...

Ответить

конгруэ́нтный

0

знают откуда брать 

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