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Алексей Боржонов
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«Учусь стоять на одной ноге»: Навальный рассказал о реабилитации после выписки из больницы Материал редакции

И поблагодарил врачей из «Шарите».

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Алексей Навальный в инстаграме опубликовал первый пост после выписки из немецкой клиники «Шарите». Он написал, что ему предстоят ежедневные занятия с физиотерапевтом и, возможно, посещение «реабилитационного центра».

По словам основателя ФБК, он учится стоять на одной ноге, пытается вернуть контроль над пальцами, не может бросать мяч левой рукой: «Мозг просто не хочет делать это движение». Он поблагодарил подписчиков за поддержку, а врачей — за работу.

Навального выписали из «Шарите» 22 сентября — он провёл там 32 дня, 24 из которых — в отделении интенсивной терапии. Его доставили туда из Омска, где он провёл два дня после госпитализации. Политику стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили. Сторонники Навального утверждали, что политика могли отравить, российские врачи ядов в его организме не обнаружили. Но немецкие врачи заявили, что нашли следы вещества из группы «Новичок» у Навального.

Ниже — полный текст поста.

Алексей Навальный

Первый раз меня подвели к зеркалу через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут.

Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате.

Но вот день пришёл — ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьёй. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья.

Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем.

Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры.

Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.

#новости #навальный #отравлениенавального

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Целый ящик

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DTF протек

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Сергей Королевский

Целый
2

Желаю Алексею скорейшего выздоровления! Ждем новое видео, которое начнётся знакомым голосом: "Привет, это Навальный"!

Ответить

Super Star

Целый
1

Какие приставки? Это он про "в/на"? 

Ответить

Целый ящик

Super
1

Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.

Ответить

Litnikov Danil

Целый
1

Пекабояре презрительно усмехнулись

Ответить

Max Diviani

Целый
1

От подписи к фотографии повеяло нотками концовки 1984, брр

Ответить

Алексей Любимцев

11

Хочешь я как цапля постою?

Ответить

Иван Грозный

Алексей
1

курлык

Ответить

alexferman

Алексей
0

А ты мне погону отдашь

Ответить

Рейзербэк

0

У кого-то есть под рукой видео где широкий/растянутый навальный идёт под дурацкую музыку? 

Ответить

Целый ящик

Рейзербэк
18
Ответить

Рейзербэк

Целый
2

Господи как охуенно! Спасибо! 

Ответить

Yan Fedoseev

5

Нам нужен третий герой

Ответить

Maksytoff

4
Ответить

Litnikov Danil

Maksytoff
0

Откуда сцена?

Ответить

Maksytoff

Litnikov
5

Режиссерская версия,если бы Нео принял не ту таблетку и жалел о своем выборе)))

Ответить

# realfiddy

Maksytoff
0

Он бы не жалел.

Ответить

fox

Litnikov
3

IRL

Ответить

Igor Stepahin

Litnikov
2

Сцена из жизни Киану, к сожалению тут он никого не играет

Ответить

Igor Stepahin

Maksytoff
0

Ответить

Ху Эмай

3

Кто должен был это запостить.

Ответить

Евгений Мартынов

Ху
2

Какой-то ноунейм. Лучше уж тогда запостить маэстро

Ответить

Ху Эмай

Евгений
0

Этого паренька знает раз так в 1000 больше людей, чем твоего ноунейма.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1984)

Ответить

Евгений Мартынов

Ху
0

Попизди мне ещё тут 

Пахомов, Сергей Игоревич
Серге́й И́горевич Пахо́мов (прозвище — Пахо́м; род. 4 ноября 1966, Москва, СССР) — советский и…
ru.wikipedia.org
Ответить

Ху Эмай

Евгений
0

Сравнивать героя фильма нобелевского лауреата и местечкового актиришку ну так себе сравнение.

Ответить

Евгений Мартынов

Ху
0

Отличное сравнение. Тем более когда твоего "нобелевского лауреата" знает от силы три с половиной подростка с ТЖ, а ты подойди к рандомному NPC на улице, продекларируй "курлык" - и все будут в теме.

Ответить

Ху Эмай

Евгений
0

Я не знаю что такое курлык и не в теме про того чела, что ты скинул

Ответить

alexferman

Ху
0

Приятно быть одним из тысячи

Ответить

Maksytoff

Ху
1

Это не из фильма  Парень-каратист?)

Ответить

# realfiddy

–31

Не превращайте ТЖ в инсту этого хайпового чела. Спасибо.

Ответить

Max Payne

#
2
Ответить

# realfiddy

#
–6

Вы как кукуруза в микроволновке, чесс слово🤣

Ответить

Max

#
0

Этот белорус порвался, несите нового. А по сабжу ничего не мешает добавить соответствующие теги в игнор, зачем так страдать?

Ответить

# realfiddy

Max
–5

И если что-то действительно важное будет, то мне тоже это скиповать? Можно было отправить этот пост в оффтоп или светскую жизнь, но никак не в новости,что какой-то челик с 2% учится стоять на одной ноге.

Ответить

solawind

#
0

"Какой-то челик" это ты, а у навального на последних выборах куда его допустили было 27%. "Челик" бля, из какой деревни ты сюда попал.

Ответить

# realfiddy

solawind
0

27% Москвичей, я так понимаю? Ну это чуть больше чем 2% из 140 миллионов, но не надо накручивать его значимость.

В РБ у штаба тихановской 10%, и движ не прекращается, хотя Тихановские в поитике как свиньи в апельсинах разбираются.

Так что, навальненок, делай домашку и слушай маму, с остальном разберутся взрослые, не суйся.

Ответить

solawind

#
0

Сообщение удалено

Ответить

# realfiddy

solawind
–1

Типичный навальненок — агро школьник с низким IQ.

Ответить

solawind

#
1

Сообщение удалено

Ответить

# realfiddy

solawind
0

Откуда будешь? На Патриарших вырос?

Ответить

# realfiddy

solawind
0

@Вахтёр

Ответить

# realfiddy

solawind
0

Еще и ссыкло🤣🤣🤣

Ответить

solawind

#
0

Просто не стоит того в баню попадать из-за того что дураку сказал что он дурак.

Ответить

# realfiddy

solawind
0

Ну вот видишь, по фактам нечего сказать, приходится навальнятам переходить на личные оскорбления(

Ответить

solawind

#
0

По фактам я тебе все в первом же посте сказал

Ответить

# realfiddy

solawind
0

Действительно, нахуй послать не можешь, ведь нам не стоит сближаться.

Ответить

Сергей Васильев

solawind
0

Опять у Солявого все вокруг дураки, бедный, приходится аж комментарии удалять...

Ответить

# realfiddy

solawind
0

Что, горит сильно? Так часто редачишь. Не позорь трушных навальнят, даже на их фоне ты слишком жалкий)

Ответить

solawind

#
0

я же сказал, не стоит каждый встречный идиот того чтобы из-за него в бан попадать.

Ответить

# realfiddy

solawind
0

Крепись, сильно не переживай так больше. Учись вести конструктивные диалоги с пруфами и прислушиваться к чужим фактам.
В какой класс пошел?

Ответить

Антон Пострунин

#
0

Если нет хотя бы 10% по опросам вциома, то в новости нельзя?

Ответить

# realfiddy

Антон
0

В чем новость? Подпишись на инсту и кайфуй.

Ответить

Антон Пострунин

#
0

В том, что описывается как проходит процесс реабилитации. 

Ответить

# realfiddy

Антон
0

Как обычно после нервнопаралетического отравления. Мы в курсе. Еще раз повторюсь, подпишись на Навального в инсте и следи за каждым его пуком.

Ответить

Антон Пострунин

#
0

Ага, все знают, у меня батя тоже от боевых ядов реабилитировался, помню все до последней мелочи. 

Ответить

# realfiddy

Антон
0

Здоровья бате.

Ответить

Сергей Васильев

Антон
0

Это был борщ.

Ответить

Романелло Кивогенс

1

«Учусь стоять на одной ноге»:

Ответить

Убедительная Геосфера

Романелло
1

Оспадя, как и зачем ты это помнишь?

Ответить

Сергей Васильев

1

Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем.

По-моему Навальный просто забыл, что он русский.

Ответить

Жабка

Сергей
0

В столбик пишет. Японцем стал.

Ответить

LC

1

Быстрая реакция на слово "Навальный" у ботов и "ботов", что сказать.

Ответить

Илюхер XXX

1

ишь цапля

Ответить

Александр Starый

1

«Учусь стоять на одной ноге»

Ответить

Абстрактный глобус

1

После комы всегда такое состояние, ничего удивительного и страшного

Ответить

пепси

–1

Хуя у него там мозг пострадал

Ответить

Litnikov Danil

пепси
2

На удивление хорошо излагает мысли и шутит. Возможно пока с редакцией жены

Ответить

Посторонний

пепси
0

Он пишет связней большинства тжшников. А кремлеботов и подавно.

Ответить

Предыдущий ГОСТ

0

У всего этого есть как минимум один плюс: теперь кремлеботы его "Сисяном" дразнить не будут

Ответить

Евгений Клочков

0

Нужно чтобы лично Фил Ебущий задарил ему хуящик

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