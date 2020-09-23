«Учусь стоять на одной ноге»: Навальный рассказал о реабилитации после выписки из больницы Материал редакции
И поблагодарил врачей из «Шарите».
Алексей Навальный в инстаграме опубликовал первый пост после выписки из немецкой клиники «Шарите». Он написал, что ему предстоят ежедневные занятия с физиотерапевтом и, возможно, посещение «реабилитационного центра».
По словам основателя ФБК, он учится стоять на одной ноге, пытается вернуть контроль над пальцами, не может бросать мяч левой рукой: «Мозг просто не хочет делать это движение». Он поблагодарил подписчиков за поддержку, а врачей — за работу.
Навального выписали из «Шарите» 22 сентября — он провёл там 32 дня, 24 из которых — в отделении интенсивной терапии. Его доставили туда из Омска, где он провёл два дня после госпитализации. Политику стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили. Сторонники Навального утверждали, что политика могли отравить, российские врачи ядов в его организме не обнаружили. Но немецкие врачи заявили, что нашли следы вещества из группы «Новичок» у Навального.
Ниже — полный текст поста.
Первый раз меня подвели к зеркалу через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут.
Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате.
Но вот день пришёл — ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьёй. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья.
Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем.
Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры.
Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.
Желаю Алексею скорейшего выздоровления! Ждем новое видео, которое начнётся знакомым голосом: "Привет, это Навальный"!
Какие приставки? Это он про "в/на"?
Целый ящик
Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.
Хочешь я как цапля постою?
У кого-то есть под рукой видео где широкий/растянутый навальный идёт под дурацкую музыку?
Откуда сцена?
Кто должен был это запостить.
Какой-то ноунейм. Лучше уж тогда запостить маэстро
Этого паренька знает раз так в 1000 больше людей, чем твоего ноунейма.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1984)
Отличное сравнение. Тем более когда твоего "нобелевского лауреата" знает от силы три с половиной подростка с ТЖ, а ты подойди к рандомному NPC на улице, продекларируй "курлык" - и все будут в теме.
Не превращайте ТЖ в инсту этого хайпового чела. Спасибо.
Вы как кукуруза в микроволновке, чесс слово🤣
И если что-то действительно важное будет, то мне тоже это скиповать? Можно было отправить этот пост в оффтоп или светскую жизнь, но никак не в новости,что какой-то челик с 2% учится стоять на одной ноге.
27% Москвичей, я так понимаю? Ну это чуть больше чем 2% из 140 миллионов, но не надо накручивать его значимость.
В РБ у штаба тихановской 10%, и движ не прекращается, хотя Тихановские в поитике как свиньи в апельсинах разбираются.
Так что, навальненок, делай домашку и слушай маму, с остальном разберутся взрослые, не суйся.
Типичный навальненок — агро школьник с низким IQ.
Еще и ссыкло🤣🤣🤣
Ну вот видишь, по фактам нечего сказать, приходится навальнятам переходить на личные оскорбления(
Действительно, нахуй послать не можешь, ведь нам не стоит сближаться.
Опять у Солявого все вокруг дураки, бедный, приходится аж комментарии удалять...
Что, горит сильно? Так часто редачишь. Не позорь трушных навальнят, даже на их фоне ты слишком жалкий)
Крепись, сильно не переживай так больше. Учись вести конструктивные диалоги с пруфами и прислушиваться к чужим фактам.
В какой класс пошел?
Если нет хотя бы 10% по опросам вциома, то в новости нельзя?
В чем новость? Подпишись на инсту и кайфуй.
В том, что описывается как проходит процесс реабилитации.
Как обычно после нервнопаралетического отравления. Мы в курсе. Еще раз повторюсь, подпишись на Навального в инсте и следи за каждым его пуком.
Ага, все знают, у меня батя тоже от боевых ядов реабилитировался, помню все до последней мелочи.
«Учусь стоять на одной ноге»:
Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем.
По-моему Навальный просто забыл, что он русский.
Хуя у него там мозг пострадал
На удивление хорошо излагает мысли и шутит. Возможно пока с редакцией жены